بالفيديو و الصور: الزيمبابويون يرقصون بعد انقلابهم على رئيسهم في حفله السنوي

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية اللحظات الحاسمة التي هزت عرش قائد زيمبابوي خلال الحفل السنوي «زانو-بي إف» لقائد الدولة الديكتاتور “موجابي” يوم الجمعة.

حيث أعلنت المحافظات الزيمبابوية الـ10 سحب الثقة منه و منحها لـ”مانانجاجوا” الذي كان قد أقاله في حملة إقالاته الشرسة خلال العام الحالي.

و هذا يعني أنه قد تم الانقلاب على الديكتاتور الزيمبابوي بعد انقضاء 37 عاماً وهي مدة حكمه.

إلا أنه بعد انقضاء الحفل بهذا الشكل و سحب صلاحيات زوجته كالسيدة الأولى، لا يزال “ماجوبي” هو الرئيس الرسمي.

ولكن يفترض أنه سوف يتقاعد عن وظيفته بحلول مساء الإثنين بعد عمل اجتماع مع هيئات عسكرية من الجيش بالكنيسة، وإلا سوف يجهز نفسه للمثول أمام القضاء لمواجهة محاكمة عادلة.

الجدير بالذكر أن الديكتاتور الزيمبابوي 93 عاماً قد أعلن إضرابه عن الطعام منذ يوم السبت معلنا اعتراضه على القرار بتنحيته و رافضاً أن يصرح بأي تصريحات من البيت الأزرق الخاص بالحكم.

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