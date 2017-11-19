بالصور.. استدراج طفل وسكب مادة حارقة عليه أمام منزله بالعلا.. ووالده يروي التفاصيل!
صحيفة المرصد: روى والد الطفل “فيصل” تفاصيل تعرُّض ابنه لسكب ماء حار عليه أمام منزله، على يد إثنين من أبناء الحي الذي يقطنون فيه بمحافظة العلا.
قال والد الطفل ” أن ابنه فيصل يعاني إعاقة حركية في يده اليسرى منذ ولادته. ومنذ أن كان عمره 9 أشهر وهو يراجع به مستشفى الحرس الوطني.
وتابع: أنه في مساء يوم 11 ـ2 ـ 1439 هـ خرج ابني الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، والذي يبلغ من العمر ثماني سنوات، من المنزل، وحينها طلب منه اثنان من أبناء الحي فور خروجه المجيء لهما، وسكبا عليه ماء حارًّا، استقر على أجزاء متفرقة من جسمه؛ ما تسبَّب له بتشوهات. وفقاً لـ “سبق”.
وأضاف على الفور نقلت ابني للمستشفى وفي الطريق كنت أشاهد بقايا الجلد على الأرض من شدة الحرق الذي تعرَّض له. و بادر الأطباء حينها بإجراء الإسعافات الأولية.
وأردف حضرت الجهات الأمنية، وذكرت لهم اسمَي من تعرَّضا لابني بالماء الحار، ومنزلَيْهما. واليوم، وبعد 8 أيام، تقدمت لمحافظ العلا، وتم التوصل لوليَّيْ أمر من اعتديا على ابني”.
وأشار إلى أن ابنه تم تنويمه بالمستشفى حتى طلبوا منه الخروج في يوم 19 ـ 2ـ 1439 هـ لاستكمال علاجه في المنزل، لافتاً إلى لا يزال يعاني حتى اليوم من الآلام”.
التعليقات
العيال هذا الزمان ما ادري اهاليهم ايش يأكلوهم ويشربوهم ، صار الواحد قد الباب وهو صغير وفيهم عنف ولا يعرفوا ١+١ كم ، مافي اداب وما تعرف لهم مع ان حنا علي أيامهم من خذه نخاف وكافي ان حتي المدرس انضرب
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لابــــــــــد من سن قوانيــــــــــــــن تحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصه ضد من يتعدى عليهم بمواقف السيارات او الاعتداء اللفظي او الاعتداء الجسدي او اي نوع من التعدي عليهم او على حقوقهم
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حشا والله حشا هذول عيال لا أبد مو اوادم لازم عقابهم عقاب عسير لا يتهاونوا معهم هم في هذا العمر وعندهم نزعة اجرام اجل لا صاروا بعمر المتخلفين اللي اعتدوا علي ذوي الاحتياجات ايش بيصير وايش نتوقع
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حسبي الله عليهم هذا اجرام
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هل تعلموا من المرأة التي سكبت الماء المغلي على زوجها في بيشه ولم تعاقب
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الله لايوفقهم ولايبيح منهم ....
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ربـو عـيالـكـم
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يجب سجنهم وتعويض المصاب بمبلغ مجزي من ٥٠٠ الف وفوق و علاجه على حساب ابائهم في داخل المملكة او خارجها عديمي التربيه و الاخلاقه ياوالد المصاب النصيحه لا تتنازل جماعه او معارف لاتتنازل
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متى يتم إصدار قانون بعدم قانونية تصوير ونشر صور الأطفال في هكذا جرائم. دول كثيرة تتعامل وفقا لهذا القانون. (الطفل لا يُصوّر، وإذا جاءت صورته عرضية فإنه يتم إخفاء ملامحها).
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جرم قبيح وصور صادمة اعان الله الطفل على الإعاقة والحرق والتشوية والغريب تأخر القبض على من قامو بهذه الجريمة ولو كأنو أطفال
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الملحوظ ان الاجرام والتعدي على النفس بزدياد. وببشاعه اقوى واشياء يندى له الجبين. من المسؤل. بدايه من البيت. هم من يتحملو كامل المسؤليه. ثم المدرسه. ثم الشارع.
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أي جرم يرتكبونة اولاد في سنهم هل نحن أبعدنا عن التربية والاحترام اي ننتظرة نحن في جيل قادم فاقد الاحساس بالآخرين هل سيظهرجيل عاش وتربى على خدمات تقوم بخدمة لاكن لاتعلمة إنما وخدمة ويميل عليها الشتائم
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لا حول و لا قوه الا بالله ...
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طيب ايش السبب ما فهمنا
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هذولا القتل قليل بحقهم
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المحايد ...... لم ينصر الباطل ولكن اكيد خذل الحق
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الظلم ظلمات يوم القيامه
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ماشاءالله بعد ٨ ايام تم التوصل لولي امر المعتدين وبعد شق الانفس وبواسطة محافظ المنطقة
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