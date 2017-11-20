بسبب مقال على الفيسبوك .. موظف في سجون الشرقية يثير “النيابة العامة” ومطالب بسجنه وتغريمه 3 ملايين ريال!

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن النيابة العامة طلبت سجن موظف في سجون الشرقية 5 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال، وإغلاق حسابه في الفيسبوك ومنعه من السفر، بتهمة الافتئات على ولاة الأمر، بعد نشره مقالاً على حسابه في «فيسبوك» بعنوان: «كوادر الحماية.. أولسنا على حق ؟»، مدح فيه من سماهم بكوادر الحماية ممن يقومون بمهمات أمنية في أيام عاشوراء عوضا عن الجهات المعنية، وتمجيد دورهم، وهو أمر مجرم ويعاقب فاعله نظاما.

وبحسب صحيفة “عكاظ” اعتبرت «النيابة» ما ورد في المقال مخالفاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن شأنه المساس بالنظام العام.