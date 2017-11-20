بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !

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صحيفة المرصد : شدد عضو في هيئة كبار العلماء على أنه لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة ,وذلك في الوقت الذي تمنى مشجعون رياضيون تضاعف الإصابة على لاعب نادي الهلال السعودي (برازيلي) بعد خروجه مصابا من مباراة فريقه في ذهاب «نهائي أبطال آسيا» أمام أوراوا الياباني، .

وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع وفقا لـ«عكاظ»: «لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة ولا ينبغي ذلك، إلا إذا كانوا ظالمين، وينبغي للمسلم أن يكون لينا ذا أخلاق واستقامة وصلاح، ولا يكون عنصريا داعشيا».

وكان عدد من مشجعي الأندية في السعودية رفعوا الدعوات والابتهالات في مواقع التواصل الاجتماعي بتضاعف إصابة اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي عقب إصابته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء أمس الأول (السبت)، ودعوا الله أن يقطع رباطه الصليبي، وتمنوا عدم عودته للملاعب مجددا، حتى أن من بينهم من ذهب أبعد من ذلك ودعا عليه بالشلل، كونه أصبح علامة فارقة في الدوري السعودي، ومن أبرز المحترفين الأجانب في المملكة حاليا، ومصدر الانتصارات لناديه الهلال.