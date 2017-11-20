شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!

حجم الخط A A A المرصد 41 5٬299 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب أوراوا الياباني رافايل دا سيلفا، وهو يسخر من إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، متوسط ميدان نادي الهلال ، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أول أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما أثار غضب جماهير الهلال بسبب التصرف الذي وصفوه بالغير مقبول.

ونشر داسيلفا فيدو عبر “ستوري إنستغرام” أظهر فيه لقطة إصابة إدواردو، وهو يضحك بشكل هيستيري. يذكر أن ادواردو سيجري فحوصات أدق، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد نوع الإصابة، في العاصمة اليابانية طوكيو، وأيضًا وضع البرنامج العلاجي المناسب.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا