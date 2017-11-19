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بالفيديو .. ريم عبدالله تلتقط سيلفي مع ماجد عبدالله : “سعدت بشوفتك”
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو للفنانة السعودية ريم عبدالله مع اللاعب السابق ماجد عبدالله .
وقالت ريم خلال الفيديو أنها سعدت برؤيته ، ليرد عليها بالمثل ، متمنياً لها التوفيق .
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التعليقات
30 - عبشان الشلولخ2017-11-20 01:10:35
ما اختلفنا ماجد عبدالله خلوق ومحترم ..بس كمستوى الي ساعده انه ظهر في زمن مافيه احتراف و الحظ قوي .
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29 -2017-11-20 00:54:34
تعليق مخالف
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28 - يعقوب شرواني2017-11-20 00:54:00
ياربي ويش حلاهم وهم مع بعض يا خووووواتي
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27 - صبحي2017-11-20 00:51:19
تعليق مخالف
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26 - محمد الجعيد2017-11-20 00:49:15
طيب وين المكان اللي تقابلتو فيه هذا خلوة غير شرعيه حريم اخر زمن
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25 -2017-11-20 00:43:08
مدري وش اقول مدام ريم قدام عيوني
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24 - ناصح لكل فاغر2017-11-20 00:42:42
الله يرحم الحال بنات اخر زمن يعني أني سيلفي الله يهديك
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23 - سلطان2017-11-20 00:39:12
الله يهدي الجميع
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22 - قصيمي معتق2017-11-20 00:36:07
اهم حاجة العمل على التكاتف
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21 -2017-11-20 00:35:15
العب يا كبتن الكورة الآن في المرمى
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20 -2017-11-20 00:34:35
ياجماعة من يفيدني الأن ماجد في الستينات من عمره وعمره طويل بإذن ألله هل هو متزوج وهل عنده أبناء من يعرف الإجابة نأمل منه الإفادة وشكرا
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19 - الله فوووووق2017-11-20 00:29:31
اتفوا الله ي عالم لاتجاهروا بالمعاصي
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18 -2017-11-20 00:26:10
احس بنظرتك معنى ..ودرب كان يجمعنا
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17 -2017-11-20 00:23:22
وين كان اللقاء يامرومه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فى باريس ولا لندن
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16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-20 00:22:56
وين تعصبك للهلال على طول ما قدرتي تقاومي الاسطورة ماجد اعتقد ان السبب صلة القرابة هو ماجد عبد الله وهي ريم عبد الله واضحة
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15 -2017-11-20 00:22:28
شوفي غيرة ..****
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14 - الحق2017-11-20 00:14:35
اكيييد سعدت بشوفته
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13 - الحق2017-11-20 00:14:34
اكيييد سعدت بشوفته
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12 - نصراوي شرقاوي2017-11-20 00:09:26
والله إنك منور المقطع يابو عبدالله الله يحفظك
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11 - الدعلج لشوكي2017-11-20 00:07:43
احلى من العسل الجنسية السعودية .
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10 - جبال سدير2017-11-20 00:05:54
عليك الله يازول داير شنوقلبي ما راضي عنك كيف تقابل البت ريم واهلها مادارين عنك يعني شنو
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9 - اشراقت2017-11-19 23:55:15
***تمثل بنات المملكه المحافظات المحجبات والمنقبات--
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8 - هههههههههه2017-11-19 23:54:48
وشتبي هالطاقيه هههههههه
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( عدد التعليقات 2,466 )7 - ابونواف...
ماجد عبدالله لاعب خلوق الله يوفقة
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6 - عبدالله الحربي2017-11-19 23:44:38
ماجد عبدالله قمه الاحترام ...يوم خلصت تصوير قام بيمشي عنها 🌹
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5 -2017-11-19 23:42:46
ياحلوها وياحلو المطربة شمس ليت من هو يعزمهم ع العشاء ****
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4 -2017-11-19 23:42:05
اللهم استر نسائنا وبناتنا والمسلمات اجمعين من التبرج والسفور. إنك سميع مجيب.
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( عدد التعليقات 17,777 )3 - ابويوسف
البت فرس
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2 - بدر 662017-11-19 23:40:00
كثرن *** هذا عصركن عليكن من الله ماتستحقون .
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1 - سلمان2017-11-19 23:39:59
***ابو عبدالله
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بواسطة : عبشان الشلولخ
ما اختلفنا ماجد عبدالله خلوق ومحترم ..بس كمستوى الي ساعده انه ظهر في زمن مافيه ا...
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