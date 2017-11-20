بعد حرمانه من رؤيتها عامين .. بالفيديو : لقاء مؤثر بين طفلة ووالدها أمام إحدى مدارس المدينة المنورة !

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صحيفة المرصد : تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف عن لقاء مؤثر بين طفلة صغيرة ترتدي الزي المدرسي وهي ترتمي في أحضان والدها وتبكي بشدة فيما يبادلها والدها البكاء بحرارة، بعدما شاهدته أثناء خروجها أمام بوابة المدرسة عقب انتهاء الدوام المدرسي.

وكشف والد الطفلة ويدعى أمين بابعير أنه حرم من رؤية أولاده الثلاثة منذ عامين؛ بسبب خلاف بينه وبين زوجته تركت على إثره المنزل، لافتاً إلى أنه علم بالصدفة أن ابنته تدرس في إحدى مدارس المدينة المنورة.

وأضاف بابعير في مداخلة هاتفية مع برنامج “الراصد” الذي يعرض على قناة “الإخبارية”، أنه قرر الذهاب إلى المدرسة ورؤية ابنته، موضحاً أن الطفلة لم تعرفه في البداية بعد تغيب امتد لأكثر من عامين لكن تفاعلت معه بعد مناداته إياها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن والد زوجته رفض السماح له برؤية أولاده.