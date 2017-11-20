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الرئيسية / بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة

بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة

بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة
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المرصد 77 1٬166 3 ساعات

صحيفة المرصد : أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل عالمي، للمرة الأولي بالمملكة، يحييه الفنان الشاب خالد، والمغني الأمريكي نيللي.

وقالت الهيئة أن الحفل ضمن فعالية “أكشنها” التي تعود بحلة جديدة ومميزة، مضيفة أن الحفل الذي يقام بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، يتخلله نشاطات ترفيهية رياضية وتفاعلية، مثل العالم الافتراضي والألعاب الكرنفالية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

77 - ابو نواف
2017-11-20 05:26:17
( بشرى سارة ) ..!!!... بما تبشرون بــ ( ديدي ديدي وا ) .. او تبشرونني بـ ( نيللي ) الذي لن افهمه ولن استطيع مجاراته في القفز والشقلبه والانبطاح ( الرقص ) قال الحبيب ( وجعلت قرة عيني في الصلاة )
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76 - ،،،،
2017-11-20 05:23:59
لاحول ولا قوت الا بالله
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75 -
2017-11-20 05:17:41
تعليق مخالف
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74 - واحد مواطن
2017-11-20 05:12:57
الترفيه ياايها المرفهون المترفهون,أوسع وأجمل وأمتع من حصره فى غناء مغن غناؤه ضجيج مصدع وتراقص أو غانية نصف لابسه تتمايل!الترفيه أوسع بكثيرمن التغريب والسطحيه.الترفيه إرتقاء بذوق الإنسان وإمتاعه بتهذيب
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73 - الخليل
2017-11-20 05:12:45
الان بشرة ساره حضور حفل نللي والشاب خالد***
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72 -
2017-11-20 05:12:24
تعليق مخالف
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71 - واحد مواطن
2017-11-20 05:07:36
أى بشرى ساره؟؟؟والأغرب من هذا أن البعض يعتقد واهما!!!أن الترفيه لايكون إلا بالغناء والرقص ودعوة مغنيين ومغنيات ينفق عليهم مبالغ هائله مبالغ فيها جداااااااااااا.الترفيه أوسع مما يتخيل أو يفهم هؤلاء.
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70 - welcome tomorrow
2017-11-20 05:06:16
الله يديم الفرح والسعاده على ابناء وطننا الحبيب ..شكرا هيئه الترفيه لما تقدموه ابعد الله عنا اعداء الانسانيه والطمأنينه
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69 - ام خماس الخامس عشر هههه
2017-11-20 05:05:46
يالمااضي لاتخلط بين زمن الصحوه التي بعد الاستعمار وفيها انتشر العلم الصحيح والتمسك بالكتاب والسنه ونبذ الشرك والبدع والخرافه وبين من انتسب واضر الصحوه من الاخوان .. مع ذلك الادله واضحه بحرمة الغناء
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68 -
2017-11-20 05:04:04
الله لايبشركم بخير
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67 -
2017-11-20 05:03:18
الماضي ومن على شاكلته اليوم تضحكون وتفرحون بإنتشار الفساد لكن بكرة اذا حطوك في القبر وعرفت ان الله حق انت وانك وغيرك ستحاسبون على جميع افعالكم وترويجكم للباطل وقتها نشوف تضحكون وتفرحون والا لا
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66 - باختصار
2017-11-20 05:01:16
الغناء حرام كما ذكره علمائنا حفظهم الله والمجاهره به اعضم حرمه
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65 - واشيب قلبي
2017-11-20 04:58:31
بشرى ساره حسيت انه افتتاح مغسله بالحاره
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64 - الشمالي
2017-11-20 04:55:56
العناصر الاربعه متوفره جميعها في اغلب دول البحر المتوسط العربيه والاوربيه
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63 -
2017-11-20 04:55:07
تعليق مخالف
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62 - ..
2017-11-20 04:53:24
ابن الوطن تكلم بأدب وعن نفسك ..انشالله نشوف ***
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61 - باختصار
2017-11-20 04:50:43
***أسأل الله ان يوفق ويهدي ولاة امرنا لما فيه الخير وان يرزقهم البطانه الصالحه الناصحه
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60 -
2017-11-20 04:49:13
الغناء ماعمره رفع الامم
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59 - الشمالي
2017-11-20 04:44:21
اي ترفيه لايشمل عنصرين لايعتبرترفيه مهما عملتم ,,, واي سياحه لا يتوفرفيها ١/ الخضره والبراد ٢/ الاثار لاتعتبر سياحه ,, وجميع العناصر الاربعه غير متوفره
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58 - بشرى
2017-11-20 04:39:01
بشرى سارة ،،،، أنا قلت فيه زيادة في الرواتب والتوظيف والسكن ،،
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57 - منصف
2017-11-20 04:25:07
لا حول ولا قوة إلا بالله .. وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
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56 -
2017-11-20 04:20:24
والله ****
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55 - المااااضي
2017-11-20 04:18:49
هههههههه الصحويين كلهم تعليق مخالف 😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
54 - المااااضي
2017-11-20 04:15:44
ياهيئة الترفيه وين نصيب باقي مدن المملكه من الحفلات الغنائية ..لاتحتكرون الحفلات على المدن الكبرى فقط. الشعب متعطش للفن والحفلات
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
53 - الجال
2017-11-20 04:12:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - صبحي
2017-11-20 04:03:50
ويستعجلونك بالعذاب وان يوما عند ربك ربك كالف سنة مماتعدون.
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
51 - اسكود
2017-11-20 04:03:01
الله يديم الفرح والسعاده على ابناء وطننا الحبيب ..شكرا هيئه الترفيه لما تقدموه ابعد الله عنا اعداء الانسانيه والطمأنينه
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
50 - صرررررريح
2017-11-20 04:01:45
الله المستعان بشرى سارة!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
49 -
2017-11-20 03:56:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - لا حول ولا قوة الا بالله
2017-11-20 03:56:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - خالد
2017-11-20 03:55:10
الترفيه الحقيقي***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - الشمالي
2017-11-20 03:52:25
وش معنى بجده نبيها في بريده
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,649 )
45 - برق _ الحرم
2017-11-20 03:46:36
ـــ((((( أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وهُمْ لا يُفْتَنُونَ )))))ــــ
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
44 -
2017-11-20 03:45:50
سبحان الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - العلياني
2017-11-20 03:45:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
42 -
2017-11-20 03:44:29
***************
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 8,068 )
41 - بلادي زوينا
2017-11-20 03:42:46
الله يخارجنا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - مواطن
2017-11-20 03:41:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 31,649 )
39 - برق _ الحرم
2017-11-20 03:40:47
*****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - مهلبية بالحليب
2017-11-20 03:39:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - مسلم غيور
2017-11-20 03:38:44
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,068 )
36 - بلادي زوينا
2017-11-20 03:37:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
35 - ولوو
2017-11-20 03:31:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ناصح لكل فاغر
2017-11-20 03:30:36
*** أسال الله أن يبشرنا بمغفره وجنه عرضها السموات والأرض قولوا آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
33 -
2017-11-20 03:28:41
ابن الوطن تكلم بأدب الحكمة تقول ( دار الطرب تخرب ) ساعتها يمكن يدفن رأسك وانت ميت
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
32 -
2017-11-20 03:26:37
بنت الوطن دفنوك حيه
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
31 -
2017-11-20 03:22:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
30 - مشعل المشعل
2017-11-20 03:16:42
البشرى هي ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,362 )
29 - ابن الوطن
2017-11-20 03:16:42
المتشدد اللي ما هو عاجبه يدفن راسه بالرمل مثل النعامه
لا يعجبني(16) اعجبني(3)
28 - الحق ما يزعل يا برق
2017-11-20 03:14:41
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - الله ***
2017-11-20 03:11:22
وبشرى ساره ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - جنوبية ..🌻
2017-11-20 03:10:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
25 - افق
2017-11-20 03:09:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,649 )
24 - برق _ الحرم
2017-11-20 03:03:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - حسبنا الله
2017-11-20 02:59:11
***************
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
22 - أحترت كيف أعبر عن مشاعري
2017-11-20 02:56:25
أصدقكم وأفرح،***
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 31,649 )
21 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:56:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 4,362 )
20 - ابن الوطن
2017-11-20 02:56:03
هذا ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - سعد بن فهد
2017-11-20 02:54:56
البشرى السارة***
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
18 - شد وصل
2017-11-20 02:54:10
*****************
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
17 - زهوان
2017-11-20 02:53:28
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
16 - سعد بن فهد
2017-11-20 02:50:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 4,362 )
15 - ابن الوطن
2017-11-20 02:49:58
مصلفح لاتنسى ترقص معلايه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - زائر
2017-11-20 02:48:51
الله ***
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
13 - أبو مصلفح الرياض
2017-11-20 02:44:05
الله يقويكم ***
لا يعجبني(9) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 31,649 )
12 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:43:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 31,649 )
11 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:41:48
******************
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
10 -
2017-11-20 02:40:11
فاهمين الترفيه ***
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
( عدد التعليقات 31,649 )
9 - برق _ الحرم
2017-11-20 02:39:49
((((((( عبدالقادر ....يابوعلام )))))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 -
2017-11-20 02:39:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
7 -
2017-11-20 02:38:01
البشرى الساره***
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
6 - مستشارك
2017-11-20 02:37:45
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
5 - M
2017-11-20 02:37:29
لاحول ولا قوة الا بالله ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً انك انت الوهاب
لا يعجبني(2) اعجبني(17)
4 - جون كنيدي اليعربي
2017-11-20 02:36:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(24) اعجبني(3)
3 - مزوون..،،
2017-11-20 02:36:06
نزلو الرواتب بس
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
2 -
2017-11-20 02:35:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 -
2017-11-20 02:33:22
تقصد بشرى***
لا يعجبني(1) اعجبني(5)

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آخر تعليق
بواسطة : ابو نواف

( بشرى سارة ) ..!!!... بما تبشرون بــ ( ديدي ديدي وا ) .. او تبشرونني بـ ( نيللي...
بواسطة : ولوو

هاذي هية الدول العربية العربية مو شي جديد دائماً يبتزوننا ببعض القرارات حتى نسعى...
بواسطة : فعلاً

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وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

 المرصد 32 6٬203 13 ساعة
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 26 5٬518 22 ساعة
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 28 6٬149 23 ساعة
حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

حساب القيمة المضافة يعلن فرض ضريبة على البنزين .. ويكشف عن موعد التطبيق

 المرصد 111 11٬583 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬916 أسبوع واحد
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬712 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬798 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬594 شهر واحد
الاخيرة
المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

 المرصد 11 440 3 ساعات
لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

 واس 28 1٬066 12 ساعة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 35 6٬912 23 ساعة
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 10٬481 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 364 3٬312 19 ساعة