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شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!

شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!
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المرصد 41 5٬299 2 ساعتين

صحيفة المرصد: تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب أوراوا الياباني رافايل دا سيلفا، وهو يسخر من إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، متوسط ميدان نادي الهلال ، خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أول أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهو ما أثار غضب جماهير الهلال بسبب التصرف الذي وصفوه بالغير مقبول.

ونشر داسيلفا فيدو عبر “ستوري إنستغرام” أظهر فيه لقطة إصابة إدواردو، وهو يضحك بشكل هيستيري. يذكر أن ادواردو سيجري فحوصات أدق، خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحديد نوع الإصابة، في العاصمة اليابانية طوكيو، وأيضًا وضع البرنامج العلاجي المناسب.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - شاطئ البحر
2017-11-20 13:32:06
الاتحاد قبل ان يتم تفكيكة لم يكن لأي فريق ان يصل الي مستواة
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40 -
2017-11-20 13:28:38
والله لو ان الهلال معطيهم ٤ أو ٥ لما ضحكوا وسخروا
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39 -
2017-11-20 13:23:57
ت 25 اتمنى ان يصل فريقك إلى ماوصل له الاتحاد عالمياً فقط لكن ردد ياليل
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38 - ي و س ف
2017-11-20 13:22:41
السبت الماضي الرياض هدوء تمشي فيها كنك في قطعه تبين من ذلك بأن الحريم في البيوت والرجال في استاد الملك فهد
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37 - المحلل
2017-11-20 13:22:17
بكل اسف شاهدت التعليقات الآي تثير الاشمئزاز اولا وآخرا انا نصراوي صميم وأشجع الهلال لانه لا يلعب باسمه بل باسم الوطن والعرب فعيب هذه المهاترات المسيئه لصاحبها اولا وللبلد ثانيا ارجو ان نرتقي ..
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36 - الزهراني
2017-11-20 13:19:10
مكتف نملة الهلال مكتفين رجال امثالك وامثال من تحب زماهو نمله
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35 -
2017-11-20 13:18:46
الي يقلك ماعنده وطنيه ومدري ويش والله ثم والله انه لو حققها الهلال والله راح يرمو باسم الوطنيه على جنب ويستلموكو طقطقه واستهزاءوتنقيص بلفرق وخاصه النصر
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34 -
2017-11-20 13:12:37
انظر الى من يكره الزعيم من جميع الجهات وستجد انهم فقراويه بطولات الهلال سوف ياخد الاسويه
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33 - الزعيم العالمي ممثل الوطن
2017-11-20 13:11:37
انتضرو يوم السبت القادم باذن الواحد الاحد الزعيم العالمي يتوج للمره السابعه سمعوني نباحكم
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32 - فواز
2017-11-20 13:08:35
ممثل الوطن والخائن الجبان قصة سترويها الأجيال.
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31 - (_ ☕️ _)..مكــــتــف نمــــــــــلة..(_ ☕️ _)
2017-11-20 13:07:05
تعليق 27 _ انتو ماوقفتو مع فريقكم شوف نهاية المبارة المشجعين في الدرجات ايش يقول __ العالمية صعبة قوية __ راجع اليوتيوب
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30 - م.ت
2017-11-20 13:04:55
النصر ماسك على الهلال العالميه صعبه قويه والهلال ماسكين على النصر بلوطنيه
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29 -
2017-11-20 13:04:28
عادي اصلا نادي مسخرة
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28 - (_ ☕️ _)..مكــــتــف نمــــــــــلة..(_ ☕️ _)
2017-11-20 13:02:16
لكم الهلال ولنا اوراوا
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27 -
2017-11-20 13:00:31
كل من لايقف امام ممثل الوطن ووحيدها الزعيم العالمي فهو خائن لوطنه
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26 - (_ ☕️ _)..مكــــتــف نمــــــــــلة..(_ ☕️ _)
2017-11-20 12:59:02
حتى الفرق الاجنبية تتقطق على الطواقي
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25 - لكم الحكم
2017-11-20 12:58:10
انا مابكي الا على الاتحادي يوم كان الهلاليين يدعسونهم ويستهزؤن فيهم ويحاولون تدميرهم واليوم ماسكه معاهم وطنيه وتشجيع الهلال عجباً لهم
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24 -
2017-11-20 12:56:21
ت22 ترا ماهمنا لا انت ولا فقرك ياعديم الوطنيه
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23 -
2017-11-20 12:51:02
ليش مايتم ايقاف هاذا الاعب الياباني ***
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( عدد التعليقات 14,472 )
22 - العنيد
2017-11-20 12:49:01
يعني جماهير الطواقي ماشاء الله عندهم روح رياضيه طيبه ويحبون لغيرهم ما يحبون لنفسهم بلاش نضحك على بعض (( اللهم وفق اوراوا في كاس اسيا مستوي ونتجه اللهم امين يارب االعااااااااالمين )))
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21 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️
2017-11-20 12:46:39
اللهم وفق اوراوا وأعطيه شوكلاته وحلاوا ☺️ ههههه تذكرت عادل إمام الزعيم يوم يقول اللهم طرشيه ههههههههههه الله يخرب بيت الشعوب كلها ههههه .
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20 - .....
2017-11-20 12:46:30
الياباني طلع ماعنده وطنيه
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19 -
2017-11-20 12:45:22
16 ههههههههه انت مسكين وضعيف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 14,472 )
18 - العنيد
2017-11-20 12:44:45
يبي لهم تحاميل جماهير الطواقي وكل شئ يصير منتاااز
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 14,472 )
17 - العنيد
2017-11-20 12:42:30
اللهم وفق اوراوا وانصرهم يارب العالمين
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
16 -
2017-11-20 12:40:52
اتمنى من تركي ال شيخ يخاطب الاتحاد الا سيوي بمعاقبه اتحاد الكره الياباني وحرمانه بلمشاركه في كاس العالم او وقف جميع انشطته
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15 - ❄️☕️ عــهـــود ❄️☕️
2017-11-20 12:37:19
شكله يحب النصر 😅 حب النصر يسوي عمايل لاتلومونه 🙃
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14 - عــهـــود
2017-11-20 12:35:56
يطلَّع انفعاله أحسن من انه يبكي معه ويتهم بالخيانة مثل***يوم يبتسي على موت شمعون بيريز يوم حقره جون كيري وماسلم عليه .
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13 - غريب الدار
2017-11-20 12:35:16
من حقة مدام عارف مستوى خصمة
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12 - ثلج حار
2017-11-20 12:35:06
الله يعين الفيفا 😑
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11 -
2017-11-20 12:34:42
تعليق مخالف
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10 - wad
2017-11-20 12:25:52
هذا كانه واحد من النثراويه .لكن الرد ان شاء الله يوم السبت..واقول للنثراويه انت تاهلو من المجموعات واعتبرو نفسكم ابطال اسيا ..المجموعات فقط ههههههههههاي
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9 -
2017-11-20 12:20:39
الدنيا تحاسد وتنافس وقليل من له روح رياضية !!
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8 -
2017-11-20 12:18:25
اخواتنا الزعايقة دلعهم زايد يتشمتون ويستهزؤون ولا يبون أحد يعاملهم بالمثل أو جمهور مارس العنصرية بقوه هو جمهور الزعايقه حين ردد عبارة نيجيرا في مباريات الاتحاد
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7 - ابو محمد
2017-11-20 12:16:15
iهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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6 - ضيف الله
2017-11-20 12:08:51
الغرور والشماته اللهم اجعل الصلاه والقرءان ربيع قلبي اغلب الجمهور من 12 هل صلو هل توضو ؟؟؟؟
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5 - الهرش
2017-11-20 12:07:24
يوجد لدينا مشجعين فيهم مرض نفسي اكثر من هذا الياباني
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - خالد
2017-11-20 12:06:02
خلة يضحك وينبسط اجل تبيه يبكى يعنى ..****
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
3 - المونديالي
2017-11-20 12:03:36
انا ضد هذا التصرف كلنا مع ممثل الوطن
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
2 - Ymni mahbob
2017-11-20 12:01:50
وش الجديد نادي مسخره .
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
1 - عيصو
2017-11-20 12:01:17
كممثل للملكة ودنا يفوز بس المشكله غرور جماهيره ولاعبيه
لا يعجبني(2) اعجبني(7)

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