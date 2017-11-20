تعرف على أسعار تذاكر حفل الفنانة بلقيس النسائي فى جدة

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صحيفة المرصد : تحيي الفنانة اليمنية بلقيس حفل غنائي في المملكة وتحديدا في جدة، وذلك يوم الأربعاء 29 نوفمبر وهو الحفل النسائي الجماهيري الأول احتفالا باليوم الوطني الإماراتي.

وتتنوع أسعار تذاكر الحفل وفئاتها ما بين البلاتنيوم وهي بـ 2.500 ريال سعودي والذهبية وهي بـ 600 ريال سعودي و الفضية وهي بـ 400 ريال سعودي و البرونزية وهي بـ 300 ريال سعودي.

يذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس، سبق وأن أحيت عدد من الحفلات في مصر من أهمها حفلها الغنائى فى مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، بمصاحبة والدها الموسيقار أحمد فتحي حيث قدمت العديد من الأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وعدد من أغنيات زمن الفن الجميل.