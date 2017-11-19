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شاهد..المعاق المعتدي عليه في الأحساء يتحدث لأول مرة.. وخاله: يكشف تفاصيل جديدة عن حياته

شاهد..المعاق المعتدي عليه في الأحساء يتحدث لأول مرة.. وخاله: يكشف تفاصيل جديدة عن حياته
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المرصد 40 3٬350 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، علي البوجابر، المعتدى عليه بالضرب من مراهقين، في بلدة القارة أن عدد من الشبان قاموا بضربه والسخرية منه وهو ذاهب بالعربة إلى سوق الخضار للعمل.
وأضاف في تصريحات لـ”العربية.نت”: هربت واختبأت منهم، وشاهدتهم بعد ذلك في مقطع الفيديو، بعد انتشاره.
وقال سلمان العويش، خال الشاب المعتدى عليه، أن علي يتيم، وهو أكبر إخوته الأربعة المعاقين، وهو لا يحب الجلوس في البيت، بل يسعى للعمل يومياً لكسب الرزق وإفراح إخوته.وأنه يحاول مخالطة المجتمع رغم إصابته بالتوحد.
وأضاف أن الأسرة استنكرت هذا الاعتداء والتفاخر بضرب ابنهم، مشيداً بسرعة القبض على المعتدين.
كان الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، صرح أنه “بناء على رصد فيديو الحادثة بمواقع التواصل الاجتماعي فإنه تم تحديد هوية المعتدى عليه في ظل عدم توفر بلاغ بالواقعة.
كما تمكن المختصون بشرطة محافظة الأحساء من الكشف عن هوية الجناة، والقبض عليهم حيث تبين أنهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، جرى توقيفهم واستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيدا لإحالتهم وأوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - هههههههههه
2017-11-19 23:19:19
اكيد اللي اعتدوا عليه طواقي
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39 - حلم الوطن
2017-11-19 23:18:36
تابعو حالته رجاءً وارجعو لنا بفيديو اخر وقد قامو المسئولين بالعطف عليه والتحنن بما يصون كرامته هو والأيتام خواته تعبني كثير جداً هذا الفيديو
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38 - حلم الوطن
2017-11-19 23:15:33
شي يقطع القلب رُب ضاره نافعه أسئل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الفيديوفأل خير عليه
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37 - هاشم
2017-11-19 23:12:52
اتمنا انزال اشد العقوبات الممكنه من القضاء لمثل هاذي الجرايم الغير انسانيه والوحشيه تستقوي على معاق ضعيف اين قلوبكم شي يفطر القلب ألمآ انسان مسكين مريض بدل ماتساعدونه تستهزون فيه
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36 - هاشم
2017-11-19 23:09:01
اتمنا انزال اشد العقوبات الممكنه من القضاء لمثل هاذي الجرايم الغير انسانيه والوحشيه تستقوي على معاق ضعيف اين قلوبكم شي يفطر القلب ألمآ انسان مسكين مريض بدل ماتساعدونه تستهزون فيه
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35 -
2017-11-19 22:56:45
هدوء هدوا الله يهدينا ويهدي الجميع
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34 -
2017-11-19 22:54:58
فرق الانسان عن الحيوانات هو عقله! فمن كان بلا عقل ولا تفكير ولا اخلاق فلا يستحق ان يكون انسان؟ الموضوع ماله علاقة هذا مراهق وهذا كبير وهذا صغير المسألة هي تربية واخلاق وركاده وعقل
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33 - زائر
2017-11-19 22:54:22
هذا الشخص رجل بمعنى الكلمه رغم انه من ذوي الاحتياجات الخاصه الا انه يصرف علي نفسه الله يسعده ويبعد عنه عيال الحرام... اتوقع ان هلاوء الشباب يترصدون المساكين لسلب مامعهم
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32 - Smile
2017-11-19 22:52:27
لابد للدوله ان تربي هالاشكال حسبي الله ونعم الوكيل
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31 - موعود
2017-11-19 22:48:14
والله شي مؤلم وخصوصا انه يتيم و فاقد لوالدينه ووعنده توحد وحسبي الله
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30 - فيصل
2017-11-19 22:42:23
دموعي نزلت ، يارب ألطف به وبإخواته الموعاقات ، لا حول ولا قوة الا بالله ، يتيم الأب والام
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29 - طيب ليش التصوير ؟؟؟
2017-11-19 22:41:07
والله هذي الأيام ما عاد عرفنا
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28 - ظافر بن مريع بن شبيب
2017-11-19 22:39:10
حسبي الله عليهم
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27 -
2017-11-19 22:38:34
لانريد لاحد الضر فقد تدور الدوائر انما هي وقت فلا تغتروا واحذروا او اصحوا
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26 - علوم ومعارف
2017-11-19 22:37:40
هذولا مجرمين وين الشرطة عنهم تربطهم وتجلدهم لين يعضون الارض هالملاعين سرابيت شوارع قليلين حيّا عديمي تربية الشعر يملأ وجيههم وهذي تصرفاتهم واسفاه على مثل هالتربية
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25 - شوصان
2017-11-19 22:34:43
الله يعاقبهم والشرطه والنيابه ميقصرو فيهم قالو شباب منين وهم اعمارهم فوق الثلاثين واحد اربعين المخدرات خلتهم يلفوعلا المسكين والله راد يفضح امرهم
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24 -
2017-11-19 22:34:41
تبين مدى قسوة بعض الشباب
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23 - شوصان
2017-11-19 22:34:01
الله يعاقبهم والشرطه والنيابه ميقصرو فيهم قالو شباب منين وهم اعمارهم فوق الثلاثين واحد اربعين المخدرات خلتهم يلفوعلا المسكين والله راد يفضح امرهم
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22 -
2017-11-19 22:30:22
حد الحرابه
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21 - الهاشمي
2017-11-19 22:25:31
الله القوي ما يضيع حقة
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20 - شغف
2017-11-19 22:21:57
مسكين كسر خاطري مخلو أحد في حالة تعمل تحصل انذال تاتيك بمصايبهم
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19 - ✔✔كاسرهم✔✔
2017-11-19 22:20:32
الله لا يوفقهم والله حزنت لة نظرات الخوف تملا عينة ينظر يمين وشمال يبي من يساعدة
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18 -
2017-11-19 22:18:17
يا اسفاه إذا كان هذا نهج الشباب الذي يتم بناء تنمية الدولة على عاتقهم فهؤلاء عديمي الاخلاق ومستهترين ولايرجو منهم خير
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17 -
2017-11-19 22:18:01
عقابهم لابد أن يكون اجتماعي لأنها ليست جناية يجبرون على العمل حمالين وهو يشرف عليهم لمدة أسبوع كامل من الصباح حتى المساء والغلة ياخذها هذا المسكين
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16 - علمتني الحياة ☆
2017-11-19 22:11:27
..! ولا كيف في سن الثلاثين والاربعين يقومون بعمل مثل هذا؟ وحتى طريقة سحبه فيها خجل والدليل تابعوا صاحب التيشيرت الاحمر؟؟
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15 - بنت الوطن🌸
2017-11-19 22:02:13
حسبي الله ونعم الوكيل الله يشفيه ويرفع قدره ومكانته ويبليهم بالمرض الي يجعلهم عظه وعبرة لغيرهم سبحان الله بعض الرجال يحب يفرد عضلاته على الضعيف يالشرطة حققو معهم أكيد في أنفسهم أشياء شينه
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14 - جنوبي
2017-11-19 22:01:36
منظر مؤسف ، هذا الشاب المريض والمكافح من أجل لقمة العيش يتعرض للضرب والإهانة من ثلة من السرابيت تبت أيدهم وسود الله وجيههم يستحقون عقابا مضاعفا لردعهم وأمثالهم لابارك الله فيهم
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13 -
2017-11-19 21:57:39
لا للاستبداد لا للاستفزاز
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12 -
2017-11-19 21:56:45
قصو رقابهم لاعتدائهم على انسان مريض وجابو له الخوف والهلع والرعب
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11 -
2017-11-19 21:55:37
تصبحوا على مطار وخير وبركه ان شاء الله خير
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10 -
2017-11-19 21:54:13
يعتدوا على حقوقة البغي والعياذ بالله
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9 - رفيق الدرب
2017-11-19 21:53:38
يعني مو مراهقين هذولا لازم يادب بسجن وجلد ودفع مبلغ فترة اقامته بالسجن والعمل ع تنضيف حمامات السجن 3مرات باليوم وغرامه 100000الف للمجني عليه
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8 -
2017-11-19 21:53:29
يجب أن يعاقبوا أشد العقوبات تأديبا لهم وعبره لمن تسول له نفسه عمل مثل هذه الأعمال المشينه ... للاسف ...لابد من الحزم لكي نتطووور
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7 - عباس الأفرنجي
2017-11-19 21:52:25
سملتح شوارع . يبي لهم تأديب صح .
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6 -
2017-11-19 21:52:25
هذا من دمكم ولحمكم
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5 - عباس الأفرنجي
2017-11-19 21:51:12
اطردوهم تكفون هالسرابيت وحقوق معهم مظبوط اخر اليل وليش يبون يركبون هالمسكين **؟ ليه الدنيا فوضى؟فيه السيف الاملح وحكم عيال المغفورله الملك عبدالعزيز وملكنا الغالي سلمان
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4 -
2017-11-19 21:51:03
صعبة جدا لايمكن استيعاب هذا
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3 - مستـ❌ــر
2017-11-19 21:47:32
اين ذهبت قلوب هؤلاء ؟
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2 - ذولا يبغالهم
2017-11-19 21:46:29
سحل يوم الجمعة لمدة ستة شهور لانهم استقوى على ضعيف ومعاق واستهزاء بالناس لانهم افة على المجتمع. الضرب بيد من حديد هذا وقتها
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1 -
2017-11-19 21:45:05
كيف مراهقين وهم بسن الثلاثين والاربعين 😇😇
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