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بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة
صحيفة المرصد : أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل عالمي، للمرة الأولي بالمملكة، يحييه الفنان الشاب خالد، والمغني الأمريكي نيللي.
وقالت الهيئة أن الحفل ضمن فعالية “أكشنها” التي تعود بحلة جديدة ومميزة، مضيفة أن الحفل الذي يقام بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، يتخلله نشاطات ترفيهية رياضية وتفاعلية، مثل العالم الافتراضي والألعاب الكرنفالية.
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التعليقات
77 - ابو نواف2017-11-20 05:26:17
( بشرى سارة ) ..!!!... بما تبشرون بــ ( ديدي ديدي وا ) .. او تبشرونني بـ ( نيللي ) الذي لن افهمه ولن استطيع مجاراته في القفز والشقلبه والانبطاح ( الرقص ) قال الحبيب ( وجعلت قرة عيني في الصلاة )
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76 - ،،،،2017-11-20 05:23:59
لاحول ولا قوت الا بالله
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75 -2017-11-20 05:17:41
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74 - واحد مواطن2017-11-20 05:12:57
الترفيه ياايها المرفهون المترفهون,أوسع وأجمل وأمتع من حصره فى غناء مغن غناؤه ضجيج مصدع وتراقص أو غانية نصف لابسه تتمايل!الترفيه أوسع بكثيرمن التغريب والسطحيه.الترفيه إرتقاء بذوق الإنسان وإمتاعه بتهذيب
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73 - الخليل2017-11-20 05:12:45
الان بشرة ساره حضور حفل نللي والشاب خالد***
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72 -2017-11-20 05:12:24
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71 - واحد مواطن2017-11-20 05:07:36
أى بشرى ساره؟؟؟والأغرب من هذا أن البعض يعتقد واهما!!!أن الترفيه لايكون إلا بالغناء والرقص ودعوة مغنيين ومغنيات ينفق عليهم مبالغ هائله مبالغ فيها جداااااااااااا.الترفيه أوسع مما يتخيل أو يفهم هؤلاء.
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70 - welcome tomorrow2017-11-20 05:06:16
الله يديم الفرح والسعاده على ابناء وطننا الحبيب ..شكرا هيئه الترفيه لما تقدموه ابعد الله عنا اعداء الانسانيه والطمأنينه
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69 - ام خماس الخامس عشر هههه2017-11-20 05:05:46
يالمااضي لاتخلط بين زمن الصحوه التي بعد الاستعمار وفيها انتشر العلم الصحيح والتمسك بالكتاب والسنه ونبذ الشرك والبدع والخرافه وبين من انتسب واضر الصحوه من الاخوان .. مع ذلك الادله واضحه بحرمة الغناء
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68 -2017-11-20 05:04:04
الله لايبشركم بخير
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67 -2017-11-20 05:03:18
الماضي ومن على شاكلته اليوم تضحكون وتفرحون بإنتشار الفساد لكن بكرة اذا حطوك في القبر وعرفت ان الله حق انت وانك وغيرك ستحاسبون على جميع افعالكم وترويجكم للباطل وقتها نشوف تضحكون وتفرحون والا لا
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66 - باختصار2017-11-20 05:01:16
الغناء حرام كما ذكره علمائنا حفظهم الله والمجاهره به اعضم حرمه
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65 - واشيب قلبي2017-11-20 04:58:31
بشرى ساره حسيت انه افتتاح مغسله بالحاره
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64 - الشمالي2017-11-20 04:55:56
العناصر الاربعه متوفره جميعها في اغلب دول البحر المتوسط العربيه والاوربيه
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63 -2017-11-20 04:55:07
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62 - ..2017-11-20 04:53:24
ابن الوطن تكلم بأدب وعن نفسك ..انشالله نشوف ***
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61 - باختصار2017-11-20 04:50:43
***أسأل الله ان يوفق ويهدي ولاة امرنا لما فيه الخير وان يرزقهم البطانه الصالحه الناصحه
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60 -2017-11-20 04:49:13
الغناء ماعمره رفع الامم
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59 - الشمالي2017-11-20 04:44:21
اي ترفيه لايشمل عنصرين لايعتبرترفيه مهما عملتم ,,, واي سياحه لا يتوفرفيها ١/ الخضره والبراد ٢/ الاثار لاتعتبر سياحه ,, وجميع العناصر الاربعه غير متوفره
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58 - بشرى2017-11-20 04:39:01
بشرى سارة ،،،، أنا قلت فيه زيادة في الرواتب والتوظيف والسكن ،،
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57 - منصف2017-11-20 04:25:07
لا حول ولا قوة إلا بالله .. وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
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56 -2017-11-20 04:20:24
والله ****
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55 - المااااضي2017-11-20 04:18:49
هههههههه الصحويين كلهم تعليق مخالف 😂😂
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54 - المااااضي2017-11-20 04:15:44
ياهيئة الترفيه وين نصيب باقي مدن المملكه من الحفلات الغنائية ..لاتحتكرون الحفلات على المدن الكبرى فقط. الشعب متعطش للفن والحفلات
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53 - الجال2017-11-20 04:12:33
تعليق مخالف
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52 - صبحي2017-11-20 04:03:50
ويستعجلونك بالعذاب وان يوما عند ربك ربك كالف سنة مماتعدون.
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51 - اسكود2017-11-20 04:03:01
الله يديم الفرح والسعاده على ابناء وطننا الحبيب ..شكرا هيئه الترفيه لما تقدموه ابعد الله عنا اعداء الانسانيه والطمأنينه
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50 - صرررررريح2017-11-20 04:01:45
الله المستعان بشرى سارة!!!!!!!!
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49 -2017-11-20 03:56:23
تعليق مخالف
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48 - لا حول ولا قوة الا بالله2017-11-20 03:56:09
تعليق مخالف
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47 - خالد2017-11-20 03:55:10
الترفيه الحقيقي***
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46 - الشمالي2017-11-20 03:52:25
وش معنى بجده نبيها في بريده
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( عدد التعليقات 31,649 )45 - برق _ الحرم
ـــ((((( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وهُمْ لا يُفْتَنُونَ )))))ــــ
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44 -2017-11-20 03:45:50
سبحان الله ***
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43 - العلياني2017-11-20 03:45:01
تعليق مخالف
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42 -2017-11-20 03:44:29
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( عدد التعليقات 8,068 )41 - بلادي زوينا
الله يخارجنا ***
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40 - مواطن2017-11-20 03:41:14
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 31,649 )39 - برق _ الحرم
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38 - مهلبية بالحليب2017-11-20 03:39:46
تعليق مخالف
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37 - مسلم غيور2017-11-20 03:38:44
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 8,068 )36 - بلادي زوينا
تعليق مخالف
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35 - ولوو2017-11-20 03:31:00
تعليق مخالف
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34 - ناصح لكل فاغر2017-11-20 03:30:36
*** أسال الله أن يبشرنا بمغفره وجنه عرضها السموات والأرض قولوا آمين
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33 -2017-11-20 03:28:41
ابن الوطن تكلم بأدب الحكمة تقول ( دار الطرب تخرب ) ساعتها يمكن يدفن رأسك وانت ميت
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32 -2017-11-20 03:26:37
بنت الوطن دفنوك حيه
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31 -2017-11-20 03:22:19
تعليق مخالف
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30 - مشعل المشعل2017-11-20 03:16:42
البشرى هي ***
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( عدد التعليقات 4,362 )29 - ابن الوطن
المتشدد اللي ما هو عاجبه يدفن راسه بالرمل مثل النعامه
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28 - الحق ما يزعل يا برق2017-11-20 03:14:41
تعليق مخالف
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27 - الله ***2017-11-20 03:11:22
وبشرى ساره ***
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26 - جنوبية ..🌻2017-11-20 03:10:13
تعليق مخالف
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25 - افق2017-11-20 03:09:26
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 31,649 )24 - برق _ الحرم
تعليق مخالف
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23 - حسبنا الله2017-11-20 02:59:11
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22 - أحترت كيف أعبر عن مشاعري2017-11-20 02:56:25
أصدقكم وأفرح،***
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( عدد التعليقات 31,649 )21 - برق _ الحرم
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 4,362 )20 - ابن الوطن
هذا ***
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19 - سعد بن فهد2017-11-20 02:54:56
البشرى السارة***
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18 - شد وصل2017-11-20 02:54:10
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لا يعجبني(0) اعجبني(11)
17 - زهوان2017-11-20 02:53:28
تعليق مخالف
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16 - سعد بن فهد2017-11-20 02:50:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 4,362 )15 - ابن الوطن
مصلفح لاتنسى ترقص معلايه
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14 - زائر2017-11-20 02:48:51
الله ***
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
13 - أبو مصلفح الرياض2017-11-20 02:44:05
الله يقويكم ***
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,649 )12 - برق _ الحرم
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 31,649 )11 - برق _ الحرم
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لا يعجبني(3) اعجبني(11)
10 -2017-11-20 02:40:11
فاهمين الترفيه ***
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( عدد التعليقات 31,649 )9 - برق _ الحرم
((((((( عبدالقادر ....يابوعلام )))))))
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8 -2017-11-20 02:39:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
7 -2017-11-20 02:38:01
البشرى الساره***
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
6 - مستشارك2017-11-20 02:37:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
5 - M2017-11-20 02:37:29
لاحول ولا قوة الا بالله ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً انك انت الوهاب
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4 - جون كنيدي اليعربي2017-11-20 02:36:31
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3 - مزوون..،،2017-11-20 02:36:06
نزلو الرواتب بس
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2 -2017-11-20 02:35:43
تعليق مخالف
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1 -2017-11-20 02:33:22
تقصد بشرى***
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بواسطة : فعلاً
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