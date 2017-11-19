بالفيديو .. ريم عبدالله تلتقط سيلفي مع ماجد عبدالله : “سعدت بشوفتك”

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للفنانة السعودية ريم عبدالله مع اللاعب السابق ماجد عبدالله .

وقالت ريم خلال الفيديو أنها سعدت برؤيته ، ليرد عليها بالمثل ، متمنياً لها التوفيق .

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