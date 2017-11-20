سجن وغرامة 500 ألف ريال .. 3 تهم تلاحق المعتدين على “معوق الأحساء” !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن حادثة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وقعت في بلدة القارة التابعة للأحساء، وتعود أحداثها إلى الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة “الوطن” قال عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر أمس إن الواقعة تضمنت جريمة مركبة من عدة أفعال كلها مجرّمة في القانون، وهي: تصوير أي إنسان في مثل هذا الموقف دون رضاه، ونشر المقطع، فيه تشهير به وإساءة، ويعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال أو بإحداهما حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

والجريمة الثانية إهانة العابر بالطريق ومطاردته بشكل معين، وصدور تصرفات سلبية تحط من كرامته، وهو فعل محظور يخضع لتقدير القضاء الجزائي في تحديد عقوبته.

أما الثالثة فتمثلت في ارتكاب قائد السيارة عدة مخالفات مرورية.