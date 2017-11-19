شاهد..المعاق المعتدي عليه في الأحساء يتحدث لأول مرة.. وخاله: يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

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صحيفة المرصد: قال الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، علي البوجابر، المعتدى عليه بالضرب من مراهقين، في بلدة القارة أن عدد من الشبان قاموا بضربه والسخرية منه وهو ذاهب بالعربة إلى سوق الخضار للعمل.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية.نت”: هربت واختبأت منهم، وشاهدتهم بعد ذلك في مقطع الفيديو، بعد انتشاره.

وقال سلمان العويش، خال الشاب المعتدى عليه، أن علي يتيم، وهو أكبر إخوته الأربعة المعاقين، وهو لا يحب الجلوس في البيت، بل يسعى للعمل يومياً لكسب الرزق وإفراح إخوته.وأنه يحاول مخالطة المجتمع رغم إصابته بالتوحد.

وأضاف أن الأسرة استنكرت هذا الاعتداء والتفاخر بضرب ابنهم، مشيداً بسرعة القبض على المعتدين.

كان الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، صرح أنه “بناء على رصد فيديو الحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي فإنه تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توفر بلاغ بالواقعة.

كما تمكن المختصون بشرطة محافظة الأحساء من الكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم حيث تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، جرى توقيفهم واستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.