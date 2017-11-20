بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة

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صحيفة المرصد : أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل عالمي، للمرة الأولي بالمملكة، يحييه الفنان الشاب خالد، والمغني الأمريكي نيللي.

وقالت الهيئة أن الحفل ضمن فعالية “أكشنها” التي تعود بحلة جديدة ومميزة، مضيفة أن الحفل الذي يقام بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، يتخلله نشاطات ترفيهية رياضية وتفاعلية، مثل العالم الافتراضي والألعاب الكرنفالية.

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