الجبير: قطر استجابت لبعض مطالبنا .. ولدينا ما هو أهم
صحيفة المرصد – وكالات : أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، أن الحكومة القطرية استجابت عمليا لبعض المطالب الأساسية، التي طرحتها أمامها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقال الجبير، في تصريحات أدلى بها أمس الأحد في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في القاهرة: “لدينا ما هو أهم من قطر، وهو الإرهاب في إيران ولبنان واليمن، وينبغي ألا نشغل بالنا بما يقوله القطريون”.
وأضاف الجبير: “لدينا 6 مطالب أساسية، ورغم خطاب القطريين والصوت العالي، إلا أنهم استجابوا لمطالب لنا مثل توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع أمريكا، والتخلي عن حماس من أجل إتمام الجهود المصرية في نجاح المصالحة”.
وشدد الجبير في الوقت ذاته على أن “قطر عليها بذل جهد أكبر من أجل تحقيق مطالب المقاطعة العربية”.
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التعليقات
النظام القطري معاند ومكابر ويعوم عكس التيار .ولكن إذا لم يتدارك غلطه ويتصالح مع إخوانه وجيرانه فإن النهاية للنظام القطري مثل نهاية القذافي ونظامه
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ولكن رئيس حماس بعد المصالحة الفلسطينية طار الى طهران وقبل ايدي خامنئي ..!
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لكن وينها الله يجيبها
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ذبحهم لحم الضفادع ولبن الحمير خل تركيا وايران تنفعهم شريفه وحسينه
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كل تحركتنا بدون نتائج . لماذا نتعمى عن بعض الأمور ونشتت جهدنا وتفكيرنا . لوهناك لو نتيجة وحده كان نقدر نقلب الموازين لكن المصيبة ما فيه أي نتيجة وكل يوم في مكان جديد .
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لولا الله تعالى ثم عقل الاقتصادي سمو ولي العهد في كبح الفساد ربما بعض الدول العربية ةضعونا تحت الجزمة
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سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر. ولاحول ولاقوة الابالله ،الله يجمعنا بكم في الجنه
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نتمنى أن يكون إعلامنا الخارجي أكثر قوة لتوضيح الحقايق لأن الإعلام سلاح فعال وصوته مسموع لدى القاصي والداني
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قناة الجزيره وأزلامها الذراع الإعلامي لقطر تشن حملة قذره ضد السعودية ارض وحكام وشعب وتستضيف أرذل البشر لشتم السعودية والتقول عليها امثل هؤلاء يريدون الصلح انهم جبلو ع الحقدوالارهاب والخيانة
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((((( بنود وثيقة الرياض ...اولا ......والخلاف ليس قائم على رفض توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع أمريكا.... والعلاقات الامريكية مع حكومة قطر الارهابية مسمرة و لم تنقطع في الاساس ))))
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((((((((الخلاف مع حكومة قطر المغرر بها ...... رفضها تنفيذ جميع المطالب دفعة واحدة ...... وليس بعضها بكل تأكيد )))))
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ياريما هدي السرعة وشبك منفعلة لعله خير إن شاء الله
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مؤشر خير القادم اجمل قطر مصلحتها مع الخليج مش مع ايران ولاحماس الارهابيه
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انشاء الله يو 31/ فبراير---- الساعه ٦ الضهرانشاء الله
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لا بل يجب الحزم على حكومة قطر وتجييش العالم ضدها دويله ارهابية داعمه للارهابيين وهي من تغذي الارهابيين بمعاونة إيران المجوسية
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امس اومدري اللي قبله قناة الجزيرة ناقله بما يسمى معارضه ومعهم جنسيات اخرى يتهمون بلادنا ويقولون انها قتلت اهل اليمن "•هذه الدويله لااحد يصدقها معروفه تقول شيء وتفعل شيءآخر•/المؤمن لايلدغ من جحره مرتين
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هذه الدويلة يجب أن تبقى في آخر اهتمامنا فدعونا نتفرغ الان لإيران واذنابها في لبنان واليمن والعراق وبلاد الشام وقلة قليلة في مملكة البحرين وبعدها لكل حادث حديث لاتعطونها أكبر من حجمها مجرد غرفه وصاله
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اللهم اصلح الحال إنما المؤمنون اخوه فأصلحوا بين أخويكم
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بنشوف
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يا كريم
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إن شاء الله يلبون المطالب وتنحل الأمور
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عظيم ياوطني لابد ان يعرف الكل بان السعوديه اكبر من الجميع ولابد من احترامها وتوقيرها ادام الله عزك ياوطني
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