الجبير يشن هجوما عنيفا على إيران .. ويؤكد : الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان

حجم الخط A A A المرصد 24 1٬504 1 ساعة

صحيفة المرصد: قال وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، إن إيران تواصل الانتهاكات للأمن القومي للوطن العربي، وإن الرياض لن تقف مكتوفة الأيدي.وأضاف الجبير، خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، “إننا مطالبون اليوم بالتصدي لسياسات إيران حفاظاً على أمننا القومي”.وقال الوزير إن إيران أسست عملاء لها في المنطقة مثل ميليشيات الحوثي وحزب الله، وضربت بعرض الحائط كافة المبادئ الدولية.

صواريخ الإيرانيين لم تحترم المقدسات الإسلامية.

وأوضح أن صواريخ الإيرانيين لم تحترم المقدسات الإسلامية في مكة، مؤكداً أن السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الاعتداءات الإيرانية. وقال الجبير إن الصاروخ الذي استهدف الرياض يعكس اعتداءات إيران ضد المملكة، متحدثاً عن “مخاطر جسيمة تتعرض إليها المنطقة جراء تدخلات إيران”.

إلى ذلك، اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن لبنان يتعرض لسيطرة تامة من جانب حزب الله الإرهابي.

وأضاف أن إيران لها أذرع في المنطقة، وأكبر أذرعها حزب الله، قائلاً إن هناك تصعيداً خطيراً لممارسات إيران في المنطقة.وأكد أن إيران هي التي قامت بتفجير خط النفط بالبحرين لزعزعة المنطقة. وأضاف أن إيران تمثل خطراً كبيراً وهو أمر يحتاج إلى عمل عربي مشترك ووقفة جادة للتصدي للتدخلات الإيرانية.