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المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة
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المرصد 11 441 3 ساعات

صحيفة المرصد: علمت “المرصد” أن الإدارة العامة للمرور ستعلن عن آخر تطورات اللوائح والأنظمة المرورية وخطط أمن الطرق وأيضاَ تفاصيل قيادة المرأة للسيارة قريباَ.
وسيأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي ستنظمه إدارة المرور وأمن الطرق خلال يومين وذلك بغية الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة وآخر التطورات فيما يتعلق باللوائح والانظمة المرورية .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - واحد مواطن
2017-11-20 05:19:20
أنا لست ضد سواقة المراة للسيارة من حيث المبدأ وحتى الشرع.لكن أظن أن المرور فتح لنفسه باب صداع واسع ولا يغلق,ألا يكفيه باب المفحطين والدرباويه والفوضى التى يمارسها المنفلتين فى جميع طرقنا وشوارعنا ؟
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10 - المااااضي
2017-11-20 04:23:43
الصحونج لازال عندهم امل ان يلغى قرار قيادة المرأة للسياره 😂😂
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9 - الموضوع فيه ان
2017-11-20 04:19:36
عدد ساعات تعليم السواقة غير مناسب للتعليم لما فيه تبالغ وسيطرة وهيمنة لحق التعليم في اي مكان بالعالم!
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8 - عدد الساعات
2017-11-20 04:18:16
امر مظخم ويجب البحث فيه لانه اجحاف بحق المواطن والمواطنة. هناك المستفيدون دون حق. مافي دولة بالعالم تفرض ٩٠ ساعة لتعليم قيادة السيارة غير الواق واق🤔
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7 - اولها
2017-11-20 04:16:28
عدد ساعات تعليم القيادة مبالغ فيه. اجل اللي يعرف يسوق ٣٠ ساعة والمبتدأ ٩٠ ساعة بينما دول الجوار المبتدئ لا يتعدى ٣٠ ساعة في كل الاحوال وبعضها ٢٢ ساعة يعني هناك ان في الموضوع يجب التحري لموضوع هاليومين
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6 - ابوقمر
2017-11-20 04:04:45
عطونا علوم الاسكان والعلاوات.
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5 -
2017-11-20 03:47:14
ياجمعاعة الخير ما عاد في حريم للزواج من يعرف بنات اجواد للزواج الله يخلف علي المسلمين
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4 -
2017-11-20 03:25:06
ت. 2. ابدأ باهلك وركبهم دبابات وسياكل
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( عدد التعليقات 4,362 )
3 - ابن الوطن
2017-11-20 02:47:30
تعليق مخالف
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2 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-20 02:31:46
الله يقويكم. والأهم لا تمنعونهن من سياقة الناقلات والدراجات النارية. خلوهن يطنخن نعنبوها حياة نهايتها الزوال 😬
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1 - المحقق كوسه
2017-11-20 02:27:02
ليتكم تعاملون الاسكان مثل معاملاتكم قيادة المرأة..........
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آخر تعليق
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