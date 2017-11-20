بتعويضات تجاوزت 200 مليون ريال .. التحقيق مع قضاة وموظفي دولة ورجال أعمال وإلغاء 44 صكاً مشبوهاً في الباحة!
صحيفة المرصد: كشفت مصادر عدلية عن إلغاء وزارة العدل 44 صكاً مشبوهاً صادرة عن محكمة الباحة منذ تسعة أعوام وفاقدة للضبوطات والإجراءات والحيثيات النظامية المتبعة في إخراج حجج الاستحكام. وطبقا للمعلومات فإن مساحتها تزيد على نصف مليون متر مربع. وأكد المصدر أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد معنية باستعادة ما تم صرفه من تعويضات للصكوك الملغاة، وإيداعها في خزينة الدولة، خصوصاً أن تعويضاتها تجاوزت 200 مليون ريال.
وبحسب صحيفة “عكاظ” فإن لجنة وزارية من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والمالية والزراعة ومن المحكمة العليا وهيئة الرقابة، باشرت التحقيق مع قضاة وموظفي دولة ورجال أعمال في الباحة، بقرار صادر من مجلس الوزراء في 16/ 8/ 1432هـ، إثر تجاوزات إدارية كشفت تورطهم في استخراج وتسهيل إخراج حجج استحكام وصكوك تملك لعدد من الأراضي المملوكة لأهالٍ وللدولة، وأخرجت 44 حجة استحكام ناقصة الحيثيات، ومشكوك في أصولها، وضبوطها.
التعليقات
طيب حساب المواطن زين ومتى يصرف نحن هذا حدنا نحن البسطاء مقطوعة ترضينا وحافز يشغلنا بالتحديث وحساب مواطن نترقبة كنة ترقب اطفال لوالدهم المهاجر
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قبل أن تحاسب المفسدين من بعض القضاة و كتاب العدل و موظفي المحكمة أو البلدية أرجو محاسبة صاحب الصك ؛ فمجرد إلغاء صكه لا يكفي بل لا بد من محاسبته مع البقية و ولو كان اسمه رنانا
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لا تقف عند القاضي و موظفي المحكمة أو البلدية المساكين والذين قد يخضعون للتهديد أو الترغيب عند اخراج تلك الصكوك ؛ ولكن عطني اسم صاحب الصكوك أعطيك السر و الجواب .
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الحرام مايشبع راعيه مهماجمع لوكنوزالدنيا الموت والحساب واول ليلةفى القبر مااحديحسب حسابها غيرك يتهنا وانت تحاسب لابارك الله فيها
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ممكن تكون فيه تزوير ورشاوى لصحوك الاراضي
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ليه يسألون القاضي والله حرام اتمني أعاده النظر وعدم التعرض للقضاه اتمني زياده رواتب القضاه وتحسين اوضاع اخر السنه ويمنحون فللل وسيارات
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الفساد بالدرجه الأولى في بعض القضاة والبلديات وعندهم مقوله مشهوره السيل يقص الأرض بالنص يعني ففتي ففتي وعلى عينك ياتاجر
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زمن قلت فيه الامانة وكل مين يشوف اللي اكبر منه واعلى منه ويسوي مثله
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تكفون لاتنسون قاضي الجن اللي في المدينه المنورة
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أي طريق يصير بين كذا وكذا لزوم الأرض تكون *** وغصب عن خشم الشارع لازم يمر عليها هذا من زمان وإبن أمه يقول لا
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صار في الجوف نفس الخطه وتم فتح طريق غرب المدينه وهاك يا تعويض ولا تهون سكة القطار رغم إن الطريق لا يخدم مصالح المسلمين لكن الهدف منه هو ** وكل أهل الجوف يعرفون صاحب المشروع في هذا
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اللهم دمر كل فاسد ومفسد
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فضيحه انسانيه وعالميه وتاريخيه,مايحدث عندنا من هذه الجرائم في حق المواطن والوطن,هذا وعندهم اكثر مساجد في العالم والخطب ماتوقف باعلى مكرفونات في العالم,الله يعوض المواطن الغلبان خير.
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الله يوفقك يامحمد بن سلمان
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طريق الباحه المطار تم الاستيلاء على الاراضي واستخراج صكوك قبل فتح الطريق وكذلك الدائري المتعثر الان نهبت الاراضي الحمد لله الذي وفق خادم الحرمين للقبض على اللصوص وسجنهم
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يتبع / في إمارة الباحه سهل الفساد للجميع. ونتمنى ظم مجرايت مستشفى المندق. وكيف اختفى 50 سرير أو أكثر.
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هذي قضية كانت في عهد الملك عبدالله رحمه الله، وتم وقف رئيس المحكمة وعدد من الموظفين ثم اطلق سراحهم. والآن بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان إعادة القضية للواجهة وأبرز الموقوفين هوا رئيس المحكمة.
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الله يوفقك يامحمد بن سلمان
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ماشاءالله قضاه وكتاب عدل لابالله ربحنا ***
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