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الرئيسية / توقعات علمية بحدوث زلازل مدمرة خلال عام 2018 وهذه المناطق المهددة بها!

توقعات علمية بحدوث زلازل مدمرة خلال عام 2018 وهذه المناطق المهددة بها!

توقعات علمية بحدوث زلازل مدمرة خلال عام 2018 وهذه المناطق المهددة بها!
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المرصد 14 1٬192 4 ساعات

صحيفة المرصد : حذر العلماء من احتمال حدوث زيادة كبيرة فى عدد الزلازل المدمرة حول العالم العام المقبل، ناتج عن تباين في سرعة دوران الأرض مما قد يزيد من الأنشطة الزلزالية، لا سيما في المناطق الاستوائية المكتظة بالسكان.

ورغم أن التقلبات في سرعة دوران الأرض قد لا تتعدى ميلي ثانية واحدة في اليوم، فإنها يمكن أن تولد طاقة هائلة تحت سطح الأرض وتتسبب في هزات عنيفة ، بحسب سكاي نيوز .

وسلط الضوء على الصلة بين دوران الأرض والنشاط الزلزالي الشهر الماضي في ورقة قدمها روجر بيلهام من جامعة كولورادو في بولدر وريبيكا بينديك من جامعة مونتانا في ميسولا، خلال الاجتماع السنوي للجمعية الجيولوجية الأميركية.

وقال بيلهام لصحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية الأسبوع الماضى “إن العلاقة بين دوران الأرض والزلازل قوية، وتشير إلى أن هناك زيادة فى عدد الزلازل الشديدة العام المقبل”.

وقد بحث بيلهام وبنديك في دراستهما الزلازل التي بلغت 7 درجات وأكثر منذ عام 1900.

وقال بيلهام: “سجلت الزلازل الكبرى بشكل جيد لأكثر من قرن من الزمان، وهو ما يمنحنا سجلا جيدا للدراسة”.

ووجد الباحثان 5 فترات كانت بها أعداد أكبر بكثير من الزلازل الكبيرة، مقارنة بأوقات أخرى.

وقال بيلهام: “في هذه الفترات، كان هناك ما بين 25 إلى 30 زلزالا شديدا في السنة”.

وأضاف: “في بقية الأوقات كان متوسط ​​العدد حوالي 15 زلزالا كبيرا في السنة.”

وقد عمل الباحثون على إيجاد علاقات ترابط بين هذه الفترات من النشاط الزلزالي الشديد وعوامل أخرى، واكتشفوا أنه عندما انخفض دوران الأرض قليلا، أعقب ذلك فترات من زيادة عدد الزلازل الشديدة.

وقال بيلهام: “إن دوران الأرض يتغير قليلا – بمقدار ملي ثانية في اليوم أحيانا – ويمكن قياسه بدقة فائقة من خلال الساعات الذرية”.

ووجد بيلهام وبنديك أن الفترات التي شهدت تباطؤا في سرعة دوران الأرض كانت لخمس سنوات أعقبها زيادة في السرعة ونشاط زلزالي عنيف، وهو ما حدث عدة مرات خلال الـ150 عاما الأخيرة.

وقال بيلهام “إنها واضحة”. وأضاف “أن الأرض تقدم لنا تنبؤا للخمس سنوات المقبلة فيما يتعلق بالنشاط الزلزالي”.

وذكر أن دوران الأرض بدأ يتباطئ بالفعل منذ 4 سنوات، مما يعني أن عام 2018 قد يشهد نشاطا زلزاليا عنيفا.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

14 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-20 04:04:58
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل - وحتى يكثر فيكم المال فيفيض
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( عدد التعليقات 31,649 )
13 - برق _ الحرم
2017-11-20 03:50:55
((((((عــــــــــاجل ......((تحذير)) من تسونامي بعد زلزال قوي قرب كاليدونيا الجديدة ))))))
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( عدد التعليقات 31,649 )
12 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:47:46
((((((عــــــــــــاجل ..... زلزال عنبف جدا ...... بقوة 7.3 درجة ضرب قرب(( كاليدونيا _الجديدة)) في المحيط الهادي ..... قربيا جدا من الحزام الناري ))))))
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11 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-20 02:46:39
تكثر الزلازل بآخر الزمان والغرب يفتح كتبنا ويسرق بأن سيكون فيه زلازل !لكن ما احد يدري متى حتى هم يقولون "قد يكون"
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( عدد التعليقات 31,649 )
10 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:46:30
((((( ماقبل _الكارثة )))))
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9 - Rima ريما🙇°•🗨
2017-11-20 02:43:43
الكوارث الطبيعية من الله مو من الإنسان لذلك نرضى بها بحلوها ومرها
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8 - ابوقمر
2017-11-20 02:25:48
الله يكفينا شر الكوارث هذي الامور علمها عند الله ، عليكم بالاكثار من الاستغفار.
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7 - رفيق الدرب
2017-11-20 02:20:27
انت يا5ماسكه معاك ع تسطيح الارض من كرويتها طيب هات دلليل ع تسطيحها
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6 - sar-al-sa
2017-11-20 02:20:11
يخيل لي وكأن مشروع فضائي يتم الاعداد له يحتوي على سكنى احد الكواكب وارى في وقتنا تعذر نجاحه او هي عمليه بروز لفظي لتخصص فضائي لتضخيم الاهميه بعد تعدد بطلان فناء العالم بظواهر فلكيه
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5 -
2017-11-20 02:08:23
الأرض مسطحه وليست كرويه . والزلازل جند من جنود الله تبارك وتعالى.
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4 - الساعة
2017-11-20 02:05:34
أقتربت الساعة وأنشق القمر
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3 - ناصح لكل فاغر
2017-11-20 02:05:19
(إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس بإي ارض تموت إن الله عليم خبير )
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( عدد التعليقات 31,649 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:04:32
(((((((العلماء في حيرة مابين حدوث التباطؤ وانتظار اصطدام الكواكب .... فهل اقترب شروق الشمس من مغربها ؟))))))
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1 -
2017-11-20 01:59:24
جعلها تدمر ايران النجسه مع حسن زميره
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آخر تعليق
بواسطة : ابو نواف

( بشرى سارة ) ..!!!... بما تبشرون بــ ( ديدي ديدي وا ) .. او تبشرونني بـ ( نيللي...
بواسطة : ولوو

هاذي هية الدول العربية العربية مو شي جديد دائماً يبتزوننا ببعض القرارات حتى نسعى...
بواسطة : فعلاً

حالة اجتماعية مريضة...
بواسطة : Alnitak

مساكين اللي يشجعون الكورة حياتهم ضايعة .. المشكلة ياريت النادي يوزع فلوس .. يحلم...
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