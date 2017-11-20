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تعرف على أسعار تذاكر حفل الفنانة بلقيس النسائي فى جدة
صحيفة المرصد : تحيي الفنانة اليمنية بلقيس حفل غنائي في المملكة وتحديدا في جدة، وذلك يوم الأربعاء 29 نوفمبر وهو الحفل النسائي الجماهيري الأول احتفالا باليوم الوطني الإماراتي.
وتتنوع أسعار تذاكر الحفل وفئاتها ما بين البلاتنيوم وهي بـ 2.500 ريال سعودي والذهبية وهي بـ 600 ريال سعودي و الفضية وهي بـ 400 ريال سعودي و البرونزية وهي بـ 300 ريال سعودي.
يذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس، سبق وأن أحيت عدد من الحفلات في مصر من أهمها حفلها الغنائى فى مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، بمصاحبة والدها الموسيقار أحمد فتحي حيث قدمت العديد من الأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وعدد من أغنيات زمن الفن الجميل.
التعليقات
72 - احمد2017-11-20 09:56:43
اشوف انهارخيصه
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71 - من هنااك2017-11-20 09:52:23
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70 - ...2017-11-20 09:45:27
واللهىمصخره ناس راتبها شهر واقل تذكره بلقيس عاد من جاي
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69 - ...2017-11-20 09:43:32
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68 - ❄️Faten2017-11-20 09:42:37
ت٦٦ صويلح) امين وياك يارب
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67 - ابو وسيم2017-11-20 09:38:12
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66 - صويلح2017-11-20 09:38:03
الله يسلمك من النار يافاتن
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65 - مستغرب !!!2017-11-20 09:37:50
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64 - ❄️Faten2017-11-20 09:37:28
ت٥٨) خلينا نكون واقعيين شويه ادفع ٢٥٠٠ ولا ٣٠٠ عشان حفلة ؟ طيب ماقلنا شيء حفلة بس الاسعار كذا ليه حرام والله لو ايش محد بيحضر الا اللي فقعانات فلوس ويرمونها رمي وعن نفسي ماقد حضرت لبلقيس في اي زواج
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63 - ...2017-11-20 09:36:23
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62 - بدران2017-11-20 09:35:41
المشكلة جت اخر الشهر توقيت سيئ ماعندي الا اللي يمشيني الى الراتب
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61 - ...2017-11-20 09:34:34
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60 - ...2017-11-20 09:33:18
الي عنده ثمان وميه وسبع ميه والف والفين لا يتبرع ع ****يتبرع ع الفقراء الي عايشين ع فتافيت ناس تصرف لهم لشهر وإحسان زياده****
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59 - نجداوي2017-11-20 09:31:50
2500 ريال اشترى فيها هديه لزوجتي وابنائي وفرحهم وسوي فيها عشاء واجمع اهلي واحبابي ١٠٠٠ ريال قيمه ذبيحه مع طبخها ١٠٠٠ ريال هدايا خاصه للاولاد و ٥٠٠ ريال افصل ملابس
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58 -2017-11-20 09:31:49
بلقيس دايم تغني بالعروس في السعودية ويجي من يقول مانبي نحضر حفلتها !! مدعين المثاليه
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57 - ...2017-11-20 09:30:55
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56 - ...2017-11-20 09:30:37
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55 - ...2017-11-20 09:30:05
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54 - عادل الوحش2017-11-20 09:28:39
المبلغ كبير وماله داعي رفع اسعار التذاكر بهالشكل
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53 - ...2017-11-20 09:28:19
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52 - ،،،،2017-11-20 09:28:00
حسبنا الله ونعم الوكيل ****
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51 - مواطن ٢٠٣٠2017-11-20 09:28:00
بعض التعليقات مريضه جدا اهلا بالفن واهل الفن والفرق الموسيقيه العالميه والاستعراضيه واللي مو عاجبه يلحق معلمه في خنادق قندهار وعاش محمد بن سلمان
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50 - ...2017-11-20 09:27:50
وش بتغني بلقيس ****
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49 - ...2017-11-20 09:27:09
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48 - ربع الجمبزة2017-11-20 09:22:32
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47 - ❄️Faten2017-11-20 09:22:30
ت٣٨ صويلح ) الحمدلله تسلم 💐
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46 - الحق2017-11-20 09:21:42
عقول فارغه
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45 - 😎😎2017-11-20 09:21:21
مابقى الا ادفع لحفل . ومن بلقيس !!!!
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44 -2017-11-20 09:19:04
افول الحفلات بالخارج ارخص
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( عدد التعليقات 4,460 )43 - سهم
الله المستعان .
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42 - مديني2017-11-20 09:13:30
2500 ريال اشتري فيها هديه لأمي أحسن من مقابلة****
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41 -2017-11-20 09:04:02
والله واجده على ام يمن
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40 - صالح الاحمدي2017-11-20 09:03:53
تعليق 38 اركد شوي الله يصلحك
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39 -2017-11-20 09:02:23
عصر الانفتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح.............!!!!!!!!!!!
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38 - صويلح2017-11-20 08:54:46
كيفك فاتن
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37 - شد وصل2017-11-20 08:54:37
رزق الخبلان على المجانين
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36 - ❄️Faten2017-11-20 08:54:10
ماشاء الله عليها تروح حفلات وتغني وتترقص وهي حامل اقعدي في بيتك وانشغلي بصحتك وبطفلك اللي جاييك يابلقيس
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35 - المُزن2017-11-20 08:51:18
🍃🍁لو التذكرة بريال ماحضرها فقير كيس صامولي يشبعه وعياله، يارب تصحي القلوب الغافلة قبل يوم لاينفع فيه مال ولابَنُون ،إلا من أتى الله بقلب سليم . 🍁🍃
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34 - المااااضي2017-11-20 08:50:54
المعارضين للحفلات تلقاهم بعد سنتين يهزون وسطهم في الحفلات..ماعليكم منهم ..القافله تسير والباقي تعرفونه.🐕🐎
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33 - نوره السبيعي2017-11-20 08:49:31
انا اول من يحضر وبحجز البلاتيني
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32 - فارس العطوي2017-11-20 08:48:53
يا ساتر وليه ادفع فلوسي في حاجة تنفني وتنفع بيتي
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31 - ❄️Faten2017-11-20 08:47:23
ت٢٥) الماضي وانت ايش دخلك في بطني؟ ههههههه امزح ، وزني ماهو ثقييل بس الاسعار غاليه اروح اضيع فلوسي بحفلة حقت كم ساعه لا ومابنسمع شيء من البزوره خليني اصرف فلوسي في الاكل احسن من حفلة لبلقيس وغيرها
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30 - المااااضي2017-11-20 08:43:59
أقبال كبير على شراء التذاكر لحد ان التذاكر فرغت من اول طرجها..الشعب متعطش للفن والحفلات بعد انقراض الحقبه الصحونجيه
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29 - صويلح2017-11-20 08:42:19
اسفرت وانورت يابلقيس
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28 - المااااضي2017-11-20 08:40:05
أقبال كبير على شراء التذاكر لحد ان التذاكر فرغت من اول طرجها..الشعب متعطش للفن والحفلات بعد انقراض الحقبه الصحونجيه
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27 - قهر2017-11-20 08:37:17
لو يقولون لي ببلاش مارحت من ثقاله الطينه
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26 - المااااضي2017-11-20 08:36:51
ت 20 فاتن ..شكلك حقت أكل ومطاعم ..غير مطلوب حضورك حتى لو التذاكر بلاش ..لأن الاوزان الثقيله تقعد بالبيت احسن..
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25 - ✔✔كاسرهم✔✔2017-11-20 08:36:21
هل سيكون الحفل بتخزينة ام لا
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24 - المااااضي2017-11-20 08:34:01
التذاكر فيها غلا..ياهيئة الترفيه الفقير لايستطيع الحضور بهذه القيمة..الفقير هو من يستحق الترفية..خففوا على الناس شوي بقيمة التذاكر
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23 - عبدالرحمن2017-11-20 08:32:43
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22 - العاشق2017-11-20 08:32:04
لا تشترون شي الغناء حرام
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21 - مفطح2017-11-20 08:30:36
بالنسبة لي أشوف أسعارها غالية لو بغيت أحضر حفلتها رحت لمصر وشريت تذكرة vip و ماتكلف ولا ربع سعر التذكرة هنا
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20 - ❄️Faten2017-11-20 08:26:50
والله اشتري بفلوسي اكل وامتع عمري ولا اروح عشان حفلة بلقيس
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19 - مستشارك2017-11-20 08:24:15
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18 - محمد الشهري (🌎)2017-11-20 08:23:52
يا غشي ويا ناري على هذا الهدر فى شيء ماله داعي هذا المبلغ الدفعة فى علاج مريض لأسرة متقعد يعول 13 فرد سدد كهرباء المحتاجين ولايتاما وتكون انته تروح تصدقها بيدك وتعرف الحاله وتوقف عليها بدل هذا الكذب
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17 - saeed2017-11-20 08:23:03
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16 - نجاخان2017-11-20 08:22:28
شاقووووووووووووول لو تعطوني 2500 ماحضرت حفلها ولا دقيقه بس عندنا النساء مبنكات وتقول يالله طلع راسي لو بكيس خبز
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15 - هاجد2017-11-20 08:21:34
ليه ايش الفايدة من حفلتها حتى تكون بالاسعار المرتفعة كفايه عليها تذكرة خط البلد ريالين ونفرين بثلاثه
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14 - لا تخاف يا سعيدان2017-11-20 08:21:21
بيحطونكم فوق خلف حاجز بس تسمعون 🤩
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13 -2017-11-20 08:21:14
لاحول ولا قوة الا بالله عن ماله من اين اكتسبه وفي ما انفقه التصدق بالمال افضل من حضور حفلات ماجنه هذا هو التبذير ٢٥٠٠ ريال لماذا لسماع اغني محرمة
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12 - المُزن2017-11-20 08:20:17
🍃🍁خليهم ..كل بعقله راضي!!؟ وإن غداً لناظره قريب ، لايوجد شيء في هذه الدنيا بعيد عن الله ، وماأقول إلا يارب لاتستدرجنا بالنعم ، ولاتفاجئنا بالنقم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . 🍁🍃
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11 - سعيدان2017-11-20 08:16:49
وش معنى بس نساء نبغا حفلات للرجال فنانات نساء ملينا من عبادي ومحمد عبده
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10 - ما عليكم منهم2017-11-20 08:15:12
هالجمبازية كل شوي وينطون بلاد الحرمين وكأنة حفلات الزواجات في جدة ومكة مافيها طرب. ارتك عنك هالخمبقة!
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9 - كاسرهم2017-11-20 08:12:25
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8 - ما يصير كذا2017-11-20 08:11:53
اطلق المسرحيات في نيويورك / برودواي ما تتعدى الخمس مية ريال
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7 - حزم2017-11-20 08:11:08
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6 - 1002017-11-20 08:08:55
*** وجهه الي يقول ما عندنا حفلات ومراقص
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5 - ابو شدا2017-11-20 08:08:13
لا بارك الله لمن أخذ ولا خلف لمن عطاء .
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4 - بوعزام2017-11-20 08:07:58
لاحول ولاقوة الى بالله 2500 ريال على طقطقة ويمكن تكون سبب دخولك النار مايكون التصدق بهم افضل
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3 - ابو رنيم2017-11-20 08:06:53
اقدمها في كفاله يتيم تنفعني باخرتي ولا احطها بحفله واتحاسب عليها باخرتي
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2 - شالوه2017-11-20 08:04:03
لو ببلا ش ماحضرت اقابل نافوره دبي ولا اقابلها
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1 - مواطن2017-11-20 08:03:44
رزقك يابلوتو
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بواسطة : المستشار عادل
يعني العرب ضدنا...
بواسطة : سميني بسمك
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