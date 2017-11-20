من أجل مصلحة العمل.. استبعاد الداعية “الحواشي” عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بخميس مشيط

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صحيفة المرصد : قررت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، استبعاد الداعية أحمد الحواشي عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بمحافظة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة عبدالله الحكمي، أن استبعاد الحواشي جاء لمصلحة العمل، لافتاً إلى أن الوزارة كلفت الشيخ الدكتور فهد القحطاني خطيباً للجامع، والشيخ محمد حصان إماماً له.

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