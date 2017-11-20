إيران تتسبب بفضيحة غير متوقعة لدول عربية في الأمم المتحدة!
صحيفة المرصد -وكالات: امتنعت عشر دول عربية عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس السبت على قرار أعدته كندا لإدانة إيران بانتهاك حقوق الإنسان.
ورفضت التصويت على القرار كل من دول (الكويت وقطر ومصر والمغرب والأردن والسودان والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، في حين صوتت ضد القرار كل من (نظام الأسد) والعراق ولبنان وسلطنة عمان وباكستان والصين وروسيا.
اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار بالأغلبية لإدانة إيران بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتزايد الإعدامات وقمع القوميات والأقليات الدينية.
وحاز القرار الذي سيطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة قريباً بموافقة 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت من بينها الدول العربية سابقة الذكر.
وأثار تصويت بعض الدول العربية دهشة واستغراب مراقبين ومسؤولين عرب ورواد التواصل الاجتماعي، لما ترتكبه إيران وميليشياتها في أربع عواصم عربية من قتل وتشريد وتهجير، مؤكدين أنه من “المؤسف والمخجل أن تجد دولاً عربية تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إدانة إنتهاكات إيران لحقوق الإنسان”.
التعليقات
هاذي هية الدول العربية العربية مو شي جديد دائماً يبتزوننا ببعض القرارات حتى نسعى إلى أن نقربهم منا بمقابل💸 وهذا مصير لكل من لايعتمد على أبناء بلده ومصير من لا يصنع و لايملك قوة سلاح تجعل العدو خاضع
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ان الدول التي امتنعت ليس لها قيمه كم جاهدة السعودية لكي تجعل لهم قيمة ولاكن لا حياة لمن تنادي
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احيان تحس راسك ماهو معك تحس انك مغيب او عايش كذبه كبيره فوق تصور خيالك
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عيبنا لانستفيد من هذه الحقائق ولانريد ان نعرف صديقنا من عدونا كم مره وقفت المملكه مع من امتنع عن التصويت الكويت مثلا ومصر ولبنان والعراق وسوريا لا طائل من وراء علاقاتنا معهم والله مجاملات كذابه
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**** تبا لها من عروبه واخوة يعرفونها هذولي ****الي امتنعو والي ما صوتو بكرة تدور الدائرة عليهم ويجون يدورونا بس امتمنا ما تاخذنا العاطفه .
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يجب ان لانعادي كل الدول العربية ولكن يجب ان نأخذ هذا التصويت في الاعتبار والايام دول ويجب ان نشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وموقفك الاخوي وياخساره الكويت شقيقة شدتها فقط
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ليس لك حليف صادق الا الاعتماد على الله ثم أبناء شعبك ولا ينفعنا صديقك اثناء أزمته وضنكة ويخذلنا اثناء السلم سلطنة عمان تجلى موقفهاصراحة هي حليف لإيران اما الكويت شقيقة الأزمات والبعض شقيق المال فقط
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رب ضارة نافعه هذا سيساعد الدوله على اعادة صياغة سياستها مع هذه الدول
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فاهتمو في المواطن واكرموه وحسبنا الله على من يريد بنا سوء وسلامتكـــــــــــــــــــــــــــم
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والله ثم والله ان الاستثمــــار الحقيقي هو في مواطـــــــــن هذه البلاد فهو المحزم الحقيقي ساعة الحاجـــــه وان مواطن هذه البلاد اثبت رجولته وبسالته في حرب ولا سلام واي استثمار اخر اعرف انه راح ســـدى
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سيكتب التاريخ سقطات هذه الأنظمة العربية التي داهنت إيران الصفوية مقابل دماء الأبرياء وتشويه عقيدة الاسلام وسماحته وقتل نهضة الدول العربية بيد خونة وأذناب الفرس ولا عذر لديهم اليوم سوى خيانتهم للأمانة
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ويمكرون ويمكر الله رغم الانبطاحية من بعض هذه الدول الا ان القرار سوف يصوت عليه بنعم فلتحيا الانسانية ولتخسأ ايران واذنابها ومن ايدها
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ضاعت فلوسك يا صابر
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يا للعار يا للعار !
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هل هي الصداقة مع ايران ام الخوف من بطشها ام الاثنين! عندما تكون أنت فريسة محتملة وتقف مع المفترس ضد الفريسة فانت الفريسة التالية ولا يشفع للغزال عند الضباع أن كان جميلا
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