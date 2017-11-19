فيديو.. سلطان بن سلمان في مقابلة مع “cnn” يكشف آخر التطورات في قطاع السياحة.. وهذا موعد إطلاق التأشيرات السياحية!

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صحيفة المرصد: أكد رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان رغبة المملكة في تطوير قطاع السياحة بصورة كبيرة.

وأضاف أن السعودية تعد أكبر اكتشاف مخفي يحتاج العالم أن يتعرف عليه عن قرب، لما فيها من ثروات وتراث وحضارة وإمكانات مميزة للاستكشاف والتجربة.

وأشار الأمير سلطان، في مقابلة مع “CNN” الأمريكية إلى معالم التغير الجذري في قطاع السياحة، الذي تنوي قيادة المملكة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ومن بينها التأشيرات السياحية والتسهيلات المقدمة للسائحين. لافتاً إلى أن المملكة سهّلت الإجراءات للسائح الأجنبي ليدخل السعودية، وأن هنالك منذ الآن تدفقا كبيرا للسياح الأجانب.

وقال الأمير سلطان أن السعودية تشهد حالياً تحركا كبيرا في قطاع السياحة وتتمثل في وسائل التنقل التي تحوي أفضل بنية تحتية في الشرق الأوسط، من شبكة مطارات ضخمة ووسائل نقل مكتملة وقطاع خدمات وفندقة عالية المستوى.

وفيما بتعلق بالتأشيرات قال الأمير سلطان”لقد توقفت قبل مدة، وأعدنا ترتيب نظامها، ونأمل أن تُطلق في عام 2018″، مشددا على أنها ستكون منظمة كليا وستتوفر بتدفق كبير وسلس.

وحول توفر التأشيرات السياحية إلكترونيا وتجنيب السائح مشقة زيارة السفارة قال ” إنه يتفق مع هذا التوجه، مؤكدا أن هيئة السياحة من أفضل الجهات الحكومية السعودية من ناحية الخدمات الإلكترونية.