فيديو : “الجبير” يوضح حقيقة ما يحدث في السعودية .. ويكشف آخر تطورات التحقيق حول حجم الفساد
صحيفة المرصد-وكالات : كشف عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، حقيقة ما يحدث في المملكة من إصلاحات وإجراءات للقضاء على الفساد.
وقال «الجبير»، خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»،أمس الأحد، إن الأوضاع في السعودية مطمئنة، وأنه يوجد حالة كبيرة من التفاؤل، حيث تحدث أشياء إيجابية كثيرة.
وأضاف «الجبير»، إن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في الإصلاحات، موضحًا أن ما يجرى لتنفيذ رؤية 2030، والعمل على خلق حياة طبيعية يحصل المواطن والمواطنة على حقوقهما.
وأكد أن هناك رغبة لدى المملكة للقضاء على الفساد ومواجهته، معلنا أنه تم إطلاق سراح 7 أشخاص من المحتجزين بتهم فساد، منوها بأن حجم الفساد الجاري التحقيق فيه حاليا وصل إلى 100 مليار دولار، فهذه أموال الشعب وستعود إليه.
ونفى «الجبير» حدوث أي تغيير في سياسة وتقاليد الحكم السعودي، مؤكدًا أن الأمور واضحة وتسير وفقًا للعادات والتقاليد وفق المبايعة ولدينا ملك وولي عهد، وما يحدث فقط إجراءات إصلاحية لا علاقة لها بنظام الحكم.
التعليقات
حاربو الفساد على كل المحاور والوزراء ألي قسمو وخانو القسم
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تعديل (وظرفي صعبة ..
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ارفعو رواتبنا يالمتقاعدين لاتنسونا جزاكم الله خير. راتبي ٣٠٠٠ريال وعندي اسرة كبيرة وعلى ديون وضروفك صعبة .
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280 شخص و100مليار تعود للخزانه تعزز من جلب الإستثمار والخفي أعظم
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يعني فين راحت دروس الوعاظ وحماة الدين وهذا الحجم المخجل من الفساد للأسف نزور بلاد موارده محدوده ونجد كل شي يثلج الصدر وهنا العمائر كأنها رص مقابر لاتستطيع فتح نافذة بيتك ونجد خارجا مجمع منازل متباعده
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🍃🍁وعلى الله توكلنا ، شمس تُشرق خبر يبان ويتضح!!!؟؟🍁🍃
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الميزانية تعلن قيمة العجز بلغت 48.73 مليار ريال وانت تقول حصيلة المسترد من الفساد والمفسدين وصل 100 مليار دولار يعني اخبار تبشر بالخير كان ودي اجلتو اعلان الميزانيه لحد ماتدخل ال100 مليار دولارالخزينة
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تعليق مخالف
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في حراميه كبيره بالبلد ماشفنا محاسبتهم كنا ننتظر سماع تم القبض على****
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ايضاً أين ستنفق بالرغم اني اتمنى تروح اقل شي نصفها لتحل أزمة السكن السكن السكن
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من وجهة نظر محدودة.. أنا متفائل جداً..لماذا..؟!! الدنيا مولــيّة بأهلها وما عند الله خير وأبقى..
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صبح صبح ياعم الحاج بوحه يصبح ويقول المبلغ اكثرمن كذا بكثير كثير جدا نبي شفافيه حول هذا الموضوع بالتحديد والمبالغ تكون معروفه للعموم وإلا فما فائدة الحمله أصلاً ان لم يكن هنالك شفافيه ايضاً أين ستودع
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ياأهل يالمصاريه الي يشوفهم يقول واحة الديمقراطيه والأمن الأمان بس فالحين احنا مصر٧٠٠٠ سنه حضاره واحنا مية مليون والله ماعندكم الا ***
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أعجبني سعاده الوزير وفرحت وابتسمت عندما قال ال 100مليار دولار مال شعب ورجعت إليه ابروح انام وأنتظر الاحلام
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جزاهم الله خير الجزاء.
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