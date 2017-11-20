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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الرياض-عبد السلام الهليل
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
64 - ❄️Faten2017-11-20 11:58:58
بو يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ههههههه حياك الله 💐
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63 - ❄️Faten2017-11-20 11:57:41
ت٥٨) الله يديم عليك الفرح والسعادة ربي يسعدقلبك 💐 .
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62 - القناص2017-11-20 11:57:32
ت 52 فاتن يجب عليناحسن الظن بالآخرين وعدم والشك في نواياهم ولكن الطيبه الزائده وحسن الظن إذا زاد عن حدها تكون سذاجه يستغفله ويستغله الناس علينا أن نفرق بينها وعلى الإنسان حفظ أسراره
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( عدد التعليقات 17,783 )61 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاءالله فاتحين الباب ونازلين تعلقون
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60 - ❄️Faten2017-11-20 11:56:01
ستجد دائمًا سببًا للسعادة فقط تأمل حياتك واقتنع بما رُزقت 💙
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59 - لاحول ولا قوة الا بالله2017-11-20 11:55:56
قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
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58 -2017-11-20 11:52:53
ارفع من معنوياتك ياخاله ههههه تستاهلي اكثر
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57 - ❄️Faten2017-11-20 11:52:45
ت٥٤) كلامك عين العقل 👍🏻
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56 - ❄️Faten2017-11-20 11:51:07
ت٥٠)انا ماعرف عنك شيء واعرفك لما تقول لي خاله بس والله ان كلامك يسعدني كثير يكفي لما انا اطلع تكون موجود وتسأل عني وتهتم هذا شيء بحد ذاته يفرحني ما اقول غير الله يسعدك ويفرح قلبك ويرزقك باللي تتمنى 💐
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55 -2017-11-20 11:49:42
هههههههه ههههههههه
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54 - القناص2017-11-20 11:47:25
إذا كان المر يعرف بأصدقائه فأنه يضاً يعرف بأعدائه البعض لايستحقون شرف أن تعاديهم حتى من تفاهتهم إن غلبتهم لن تجد حلاوة للنصر وإن غلبوك فستكون مرارة الهزيمه مضاعفه حاول دئماً التعامى والسمو عنهم
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53 - ❄️Faten2017-11-20 11:45:57
ت٥٠)ياربي كلامك يفرح القلب والله فرحتني وانا بعز ضيقتي وتعبي الله يسعدك سعاده تفرحك وتدمع عيونك من شدة الفرح ويرزقك باللي تتمناه والله ماني عارفه ايش ارد على كلامك غير اني ادعي لك وربي كلامك يسعدني😢
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52 - ❄️Faten2017-11-20 11:41:59
القناص ) اقسم بالله العلي العظيم والله شاهد على كلامي هذا اني عانيت كثيير واستغلوني كثير وخذلوني ناس كثير وهم اقرب ناس لي وانضحك عليا بسبب نيتي الطيبه لكن الحمدلله والشكوى لله وحده ربي اكبر مني ومنهم
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51 - ❄️Faten2017-11-20 11:36:27
لكن دام ربي ادرى بنيتك وعارفها مايحتاج تبرر للناس (وعلى نياتكم تُرزقون) ربي بيرزقك على قد نيتك ، مين غادة السمان؟ ههههههه ربي يسعد قلبك يالقناص الله يسعدك ويرزقك باللي تتمناه
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50 -2017-11-20 11:34:37
يعني جمالك ليس موجود بيننا نحن البشر وروحاني بمعنى جمال ملائكي
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49 - ❄️Faten2017-11-20 11:33:50
ت٤٤القناص) اقولها لك وللامانه الطيب الحين صار ينخذل من كل شيء يفكر ان الناس مثل نيته طيبة يتكلم ويقول ومافي نيته شيء لكن الناس لسانها مايوقف وتسيء الظن فيك لكن الحمدلله دام ربي ادرى بالنوايا بيرزقك
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48 - القناص2017-11-20 11:29:16
ماأدري اليوم اقرأ لفاتن ولا لغاده السمان الأسلوب قريب من بعضه خفِ علينا ياغادة السعوديه أنتى قهوة الصباح كل يوم يجب الإعتراف
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47 - ❄️Faten2017-11-20 11:29:13
ت٤٣) مافهمت الإهداء اشرحلي اياه اذا ماعليك امر ؟
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46 - ❄️Faten2017-11-20 11:27:12
بعض المواقف توجعك بس تعطيك درس ان مو كل الناس على نياتهم مثلك.
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45 - ❄️Faten2017-11-20 11:26:17
ودي انصدم بأشياء تفرحني لاني مليت وانا انصدم من اشياء تنكد علي
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44 - القناص2017-11-20 11:25:24
فاتن طيبة قلبك هذي ذكرتنى عندما تكون نقياً من الداخل يمنحك الله نورا من حيث لاتعلم ويحبك الناس من حيث لاتعلم وتاتيك مطالبك من حيث لاتعلم صاحب النيه الطيبه هو الذي يتمنى الخير للجميع
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43 -2017-11-20 11:25:11
اهداء لخالتي فاتن❤((صوني جمالك عنا اننا بشرٌ ،،،،من التراب وهذا الحسن روحاني))
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42 - ❄️Faten2017-11-20 11:17:28
" كيف اخبرك بطريقة منمّقة انك بداخلي رغم قلة الكلام وإزدحام الامور السيئة ، كيف اخبرك انك ثابت في قلبي؟ "
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41 - ❄️Faten2017-11-20 11:15:04
ت٣٨) القناص في هذي معاك حق
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40 - ❄️Faten2017-11-20 11:13:35
بتكون الحياة حلوة قدامك لو بطلت تفكر وتوجع دماغك بكل صغيرة وكبيرة
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39 - ابن طيبة2017-11-20 11:11:50
العالم كله ينفخ على نار ستحرقه
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38 - القناص2017-11-20 11:10:01
35 فاتن ترك القهوه حتى تبرد والرجوع لشربها مثل المشكله ندعها حتى تبرد ونناقشها
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37 - ❄️Faten2017-11-20 11:09:08
" ناس تبيعك بالظن ، وناس تشتريك بعيوبك "
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36 - ❄️Faten2017-11-20 11:08:08
" ومثل ماتعدي الايام بتعدي المشاعر والاحزان وبتعدي كل الفترات اللي اوجعت قلبك "
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35 - ❄️Faten2017-11-20 11:07:01
الرد المتأخر زي القهوة من يبغاها اذا بردت؟
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34 - ❄️Faten2017-11-20 11:06:05
" لاتزرع بقلب شخص شعُور انت مو قدّه "
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33 - ❄️Faten2017-11-20 11:04:45
الكتمان عمره ماكان حاجة سيئة ابدا بالعكس حلو كونك تتوجع مع نفسك وتتشتت وتلم نفسك بنفسك
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32 - القناص2017-11-20 11:03:53
النارشبت والحطب ساع جمر واللي يدوس النار على الكي يصبر
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31 - ❄️Faten2017-11-20 11:02:58
توجع الاشياء اللي تتغير فجأة بشكل غير مفهوم
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30 - ❄️Faten2017-11-20 11:02:03
ساعات تتوهم انك بقلب هالشخص كبير بس يمر موقف يخليك تضحك على سخافة ظنك
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29 - القناص2017-11-20 11:01:47
أجمل الناس من يتكلم من الداخل البوح احياناً متعب للنفس عندما يكون ليس لديه قبول من الآخر اعتقال الكلمات في داخل القلب تضحيه ومعانه جميل يحملها الإنسان
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28 - ❄️Faten2017-11-20 10:59:45
لاتخف من الارتباط بفتاة قوية فقد يأتي يوم تكون هي جيشك الوحيد
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27 - ❄️Faten2017-11-20 10:58:30
الله يبعدنا عن الناس اللي يفرحونا لحظة ويحزنونا شهر
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26 - ❄️Faten2017-11-20 10:57:38
خليك دايم مستغني بنفسك لاتسأل احد ليش غاب عنك ولا تعاتب احد ليش مايهتم فيك خلك فاهم إن كل شخص بيتعامل معك على حسب مشاعره وراح تعيش صح.
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25 - ❄️Faten2017-11-20 10:55:50
ترى مافي فرق بين اني تغيرت عليك وبين اني عرفت قيمتي عندك.
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24 - القناص2017-11-20 10:54:59
الأخت عهود تصبّح على الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم الله يسعدك ياعهود تخاف من الإختلاط حتى في السلام
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23 - ❄️Faten2017-11-20 10:54:38
يوجع انك شخص صامت بشكل مو معقول بس من داخلك تتكلم كثير.
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22 - ❄️Faten2017-11-20 10:53:46
ت٢٠) القناص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبّحك الله بالنور والسرور 💐
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21 - ❄️Faten2017-11-20 10:52:19
اكثر شخص يستحق الحب هو اللي لما يشوفك حزين يقرّب لك يحاول انه يضحكك وهو يخفي اللي بقلبه عشانك.
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20 - القناص2017-11-20 10:51:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباح الورد والكادي للوجوه المضئيه والقلوب اللنقيه التى تحمل الآخاء والمحبه
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19 - ❄️Faten2017-11-20 10:44:32
ت١٦) ربي يسعدك وينور حياتك 💐
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18 - ❄️Faten2017-11-20 10:42:29
ت١١ العنيد ) امين وياك الله يسعد صباحك بكل خير يارب
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17 - ❄️Faten2017-11-20 10:41:08
قود موروينق ماي سستر عهود 🍺💕😙
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16 -2017-11-20 10:39:45
ويسعد روحك الجميله خاله فاتن ❤
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15 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-20 10:39:14
صباح الخير للجميع .. 🌷 استأذن 😊
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14 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-20 10:37:04
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيء..اتق الله يامن تكتب الفاظ لاتليق بداعي المزاح..اتق الله في اعراض اخواتك المسلمات
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13 - ❄️Faten2017-11-20 10:36:40
ت٢) الله يسعد صباحك ويسعدك على قد ماتسعدني بهالكلام الجميل واللي يفتح النفس ربي يسعد قلبك 😩💕
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12 - ❄️Faten2017-11-20 10:33:42
يسعد صباحكم جميعًا بكل خير ✋🏻💞💐 ..
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( عدد التعليقات 14,456 )11 - العنيد
صباحكم صباح المستغفرين و الشاكرين ... صباحُكم مُشرق بوجوهّكم النيرة المُضيئة .. .... صباحكم جميل وحياتكم أجمل بإذن الله (( أسعد الله صباحكم جميعا ،، واسعد الله صباح اخونا العزيز المشرف بالمرصد 🌹
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10 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-20 10:31:13
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ..اتق الله يامن تتشبه بالنساء بحجة التسليه والطقطقه والمزاح..اتق الله
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9 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-20 10:30:55
الطواقي المحترمين🎭قواطي النيفيا المحترمات🎭صباح النسمات الباردة🎭اللي ما يحب المحلي وما يتعاطف مع الزعيق ولا يساند السنافر🎭لا أوصيكم أضربوه (بالعجرا) على رأسة🎭معكم محبكم/ المهرج الطاقية رشيد 🤡👊.
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8 -2017-11-20 10:30:22
جائت جدتنا حندوقه باااي
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7 - رسولنا قدوتنا في حياتنا2017-11-20 10:28:07
قال تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .. قبل الكتابه تأملوا الايه الكريمة.. واتقوا الله فيما تكتبون من الفاظ وعبارات وكلمات وحوارات
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6 -2017-11-20 10:27:11
طب واحنا ي 🚶♀️ الوراعين ي شيمو مالنا صبح او قود او قدوع بصحن تمرة 😁 بأعلم شاهر عليس ي عهود مهود مسود بهود
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5 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-20 10:26:54
How are you? I am fine thank you 😊 هذا اللي تعلمناه في المدرسة ههههههه انتصار الشراح 😜
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4 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-20 10:25:14
Good morning ☺️Teacher 👨🏫
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3 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️2017-11-20 10:24:11
Good morning 🌞 girl's
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2 -2017-11-20 10:22:59
صباح مغلف بباقه ورد وياسمين لخالتي فاتن❤
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1 -2017-11-20 10:22:47
ي ليل السنبتيك صبح على باهي الخد وقله حبيبك فاقدك 😫
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بواسطة : ❄️Faten
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