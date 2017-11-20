فيديو: الإعلامي “عمرو أديب” يكشف مخطط تقسيم مصر إلى 3 دول !
صحيفة المرصد : كشف الإعلامي عمرو أديب – مقدم برنامج “كل يوم” – عن وجود مخطط لتقسيم الشرق الأوسط ومن ضمنه مصر ، مؤكدًا أنه رأى خريطة تكشف اتجاه الغرب لتقسيم مصر إلى 3 دول.
وقال “أديب” في برنامجه المذاع على قناة “ON E T” : “والله العظيم حطينا الخريطة بتاعت تقسيم العالم العربي .. الراجل الأمريكاني كان عامل كتاب .. وأنا حطيت الخريطة اللي جواه من 5 سنين .. مصر كانت متقسمة 3 دول .. وكل التقسيم اللي عرضته في الخريطة حصل ماعدا مصر .. والخريطة مازالت موجودة .. طبعًا العراق اتعمل فيها الحتة الشيعية اللي تحت والحتة الكردية وهيتبقى في النص بغداد ونفس الشيء حصل في سوريا”.
وأضاف: :”ليه مستكترين علينا نفضل زي ما احنا؟ .. احنا كل اللي بنقوله لو سمحت يا قطر يا تركيا يا إيران خليك في حدودك يبني .. أنت ليه عايز تهيمن على ناس تانية؟ .. دة بدل ما نتاجر مع بعض وكلنا ناكل ؟ “.
التعليقات
ومن فجر الماسونيه ودهائهم فقد قسمت عذه الفرق لفرق اصغر ليتسع الشقاق وتحتد الخلافات ويكون هناك (تسريع) بهدم الاسلام
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وللماسونيه فبلاد المسلمي اذرع (كثيره) لايتسع المجال لذكرها واهدافها لكن نذكر منها البهائيه والماتوريديه والتبليغ والمعتزله و والخ..
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ومن اذرع الماسونيه التي يغذيها ويقوي شأنها الذراع الصوفي فتجدهم(يساهمون) في انتشاره فالدول الاسلاميه واوروبا وامريكا وشرق اسيا وبقوه ليتحول الاسلام الى رقص ومواويل واستهزاء باظهار صورة المسلم بالدرويش
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من اذرع الماسونيه والتي لها تاثير لهدم الاسلام والتي يتوجه لها الكثير الذراع العلماني واللبرالي وفصل الدين عن الحياه حتى لايجد المسلم دين يعتز به وهو الذراع الاعلامي للماسونيه
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من اقوى الاذرع ايضا لضرب الاسلام بالاسلام الذراع الخارجي الاخواني الذي يكفر نفس ابناء الاسلام ويستبيح دماءهم وهذا الذراع (المسلح) الذي يقوم مقام جيوشهم والذي اراحهم
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من اقوى الأذرع الاتجاه المجوسي الشيعي الذي يطعن فعرض حبيبنا عليه الصلاة والسلام وهو رمز الاسلام فإن ضربت او اهنت الرمز الاول فلا عزة ولا كرامه
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يكون للماسونيه (اذرع) تتناسب مع كل توجه لابناء المسلمين ويهدمون الاسلام من داخله بأيدي ابناءه فما هي هذه الاذرع اكيد عرفتوها
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قامت (الماسونيه) على انقاض الصهيونيه اليهوديه وصليبيين النصارى للبحث عن مايدمر الاسلام وفعلا توصلوا لكيفية تدمير الاسلام دون حروب بل وبحفظ دماء اليهود والنصارى فما هي الكيفيه
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7عهود.(لن) تقوم حرب عالميه ثالثه فالحروب ضد الاسلام وعلى مدى 1400عام علم اليهود والنصارى واعداء الاسلام ان لاطاقة لهم بأي بحرب مع المسلمين ولا فائده فالاسلام مع الحروب يقوى وينتشر ولكن ماذا عملوا
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نعم التقسيم قادم بل شك معروف حدود الدم المشارك في التقسيم قطر وتركي وايران والصهيونية فقط
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انا لم انسى السوال الي قال هل البترول نعمه ام نقمه على الخليج وكل مايحاك هو الحصول الاحصه الاكبرمن البترول سواء مباشره او غير مباشره والمباشره كمانسمع5%وال غيرمباشره ادفع واحميك وبيع السلاح
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الاعلام المطلبل فرقه ام عطيات ههههههههه
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الإسلام . هذه الحملات الصليبية التي تدق أبواب حرب عالمية ثالثة وشيكة جدًا .. نعم على وشك الوقوع . استيقظوا وانتبهوا قبل فوات الأوان .
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وليه ماتتهم أمريكا كذلك ؟؟ أسبانيا وقفت بشدة ضد انفصال كاتالونيا عنها وكذلك وقفت معها أمريكا وباقي دول أوروربا والعراق لا يبون الأكراد ينفصلون ؟ ليه كل هذا ؟ لأن باختصار هذه حرب المسيحية واليهود ضد ال
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والله انكم ***قوما ممن ذكرت وما جرى منكم من عدم تصويت ضد ايران وجرائمها في مجلس الامن يدل على ***
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مواقفها من إيران تختلف كثيرا عنك فهي لا ترى في إيران إرهاب ولا تهديد والدليل على ذلك مواقفها المتكررة الرافضة للتنديد بإيران وحزب الشيطان وكان تصويت مجلس الأمن الأخير خير دليل على ذلك.
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كلامك والله صحيح وعدفي الثورخطته في تقسيم العالم العربي والعالم العربي سهل دخول اعداهم بينهم والوسوسه والتفرقه حتى يتناحرون ويستولون عليهم ويستغلون ثرواتهم من بترول وغيره وتبقى شعوبهم مشرده في انحاالع
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وين راحت بشارة كونداليزا رايس واللي قالتها بشكل صريح إننا مقبلين على شرق أوسط جديد واللي صاير الآن وبعض الدول العربيه خاصة دول شمال أفريقيا نايمين في العسل ورأس الحريه قطر
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فرق تسد انت مش عارف ياعمرو القاعده الصهيونيه دي فرق تسد
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