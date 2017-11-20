سجن وغرامة 500 ألف ريال .. 3 تهم تلاحق المعتدين على “معوق الأحساء” !
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وقعت في بلدة القارة التابعة للأحساء، وتعود أحداثها إلى الأسبوع الماضي.
ووفقا لصحيفة “الوطن” قال عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر أمس إن الواقعة تضمنت جريمة مركبة من عدة أفعال كلها مجرّمة في القانون، وهي: تصوير أي إنسان في مثل هذا الموقف دون رضاه، ونشر المقطع، فيه تشهير به وإساءة، ويعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو بإحداهما حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
والجريمة الثانية إهانة العابر بالطريق ومطاردته بشكل معين، وصدور تصرفات سلبية تحط من كرامته، وهو فعل محظور يخضع لتقدير القضاء الجزائي في تحديد عقوبته.
أما الثالثة فتمثلت في ارتكاب قائد السيارة عدة مخالفات مرورية.
التعليقات
الود ودك انك تروح لهم للسجن تتفل بوجيههم! التربية السيئة للاولاد واهمالهم ينتج عنه جيل منحرف لا اخلاق ولا تربية صالحة ولا تقوى ومخافة الله! هذولي مرض ترى الزواج ماهو متعة وافراغ شهوة الزواج ترببة جيل
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أهانوا المسكين واعتدو علية غرتهم قوتهم وأقعده ضعفة ذاهب طالباً الرزق وهم يتسكعون ويقطعون طريقة ويعتدون علية ولكن الله نصره رغم حرصهم وصورو جرمهم وفضحو أنفسهم ليقتص منهم الرحمان الرحيم
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إذا مات القلب ذهبت الرحمة وإذا مات العقل ذهبت الحكمة وإذا مات الضمير ذهب كل_شئ
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نتمنى اكبر من كذا بكثير لو انههم ينجلدوا في نفس السوق الي كان هالمسكين يسترزق منه هذي الصراحة احسسن عقوبة ﻷن نتيجتها هي لما تنتهي فترة عقوبتهم ويطلعوا يمشوا سيده يكونوا عبره لغيرهم
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نداء بتطبيق أشد العقوبات بحق هؤلاء المجرمين ... أطالب بجعلهم عبره لمن يعتبر .. هؤلاء اشباه رجال إعتدوا على من ليس له حيله ولا قوه في مواجهتهم كان الأحرى بهم مساعدته خصوصا انه يعيل خواته المعوقات..
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اسجنهم لا بعث الله والديهم.سجنهم خير لهم .سجن خمس سنوات
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الله يهديهم تصرفات وحشيه
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