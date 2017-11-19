الفنانة السعودية “وعد” تحيي حفلاً غنائيا في قطر.. وهكذا برر وكيل أعمالها موقفها!
صحيفة المرصد: حصلت الفنانة السعودية “وعد” على تصريح دخول إلى الدوحة عبر منفذ سلوى من جهات رسمية سعودية، لإحياء حفلة إلى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر.
وأثار ذلك حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع استمرار إعلان مقاطعة الدول الأربعة ” السعودية والإمارات ومصر والبحرين” لـ “قطر” بسبب دعم السلطات القطرية للإرهاب .
ووصف عدد من المغردين الفنانة وعد بالتناقض مع ما تنشره عبر حسابها على “السناب شات” حول الأزمة الخليجية، مطالبين بمحاسبتها .
وقال خالد الدوسري وكيل أعمال الفنانة وعد ” إن ذهاب الفنانة وعد للحفل كان بتصريح من جهات رسمية، ولم تتخذ الفنانة هذه الخطوة من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالا يؤكد وجود اسمها وأسماء مساعديها في منفذ سلوى، مما يؤكد الموافقة على الذهاب. وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأضاف الدوسري، أن عدم الذهاب لقطر كان يشترط فيه التزامات مالية وعقود صعب التخلي عنها، وتابع: ” بأن وعد فنانة ولا دخل للفن والشعوب في السياسة”.
التعليقات
حقيقه اليوم سمعت حديث عن رسولنا والله كانه معنا صلئ الله عليه وسلم بدايته لتامرن بالمنكر وتنهون عن المعروف والصحابه يقولون اويحدث يارسول الله الحديث طويل الئ قوله انها فتنه تجعل الحليم حيران.
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طيب فية سعوديين كثير تركوا وضائفهم وتجارتهم طاعة لولي الامر ، ولاكن الفنانة وعد باعت وطنها من اجل حفنة من الريالات القطرية ، اتمنى محاسبة هذة الفنانة ومنعها من دخول الدول المقاطعة لقطر وشكرا
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خلاص انا تعبت نفسيا
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56 - خبير 2017-11-19 22:45:46 وش مالها دخل في السياسه !!!! المسأله وطن وسلامته وامنه وليس سياسه >>>> بدينا ياخبير***
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معاها تصريح رسمي وين المشكلة.
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المشكلة ماهو فيها. المشكلة ***
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ما دام سمحوا لها بعبور منفذ سلوى فالأمور تبشر بخير وأول الغيث قطرة
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وش مالها دخل في السياسه !!!! المسأله وطن وسلامته وامنه وليس سياسه .
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قبل امس تجلس على العلم السعودي واليوم في قطر المفروض تحاسب مثلها مثل اي مواطن
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ماتلاحظون أن الحياء يقدم تنازلات يوما بعد يوم . كل شوي ظهور جزء من الجسم كان في الماضي من المستحيل ظهوره ،وإذا سار الأمر على هذه الوتيرة ، سنصل الى نسبة صفر في الحياء
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الترفية ذهبت بعيدعن أبناء الوطن من فنانين وفنانات لستم قنوات فضائية القيادة سيارة الكل سن سكينةيريديقطع من هبرة حاجة النساء أستقدام سائقات وهذا اقولها خطاء يرتكب القيادة للسعودية وليس استقدام سائقات
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أنا ما يقهرني الا الي يقول فديته وفديتها وأروح فوده لكم وهو*****
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محد داري يمكن خليجنا يتوحد على يدها
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اصلا هي معها****
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نشوف اشياء تصير اشياء غريبه انها تصير وهم ****
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اللهم لا شماته
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ولا تسعو لدنيا انتم عند باب الجنه مشاء الله ووع
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اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يارب ارزقني رزق من تعبي يدر علي بالخيرات ويحرم من حرمني هذا الشغل ويشغله في نفسه
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سحب الجنسيه ياسمو ولي العهد
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والله رزقها اتركو لو اي،وأحد وانا بعد لو لقيت وظيفه في قطر تناسبني وتناسب موهلاتي وتناسب شخصيتي ووو الخ راح اروح ولا بفكر بأحد بقطر ولا غيرها هذا رزق تركو الحسد
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*** ..اجل وش دخل الفن في السياسه صدق م.يجيبها الا ستاتها
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اافا وين قرار المنع ولا حبر على ورق
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على ايش يالخاله مطلعه كتوفك عععععععععععععع
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هذه الفنانات تملك شي اذا فتحته تفتح لها كل شي مافي شي ممنوع عندهن مو مثل الثلاثيدالمرح قلومه ورخوله وخمبوقه لو يفتحنها ١٠٠ سنه ***
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حظها مال وسفر وخرجات وطلعات والاغلب يتابعها ويحبها وو
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أنا مخي تبرجل مع إني خبير لكني في حيرة ما يعلمها إلا الله ! معقول جهة رسمية سعودية تسمح بهذا ! شنو هذا !وين راحت المزرعة والكهربائي عزام مدري عزمي وعلم قطر وغيرها .
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ناس خسرت أعمالها ومصدر رزقها !!!
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احضار هذي الفتاة *** ؟ لماذا لايتم ذكر اصول ***؟
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هاذي ***يدافع عنها والله هزلت
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اجل كل واحد يقول شغلي ما له دخل بالسياسة ( وخاصة التجار). الجميع في سفينة وحدة .
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او تدرون يسلموو خطة جهنمية
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كيف تسمح لها ***
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أبرار مرت عليكي أغنية احلام اللي تقول فيها اللي مايطول العنب حامض عنها يقول قدمي ٥٪ من قدرات اي فنان وبعدها عيبي بالغير على كيفك
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فديتها مبدعه هاالفنانه
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فنانة سعودية تطلع وتملك كل المقومات شكلا وصوتا وثقافة ***
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نعوذ بالله من غضب الله ***. ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين .
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هذا يتناقض مع ما حصل لأحلام ❗❓
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ياهلا فيها _الى ليه ماتسوي حفلات عندنا باالرياض
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مدري على أي أساس فنانة***
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نسأل الله العافيه والسلامه الدنيا الله يكفينا شرها بلا فن بلا كلام فاضي السعادة والخير مع الله عز وجل (وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور) اللهم اهدني واصلح قلبي وعملي وتفني وانت راضٍ عني واهدي كل مسلم
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إن شاءالله تدخل قطر ولاتطلع منها إلى الأبد ولا تستاهل تحمل البطاقه الوطنيه هاذي باعت البلد وكل شي.وشي يغيض الوطن والمواطن.****
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نحن لم نعد نعرف الأمور الوضع أصبح غامض ومتناقض قالوا لا دخل للفن بالسياسة طيب فنانين بلدنا قاطعوا وتدخلوا في هذه الأزمة وصرحوا في تصاريح قوية ضد قطر وهم كانت أغلب حفلاتهم في قطر فبل الأزمة
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من حق وعد تحب حفلة في قطر لانة الترفية على طول تعقد مع فنانات لبنانيات وتحس منهم لايردون أبناء الوطن أو تراثنا نريد من هل الجيل نقول لو قافتكم الفنية هناك ولايوجد فن سعودي يناس والله عيب لاكن من يسمع
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وطنهم الريال والدولار
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والله الفن في وادى وهي في وادى *****
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خل البشر يتونس مامنها مظره على الاتجاهين
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عادي ***لاراحت ولا جت
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هين هين صديق عدوي مايصادقني البركه جفت وبانت ضفادعها خل عني خرطيك ياسعادة المحامي اين الولاء للوطن من عام1993م وهي خارج السعوديه وإلى الأن وهي بدبي تجي السعويه خطفات لاكن الي مايبينا حنا مانبيه قلعه
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*** كل شي فداء للوطن الفلوس والنفوووووس؟؟؟
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الفنان والتاجر ***
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هي تعيش في لبنان وجذورها تكفي لان تكون وطنيتها اضعف من بحثها عن المادة فعقدها جديد ومن رسم الموضوع هي احلام في زيارتها الاخيرة للرياض لكن السؤال من منح التصريح سوى متنفذ.
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ما شافت الا تغني مع كاظم وين صوتها عن صوت كاظم فشلت نفسها
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ههههههههههههههههههه الصلح طيب .. ولا أظن القطريين بيمنعونها أو يمنعون أي مواطن من دخول قطر .. فهم أهل كرم وشيمه
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