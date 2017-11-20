فيديو: الإعلامي “عمرو أديب” يكشف مخطط تقسيم مصر إلى 3 دول !

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صحيفة المرصد : كشف الإعلامي عمرو أديب – مقدم برنامج “كل يوم” – عن وجود مخطط لتقسيم الشرق الأوسط ومن ضمنه مصر ، مؤكدًا أنه رأى خريطة تكشف اتجاه الغرب لتقسيم مصر إلى 3 دول.

وقال “أديب” في برنامجه المذاع على قناة “ON E T” : “والله العظيم حطينا الخريطة بتاعت تقسيم العالم العربي .. الراجل الأمريكاني كان عامل كتاب .. وأنا حطيت الخريطة اللي جواه من 5 سنين .. مصر كانت متقسمة 3 دول .. وكل التقسيم اللي عرضته في الخريطة حصل ماعدا مصر .. والخريطة مازالت موجودة .. طبعًا العراق اتعمل فيها الحتة الشيعية اللي تحت والحتة الكردية وهيتبقى في النص بغداد ونفس الشيء حصل في سوريا”.

وأضاف: :”ليه مستكترين علينا نفضل زي ما احنا؟ .. احنا كل اللي بنقوله لو سمحت يا قطر يا تركيا يا إيران خليك في حدودك يبني .. أنت ليه عايز تهيمن على ناس تانية؟ .. دة بدل ما نتاجر مع بعض وكلنا ناكل ؟ “.