طقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. تعرف عليها!

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صحيفة المرصد: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السحب الرعدية الممطرة ستتكون على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على مناطق القصيم والأجزاء الواقعة بين منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية- بحسب توقعاتها.

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