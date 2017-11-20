المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

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صحيفة المرصد: علمت “المرصد” أن الإدارة العامة للمرور ستعلن عن آخر تطورات اللوائح والأنظمة المرورية وخطط أمن الطرق وأيضاَ تفاصيل قيادة المرأة للسيارة قريباَ.

وسيأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي ستنظمه إدارة المرور وأمن الطرق خلال يومين وذلك بغية الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة وآخر التطورات فيما يتعلق باللوائح والانظمة المرورية .