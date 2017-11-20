شاهد..أمير مكة ونائبه يقومان برحلة تجريبية لقطار الحرمين من “جدة” إلى “مكة” !

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صحيفة المرصد: قام أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الاثنين، برحلة تجريبية لقطار الحرمين تنطلق من محطة الركاب بجدة إلى مكة.

وانطلقت الرحلة من محطة السليمانية بجدة وصولاً إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة، فيما تسلم الأمير خالد الفيصل أول تذكرة يتم إصدارها للقطار، تحمل اسمه، ورقم المقعد 13 بدرجة رجال الأعمال.

يذكر أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، قد أوضح أن الرحلات التجارية للقطار ستنطلق خلال العام المقبل 2018 من وذلك بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية.

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