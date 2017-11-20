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الرئيسية / فيديو : “الجبير” يوضح حقيقة ما يحدث في السعودية .. ويكشف آخر تطورات التحقيق حول حجم الفساد

فيديو : “الجبير” يوضح حقيقة ما يحدث في السعودية .. ويكشف آخر تطورات التحقيق حول حجم الفساد

فيديو : “الجبير” يوضح حقيقة ما يحدث في السعودية .. ويكشف آخر تطورات التحقيق حول حجم الفساد
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المرصد 15 2٬678 1 ساعة

صحيفة المرصد-وكالات : كشف عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، حقيقة ما يحدث في المملكة من إصلاحات وإجراءات للقضاء على الفساد.

وقال «الجبير»، خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»،أمس الأحد، إن الأوضاع في السعودية مطمئنة، وأنه يوجد حالة كبيرة من التفاؤل، حيث تحدث أشياء إيجابية كثيرة.

وأضاف «الجبير»، إن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في الإصلاحات، موضحًا أن ما يجرى لتنفيذ رؤية 2030، والعمل على خلق حياة طبيعية يحصل المواطن والمواطنة على حقوقهما.

وأكد أن هناك رغبة لدى المملكة للقضاء على الفساد ومواجهته، معلنا أنه تم إطلاق سراح 7 أشخاص من المحتجزين بتهم فساد، منوها بأن حجم الفساد الجاري التحقيق فيه حاليا وصل إلى 100 مليار دولار، فهذه أموال الشعب وستعود إليه.

ونفى «الجبير» حدوث أي تغيير في سياسة وتقاليد الحكم السعودي، مؤكدًا أن الأمور واضحة وتسير وفقًا للعادات والتقاليد وفق المبايعة ولدينا ملك وولي عهد، وما يحدث فقط إجراءات إصلاحية لا علاقة لها بنظام الحكم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - تركي
2017-11-20 07:40:47
حاربو الفساد على كل المحاور والوزراء ألي قسمو وخانو القسم
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14 - مراقب
2017-11-20 07:32:44
تعديل (وظرفي صعبة ..
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13 - متقاعد
2017-11-20 07:19:39
ارفعو رواتبنا يالمتقاعدين لاتنسونا جزاكم الله خير. راتبي ٣٠٠٠ريال وعندي اسرة كبيرة وعلى ديون وضروفك صعبة .
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12 - القناص
2017-11-20 07:14:38
280 شخص و100مليار تعود للخزانه تعزز من جلب الإستثمار والخفي أعظم
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11 -
2017-11-20 07:11:32
يعني فين راحت دروس الوعاظ وحماة الدين وهذا الحجم المخجل من الفساد للأسف نزور بلاد موارده محدوده ونجد كل شي يثلج الصدر وهنا العمائر كأنها رص مقابر لاتستطيع فتح نافذة بيتك ونجد خارجا مجمع منازل متباعده
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10 - المُزن
2017-11-20 07:01:31
🍃🍁وعلى الله توكلنا ، شمس تُشرق خبر يبان ويتضح!!!؟؟🍁🍃
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9 - ابوقمر
2017-11-20 06:58:58
الميزانية تعلن قيمة العجز بلغت 48.73 مليار ريال وانت تقول حصيلة المسترد من الفساد والمفسدين وصل 100 مليار دولار يعني اخبار تبشر بالخير كان ودي اجلتو اعلان الميزانيه لحد ماتدخل ال100 مليار دولارالخزينة
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8 - أبو هاجوس
2017-11-20 06:56:59
تعليق مخالف
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7 -
2017-11-20 06:56:30
في حراميه كبيره بالبلد ماشفنا محاسبتهم كنا ننتظر سماع تم القبض على****
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6 - حلم الوطن
2017-11-20 06:42:34
ايضاً أين ستنفق بالرغم اني اتمنى تروح اقل شي نصفها لتحل أزمة السكن السكن السكن
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5 -
2017-11-20 06:42:13
من وجهة نظر محدودة.. أنا متفائل جداً..لماذا..؟!! الدنيا مولــيّة بأهلها وما عند الله خير وأبقى..
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4 - حلم الوطن
2017-11-20 06:41:34
صبح صبح ياعم الحاج بوحه يصبح ويقول المبلغ اكثرمن كذا بكثير كثير جدا نبي شفافيه حول هذا الموضوع بالتحديد والمبالغ تكون معروفه للعموم وإلا فما فائدة الحمله أصلاً ان لم يكن هنالك شفافيه ايضاً أين ستودع
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3 - مواطن غيور
2017-11-20 06:40:55
ياأهل يالمصاريه الي يشوفهم يقول واحة الديمقراطيه والأمن الأمان بس فالحين احنا مصر٧٠٠٠ سنه حضاره واحنا مية مليون والله ماعندكم الا ***
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2 - واحد فاضي
2017-11-20 06:39:56
أعجبني سعاده الوزير وفرحت وابتسمت عندما قال ال 100مليار دولار مال شعب ورجعت إليه ابروح انام وأنتظر الاحلام
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1 - ابو شدا
2017-11-20 06:31:59
جزاهم الله خير الجزاء.
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آخر تعليق
بواسطة : الشريف

عرفنا الشاب خالد لكن بشرى وسارة مين دول؟؟...
بواسطة : تحسبه ؟ ونحسبه ؟ كل له حسبته !!!

101 - أبو سحم .... القوة والجبروت /// إن خير من استأجرت (( القوي الأمين ))...
بواسطة : كاره الليبرالية

هذا ومعاها رخصة دوليه اجل اللي الغشيمه وش بتسوي ،، نرجع ونقول قرار غير سليم وبند...
بواسطة :

تعليق مخالف...
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