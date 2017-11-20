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طقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. تعرف عليها!

طقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة تجتاح عدة مناطق بالمملكة.. تعرف عليها!
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المرصد 11 1٬723 59 دقيقة

صحيفة المرصد: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السحب الرعدية الممطرة ستتكون على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على مناطق القصيم والأجزاء الواقعة بين منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية- بحسب توقعاتها.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 611 )
11 - رهوك
2017-11-20 11:53:26
اللهم لك الحمد
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10 - ربنا يجيب الثلج
2017-11-20 11:50:49
ان شاء الله تثلج في المدينه المنوره
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9 -
2017-11-20 11:36:51
رحاله تفتين من راسكي ايتها ****
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( عدد التعليقات 10,425 )
8 - الرحااال
2017-11-20 11:35:56
الفقير..الذي يسكن في في اجار او في بيت متهالك..مسكين،فرحان من جهه، وحزين من جهه ثانيه، بيته لايتحمل من اسقف متشققه او من كهرباء لاتتحمل،الله يعينهم ان جاء الصيف ذبحهم وان جاء الشتاء جمدهم،رحمتك يارب💚
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7 - الملكي
2017-11-20 11:34:14
امطار وبرد على المرتفعات ماشاءالله تبارك الله يعني على اهل المرتفعات النزوح الى السهول حيث الاجوا المعتدله حياهم الله
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( عدد التعليقات 10,425 )
6 - الرحااال
2017-11-20 11:30:20
الماء يروي كل شي ع الارض..حتى النفوس ترتاح مع نزوله،اما كلمة المطر كما ذكر الله في القرآن الكريم،ان المطر ل العذاب وليس ل الرحمه،مع العلم انا من الذين يقولون المطر ولا ادعي اني لا اقولها،مجرد مداخله💚
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5 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-20 11:28:25
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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( عدد التعليقات 14,456 )
4 - العنيد
2017-11-20 11:20:39
اللهم اسقنا الغيث ولاتجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لاسقيا عذاب
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3 - ليمون احمر
2017-11-20 11:19:40
اللهم اجعلها امطار خير وبركة . استغفر الله العظيم
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2 -
2017-11-20 11:18:43
مستحيل منبع الحر يجيه امطار وبرد
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1 -
2017-11-20 11:06:50
تذكير بصدقة كسوة الشتاء
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آخر تعليق
بواسطة : ❄️Faten

بو يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ههههههه حياك الله 💐...
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