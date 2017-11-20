شجّ رأسه وتنازل .. كشف تفاصيل اعتداء طالب على قائد مدرسته ببحر أبو سكينة !

حجم الخط A A A المرصد 40 2٬176 3 ساعات

صحيفة المرصد : فتحت السلطات الأمنية بمركز بحر أبو سكينة جنوب غرب محايل ملف التحقيق في قضية اعتداء طالب أمس على قائد مدرسته برميه بحجر؛ ما أحدث جرحًا كبيرًا تحت إحدى عينيه، واستدعى الأمر نقل المصاب إلى مستشفى محايل العام؛ ليخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ويُجرَى له عملية مصغرة، تمثلت في ترقيع الإصابة بأربع غرز.

ووفقا لموقع “سبق” أكد مدير التعليم بمحايل منصور بن عبدالله آل شريم أنه تم تشكيل لجنة من الأقسام ذات العلاقة في الإدارة للتحقيق في ملابسات القضية من الناحية التعليمية والتربوية، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات. وقال إن مثل هذه التصرفات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وإن العنف غير مقبول أبدًا، سواء من المعلم أو الطالب. وقال إن هناك إجراءات سيتم القيام بها صباح اليوم الاثنين، من شأنها معالجة الموقف.

وذكرت المصادر أن القضية انتهت في أروقة مركز الشرطة بتنازل الطرفين إلا أن إدارة التعليم ستبدأ تحقيقاتها اليوم.