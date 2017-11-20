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الرئيسية / بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !

بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !

بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !
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المرصد 26 1٬139 2 ساعتين

صحيفة المرصد : شدد عضو في هيئة كبار العلماء على أنه لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة ,وذلك في الوقت الذي تمنى مشجعون رياضيون تضاعف الإصابة على لاعب نادي الهلال السعودي (برازيلي) بعد خروجه مصابا من مباراة فريقه في ذهاب «نهائي أبطال آسيا» أمام أوراوا الياباني، .

وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع وفقا لـ«عكاظ»: «لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة ولا ينبغي ذلك، إلا إذا كانوا ظالمين، وينبغي للمسلم أن يكون لينا ذا أخلاق واستقامة وصلاح، ولا يكون عنصريا داعشيا».

وكان عدد من مشجعي الأندية في السعودية رفعوا الدعوات والابتهالات في مواقع التواصل الاجتماعي بتضاعف إصابة اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي عقب إصابته في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء أمس الأول (السبت)، ودعوا الله أن يقطع رباطه الصليبي، وتمنوا عدم عودته للملاعب مجددا، حتى أن من بينهم من ذهب أبعد من ذلك ودعا عليه بالشلل، كونه أصبح علامة فارقة في الدوري السعودي، ومن أبرز المحترفين الأجانب في المملكة حاليا، ومصدر الانتصارات لناديه الهلال.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 10,420 )
26 - الرحااال
2017-11-20 09:57:06
نعم هذا هو الكلام..جزاك الله ياشيخ كل خير..هذا ما انا اردده واقوله..التشدد في جميع الامور ليس جميلا..وخاصه في الدين وما يتعلق به..لكن لاحياة لمن تنادي 💚
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25 - سميني بسمك
2017-11-20 09:57:01
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24 - ...
2017-11-20 09:55:20
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23 -
2017-11-20 09:51:41
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22 - الازدي
2017-11-20 09:50:01
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21 - شايب
2017-11-20 09:37:46
«لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب في المملكة ****
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20 - صويلح
2017-11-20 09:36:07
احب هاذا الشيخ ****
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19 - بدران
2017-11-20 09:34:32
الشيخ يوضح مسألة شرعية فقط لا علاقة لها بالتعصب الرياضي ومعروف عن هذا الشيخ المامه التام وسعة صدره وتنوع الفتوى ..جزاه الله خير
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18 - عباس كاتم الانفاس
2017-11-20 09:33:16
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17 - عباس مأتم الانفاس
2017-11-20 09:27:27
هههههههههههههه😂😂 كيف؟ يعني اذا دعيت على لاعب اكون ****. اقول لون اني هلالي بقول العالمية صعبة قوية****
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16 -
2017-11-20 09:24:13
ما شاء الله جمهور الهلال صارو علماء دين ، يحدثون عن الرسول صلي الله علية وسلم ويذكرون مكارم الاخلاق والمروءة المواطن والوطنية ونصرة الدين في مباريات الهلال ورفع راية التوحيد ...... الخ من اجل مباراة
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15 - ****
2017-11-20 09:23:19
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14 - امجد
2017-11-20 09:18:10
تعليق مخالف
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13 - 100
2017-11-20 09:09:20
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12 - محب المرصد
2017-11-20 09:08:04
تعليق مخالف
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11 -
2017-11-20 09:00:55
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10 - محب المرصد
2017-11-20 08:57:35
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9 -
2017-11-20 08:49:35
ت5 محمد الشهري يقول ماعمري كرهت انسان وفي اخر تعليقه يقول هذولي الناس ***اكرم منهم اجل هاذا ويش تسميه حب هههههه
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8 - اضربو ع المتعصبين بيد من حديد
2017-11-20 08:48:32
لاحول الله سخافات وتفاهات المشجعين وصلت للعلماء ؟ يازمان العجايب وش بقى ما ظهر
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7 -
2017-11-20 08:40:29
النبي بعث مبشرا ونصيرا رنذيرا ولم يبعث يدعو على كفار قريش أو اليهود والنصارى توفي النبي ودرعه مرهونة عند يهودي يعني في المدينة
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6 - خالد
2017-11-20 08:36:21
****فغلا احنا اخر الزمان الله يخلف بس
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5 - محمد الشهري ()
2017-11-20 08:30:07
ماعمري كرهت إنسان الى حد أني اتمنا له الاذى ؟ ولكن إذا وصل حال هذول الناس العنصريين ؟ الى هذا المهزله فهذول الناس ***أكرم منهم
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4 - البدر
2017-11-20 08:30:05
تعليق مخالف
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3 - مراقب المرصد
2017-11-20 08:28:06
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2 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-20 08:26:46
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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1 - طرقي
2017-11-20 08:25:06
هذا جمهور فريق ***😂😂😂😂 فريق الفقر العالمي
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آخر تعليق
بواسطة : عبدالله

في المواقف تعرف صديقك من عدوك احذر عدوك مره و حذر صديقك ألف مره فإن الصديق أعلم...
بواسطة : المستشار عادل

يعني العرب ضدنا...
بواسطة : الرحااال

نعم هذا هو الكلام..جزاك الله ياشيخ كل خير..هذا ما انا اردده واقوله..التشدد في جم...
بواسطة : سميني بسمك

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