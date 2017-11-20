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الرئيسية / من أجل مصلحة العمل.. استبعاد الداعية “الحواشي” عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بخميس مشيط

من أجل مصلحة العمل.. استبعاد الداعية “الحواشي” عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بخميس مشيط

من أجل مصلحة العمل.. استبعاد الداعية “الحواشي” عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بخميس مشيط
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المرصد 54 2٬832 3 ساعات

صحيفة المرصد : قررت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، استبعاد الداعية أحمد الحواشي عن الإمامة والخطابة في جامع السوق بمحافظة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الوزارة عبدالله الحكمي، أن استبعاد الحواشي جاء لمصلحة العمل، لافتاً إلى أن الوزارة كلفت الشيخ الدكتور فهد القحطاني خطيباً للجامع، والشيخ محمد حصان إماماً له.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 - الهاشمي
2017-11-20 05:23:23
اصبحوا اهل التقوى والدين محاربون القابض ع دينه كالقابض ع الجمر !
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53 - علي
2017-11-20 05:18:39
قرار حكيم ويفترض من زمان ..الرجل متمسك ويحارب من اجل بقاءه في هذا المسجد منذ سنوات مضت باي وسيله غير مشروعه ..مساجد المنطقه تعمل وفق تعاليم الوزاره المختصه وهو يخالف التعاميم والتعليمات ..شكرا للوزاره
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52 - اهلاوي غيرمتعصب
2017-11-20 05:13:17
ياناس مااحدمجبوريصلي مع الشيخ احمد الله يحفظه وهوذكرها اكثرمن مره لانه توجد مساجدكثيره جهة السوق بالاضافه الى هناك مشائخ زاروه مثل السبيل امام الحرم والتركي واثنى على صلاته الشيخ العثيمين والمطلق
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51 - زمن يخوف
2017-11-20 05:08:19
هذا هو الصح والله صلاته اثقل على المصلين وخالف الهدي النبوي حث الرسول على التطالة منفردا واذا صلى بالناس فليخفف هذا يمسك الخلق من عسا الى الفجر واللي موعاجبه يدور له مسجد اخر***
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50 - welcome tomorrow
2017-11-20 05:07:50
فكونا منه الحمد لله
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49 - فيصل ............
2017-11-20 05:04:43
اي زياده عن ال٥ سنتيمتر يجب ان يستبعد
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48 - قوندا
2017-11-20 04:55:57
من يقول بأن الشيخ يطيل الصلاه هذا غير صحيح بل هذه صلاة السلف وقبلهم صلاة نبي الامه عليه السلام لكن قلوبنا مشغوله ومتعلقه بالدنيا فما صبرنا ل صلاة الشيخ ولا نطيق هذا هو الواقع ***
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47 - سوط الحق
2017-11-20 04:44:53
ماأدري ليش تذكرت ****
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46 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك
2017-11-20 04:39:04
يعني بالمختصر في صلاة الجماعه لا تطيل باكثر من 21 ايه تقريبا وتكون بقدر السور التي ذكرها النبي ص لمعاذ رض .. والله اعلم واذا تبون اتوسع بالموضوع توسعت ولكن هذا وافي انشاء الله
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45 - ابومازن
2017-11-20 04:36:59
اللهم اني استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظامين
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44 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك
2017-11-20 04:32:00
يتبع .. يعني يصلي في بيته يتنفل يطول ماشاء اما صلاة بالناس فل يصلي بصلاة اضعفهم كما كان النبي ص يفعل ايضا .. الناس اليوم اضعف بكثير من الصحابه فالواجب على الامام ان يراعي حالهم .. ارجوا اني اوضحت ذلك
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43 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك
2017-11-20 04:27:19
يتبع.. كما غضب في هذه فقال ان منكم منفرين اذا صلى احدكم بالناس فل يخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذي الحاجه قال واذا صل وحده فل يطول ما شاء .. يتبع
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42 -
2017-11-20 04:25:47
ت37 في حديث اعتقد بالبخاري النبي اوصى بعدم التنفير وقال من صلى بالناس فليخفف فأن فيهم المريض والضعيف واذ الحاجة .. وفي حديث ثاني يقول اذا ام احدكم الناس فليخفف
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41 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك
2017-11-20 04:21:11
يتبع ..اقراء بسم ربك الذي خلق والليلي اذا يغشا فذكر له هذه الصور في صلاة لقومه بالعشاء فعلا نحو هذا يكون الامام يصلي بالقوم .. قال النبي ص لانس رض في الصحيح ايضا ماغضب النبي في موعضة كما غضب ..يتبع
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40 - باختصار بالنسبه لاطالته في الصلاه وقول العلماء في ذلك
2017-11-20 04:14:26
هناك سنه فعليه في صلاة النبي وهناك سنه قوليه يامر النبي ص بشيء فامر النبي مقدم على تفسير لاهل الأصول فمثلا لما معاذ رض يصلي بقومه فيطيل بالصلاة فقال النبي له افتان انت يامعاذ اقرا بالشمس وضوحاها..يتبع
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39 -
2017-11-20 04:13:38
ت22 طيب اشتغل عندهم
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38 - عوكل
2017-11-20 04:06:09
الحمد لله فكونا منه
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37 - باختصار
2017-11-20 04:05:06
بالنسبه لاطالته في صلاة الجماعه ركزوا صلاة الجماعه كما هو معروف عنه هذا مخالف لهدي النبي ص فهديه في صلاة الجماعه التخفيف والاحاديث كثير وأقراو كلام علماء اهل السنه والجماعه بذلك
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36 -
2017-11-20 04:03:43
لا اعتقد انه قراء سوره البقره في ركعه واحده في الفجر !!!!!لانه قراتها مع الترتتيل تستغرق ساعه واكثر وبهذا القوت تشرق الشمس في وقت منهي عنه الصلاه ولذلك بلا كذب
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35 - المااااضي
2017-11-20 04:01:28
تعليق مخالف
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34 - تعليق 27 ابن الوطن أتفق معك
2017-11-20 04:01:09
ياسلام فيه حفل في جده أعلنته هيئه الترفيه ... الله يديم الفرح والانشراح على ابناء هذا الوطن المعطاء ويبعد عنه كل عدو للفرح والسعاده اعداء الانسانيه
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33 - ابوقمر
2017-11-20 04:00:37
لعل في الامر خيره
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32 - المااااضي
2017-11-20 03:57:56
قرار صائب جدآ..لانريد متطرفين بيننا ..يوجد مثله كثير نأمل ايقافهم ومنعهم من الخطابه
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31 - مواطن من الوسطى
2017-11-20 03:48:50
الحواشي*** وحسب ماذكر عنه ممن صلوا معه وعرفوه عن قرب لا يصلح امام فليمن موذن ومقيم للصلاة وعسى الله انه يهدية
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30 - مقبل
2017-11-20 03:34:18
ابن الوطن ^.. خاف ربك وقل خير أو اصمت. نصيحه لوجه الله .نستغفر الله لنا ولك
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29 - وقفه عدل
2017-11-20 03:25:44
صوتك ياشيخ أحمد يتردد في أسماعنا وسنظل نذكرك نحن والأيام أحبك ربك فأحبك الناس ولماذا نمسك الدموع دعها تخرج فالفراق لايطاق ولكن هي الدنيا وتلك هي الايام .
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28 -
2017-11-20 03:25:15
ت8 فيه كتاب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين ﻷبن الجوزي يقول فيه ان طول اللحية يدل على الحمق! .. وقد فسر احد الفضلاء كلام ابن الجوزي ان المقصود هو طول اللحية اكثر من اللازم! والله اعلم بالمقصد
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( عدد التعليقات 4,362 )
27 - ابن الوطن
2017-11-20 03:20:40
لانريد اغلاق المحلات اثناء الصلاة
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26 - رفيق الدرب
2017-11-20 03:20:37
ت14 واحد يدعي صلى معاه جبريل وتحدث معه ايش تنتظر باقي رساله جديده ودين جديد هيا حل عنا ندعوله بالصلاح وحسن الخاتمه فقط وشوف من هم اللىثبت في القران شاف جبريل وهل بعدهم سيرون لباقي الخلق
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25 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-20 03:20:27
والله فقيده مثل هؤلاء الأخيار الواجب مناصحتهم إذا كان هناك ملاحظات عليه .والشيخ له 42 عام وهو إمام وخطيب وحافظ القرآن وعلومه وأمهات الكتب الست وعلوم غيرها كثيره.فنامل ألا يمنع من التدريس والدعوه
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24 - البرنس
2017-11-20 03:19:03
الله المستعان
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23 - يحيى
2017-11-20 03:12:36
حسبي الله وكفى .
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( عدد التعليقات 4,362 )
22 - ابن الوطن
2017-11-20 03:11:57
وظائف شاغره في هيئة الترفيه
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21 - ربي عونك
2017-11-20 03:11:15
قربت القيامه اي مصلحه المصلحه اولا او الصلاه
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20 - حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
2017-11-20 03:07:31
هذا الرجل من بقايا السلف الصالح وصلاته تشافا منها ناس كثير.. و يأتون من مناطق المملكه للتداوي بصلاته واللي مايرغب الصلاه معه يروح لواحد يصلي دقايق في هذا الزمن قل ان نجد مثله
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19 -
2017-11-20 03:06:48
التنطع في الدين والتشدد الغير مبرر فهل يعقل ان يقوم امام بقراءة سورة البقرة في الركعة الاولى من صلاة الفجر ،
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18 - الله ينصر الحواشي عاجلا يارب
2017-11-20 03:04:52
سينصر الله هذا الشيخ عاجلا جدا وحسبه الله ونعم الوكيل ولاننتظر الا قيام الساعه قريبا
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17 - حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم
2017-11-20 02:59:52
هذا الرجل من بقاليا السلف الصالح وصلاته تشفى منها ناس كثير.. و يأتون من مناطق المملكه للتداوي بصلاته والله مايرغب الصلاه معه يروح لواحد يصلي دقايق في هذا الزمن قل ان نجد مثله
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
16 -
2017-11-20 02:58:27
انطفت الجنوب كلها بعد رحيل الحواشي نور الجنوب اسال الله ان يوفقه ويرفع قدره ويرزقه بطولة العمر في طاعته ويامن تكلم فيه اسال الله ان يرينا فيه عجايب قدرته ولايوفقه ويدرو للعافيه مايحصلها
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15 - ابو الليل
2017-11-20 02:56:52
مستحيل ولاة الامر يستبعدونه الا بسبب مقنع فلا تخوضوا في مواضيع صادره من جهات عليا ولها اسبابها واحترام للشيخ تم استبعاده فقط
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14 -
2017-11-20 02:56:38
رفيق الدرب ومتامل والذي نفسي بيده ماتسوون ماء الوضوء اللي يتوضاء بها ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل الشيخ احمد الحواشي شيخ زاهد شيخ مخلي الدنيا وراه انا من سكان خميس مشيط وودي اقابل واحد منكم واشوف
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
13 - ابو الليل
2017-11-20 02:48:39
الي اعرفه ان المسجد في وسط السوق وان ارض المسجد من املاكه وانه ساكن فوق المسجد وكمان يختم القرآن اكثر من مره في رمضان وقل من تجده يفعل ذلك وصلاته كلها خشوع والناس مستعجله ع اشغال الدنيا الله لا يشغلنا
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
12 - ابو منصور
2017-11-20 02:44:44
حسبنا الله ونعم الوكيل.لم نسمع ولم نرى من الشيخ الا كل خير.هذا رجل متعلق بالله.بل نحسبه ولي من اولياء الله..
لا يعجبني(3) اعجبني(15)
( عدد التعليقات 4,362 )
11 - ابن الوطن
2017-11-20 02:44:35
يفترض من زمان ايقافه عن الخطابه
لا يعجبني(18) اعجبني(1)
10 - أم فهد
2017-11-20 02:38:07
يامن تقدحون في هذا الشيخ عليكم من الله ماتستحقون اللهم انهم لايعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك عاجلا غير آجل اللهم صمما وعجما وعما فلا يستطيعون حراكا
لا يعجبني(2) اعجبني(64)
9 - أبرار
2017-11-20 02:35:08
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لا يعجبني(5) اعجبني(10)
8 -
2017-11-20 02:31:39
اللحية مبالغ فيها ..
لا يعجبني(24) اعجبني(2)
7 - رفيق الدرب
2017-11-20 02:30:58
مع الف سلامه وانتبه لا تجلس 6شهور وتقول نزل عليك الوحي ترى محمدعليه الصلاة والسلام اخر الانبياء الله يصلح الحال
لا يعجبني(23) اعجبني(2)
6 - قصيمي معتق
2017-11-20 02:28:37
الشيخ الحواشي متلخبط سمعت انه أمام مسجد في سوق ولا يكاد الناس يفرغون من صلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي بعدها
لا يعجبني(14) اعجبني(7)
5 - ناصح لكل فاغر
2017-11-20 02:27:15
الله اكبر خبر سي جدا لماذا رجال نحسبه والله حسيبه من الصالحين ، المؤمن مبتلا رجل خشوع ، الله يسترعليه ويخلف له خير
لا يعجبني(2) اعجبني(20)
4 - شايب
2017-11-20 02:26:34
استبعاد كلمه كبيره في شيخ جليل لو قالو احاله للتقاعد واعطاء فرصه لغيره لكان افضل في رجل لم نسمع عنه الا كل خير
لا يعجبني(2) اعجبني(27)
3 - متأمل
2017-11-20 02:23:07
يا شيخ ريّح وإرتاح .. وخل اللحية على قبضة اليد ودون .. من يوم سمعت سالفة جبريل عليه السلام معك .. غسلت يدي منك ومن أمثالك .. وش الفرق بينك وبين من أدعياء المهدي المنتظر .. دين الله يسر .. قرار صائب
لا يعجبني(22) اعجبني(6)
2 - سويكت بن راضي
2017-11-20 02:19:08
(اتكون فتّاناً ي معاذ) المفروض من زمان
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 31,649 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:14:50
(((((( البديل مميز جدا ...... ولكن ليست مصلحة العمل اولا )))))))
لا يعجبني(7) اعجبني(12)

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بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 26 5٬518 22 ساعة
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 28 6٬149 23 ساعة
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

 المرصد 111 11٬583 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬916 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬712 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬798 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬594 شهر واحد
الاخيرة
المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

 المرصد 11 440 3 ساعات
لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

 واس 28 1٬066 12 ساعة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 35 6٬912 23 ساعة
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 10٬481 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 364 3٬312 19 ساعة