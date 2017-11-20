فيديو : “الجبير” يوضح حقيقة ما يحدث في السعودية .. ويكشف آخر تطورات التحقيق حول حجم الفساد

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صحيفة المرصد-وكالات : كشف عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، حقيقة ما يحدث في المملكة من إصلاحات وإجراءات للقضاء على الفساد.

وقال «الجبير»، خلال حواره ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»،أمس الأحد، إن الأوضاع في السعودية مطمئنة، وأنه يوجد حالة كبيرة من التفاؤل، حيث تحدث أشياء إيجابية كثيرة.

وأضاف «الجبير»، إن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في الإصلاحات، موضحًا أن ما يجرى لتنفيذ رؤية 2030، والعمل على خلق حياة طبيعية يحصل المواطن والمواطنة على حقوقهما.

وأكد أن هناك رغبة لدى المملكة للقضاء على الفساد ومواجهته، معلنا أنه تم إطلاق سراح 7 أشخاص من المحتجزين بتهم فساد، منوها بأن حجم الفساد الجاري التحقيق فيه حاليا وصل إلى 100 مليار دولار، فهذه أموال الشعب وستعود إليه.

ونفى «الجبير» حدوث أي تغيير في سياسة وتقاليد الحكم السعودي، مؤكدًا أن الأمور واضحة وتسير وفقًا للعادات والتقاليد وفق المبايعة ولدينا ملك وولي عهد، وما يحدث فقط إجراءات إصلاحية لا علاقة لها بنظام الحكم.