بالفيديو.. الشرطة تداهم حيي الكرنتينا وغليل في جدة ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.. وهذا ماقاله المخالفون!
صحيفة المرصد: شنت الأجهزة الأمنية في جدة حملة أمنية مكبرة لمداهمة حيي “الكرنتينا” و”غليل”، لضبط المخالفين لنظام الإقامة، وذلك ضمن حملة “وطن بلا مخالف”..
ورصد تقرير تلفزيوني بثه برنامج “معالي المواطن” على قناة “إم بي سي” لحظة المداهمة حيث ظهرت القوات وهي تقتحم المنازل والأوكار وتخرج المخالفين منها، حيث كانت قد حددت الأماكن المعنية بالتفتيش قبل شهر من الآن.
وقال أحد الضباط المشاركين في الحملة أنه يتم شن الحملات بطريقة مفاجئة ويتم معاملة المخالفين بكل احترام وإنسانية مضيفاً أنه فور المداهمة يتم قطع التيار الكهربائي عن المنازل التي يتواجد بها المخالفين .
وأكد بعض المخالفين إنهم لا يحملون إقامات، ويسكنون بالإيجار وأشار أحدهم إلى أنه يقيم في المملكة منذ 4 سنوات وقال مخالف أنه يقيم في المملكة منذ نحو 5 أو 6 سنوات .
مداهمة حي الكرنتينا وغليل في جدة ضمن حملة "وطن بلا مخالف"— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧
تقرير الزميل عبدالعزيز السعيدي#معالي_المواطن pic.twitter.com/dzYnsynRQz
التعليقات
لماذا لا تهدمون هذين الحيّين ويتم تعويض النظاميين والمخالفين يرحلون ؟
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الله يقويهم ويحفظهم 🙏🏼🇸🇦
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جده مليانه منهم نظفووووووووووها ومكه والمدينه والطايف 😎🇸🇦
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ماشاء الله ماخذين اجار وماعندهم اقامات وجالسين سنين لامن شاف ولامن درى😎
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نفخر برجال الامن الله يقويكم
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لا يفوتكم حي النزلة اليمنيه بجدة والبلد هذا الخندق حقهم
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التكارنه الى في جده وش وظعهم وش جانسياتهم
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التكارنه الى في جده وش وظعهم وش جانسياتهم
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بافظل الله ثم رجال الامن العام محافظة جده مايبقى ولامخلف الله يوفق الجميع
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الله يوفق رجل الامن
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باقي السبيل ارججججوكم
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واحد منهم يقول له 6 سنوات بدون اقامــــة
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