شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!
صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب أوراوا الياباني رافايل دا سيلفا، وهو يسخر من إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، متوسط ميدان نادي الهلال ، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أول أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما أثار غضب جماهير الهلال بسبب التصرف الذي وصفوه بالغير مقبول.
ونشر داسيلفا فيدو عبر “ستوري إنستغرام” أظهر فيه لقطة إصابة إدواردو، وهو يضحك بشكل هيستيري. يذكر أن ادواردو سيجري فحوصات أدق، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد نوع الإصابة، في العاصمة اليابانية طوكيو، وأيضًا وضع البرنامج العلاجي المناسب.
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رافايل دا سيلفا لاعب اوراوا الياباني عبر ستوري الانستغرام يسخر من إصابة كارلوس ادواردو. pic.twitter.com/4rnTHlfEd9— #رابطة_مشجعين_اوراوا (@Urawa_Ar) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الاتحاد قبل ان يتم تفكيكة لم يكن لأي فريق ان يصل الي مستواة
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والله لو ان الهلال معطيهم ٤ أو ٥ لما ضحكوا وسخروا
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ت 25 اتمنى ان يصل فريقك إلى ماوصل له الاتحاد عالمياً فقط لكن ردد ياليل
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السبت الماضي الرياض هدوء تمشي فيها كنك في قطعه تبين من ذلك بأن الحريم في البيوت والرجال في استاد الملك فهد
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بكل اسف شاهدت التعليقات الآي تثير الاشمئزاز اولا وآخرا انا نصراوي صميم وأشجع الهلال لانه لا يلعب باسمه بل باسم الوطن والعرب فعيب هذه المهاترات المسيئه لصاحبها اولا وللبلد ثانيا ارجو ان نرتقي ..
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مكتف نملة الهلال مكتفين رجال امثالك وامثال من تحب زماهو نمله
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الي يقلك ماعنده وطنيه ومدري ويش والله ثم والله انه لو حققها الهلال والله راح يرمو باسم الوطنيه على جنب ويستلموكو طقطقه واستهزاءوتنقيص بلفرق وخاصه النصر
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انظر الى من يكره الزعيم من جميع الجهات وستجد انهم فقراويه بطولات الهلال سوف ياخد الاسويه
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انتضرو يوم السبت القادم باذن الواحد الاحد الزعيم العالمي يتوج للمره السابعه سمعوني نباحكم
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ممثل الوطن والخائن الجبان قصة سترويها الأجيال.
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تعليق 27 _ انتو ماوقفتو مع فريقكم شوف نهاية المبارة المشجعين في الدرجات ايش يقول __ العالمية صعبة قوية __ راجع اليوتيوب
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النصر ماسك على الهلال العالميه صعبه قويه والهلال ماسكين على النصر بلوطنيه
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عادي اصلا نادي مسخرة
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لكم الهلال ولنا اوراوا
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كل من لايقف امام ممثل الوطن ووحيدها الزعيم العالمي فهو خائن لوطنه
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حتى الفرق الاجنبية تتقطق على الطواقي
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انا مابكي الا على الاتحادي يوم كان الهلاليين يدعسونهم ويستهزؤن فيهم ويحاولون تدميرهم واليوم ماسكه معاهم وطنيه وتشجيع الهلال عجباً لهم
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ت22 ترا ماهمنا لا انت ولا فقرك ياعديم الوطنيه
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ليش مايتم ايقاف هاذا الاعب الياباني ***
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يعني جماهير الطواقي ماشاء الله عندهم روح رياضيه طيبه ويحبون لغيرهم ما يحبون لنفسهم بلاش نضحك على بعض (( اللهم وفق اوراوا في كاس اسيا مستوي ونتجه اللهم امين يارب االعااااااااالمين )))
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اللهم وفق اوراوا وأعطيه شوكلاته وحلاوا ☺️ ههههه تذكرت عادل إمام الزعيم يوم يقول اللهم طرشيه ههههههههههه الله يخرب بيت الشعوب كلها ههههه .
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الياباني طلع ماعنده وطنيه
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16 ههههههههه انت مسكين وضعيف
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يبي لهم تحاميل جماهير الطواقي وكل شئ يصير منتاااز
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اللهم وفق اوراوا وانصرهم يارب العالمين
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اتمنى من تركي ال شيخ يخاطب الاتحاد الا سيوي بمعاقبه اتحاد الكره الياباني وحرمانه بلمشاركه في كاس العالم او وقف جميع انشطته
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شكله يحب النصر 😅 حب النصر يسوي عمايل لاتلومونه 🙃
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يطلَّع انفعاله أحسن من انه يبكي معه ويتهم بالخيانة مثل***يوم يبتسي على موت شمعون بيريز يوم حقره جون كيري وماسلم عليه .
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من حقة مدام عارف مستوى خصمة
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الله يعين الفيفا 😑
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تعليق مخالف
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هذا كانه واحد من النثراويه .لكن الرد ان شاء الله يوم السبت..واقول للنثراويه انت تاهلو من المجموعات واعتبرو نفسكم ابطال اسيا ..المجموعات فقط ههههههههههاي
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الدنيا تحاسد وتنافس وقليل من له روح رياضية !!
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اخواتنا الزعايقة دلعهم زايد يتشمتون ويستهزؤون ولا يبون أحد يعاملهم بالمثل أو جمهور مارس العنصرية بقوه هو جمهور الزعايقه حين ردد عبارة نيجيرا في مباريات الاتحاد
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iهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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الغرور والشماته اللهم اجعل الصلاه والقرءان ربيع قلبي اغلب الجمهور من 12 هل صلو هل توضو ؟؟؟؟
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يوجد لدينا مشجعين فيهم مرض نفسي اكثر من هذا الياباني
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خلة يضحك وينبسط اجل تبيه يبكى يعنى ..****
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انا ضد هذا التصرف كلنا مع ممثل الوطن
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وش الجديد نادي مسخره .
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كممثل للملكة ودنا يفوز بس المشكله غرور جماهيره ولاعبيه
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