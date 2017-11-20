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من أجل مصلحة العمل.. استبعاد الداعية “الحواشي” عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بخميس مشيط
صحيفة المرصد : قررت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، استبعاد الداعية أحمد الحواشي عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بمحافظة خميس مشيط.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة عبدالله الحكمي، أن استبعاد الحواشي جاء لمصلحة العمل، لافتاً إلى أن الوزارة كلفت الشيخ الدكتور فهد القحطاني خطيباً للجامع، والشيخ محمد حصان إماماً له.
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التعليقات
54 - الهاشمي2017-11-20 05:23:23
اصبحوا اهل التقوى والدين محاربون القابض ع دينه كالقابض ع الجمر !
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53 - علي2017-11-20 05:18:39
قرار حكيم ويفترض من زمان ..الرجل متمسك ويحارب من اجل بقاءه في هذا المسجد منذ سنوات مضت باي وسيله غير مشروعه ..مساجد المنطقه تعمل وفق تعاليم الوزاره المختصه وهو يخالف التعاميم والتعليمات ..شكرا للوزاره
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52 - اهلاوي غيرمتعصب2017-11-20 05:13:17
ياناس مااحدمجبوريصلي مع الشيخ احمد الله يحفظه وهوذكرها اكثرمن مره لانه توجد مساجدكثيره جهة السوق بالاضافه الى هناك مشائخ زاروه مثل السبيل امام الحرم والتركي واثنى على صلاته الشيخ العثيمين والمطلق
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51 - زمن يخوف2017-11-20 05:08:19
هذا هو الصح والله صلاته اثقل على المصلين وخالف الهدي النبوي حث الرسول على التطالة منفردا واذا صلى بالناس فليخفف هذا يمسك الخلق من عسا الى الفجر واللي موعاجبه يدور له مسجد اخر***
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50 - welcome tomorrow2017-11-20 05:07:50
فكونا منه الحمد لله
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49 - فيصل ............2017-11-20 05:04:43
اي زياده عن ال٥ سنتيمتر يجب ان يستبعد
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48 - قوندا2017-11-20 04:55:57
من يقول بأن الشيخ يطيل الصلاه هذا غير صحيح بل هذه صلاة السلف وقبلهم صلاة نبي الامه عليه السلام لكن قلوبنا مشغوله ومتعلقه بالدنيا فما صبرنا ل صلاة الشيخ ولا نطيق هذا هو الواقع ***
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47 - سوط الحق2017-11-20 04:44:53
ماأدري ليش تذكرت ****
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46 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك2017-11-20 04:39:04
يعني بالمختصر في صلاة الجماعه لا تطيل باكثر من 21 ايه تقريبا وتكون بقدر السور التي ذكرها النبي ص لمعاذ رض .. والله اعلم واذا تبون اتوسع بالموضوع توسعت ولكن هذا وافي انشاء الله
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45 - ابومازن2017-11-20 04:36:59
اللهم اني استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظامين
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44 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك2017-11-20 04:32:00
يتبع .. يعني يصلي في بيته يتنفل يطول ماشاء اما صلاة بالناس فل يصلي بصلاة اضعفهم كما كان النبي ص يفعل ايضا .. الناس اليوم اضعف بكثير من الصحابه فالواجب على الامام ان يراعي حالهم .. ارجوا اني اوضحت ذلك
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43 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك2017-11-20 04:27:19
يتبع.. كما غضب في هذه فقال ان منكم منفرين اذا صلى احدكم بالناس فل يخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذي الحاجه قال واذا صل وحده فل يطول ما شاء .. يتبع
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42 -2017-11-20 04:25:47
ت37 في حديث اعتقد بالبخاري النبي اوصى بعدم التنفير وقال من صلى بالناس فليخفف فأن فيهم المريض والضعيف واذ الحاجة .. وفي حديث ثاني يقول اذا ام احدكم الناس فليخفف
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41 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك2017-11-20 04:21:11
يتبع ..اقراء بسم ربك الذي خلق والليلي اذا يغشا فذكر له هذه الصور في صلاة لقومه بالعشاء فعلا نحو هذا يكون الامام يصلي بالقوم .. قال النبي ص لانس رض في الصحيح ايضا ماغضب النبي في موعضة كما غضب ..يتبع
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40 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك2017-11-20 04:14:26
هناك سنه فعليه في صلاة النبي وهناك سنه قوليه يامر النبي ص بشيء فامر النبي مقدم على تفسير لاهل الأصول فمثلا لما معاذ رض يصلي بقومه فيطيل بالصلاة فقال النبي له افتان انت يامعاذ اقرا بالشمس وضوحاها..يتبع
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39 -2017-11-20 04:13:38
ت22 طيب اشتغل عندهم
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38 - عوكل2017-11-20 04:06:09
الحمد لله فكونا منه
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37 - باختصار2017-11-20 04:05:06
بالنسبه لاطالته في صلاة الجماعه ركزوا صلاة الجماعه كما هو معروف عنه هذا مخالف لهدي النبي ص فهديه في صلاة الجماعه التخفيف والاحاديث كثير وأقراو كلام علماء اهل السنه والجماعه بذلك
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36 -2017-11-20 04:03:43
لا اعتقد انه قراء سوره البقره في ركعه واحده في الفجر !!!!!لانه قراتها مع الترتتيل تستغرق ساعه واكثر وبهذا القوت تشرق الشمس في وقت منهي عنه الصلاه ولذلك بلا كذب
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35 - المااااضي2017-11-20 04:01:28
تعليق مخالف
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34 - تعليق 27 ابن الوطن أتفق معك2017-11-20 04:01:09
ياسلام فيه حفل في جده أعلنته هيئه الترفيه ... الله يديم الفرح والانشراح على ابناء هذا الوطن المعطاء ويبعد عنه كل عدو للفرح والسعاده اعداء الانسانيه
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33 - ابوقمر2017-11-20 04:00:37
لعل في الامر خيره
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32 - المااااضي2017-11-20 03:57:56
قرار صائب جدآ..لانريد متطرفين بيننا ..يوجد مثله كثير نأمل ايقافهم ومنعهم من الخطابه
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31 - مواطن من الوسطى2017-11-20 03:48:50
الحواشي*** وحسب ماذكر عنه ممن صلوا معه وعرفوه عن قرب لا يصلح امام فليمن موذن ومقيم للصلاة وعسى الله انه يهدية
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30 - مقبل2017-11-20 03:34:18
ابن الوطن ^.. خاف ربك وقل خير أو اصمت. نصيحه لوجه الله .نستغفر الله لنا ولك
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29 - وقفه عدل2017-11-20 03:25:44
صوتك ياشيخ أحمد يتردد في أسماعنا وسنظل نذكرك نحن والأيام أحبك ربك فأحبك الناس ولماذا نمسك الدموع دعها تخرج فالفراق لايطاق ولكن هي الدنيا وتلك هي الايام .
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28 -2017-11-20 03:25:15
ت8 فيه كتاب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين ﻷبن الجوزي يقول فيه ان طول اللحية يدل على الحمق! .. وقد فسر احد الفضلاء كلام ابن الجوزي ان المقصود هو طول اللحية اكثر من اللازم! والله اعلم بالمقصد
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( عدد التعليقات 4,362 )27 - ابن الوطن
لانريد اغلاق المحلات اثناء الصلاة
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26 - رفيق الدرب2017-11-20 03:20:37
ت14 واحد يدعي صلى معاه جبريل وتحدث معه ايش تنتظر باقي رساله جديده ودين جديد هيا حل عنا ندعوله بالصلاح وحسن الخاتمه فقط وشوف من هم اللىثبت في القران شاف جبريل وهل بعدهم سيرون لباقي الخلق
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25 - جون كنيدي اليعربي2017-11-20 03:20:27
والله فقيده مثل هؤلاء الأخيار الواجب مناصحتهم إذا كان هناك ملاحظات عليه .والشيخ له 42 عام وهو إمام وخطيب وحافظ القرآن وعلومه وأمهات الكتب الست وعلوم غيرها كثيره.فنامل ألا يمنع من التدريس والدعوه
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24 - البرنس2017-11-20 03:19:03
الله المستعان
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23 - يحيى2017-11-20 03:12:36
حسبي الله وكفى .
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( عدد التعليقات 4,362 )22 - ابن الوطن
وظائف شاغره في هيئة الترفيه
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21 - ربي عونك2017-11-20 03:11:15
قربت القيامه اي مصلحه المصلحه اولا او الصلاه
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20 - حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم2017-11-20 03:07:31
هذا الرجل من بقايا السلف الصالح وصلاته تشافا منها ناس كثير.. و يأتون من مناطق المملكه للتداوي بصلاته واللي مايرغب الصلاه معه يروح لواحد يصلي دقايق في هذا الزمن قل ان نجد مثله
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19 -2017-11-20 03:06:48
التنطع في الدين والتشدد الغير مبرر فهل يعقل ان يقوم امام بقراءة سورة البقرة في الركعة الاولى من صلاة الفجر ،
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18 - الله ينصر الحواشي عاجلا يارب2017-11-20 03:04:52
سينصر الله هذا الشيخ عاجلا جدا وحسبه الله ونعم الوكيل ولاننتظر الا قيام الساعه قريبا
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17 - حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم2017-11-20 02:59:52
هذا الرجل من بقاليا السلف الصالح وصلاته تشفى منها ناس كثير.. و يأتون من مناطق المملكه للتداوي بصلاته والله مايرغب الصلاه معه يروح لواحد يصلي دقايق في هذا الزمن قل ان نجد مثله
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16 -2017-11-20 02:58:27
انطفت الجنوب كلها بعد رحيل الحواشي نور الجنوب اسال الله ان يوفقه ويرفع قدره ويرزقه بطولة العمر في طاعته ويامن تكلم فيه اسال الله ان يرينا فيه عجايب قدرته ولايوفقه ويدرو للعافيه مايحصلها
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15 - ابو الليل2017-11-20 02:56:52
مستحيل ولاة الامر يستبعدونه الا بسبب مقنع فلا تخوضوا في مواضيع صادره من جهات عليا ولها اسبابها واحترام للشيخ تم استبعاده فقط
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14 -2017-11-20 02:56:38
رفيق الدرب ومتامل والذي نفسي بيده ماتسوون ماء الوضوء اللي يتوضاء بها ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل الشيخ احمد الحواشي شيخ زاهد شيخ مخلي الدنيا وراه انا من سكان خميس مشيط وودي اقابل واحد منكم واشوف
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13 - ابو الليل2017-11-20 02:48:39
الي اعرفه ان المسجد في وسط السوق وان ارض المسجد من املاكه وانه ساكن فوق المسجد وكمان يختم القرآن اكثر من مره في رمضان وقل من تجده يفعل ذلك وصلاته كلها خشوع والناس مستعجله ع اشغال الدنيا الله لا يشغلنا
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12 - ابو منصور2017-11-20 02:44:44
حسبنا الله ونعم الوكيل.لم نسمع ولم نرى من الشيخ الا كل خير.هذا رجل متعلق بالله.بل نحسبه ولي من اولياء الله..
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( عدد التعليقات 4,362 )11 - ابن الوطن
يفترض من زمان ايقافه عن الخطابه
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10 - أم فهد2017-11-20 02:38:07
يامن تقدحون في هذا الشيخ عليكم من الله ماتستحقون اللهم انهم لايعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل اللهم صمما وعجما وعما فلا يستطيعون حراكا
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9 - أبرار2017-11-20 02:35:08
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8 -2017-11-20 02:31:39
اللحية مبالغ فيها ..
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7 - رفيق الدرب2017-11-20 02:30:58
مع الف سلامه وانتبه لا تجلس 6شهور وتقول نزل عليك الوحي ترى محمدعليه الصلاة والسلام اخر الانبياء الله يصلح الحال
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6 - قصيمي معتق2017-11-20 02:28:37
الشيخ الحواشي متلخبط سمعت انه أمام مسجد في سوق ولا يكاد الناس يفرغون من صلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها
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5 - ناصح لكل فاغر2017-11-20 02:27:15
الله اكبر خبر سي جدا لماذا رجال نحسبه والله حسيبه من الصالحين ، المؤمن مبتلا رجل خشوع ، الله يسترعليه ويخلف له خير
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4 - شايب2017-11-20 02:26:34
استبعاد كلمه كبيره في شيخ جليل لو قالو احاله للتقاعد واعطاء فرصه لغيره لكان افضل في رجل لم نسمع عنه الا كل خير
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3 - متأمل2017-11-20 02:23:07
يا شيخ ريّح وإرتاح .. وخل اللحية على قبضة اليد ودون .. من يوم سمعت سالفة جبريل عليه السلام معك .. غسلت يدي منك ومن أمثالك .. وش الفرق بينك وبين من أدعياء المهدي المنتظر .. دين الله يسر .. قرار صائب
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2 - سويكت بن راضي2017-11-20 02:19:08
(اتكون فتّاناً ي معاذ) المفروض من زمان
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( عدد التعليقات 31,649 )1 - برق _ الحرم
(((((( البديل مميز جدا ...... ولكن ليست مصلحة العمل اولا )))))))
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بواسطة : فعلاً
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