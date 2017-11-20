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شجّ رأسه وتنازل .. كشف تفاصيل اعتداء طالب على قائد مدرسته ببحر أبو سكينة !

شجّ رأسه وتنازل .. كشف تفاصيل اعتداء طالب على قائد مدرسته ببحر أبو سكينة !
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المرصد 40 2٬176 3 ساعات

صحيفة المرصد : فتحت السلطات الأمنية بمركز بحر أبو سكينة جنوب غرب محايل ملف التحقيق في قضية اعتداء طالب أمس على قائد مدرسته برميه بحجر؛ ما أحدث جرحًا كبيرًا تحت إحدى عينيه، واستدعى الأمر نقل المصاب إلى مستشفى محايل العام؛ ليخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ويُجرَى له عملية مصغرة، تمثلت في ترقيع الإصابة بأربع غرز.

ووفقا لموقع “سبق” أكد مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم أنه تم تشكيل لجنة من الأقسام ذات العلاقة في الإدارة للتحقيق في ملابسات القضية من الناحية التعليمية والتربوية، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات. وقال إن مثل هذه التصرفات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وإن العنف غير مقبول أبدًا، سواء من المعلم أو الطالب. وقال إن هناك إجراءات سيتم القيام بها صباح اليوم الاثنين، من شأنها معالجة الموقف.

وذكرت المصادر أن القضية انتهت في أروقة مركز الشرطة بتنازل الطرفين إلا أن إدارة التعليم ستبدأ تحقيقاتها اليوم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 -
2017-11-20 11:57:06
ههههههه تعليم قال اولا التربية ثم التعليم طالب يضرب معلم وممكن يضرب احد والدية همج ومسخرة وقليل ادب ماذا يراد من مثل هذا في المستقبل
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39 - سؤال للانسه عبور
2017-11-20 11:56:33
انتي عابرة وانا عابر ونتزوج ونخلف رحاااال
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38 - متابع
2017-11-20 11:55:42
ان من اساب استمار مسلسل الاعتداءات على منسوبي التعليم بصفه عامه هي التنازلات فلا يشعر المعتدي بعظم ما فعله لانه لم يحاسب وتستمر الاحدات فكل يوم نسمع عن واقعه وكلها السبب علم المعتدي بانه لن يحاسب....
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37 - مهند111
2017-11-20 11:54:19
يستاهل المدرس وما جاه لوه **وبطل ما تنازل بس الطالب يوم يشج راسه عارفه انه ***
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36 - سؤال للانسه عبور
2017-11-20 11:54:07
انتي متزوجه
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35 - يعني الرجال راسه انكسر
2017-11-20 11:48:15
وما يرحموه لا ويتنازل بعد . يا اخي الله يعينك ويوخذ لك حقك منهم لكن ان شاء الله سمو وزير الداخليه يوخذلك حقك
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34 - الى عابره
2017-11-20 11:42:06
اوافقك الرأي يا عبربر
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33 - الى استاذه عابرة
2017-11-20 11:40:25
انا مع اللي تقوله عابره
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32 - الى استاذه عابرة
2017-11-20 11:39:38
الارض ينادي المريخ .الارض ينادي المريخ .ردي يا اساذه عابره نطمن وصلتي او لسه
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31 - عابره
2017-11-20 11:35:17
الى اهل القرار بادارة التعليــم طلابنا اولادنـــا فلذات اكبادنـــا.البعض منهم يعاني حالات نفسيه بسب ســــــوء معاملة المدرس داخل الفصل واثناء الحصه..وخارج الفصل.ارجوا تشكيل لجان للوقوف على هذا الموضوع
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30 - الى احمد
2017-11-20 11:33:13
كلامك صحيح لكن يتنازل بالتهديد هذا ماقاله ربنا وكمان زادت المضاربات في المدارس بين الطلاب والمعلمين وهنا يجب الوقوف بحزم عشان ما تقلب المدارس شوربه
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29 - أحمد
2017-11-20 11:24:03
اللذي يقول -المفروض الغاء قانون التنازل- لكن الله سبحانه وتعالى يقول (فمن تصدق به فهو كفارة به) بعد آية القصاص ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) الآية
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28 - الى ***عفوا عابره
2017-11-20 11:21:06
عبرتي او لسه
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27 - الى عابره
2017-11-20 11:18:13
بالمناسبه انت عابرة لوين.بس ما تكوني عابره للقارات
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26 - أسم
2017-11-20 11:16:00
وان كان تنازله تسامح في هذه الاوضاع فيستاهل ماجاه والله لايبلانا... شوف عابره وغيرها يدورون أي عثره عالتعليم والمعلمين
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25 - عابره
2017-11-20 11:12:35
تفلـــــــــفسي....ههههههههههههههههههههههه شـــــكله مــــــــــدرس ولايعرف يكــــــــــــتب.... تســـــــــــــــــــــــلم ي الـــــــــــرحيل....20
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24 - أسم
2017-11-20 11:11:25
ان كان تنازل القائد خوف من تهديد فماله عذر الدنيا مهي فوضى في حكم وحكومه ونظام الجميع (ينظبط) ووري المجنون قرصه يعقل
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23 - ابو الليل
2017-11-20 11:09:45
طالما الموضوع انتها بالتنازل ليه التصعيد واثارة الراي العام
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22 - أسم
2017-11-20 11:08:35
11عابره. من كتابتك واضح انك ضعيفه في التعبير والاملاء بعد وفشلك هذا (يفسر) حقدك عالتعليم والمعلمين
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21 - ابوفيصل ج @@
2017-11-20 11:07:43
ليس المدرسين والطلاب معصومين من الخطاء وكل عودفيه دخان لوان هناك تقارب بين المعلمين والطلاب لما حصلت كل المشاكل التى لم نسمع بها من قبل سابقآالمدرس له هيبته والطالب يلقى الاحترام والتفهم من المعلم
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20 - الرحيل
2017-11-20 11:06:34
تعليق ابو احمد انت وقعت في نفس الاخطاء تفلسفي وليس تفلفسي
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19 - مسمار
2017-11-20 11:05:54
الصلح خير .
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18 - أسم
2017-11-20 11:05:41
عابره.المدرس الواعي مايظرب ولا يمد يده// هي هي وين تكتبي فاي موضوع طايحه فالمدرسين ترى البزر هو اللي ضارب المدير اجل لو المدير اللي ضاربه كان قدمتي شكوى وانت مالك شغل وش دا الحقد عالمعلمين اهب اهب
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17 - ابو احمد
2017-11-20 10:59:35
اكتبي زين ياعابره اخطاء املائيه وبعدين تفلفسي على المعلمين
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16 - ماجد
2017-11-20 10:59:00
بعض المدرسن فيهم ***
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15 - المفروض الغاء قانون التنازل
2017-11-20 10:50:11
قانون التنازل غير معمول به في امريكا واوروبا وبالتالي كل انسان ياخذ حقه. اما هنا فتضربه وتكسر راسه وبعدها مسكين يتنازل عشان هددوه
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14 - لا حول ولا قوة الا بالله
2017-11-20 10:34:47
يمكن هددوه وهددوا والده اذا لم تتنازل فانك سوف تموت بحادث والله ***هذول مشكله
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13 - عابره
2017-11-20 10:26:08
ترى الطلاب امانه.وسوف يسالك الله عنهم.والطلاب يواجهون مدرسين سيئين واومرتعسفيه داخل الحصص واستهزاء وفلسفات عللى الطالب وهز شخصيته امام زملائه الطلبه وهدمه نفسيا.شكلوالجان يادارة التعليم واسالوا الطلبة
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12 - معلم
2017-11-20 10:25:35
نصيحه لكل معلم عش بسلام اشرح درسك للي يستمع واللي مايستمع ولخص على طريقة الوجبات السريعه واستلم راتبك اخر الشهر ويادار مادخلك شر
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11 - عابره
2017-11-20 10:17:34
المدرس الواعي مايظرب ولا يمد يده.فالمدرس الذي يظرب يعتبر مدرس فاشل لانه قدوة..والحمدلله في مدرسين ومربين افاضل يشكرون على جهودهم لانهم عرف حق الطالب وانه امانه عندهم فعدل من سلوكه فاصبح من المميزين..
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( عدد التعليقات 8,087 )
10 - بلادي زوينا
2017-11-20 10:13:30
وليه تتنازل يشج رأسك و تتنازل إلا إذا كنت المخطي ي مدير و بعدين تنازلا يفتح باب على المعلمين و الأعتداء عليهم من قبل الطلاب !!
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9 - عابره
2017-11-20 10:09:46
رجاء نرفعه الى من يهمه الامر ان تشكل لجان لزيارة المدارس وسؤال الطلبه ..ومعرفة مايعانونه من بعض المدرسين السيئين ومعاملتهم التعسفيه تجاة الطلبه فهم فلذات اكبادنا وشباب المستقبل.وعماده وحرام فهم امانه.
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( عدد التعليقات 2,473 )
8 - ابونواف...
2017-11-20 10:08:35
من الناحية التربوية والتعليمية .. والناحية الجنائية؟؟
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7 - عابره
2017-11-20 10:05:50
بعض مدرسين يستفزون الطلبه بللكلام السيئ واحيانا بالظرب وبعض المدرسين عنده تجاوزات تعسفيه تجاه الطلبه,,واتمنى تشكل لجان تزور المدارس وتسال الطلاب عن وضعهم داخل المدرسه..وترى والله كثير من الطلاب يعانون
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6 -
2017-11-20 10:02:19
العلم صعب لن ولاة الامور ماتعرف تربي المفروظ.ان الحكومه تخصص درسات علياء لي تربية المجتمع من المشاكل زي كذا
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5 - وحيد الجزيره
2017-11-20 10:02:01
اقسم بالله الشكل شكل انسان والعقل عقل ***فعلا 😭
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4 - حلم الوطن
2017-11-20 10:00:17
لابد من حساب له بعد التحقق من سبب أقدامه على مثل هذا الامر اذا كان فقط من باب الهياط فاتمنى ان يؤخذ فيه الحق العام تعدى على معلم في مبنى حكومي لازم ينال جزائه ايضا يمثل خطرعلى زملائه ويسمم افكارهم
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3 -
2017-11-20 09:50:47
ولي الامر اذا ولدك مايبي الدارسه لايجبره على شي مايبيه تجي ردة فعله زي كذا
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2 -
2017-11-20 09:46:57
الطالب النوعه تكسب ذنب يومنك تدرسه تخاق يرتكب له مصيبه
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1 -
2017-11-20 09:38:36
العلم صعب في الزمن هذى لن البشر شكل انسان وعقل ***ولوني مدرس لاقدم استقلاتي من التدريس
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