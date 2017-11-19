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الرئيسية / فيديو.. سلطان بن سلمان في مقابلة مع “cnn” يكشف آخر التطورات في قطاع السياحة.. وهذا موعد إطلاق التأشيرات السياحية!

فيديو.. سلطان بن سلمان في مقابلة مع “cnn” يكشف آخر التطورات في قطاع السياحة.. وهذا موعد إطلاق التأشيرات السياحية!

فيديو.. سلطان بن سلمان في مقابلة مع “cnn” يكشف آخر التطورات في قطاع السياحة.. وهذا موعد إطلاق التأشيرات السياحية!
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المرصد 9 903 1 ساعة

صحيفة المرصد: أكد رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان رغبة المملكة في تطوير قطاع السياحة بصورة كبيرة.
وأضاف أن السعودية تعد أكبر اكتشاف مخفي يحتاج العالم أن يتعرف عليه عن قرب، لما فيها من ثروات وتراث وحضارة وإمكانات مميزة للاستكشاف والتجربة.
وأشار الأمير سلطان، في مقابلة مع “CNN” الأمريكية إلى معالم التغير الجذري في قطاع السياحة، الذي تنوي قيادة المملكة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ومن بينها التأشيرات السياحية والتسهيلات المقدمة للسائحين. لافتاً إلى أن المملكة سهّلت الإجراءات للسائح الأجنبي ليدخل السعودية، وأن هنالك منذ الآن تدفقا كبيرا للسياح الأجانب.
وقال الأمير سلطان أن السعودية تشهد حالياً تحركا كبيرا في قطاع السياحة وتتمثل في وسائل التنقل التي تحوي أفضل بنية تحتية في الشرق الأوسط، من شبكة مطارات ضخمة ووسائل نقل مكتملة وقطاع خدمات وفندقة عالية المستوى.
وفيما بتعلق بالتأشيرات قال الأمير سلطان”لقد توقفت قبل مدة، وأعدنا ترتيب نظامها، ونأمل أن تُطلق في عام 2018″، مشددا على أنها ستكون منظمة كليا وستتوفر بتدفق كبير وسلس.
وحول توفر التأشيرات السياحية إلكترونيا وتجنيب السائح مشقة زيارة السفارة قال ” إنه يتفق مع هذا التوجه، مؤكدا أن هيئة السياحة من أفضل الجهات الحكومية السعودية من ناحية الخدمات الإلكترونية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - رويلي القريات وعرعر
2017-11-20 00:34:58
محد جاينا سياحة وسط ذا الصحاري والضبان كلن يبي استثمار ويمشي 😂😂
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8 - الشايب
2017-11-20 00:33:33
شيء غريب ولا يصدق ويفوق الخيال أن يعرف الناس أن التأشيرات للسياحة كانت ممنوعة ثم يمح بها ثم وقفت !! يعني بلد مغلق !! من يصدق هذا الوضع ولماذا وكيف ووو هل هناك في العالم وضع مشابه ؟!
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7 - يعني يبون يبدلون فيزة زيارة بفيزة سياحية
2017-11-20 00:30:49
يعني تعال يا وافد بفيزه سياحية وتخلف في البلد . واقسم بالله هذا اللي بيصير . تخبط ما نزل الله به من سلطان . يجب تنظم البلد داخليا . اما متكدس قرابة 30 مليون وافد اغلبهم متخلفين وتفتحون فيزه سياحة ؟!!
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6 - أسم
2017-11-20 00:30:23
اول رائد فضاء عربي مسلم 1405-1985
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5 - Aliii
2017-11-20 00:24:04
والله ان الحساد راح يزيدون يارب تحفظنا من كيد الاعداء وتسخر صفوة عبادك لنا وتحفظ هالبلد وتجعلها منارة للعلم والايمان
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4 -
2017-11-20 00:20:57
نبي قناه في التلفزيون عن الاثار وكل ماحصل تباثه القناه خل الجيل الجديد يعرف تاريخ المملكه والله يوفق الجمبع
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3 - الله اكبر يامدن الضباب
2017-11-20 00:08:03
اقول ماحد جاينا سياحه في هذا القيض الحار الي بيجينا غلبان بيترزق الله ويضرب الباب
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2 - تركي
2017-11-20 00:03:40
تعليق مخالف
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1 - فاهم
2017-11-19 23:58:13
مثقف الله ينفع به
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