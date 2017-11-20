الرئيسية / بسبب مقال على الفيسبوك .. موظف في سجون الشرقية يثير “النيابة العامة” ومطالب بسجنه وتغريمه 3 ملايين ريال!
بسبب مقال على الفيسبوك .. موظف في سجون الشرقية يثير “النيابة العامة” ومطالب بسجنه وتغريمه 3 ملايين ريال!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن النيابة العامة طلبت سجن موظف في سجون الشرقية 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال، وإغلاق حسابه في الفيسبوك ومنعه من السفر، بتهمة الافتئات على ولاة الأمر، بعد نشره مقالاً على حسابه في «فيسبوك» بعنوان: «كوادر الحماية.. أولسنا على حق ؟»، مدح فيه من سماهم بكوادر الحماية ممن يقومون بمهمات أمنية في أيام عاشوراء عوضا عن الجهات المعنية، وتمجيد دورهم، وهو أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاما.
وبحسب صحيفة “عكاظ” اعتبرت «النيابة» ما ورد في المقال مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن شأنه المساس بالنظام العام.
التعليقات
9 - حبشوش2017-11-20 07:15:16
انه من ا*** اذناب تهران المعتقد التكفيري قصو رقبته
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8 - أبو الدحم2017-11-20 07:10:47
من المؤكد أن الشخص من أتباع قم والنجف ويحتاج إلى تقليم أظافر.... فهل يتحقق؟؟؟
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7 - منقاش2017-11-20 07:09:33
ما يصير تكون حاميها وحراميها في نفس الوقت .. كيف تكون موظفا في الدولة وفي قطاع أمني وتمتدح تنظيما ليس للدولة علاقة فيه؟؟؟؟ حتى مصطلح كوادر حماية كأنه مستورد
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( عدد التعليقات 609 )6 - رهوك
حصاد للسانه
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5 - مسمار الحقيقة2017-11-20 06:20:16
وينك ياقلم الحقيقة لانرى لكم بصمة أو تعليق اذا كانت المواضيع تمس معتقدك او مذهبك
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4 - ............2017-11-20 06:15:20
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3 - ............2017-11-20 06:06:34
تعليق مخالف
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2 - بدر 662017-11-20 05:59:49
هذا مندس خبيث ، يبي يسوي حشد شعبي في ديارنا ، خس في السجن لا رحمت ياهيس .
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1 -2017-11-20 05:36:55
اللسان آفة الزمان ...رب كلمة قالت لصاحبها دعني ..اللهم كن لنا ولا تكن علينا
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آخر تعليق
بواسطة : الشريف
عرفنا الشاب خالد لكن بشرى وسارة مين دول؟؟...
بواسطة : تحسبه ؟ ونحسبه ؟ كل له حسبته !!!
101 - أبو سحم .... القوة والجبروت /// إن خير من استأجرت (( القوي الأمين ))...
بواسطة : كاره الليبرالية
هذا ومعاها رخصة دوليه اجل اللي الغشيمه وش بتسوي ،، نرجع ونقول قرار غير سليم وبند...
بواسطة :
تعليق مخالف...
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