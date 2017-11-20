عالم أميركي يستكشف تكوينات حجرية غامضة في صحراء السعودية ! -صور

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صحيفة المرصد : قام كيندي باستكشاف مائتي موقع من الجو عبر منطقة «حرات خيبر» و«حرات عويرض». وتنوعت الهياكل التي لاحظها من حيث الأشكال والأحجام، التي وصفها بالبوابات، والطائرات الورقية، والمثلثات، وعيون الثيران، وثقوب المفاتيح.

دراسة 40 هيكل

ومن بين 400 هيكل وصفها بالبوابات من التي حدد مواقعها على «غوغل إيرث»، عكف الدكتور كيندي على دراسة 40 هيكلا منها فقط من الطائرة المروحية وخلص إلى أن الهياكل ليست هناك بصورة عشوائية.

وقال الدكتور كيندي: «يمكننا أن نرى على الفور أنها أكثر تعقيدا مما ظهر عبر غوغل إيرث». فهي ليست مجرد أكوام من الحجارة المتراصة وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

بدلا من ذلك، فإن كل شريط طويل منها يتكون من خطين متوازيين من الألواح المسطحة الموضوعة على حوافها لتواجه بعضها بعضا مع حجارة صغيرة تملأ الفراغات ما بينها.

اشتباه في أقدم تكوين

وأردف الدكتور كيندي قائلا إنها «أكثر تعقيدا مما كنت مستعدا لملاقاته».

وكانت بعض البوابات تمتد لأكثر من ألف قدم طولا و250 قدما عرضا. واشتبه الدكتور كيندي في أن أقدم تكوين حجري فيها يعود إلى 9 آلاف عام مضت. رغم أنه غير متأكد من الغرض منها، فإنه يظن أنها كانت تستخدم في أغراض الزراعة قديما.

أعمال الإسان القديم

وأمعن الدكتور كيندي النظر أيضا في نحو عشرة تكوينات تشبه «الطائرات الورقية» التي اكتشفها الطيارون في الشرق الأوسط للمرة الأولى في عشرينات القرن الماضي. وهي التكوينات الأكثر شهرة تعرف باسم «أعمال الإنسان القديم» في صحراء السعودية، وحدد الدكتور كيندي أكثر من 900 تكوين منها في حرات خيبر بالمملكة العربية السعودية.

«الطائرات الورقية» تشبه من الجو عادة الطائرات الورقية ذات الخيوط والذيل. وهي غالبا ما تكون كبيرة للغاية، يمتد كثير منها لمسافة تتجاوز ربع ميل.

مصائد صحراوية للغزلان

ويعتقد علماء الآثار أن تلك الأشكال كانت تستخدم كمصائد صحراوية لاستدراج الغزلان حيث يأتي الصيادون فيما بعد لقتلها. وبعض الأحيان كانت كثير من تلك الأشكال تتداخل مع بعضها، بحيث إذا ما مرت الحيوانات من إحداها فسوف تقع في الأخرى. يقول الدكتور كيندي: «لم يكن هناك من مهرب في الواقع».

وتبدو تلك الأشكال في صحراء السعودية كما لو كانت مبنية عن تلك الموجودة في الأردن، وفقا للدكتور كيندي.

وكانت الحرات متناثرة مع الهياكل المصغرة التي أطلق عليها اسم ثقوب المفاتيح، والعجلات، والمثلثات، وعيون الثيران.

استقامة أضلاع المثلثات

وقال الدكتور كيندي إنه أصيب بالذهول للاستقامة الشديدة التي كانت عليها أضلاع المثلثات وثقوب المفاتيح، كما لو أن الناس الذين صنعوها قد تخيروا الحجارة المسطحة بدلا من الصخور العشوائية.

وكان كل مثلث منها متساوي الساقين، وبدا كما لو كان يشير إلى شيء ما. وفي بعض الأحيان كانت تشير إلى عيون الثيران التي كانت تبلغ 15 قدما أو 150 قدما.

كما كان هناك أيضا كثير من الهياكل التي تشبه ثقوب المفاتيح، التي اصطفت إلى جانب بعضها. وكانت رؤوس الثقوب تكاد تكون من الدوائر شبه المثالية، وكانت الجدران من ارتفاع يبلغ نحو 3 أقدام.

استخدام الهياكل في الجنازات

قد تكون هذه الهياكل قد استخدمت قديما في بعض الأغراض الجنائزية أو الرمزية. ولم يحدد الدكتور كيندي تاريخ أي من الهياكل التي زارها ولكنه قال إن المجموعات البحثية المستقبلية ينبغي أن تُجري المزيد من التحليلات الشاملة.