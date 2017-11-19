الجبير يشن هجوما عنيفا على إيران .. ويؤكد : الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان
صحيفة المرصد: قال وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، إن إيران تواصل الانتهاكات للأمن القومي للوطن العربي، وإن الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي.وأضاف الجبير، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، “إننا مطالبون اليوم بالتصدي لسياسات إيران حفاظاً على أمننا القومي”.وقال الوزير إن إيران أسست عملاء لها في المنطقة مثل ميليشيات الحوثي وحزب الله، وضربت بعرض الحائط كافة المبادئ الدولية.
صواريخ الإيرانيين لم تحترم المقدسات الإسلامية.
وأوضح أن صواريخ الإيرانيين لم تحترم المقدسات الإسلامية في مكة، مؤكداً أن السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات الإيرانية. وقال الجبير إن الصاروخ الذي استهدف الرياض يعكس اعتداءات إيران ضد المملكة، متحدثاً عن “مخاطر جسيمة تتعرض إليها المنطقة جراء تدخلات إيران”.
إلى ذلك، اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن لبنان يتعرض لسيطرة تامة من جانب حزب الله الإرهابي.
وأضاف أن إيران لها أذرع في المنطقة، وأكبر أذرعها حزب الله، قائلاً إن هناك تصعيداً خطيراً لممارسات إيران في المنطقة.وأكد أن إيران هي التي قامت بتفجير خط النفط بالبحرين لزعزعة المنطقة. وأضاف أن إيران تمثل خطراً كبيراً وهو أمر يحتاج إلى عمل عربي مشترك ووقفة جادة للتصدي للتدخلات الإيرانية.
فيديو | #الجبير: السكوت على اعتداءات #طهران لن يجعل أي عاصمة عربية بمنأى عن خطرها. #الإخبارية #إيران_تهدد_استقرار_المنطقة pic.twitter.com/PrEVDzPKFs— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
أخوي بلادك زوينا:تقول العرب(تقصد أنتم)أهل الشجاعة والبطولة والفرس المجوس جبناء
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دمج الجيوش العربيه ولإسلاميه تجول في الدول العربيه التي توجد بها الصراعات البدايه من المليشيات الحوثيه وبعدها العراق وتتمركز في العراق لضرب جسر بني رويفضه وقطع دابر السرطان الماجوسي
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والله ان ودنا نشوف ايران مشتته زي ما شتت دول عربيه نرجو ذالك
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ااعلم ماذا تريد ايران
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والله المجوس النجوس.ليسوا بحديد.بل كراتين جح.ولكن نحن العرب من جعلها تتنمر علينا.الضرب وبقسوه.هم واذنابهم ومطاياهم من الروافض والحوثيين.رعاع القوم.
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تعليق 9 شكلك تحب ايران والسياسه ماهي لك ولا لي
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يجب وضع العرب بالخلف اغلبهم خونه وبعضهم مساكين اقتصادهم تعبان وبعضهم لاحيله لهم سوى الاستنكار يجب المعامله بالمثل اطلق المجوس صاروخ يجب اطلاق عليهم 5 صواريخ وتسليم الصواريخ للجيش اليمني لنتقم منهم
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أذن نحن من نقف وندافع عن أنفسنا حتى لو كلفنا الأرواح و المال الكثير فالحياة واحدة ي نعيش بكرامة أو نموت بشرف ولا نقبل بالذل و المهانه .... والعبودية للفرس ...
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عرف عن العرب منذ العصور القديمة الشجاعة فلا بد من أستعمالها الأن بتكاتف العرب ضد من يهدد أمنهم لندع الخلافات الثانوية جانبا ولنصتف صف واحد ضد الفرس وأتباعهم الغرب لن يقف ويدافع عنا ، إذاً نحن من ندافع
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الحروب ماوراها الا الدمار يجب على الدول العظمى التي لها مصالح مع دول الخليج ان تتدخل فورا وتوقف التمدد الايراني
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يا تعليق 3 سؤالك غريب اين العرب ليش فعلوا شيء امام تدنيس المسجد الاقصى حتى يفعلوا شيء بايران!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شكلك عايش بكوكب ثاني
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الله المستعاااااااان لايحك ظهرك مثل ضفرك خلوكم من العرب
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أضرب بيد من حديد ليردع أعدائنا و يحسب لنا أف حساب قبل قدومة عَل فعل شئ يظر أمن البلد وبلاد العرب .. الصمت لن يجدي بل القوة والضرب هو الحل ....
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سمعنا الكلام هذا قبل كذا موجه الي بشار الاسد
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مايفل الحديد غير الحديد
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اذا ماتحركت واتحدت الدول العربيه المتضرره من ايران الان والا سوف يكون القادم اسواء وعلى الدول العربيه اتخاذ قرار حاسم وايقاف تمدد ايران وقطع يدها في اليمن ولبنان وعدم اخذ راي مجلس الخوف لانه شريك ضدنا
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وين العرب؟؟؟ ترى ماخذين وضعية الميت
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