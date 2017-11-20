الجبير: قطر استجابت لبعض مطالبنا .. ولدينا ما هو أهم

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صحيفة المرصد – وكالات : أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، أن الحكومة القطرية استجابت عمليا لبعض المطالب الأساسية، التي طرحتها أمامها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقال الجبير، في تصريحات أدلى بها أمس الأحد في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية في القاهرة: “لدينا ما هو أهم من قطر، وهو الإرهاب في إيران ولبنان واليمن، وينبغي ألا نشغل بالنا بما يقوله القطريون”.

وأضاف الجبير: “لدينا 6 مطالب أساسية، ورغم خطاب القطريين والصوت العالي، إلا أنهم استجابوا لمطالب لنا مثل توقيع اتفاقية مكافحة الإرهاب مع أمريكا، والتخلي عن حماس من أجل إتمام الجهود المصرية في نجاح المصالحة”.

وشدد الجبير في الوقت ذاته على أن “قطر عليها بذل جهد أكبر من أجل تحقيق مطالب المقاطعة العربية”.

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