الفنانة السعودية “وعد” تحيي حفلاً غنائيا في قطر.. وهكذا برر وكيل أعمالها موقفها!

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صحيفة المرصد: حصلت الفنانة السعودية “وعد” على تصريح دخول إلى الدوحة عبر منفذ سلوى من جهات رسمية سعودية، لإحياء حفلة إلى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر.

وأثار ذلك حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع استمرار إعلان مقاطعة الدول الأربعة ” السعودية والإمارات ومصر والبحرين” لـ “قطر” بسبب دعم السلطات القطرية للإرهاب .

ووصف عدد من المغردين الفنانة وعد بالتناقض مع ما تنشره عبر حسابها على “السناب شات” حول الأزمة الخليجية، مطالبين بمحاسبتها .

وقال خالد الدوسري وكيل أعمال الفنانة وعد ” إن ذهاب الفنانة وعد للحفل كان بتصريح من جهات رسمية، ولم تتخذ الفنانة هذه الخطوة من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالا يؤكد وجود اسمها وأسماء مساعديها في منفذ سلوى، مما يؤكد الموافقة على الذهاب. وفقاً لـ “عين اليوم”.

وأضاف الدوسري، أن عدم الذهاب لقطر كان يشترط فيه التزامات مالية وعقود صعب التخلي عنها، وتابع: ” بأن وعد فنانة ولا دخل للفن والشعوب في السياسة”.