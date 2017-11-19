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الرئيسية / الفنانة السعودية “وعد” تحيي حفلاً غنائيا في قطر.. وهكذا برر وكيل أعمالها موقفها!

الفنانة السعودية “وعد” تحيي حفلاً غنائيا في قطر.. وهكذا برر وكيل أعمالها موقفها!

الفنانة السعودية “وعد” تحيي حفلاً غنائيا في قطر.. وهكذا برر وكيل أعمالها موقفها!
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المرصد 63 6٬486 2 ساعتين

صحيفة المرصد: حصلت الفنانة السعودية “وعد” على تصريح دخول إلى الدوحة عبر منفذ سلوى من جهات رسمية سعودية، لإحياء حفلة إلى جانب الفنان العراقي كاظم الساهر.
وأثار ذلك حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع استمرار إعلان مقاطعة الدول الأربعة ” السعودية والإمارات ومصر والبحرين” لـ “قطر” بسبب دعم السلطات القطرية للإرهاب .
ووصف عدد من المغردين الفنانة وعد بالتناقض مع ما تنشره عبر حسابها على “السناب شات” حول الأزمة الخليجية، مطالبين بمحاسبتها .
وقال خالد الدوسري وكيل أعمال الفنانة وعد ” إن ذهاب الفنانة وعد للحفل كان بتصريح من جهات رسمية، ولم تتخذ الفنانة هذه الخطوة من تلقاء نفسها، مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالا يؤكد وجود اسمها وأسماء مساعديها في منفذ سلوى، مما يؤكد الموافقة على الذهاب. وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأضاف الدوسري، أن عدم الذهاب لقطر كان يشترط فيه التزامات مالية وعقود صعب التخلي عنها، وتابع: ” بأن وعد فنانة ولا دخل للفن والشعوب في السياسة”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - ابو سامي
2017-11-19 23:22:58
حقيقه اليوم سمعت حديث عن رسولنا والله كانه معنا صلئ الله عليه وسلم بدايته لتامرن بالمنكر وتنهون عن المعروف والصحابه يقولون اويحدث يارسول الله الحديث طويل الئ قوله انها فتنه تجعل الحليم حيران.
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62 - خالد
2017-11-19 23:21:30
طيب فية سعوديين كثير تركوا وضائفهم وتجارتهم طاعة لولي الامر ، ولاكن الفنانة وعد باعت وطنها من اجل حفنة من الريالات القطرية ، اتمنى محاسبة هذة الفنانة ومنعها من دخول الدول المقاطعة لقطر وشكرا
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61 - ali
2017-11-19 23:16:14
خلاص انا تعبت نفسيا
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60 - الفنكوش
2017-11-19 22:59:15
56 - خبير 2017-11-19 22:45:46 وش مالها دخل في السياسه !!!! المسأله وطن وسلامته وامنه وليس سياسه >>>> بدينا ياخبير***
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59 - ابوسلطان.
2017-11-19 22:54:15
معاها تصريح رسمي وين المشكلة.
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58 - أبغى أفهم
2017-11-19 22:53:56
المشكلة ماهو فيها. المشكلة ***
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57 -
2017-11-19 22:50:07
ما دام سمحوا لها بعبور منفذ سلوى فالأمور تبشر بخير وأول الغيث قطرة
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56 - خبير
2017-11-19 22:45:46
وش مالها دخل في السياسه !!!! المسأله وطن وسلامته وامنه وليس سياسه .
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55 - الرأي
2017-11-19 22:45:15
قبل امس تجلس على العلم السعودي واليوم في قطر المفروض تحاسب مثلها مثل اي مواطن
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54 - اطلس
2017-11-19 22:35:18
ماتلاحظون أن الحياء يقدم تنازلات يوما بعد يوم . كل شوي ظهور جزء من الجسم كان في الماضي من المستحيل ظهوره ،وإذا سار الأمر على هذه الوتيرة ، سنصل الى نسبة صفر في الحياء
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53 - شغف
2017-11-19 22:27:54
الترفية ذهبت بعيدعن أبناء الوطن من فنانين وفنانات لستم قنوات فضائية القيادة سيارة الكل سن سكينةيريديقطع من هبرة حاجة النساء أستقدام سائقات وهذا اقولها خطاء يرتكب القيادة للسعودية وليس استقدام سائقات
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52 -
2017-11-19 22:27:37
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51 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 22:18:38
أنا ما يقهرني الا الي يقول فديته وفديتها وأروح فوده لكم وهو*****
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50 - ...
2017-11-19 22:17:12
تعليق مخالف
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49 - بندر
2017-11-19 22:15:10
محد داري يمكن خليجنا يتوحد على يدها
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48 - ...
2017-11-19 22:10:41
تعليق مخالف
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47 -
2017-11-19 22:10:23
اصلا هي معها****
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46 - ...
2017-11-19 22:10:13
نشوف اشياء تصير اشياء غريبه انها تصير وهم ****
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45 - ...
2017-11-19 22:09:31
اللهم لا شماته
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44 - ...
2017-11-19 22:08:40
تعليق مخالف
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43 - ...
2017-11-19 22:07:53
ولا تسعو لدنيا انتم عند باب الجنه مشاء الله ووع
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42 - زهور
2017-11-19 22:04:49
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يارب ارزقني رزق من تعبي يدر علي بالخيرات ويحرم من حرمني هذا الشغل ويشغله في نفسه
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41 -
2017-11-19 22:04:16
سحب الجنسيه ياسمو ولي العهد
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40 - ...
2017-11-19 22:03:01
تعليق مخالف
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39 - ...
2017-11-19 22:01:48
والله رزقها اتركو لو اي،وأحد وانا بعد لو لقيت وظيفه في قطر تناسبني وتناسب موهلاتي وتناسب شخصيتي ووو الخ راح اروح ولا بفكر بأحد بقطر ولا غيرها هذا رزق تركو الحسد
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38 - راعي القلاده،،!!!
2017-11-19 22:00:37
*** ..اجل وش دخل الفن في السياسه صدق م.يجيبها الا ستاتها
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37 - تنازل
2017-11-19 21:57:49
اافا وين قرار المنع ولا حبر على ورق
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36 - ر س ا م
2017-11-19 21:56:45
على ايش يالخاله مطلعه كتوفك عععععععععععععع
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35 -
2017-11-19 21:56:11
هذه الفنانات تملك شي اذا فتحته تفتح لها كل شي مافي شي ممنوع عندهن مو مثل الثلاثيدالمرح قلومه ورخوله وخمبوقه لو يفتحنها ١٠٠ سنه ***
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34 - علي علي
2017-11-19 21:56:08
تعليق مخالف
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33 -
2017-11-19 21:55:41
حظها مال وسفر وخرجات وطلعات والاغلب يتابعها ويحبها وو
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32 - خبير
2017-11-19 21:54:13
أنا مخي تبرجل مع إني خبير لكني في حيرة ما يعلمها إلا الله ! معقول جهة رسمية سعودية تسمح بهذا ! شنو هذا !وين راحت المزرعة والكهربائي عزام مدري عزمي وعلم قطر وغيرها .
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31 - Saad
2017-11-19 21:54:04
ناس خسرت أعمالها ومصدر رزقها !!!
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30 - مستـــر
2017-11-19 21:54:03
احضار هذي الفتاة *** ؟ لماذا لايتم ذكر اصول ***؟
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29 -
2017-11-19 21:51:47
هاذي ***يدافع عنها والله هزلت
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28 - فهد
2017-11-19 21:49:37
تعليق مخالف
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27 - ابو عبدالعزيز
2017-11-19 21:45:42
اجل كل واحد يقول شغلي ما له دخل بالسياسة ( وخاصة التجار). الجميع في سفينة وحدة .
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26 -
2017-11-19 21:43:02
او تدرون يسلموو خطة جهنمية
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25 -
2017-11-19 21:41:22
كيف تسمح لها ***
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24 - السفير
2017-11-19 21:38:38
أبرار مرت عليكي أغنية احلام اللي تقول فيها اللي مايطول العنب حامض عنها يقول قدمي ٥٪‏ من قدرات اي فنان وبعدها عيبي بالغير على كيفك
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23 - صويلح
2017-11-19 21:37:52
فديتها مبدعه هاالفنانه
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22 - أبرار
2017-11-19 21:36:24
فنانة سعودية تطلع وتملك كل المقومات شكلا وصوتا وثقافة ***
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21 - المجد
2017-11-19 21:35:19
نعوذ بالله من غضب الله ***. ربنا لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين .
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20 - الاخضر
2017-11-19 21:33:26
تعليق مخالف
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19 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-19 21:32:34
هذا يتناقض مع ما حصل لأحلام ❗❓
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18 - بدر الدجا
2017-11-19 21:32:28
ياهلا فيها _الى ليه ماتسوي حفلات عندنا باالرياض
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17 - أبرار
2017-11-19 21:32:12
مدري على أي أساس فنانة***
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
16 - الاخضر
2017-11-19 21:31:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ناصح لكل فاغر
2017-11-19 21:30:10
نسأل الله العافيه والسلامه الدنيا الله يكفينا شرها بلا فن بلا كلام فاضي السعادة والخير مع الله عز وجل (وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور) اللهم اهدني واصلح قلبي وعملي وتفني وانت راضٍ عني واهدي كل مسلم
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14 - المواطن
2017-11-19 21:30:04
إن شاءالله تدخل قطر ولاتطلع منها إلى الأبد ولا تستاهل تحمل البطاقه الوطنيه هاذي باعت البلد وكل شي.وشي يغيض الوطن والمواطن.****
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13 -
2017-11-19 21:29:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
12 - العربي
2017-11-19 21:23:33
نحن لم نعد نعرف الأمور الوضع أصبح غامض ومتناقض قالوا لا دخل للفن بالسياسة طيب فنانين بلدنا قاطعوا وتدخلوا في هذه الأزمة وصرحوا في تصاريح قوية ضد قطر وهم كانت أغلب حفلاتهم في قطر فبل الأزمة
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11 - شغف
2017-11-19 21:22:06
من حق وعد تحب حفلة في قطر لانة الترفية على طول تعقد مع فنانات لبنانيات وتحس منهم لايردون أبناء الوطن أو تراثنا نريد من هل الجيل نقول لو قافتكم الفنية هناك ولايوجد فن سعودي يناس والله عيب لاكن من يسمع
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10 - راشد
2017-11-19 21:21:14
وطنهم الريال والدولار
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9 - فهد
2017-11-19 21:18:38
والله الفن في وادى وهي في وادى *****
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8 -
2017-11-19 21:17:00
خل البشر يتونس مامنها مظره على الاتجاهين
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7 - فافي
2017-11-19 21:15:42
عادي ***لاراحت ولا جت
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6 - عبدالقيوم
2017-11-19 21:11:52
هين هين صديق عدوي مايصادقني البركه جفت وبانت ضفادعها خل عني خرطيك ياسعادة المحامي اين الولاء للوطن من عام1993م وهي خارج السعوديه وإلى الأن وهي بدبي تجي السعويه خطفات لاكن الي مايبينا حنا مانبيه قلعه
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5 - فاضي
2017-11-19 21:11:38
*** كل شي فداء للوطن الفلوس والنفوووووس؟؟؟
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4 - راشد
2017-11-19 21:10:44
الفنان والتاجر ***
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3 - الى السودان
2017-11-19 21:10:18
هي تعيش في لبنان وجذورها تكفي لان تكون وطنيتها اضعف من بحثها عن المادة فعقدها جديد ومن رسم الموضوع هي احلام في زيارتها الاخيرة للرياض لكن السؤال من منح التصريح سوى متنفذ.
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2 -
2017-11-19 21:08:51
ما شافت الا تغني مع كاظم وين صوتها عن صوت كاظم فشلت نفسها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 -
2017-11-19 21:07:48
ههههههههههههههههههه الصلح طيب .. ولا أظن القطريين بيمنعونها أو يمنعون أي مواطن من دخول قطر .. فهم أهل كرم وشيمه
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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

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“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

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انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

انطلاق بطولة مكة لجمال الجواد العربي .. ومنافسة حامية في اليوم الأول

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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

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