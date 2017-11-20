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بعد حرمانه من رؤيتها عامين .. بالفيديو : لقاء مؤثر بين طفلة ووالدها أمام إحدى مدارس المدينة المنورة !
صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف عن لقاء مؤثر بين طفلة صغيرة ترتدي الزي المدرسي وهي ترتمي في أحضان والدها وتبكي بشدة فيما يبادلها والدها البكاء بحرارة، بعدما شاهدته أثناء خروجها أمام بوابة المدرسة عقب انتهاء الدوام المدرسي.
وكشف والد الطفلة ويدعى أمين بابعير أنه حرم من رؤية أولاده الثلاثة منذ عامين؛ بسبب خلاف بينه وبين زوجته تركت على إثره المنزل، لافتاً إلى أنه علم بالصدفة أن ابنته تدرس في إحدى مدارس المدينة المنورة.
وأضاف بابعير في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” الذي يعرض على قناة “الإخبارية”، أنه قرر الذهاب إلى المدرسة ورؤية ابنته، موضحاً أن الطفلة لم تعرفه في البداية بعد تغيب امتد لأكثر من عامين لكن تفاعلت معه بعد مناداته إياها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن والد زوجته رفض السماح له برؤية أولاده.
التعليقات
36 - مولف2017-11-20 09:56:37
***كان من كان انه يقدر يحرمني من اولادي
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( عدد التعليقات 10,420 )35 - الرحااال
مع كل دمعه وحسره من الطفله..سيتحمل ذنبها من حرمها..يتموها ومازال ابوها حي..لماذا هذه القسوه..من منظر الصوره تعرف معنى العذاب داخل قلب الطفله..اين الرحمه الانسانيه 💚
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34 - حلم الوطن2017-11-20 09:53:19
والله العظيم تقدم لإحدى بناتي شخص يملك مئات الملايين ولم اقبل ازوجه بالرغم من انه وزير وزوجتها لولد عمها الفلوس ليست كل شي الرجل الصالح اللي تعرفه افضل من أموال الدنيا كلها
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( عدد التعليقات 8,081 )33 - بلادي زوينا
أوفا عبله قدك هانا يمني مهبوب في ام دمام ماتشتي تبرع من هانا لأم يمن 🤣
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32 - ❄️Faten2017-11-20 09:52:14
مهما يصير للزوج من ديون ومشاكل وظروف صعبة المفروض الزوجه تساند زوجها وتكون معاه وسنده من بعد ربي مو تتركه في عز حاجته تكون معاه على المُره قبل الحلوه حتى اذا مايستاهل تكون اصيله وتصير احسن منه وتصبر
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( عدد التعليقات 8,081 )31 - بلادي زوينا
بعض المشاكل الزوجية منبعها هم الأهل للأسف سواء من أهل الزوجة أو الزوج ...
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30 - السلطان2017-11-20 09:51:47
الرجال والله مسكين يأخذ قرض عشان العرس والمهر ويدفع اللي ورآه ودونه ويستأجر وياثث واخرتها الحرمه هاجه لبيت اَهلها والمشكله وش ماعشاها بهرفي ولا ماك ولا الرجال ماعنده فلوس وانتي خليتي شي
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29 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-20 09:50:00
الله المستعان
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( عدد التعليقات 8,081 )28 - بلادي زوينا
السلطان ،، مربط الفرس ،، المرأة اذا أحبت زوجها تضحي بروحها من أجله هذا زبتدة لورباك ...
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( عدد التعليقات 8,081 )27 - بلادي زوينا
وبعد ذلك عندما تهدئ النفوس الكلمنهما يتحسر على ذلك ...
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26 - السلطان2017-11-20 09:47:41
فيه حريم لو طاح زوجها ماتخليه وتوقف معه لو بخيمه بالبر متربيه على الوفا والسنع قرمه وبعضهن لو بمر زوجها بازمه ماليه ارفعت عليه قضيت خلع والشرهه مر عليها ع ولي امرها هذا اذا فيه الحريم عزامات ندامات
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( عدد التعليقات 8,081 )25 - بلادي زوينا
الحياة شراكة بين شخصين إذا خسروها يعلون إفلاسها عند القاضي و هو بيعلن فك الأرتباط و كل واحد يودع الأخر ونظرات تحكي واقعهم لماذا يا فلان عملت كذا وهي كذلك ترد عليه و الدموع أربع أربع
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24 -2017-11-20 09:43:16
العناد والمكابره والتحدي من اسباب الفراق والطلاق بين الزوجين
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( عدد التعليقات 8,081 )23 - بلادي زوينا
باودعك يا الغالي يا نظر العين عسى الله يسمح أمرك 😫
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22 - ❄️Faten2017-11-20 09:39:37
ت٢٠ بوح )👍🏻👍🏻👍🏻
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( عدد التعليقات 8,081 )21 - بلادي زوينا
الفراق لا يحدث إلا بعد غلق جميع أبواب الأمل للرجوع فإذا لم تحل المشاكل بعقلانية و تنازل عن بعض الأمور من قبل الزوجين و ترك التعنت ، هناك يتم الفراق و التوديع .. وكل واحد يذهب في حال سبيله ....
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20 - بوح2017-11-20 09:36:21
انا استغرب من الي طفران وفقران وحافي ومنتف ماعنده فلوس وراتبه ضعيف ويعرس لا وفوقها يبي يعدد ايضاً ، يا اخي معروف ان المراة تبي رجل عنده فلوس عشان يعيشها وتعيش معه ، او خلك اعزوبي وارتاح احسن لك
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( عدد التعليقات 8,081 )19 - بلادي زوينا
من المستحيل من الأب تخريب عِش أبنته إلا بعد طفح الكيل وزاد عن حده فلا بد من الأب التدخل لإنقاذ ما تبقى لأبنته من إنقاذه ... حكم القاضي
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( عدد التعليقات 8,081 )18 - بلادي زوينا
ما يقدم على الأرتباط من بنت الناس إلا رجل كفوء لها أما غير ذلك ينام عند مامته أروع له حبيب ماما ... دلعوعة الماما ... أعتقد المشاكل وصلت لحد الفراق ....
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( عدد التعليقات 8,081 )17 - بلادي زوينا
الذي ظروفه صعبه ليه يأخذ بنت الناس و يعذبهااا معاه ....
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( عدد التعليقات 8,081 )16 - بلادي زوينا
الذي ظروفه صعبه ليه يأخذ بنت الناس و يعطيها معاه ...
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( عدد التعليقات 8,081 )15 - بلادي زوينا
نحن لنا الظاهر لا نستطيع الحكم من هو المخطئ بحق الأخر الزوجة أو الزوج لكن الضحية هم الأبناء ما ذنبهم يحرمون من أبوهم أو أمهم ... حكم القاضي . وخرب عِش الزوجية ....
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( عدد التعليقات 8,081 )14 - بلادي زوينا
من المستحيل المرأة تقسو على زوجها إذا أحبته هناك ، شحن تتراكم في قلب الزوجة حتى وصل الأمر الى مفترق الطرق ... فكونا من الأفلام الهندية والمشاكل كادا لا يخلو بيت زوجي منها . رفعت الجلسه ..
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13 - صادق2017-11-20 09:21:08
الله ييسر امره شكل ظروفه صعبه واغلب حريم الزمن ذا مايقدرون موظف بشركه اكيد وضعه زفت لازم من الصبر
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12 - سعد الفهد2017-11-20 09:12:10
وين المحكمه دائما تحكم ضد الرجل يفكرون ان المراءه دايم على حق
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11 - الزهراني2000152017-11-20 09:12:04
حلوه ذي والد زوجتي يمنع رؤيه اولادي حراام بالله ***والديه قال يمنع قال
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10 - ابو خالد2017-11-20 09:10:43
الله يحفظها لك ويرزقك برها
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9 - المُزن2017-11-20 09:10:35
🍃🍁كما يوجد أمهات قياسيات القلب يوجد آباء قساة يحرمون ابنائهم من رؤية أمهاتهم ،فتضطر بالخفاء بزيارة بناتهافي مدارسهم وتكون لفتة أنسانية من قائدة المدرسة وتوفر لهم بعض حاجاتهم 🍁🍃
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8 - ❄️Faten2017-11-20 09:07:00
يااااربي قسم بالله دمعت عيوني مقطع مؤثر والله شيء يعور القلب اكثر شيء حزني دموع الاب واضح انه فاقدهم كثيير الله يخلي كل اب وام لاطفالهم ويرحم كل اب او ام ويعوض ابنائهم باللقاء بهم في الجنة يارب 😩💕
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7 - المُزن2017-11-20 09:04:24
🍃🍁تصرف الاهل لما يحدث خلاف اوانفصال بينهم بحرمان الأولاد من الاب أوالأم أوجد فئة عدوانية كارهة للحياة تشعر بالضياع!!! وينجرفون الا من رحم ربِ الى الانحراف 🍁🍃
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6 - سعيدان2017-11-20 09:01:22
النساء لايوجد في قلوبهم رحمه معظمهم ولا انسانيه معقدات جدا هذا من تجربتي في مراجعة بعض الاماكن التجاريه والحكوميه اللتي يشغلها نساء
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5 -2017-11-20 09:00:16
الله يصلح بينهم وش ذنب اطفالهم ، اهمما على السعوديات انهن يخلفن اكبرعدد حتى لو كان الزوج مب قادر يقدم حياه كريمه ،اصلا هي داخله مسابقه من يجيب اكثر من الثاني ، اثنين مش متفقين ليه يخلفواوبعدين ينفصلو
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4 - محب المرصد2017-11-20 09:00:08
الله لا يسامح زوجته وابو زوجته مهما كان هذا اب
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3 - المُزن2017-11-20 08:58:31
🍃🍁الله يخليهم لبعض حنان الاب غير غير ! أستغرب من بعض الآباء والأمهات اللي عندهم أولاد لما يحصل خلاف بينهما يعاقبوا أولادهم ليه؟ تحرمونهم من الأب أو الأم ليه ؟! كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته 🍁🍃
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2 - زائر2017-11-20 08:55:35
السبب ١-نزعت الرحمه من قلب الام ٢-نسيان الاخرة والعقاب الذي ينتظر الذي لايرحم ٣-
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1 - ابوسلطان.2017-11-20 08:54:56
القضاء عندنا صار بس أحكامه مع المراءه والأب ماله اي قيمة او حق انا اخوي تسع سنوات وطليقته من محكمه لمحكمة ولا شاف بنته ثلاث سنوات ولا يعرف فأي مدرسة ولا عرف يشوف بنته الي الان وراح يموت قبل يشوفها.
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بواسطة : المستشار عادل
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بواسطة : سميني بسمك
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