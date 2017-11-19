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النيابة العامة تكشف عن مصير الأموال في جرائم الرشوة .. وتوجه تحذيراً لـ “المرتشين”

النيابة العامة تكشف عن مصير الأموال في جرائم الرشوة .. وتوجه تحذيراً لـ “المرتشين”
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المرصد 7 937 40 دقيقة

صحيفة المرصد: قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في جريمة الرشوة يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة مشيرة إلى، أن قاعدة المصادرة تلك تستند إلى المادة 15 من قانون مكافحة الرشوة.
وحذرت النيابة العامة من المتاجرة بالوظيفة العامة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية وتوعّدت بملاحقة المرتشين المسيئين لاستخدام السلطات الوظيفية والإدارية.
وكانت النيابة العامة قالت في عدة تغريدات خلال الفترة الماضية أنَّ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال بحسب المادة التاسعة من النظام ذاته كما يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام الرشوة العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - قصيمي معتق
2017-11-19 23:24:39
عند مراجعة الدوائر الحكومية يوم الاحد لاحظت كل موظف في الدوائر الحكومية منضبطين في خدمة المواطن (رعب) .. السؤال اين خدمتكم للمواطن من قبل
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6 - هههههههههه
2017-11-19 23:22:15
بس
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5 - هههههههههه
2017-11-19 23:21:06
الحين ليش مركزين على الوظيفة العامة!!؟؟؟
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4 - حائل
2017-11-19 23:16:43
الله يقويكم و يعينكم لازم كل دائره حكومية يكون فيها 2او 3 مراقبين وش يصير فيها من الفساد الله يحمي المملكه العربية السعوديه مهبط الوحي من كل مكروه
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3 - شغف
2017-11-19 23:11:10
المهم التطبيق****
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2 -
2017-11-19 23:00:18
وش ذا اضبطوا انفسكم
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1 - ابو شدا
2017-11-19 22:57:58
الله يقويكم ولكن لابد من مميزات للمبلغ وعدم وضعه في الوقف المحرج. مع الغير حتى يستطيع المواطنون والمقيمون مساعدة الأجهزه الرقابية وتنظيف البلد من الفاسدين.
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