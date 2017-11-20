حاصلة على رخصة قيادة دولية .. قائدة «غولف» تدهس أكاديمية في جامعة الطائف!

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن جامعة الطائف أمس (الأحد)،سجّلت أول حادثة دهس بعربة الغولف داخل أسوار الجامعة (فرع الطالبات)، أصيبت فيها إحدى الأكاديميات إصابات متفاوتة.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أوضح المتحدث باسم الجامعة صالح الثبيتي أن أكاديمية تعرضت لحادثة اصطدام عرضي بعربة (غولف)، مخصصة للتنقل داخل الحرم الجامعي بشطر الطالبات بجامعة الطائف، ونقلت للمستشفى للاطمئنان على صحتها، وسط متابعة من إدارة الجامعة لحالتها الصحية.

وأضاف الثبيتي أن الحادثة كانت اصطداماً عرضياً، مبيناً أن إدارة الجامعة حريصة على ضمان الالتزام بجميع متطلبات السلامة المرورية، سواءً في حركة العربات أو الأفراد داخل شطر الطالبات، مشيراً إلى أن قائدة عربة (الغولف) مؤهلة جيداً للقيادة، وحاصلة على رخصة قيادة دولية.