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حاصلة على رخصة قيادة دولية .. قائدة «غولف» تدهس أكاديمية في جامعة الطائف!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن جامعة الطائف أمس (الأحد)،سجّلت أول حادثة دهس بعربة الغولف داخل أسوار الجامعة (فرع الطالبات)، أصيبت فيها إحدى الأكاديميات إصابات متفاوتة.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” أوضح المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي أن أكاديمية تعرضت لحادثة اصطدام عرضي بعربة (غولف)، مخصصة للتنقل داخل الحرم الجامعي بشطر الطالبات بجامعة الطائف، ونقلت للمستشفى للاطمئنان على صحتها، وسط متابعة من إدارة الجامعة لحالتها الصحية.
وأضاف الثبيتي أن الحادثة كانت اصطداماً عرضياً، مبيناً أن إدارة الجامعة حريصة على ضمان الالتزام بجميع متطلبات السلامة المرورية، سواءً في حركة العربات أو الأفراد داخل شطر الطالبات، مشيراً إلى أن قائدة عربة (الغولف) مؤهلة جيداً للقيادة، وحاصلة على رخصة قيادة دولية.
التعليقات
19 - كاره الليبرالية2017-11-20 07:45:16
هذا ومعاها رخصة دوليه اجل اللي الغشيمه وش بتسوي ،، نرجع ونقول قرار غير سليم وبندفع الثمن باهظ جدا
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18 - شغف2017-11-20 07:35:09
البنت لاساقت سوف تحافظ على سيارتها نظيفة ومرتبة وانشاء الله خالية من العيوب لاكن شوفو الشباب الي فك الصدام الخلفي وطالعة السيارة كنها مك....قرد شمبانزي لاكن اخاف من الشباب لساقو يفكون التضاليل لاجلهن
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17 -2017-11-20 07:32:30
ابشروا يا العوانس بيجيكم الدور في الزواج وتكونون اصحاب مهور غالية ومرتفعة بسبب قله في النساء من بعد الواقة التى بتكون سبب خير لكم
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16 - ابوعابد2017-11-20 07:24:24
بخصوص كوارث قياده المرأه لسى ماشفتوا شي السعوديه اكثر نسبه حوادث فيها وبعد قياده المرأه راح تكون اكثر الدول حوادث ع التوالي .. كل سنه نحقق هالرقم
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15 -2017-11-20 07:19:24
يعني الشباب ميسون حادث بالامس تشحغونهم والان حوادثهم البسيطة تضخمونها وش دخل حاصلة على رخصة دولية في حادث عرضي يحصل حتى الأبطال الراليات
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( عدد التعليقات 609 )14 - رهوك
عادي يعني هالحوادث كلها مو غلطات
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13 - قرار القيادة غصب عنكم2017-11-20 07:04:26
اعلى نسبة حوادث في العالم في السعودية. يعني مايعيب إلا المعيوب روحو اتعلمو ادآب القيادة من باقي رجال العالم بعدين اشتمو براحتكم. !***
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12 - قضاء وقدر2017-11-20 06:50:20
على اساس الرجال مايصدمون ويدعسون كل يوم !!!! ويفحطون بعد ! المفروض البنات هم اللي يخافون على سياراتهم الفخمه منكم انتو وسياراتكم السكراب كامري وفورد واكسنت ولهم وجه يتحلطمون 😂
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11 -2017-11-20 06:49:45
عندها رخصه دوليه ولاهي عارفه تسوق سيارة قولف اجل بكره اذا ساقت سياره اكبر في الشارع وش بيصير يارب سترك ورحمتك
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10 - المُزن2017-11-20 06:49:19
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله ،هاذي آخرتها!سيارة غولف ⬅️ورخصة دولية ⬅️وحادثة دهس!!🍁🍃
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9 - hima2017-11-20 06:42:38
ياسلام على التوضيحات,مااكثر شوارع بيسوقو فيها الرجال وفيها اعلى حوادث سيارات في العالم عندنا,وماحد بيذكر عنهم اي شي.
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8 -2017-11-20 06:39:49
صباح الخير على الجميع إخوان واخوات في المرصد
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7 -2017-11-20 06:37:27
بشروني من اشتري سياره من قروب البسطه وحوش 112 🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱🌼🌻💮💐🌸🌹🏵🌸🌺🍂🍁⚘🌷
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6 -2017-11-20 06:34:46
انا سيارتي جديده 2017 ددسن والله إذا أحد صدمني من رجل أو بنت غير أدق خشمه قال معها رخصه دوليه قال أكيد معها رخصه دولبه أنا بعد أشهد ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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( عدد التعليقات 14,444 )5 - العنيد
أول الغيث قطرة 🌩⛈🌨🌧 الحمدلله على العافية 👈 الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا👉 أيضاً رسالة صامته للكباتنه الجدد 😲
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( عدد التعليقات 14,444 )4 - العنيد
اصحي ايتها الاخت الشريفه فانت المربيه والمثل الاعلى لابناءك وبناتك وانت عمود من اعمدة البيت وانت مربية الاجيال . اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين
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3 - سابق2017-11-20 06:09:35
قائدة العربة موهلة تأهيلا جيدا وتحمل رخصة قياد دولية اولا يعلم اخينا المتحدث ان الرخصة الدولية تشتري من اي مكتب سفريات باقل من 300ريال ولايخضع حاملها لأي اختبارغريب لايزل لدينا مسئولين بهذه العقليات
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2 - بدر 662017-11-20 05:58:15
لا وباقي اذا ساقن رسمي ، صدق بتشوفون العحب ، حنا ماحنا خالصين من الدرباوية والمفحطين ، الحين بيجنك الدرباويات ، هذولا شعب مايمشون الا بالمشعاب رياجيل وحريم ، ههههههههههه
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1 -2017-11-20 05:53:14
هههه يالله من فضلك و تبغون تفكوهم علينا في الشوارع حرام عليكم بأي ذنب
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آخر تعليق
بواسطة : الشريف
عرفنا الشاب خالد لكن بشرى وسارة مين دول؟؟...
بواسطة : تحسبه ؟ ونحسبه ؟ كل له حسبته !!!
101 - أبو سحم .... القوة والجبروت /// إن خير من استأجرت (( القوي الأمين ))...
بواسطة : كاره الليبرالية
هذا ومعاها رخصة دوليه اجل اللي الغشيمه وش بتسوي ،، نرجع ونقول قرار غير سليم وبند...
بواسطة :
تعليق مخالف...
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