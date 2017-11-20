تعرف على أعراض “سرطان البروستات” قاتل الرجال الخفي!.. فيديو

حجم الخط A A A المرصد 3 1٬918 4 ساعات

صحيفة المرصد: أفاد تقرير تلفزيوني بثته قناة العربية أن بسبب بطء تقدم سرطان البروستات، قد لا يشعر المريض بالأعراض في المراحل المبكرة. وعدم الشعور بالمرض قد يستمر لسنوات لكن مع نموه يبدأ السرطان بعرقلة وظائف الجسم بطريقة ملحوظة.

وأوضح التقرير أن أعراض المرض تبدأ بالتأثير على التبول. فالبروستات ستضغط على الإحليل الذي يمر عبرها مسببة حاجة ملحة للتبول وإلى الضغط بشدة على العضلات أثناء التبول والشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل وظهور دم في البول .

وأضاف التقرير يسبب السرطان أيضاً فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء بسبب ضغط الورم السرطاني على الحبل الشوكي، ويثير أيضاً ألماً في أسفل الظهر والفخذين مترافقاً مع شعور بضعف في القدمين والساقين وتورمهما.

وأشار التقرير إلى أنه في حالات نادرة، يعاني المريض من ارتفاع في ضغط الدم والتعب وفقدان الوزن بسبب عرقلة خلايا السرطان لوظيفة أعضاء في الجسم وأنسجة قريبة وبعيدة من الخلايا السرطانية.

وأوضح التقرير أن هذا المرض هو ثاني أكثر سرطان يصيب الرجال، حيث هناك 29 ألف حالة تشخيص في الشرق الأوسط عام 2012.كما كان هناك 15 ألف وفاة بسبب سرطان البروستات عام 2012، بينما متوسط عمر التشخيص 67 عاماً.

