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شاهد..أمير مكة ونائبه يقومان برحلة تجريبية لقطار الحرمين من “جدة” إلى “مكة” !
صحيفة المرصد: قام أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الاثنين، برحلة تجريبية لقطار الحرمين تنطلق من محطة الركاب بجدة إلى مكة.
وانطلقت الرحلة من محطة السليمانية بجدة وصولاً إلى محطة الرصيفة بالعاصمة المقدسة، فيما تسلم الأمير خالد الفيصل أول تذكرة يتم إصدارها للقطار، تحمل اسمه، ورقم المقعد 13 بدرجة رجال الأعمال.
يذكر أن وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، قد أوضح أن الرحلات التجارية للقطار ستنطلق خلال العام المقبل 2018 من وذلك بعد اكتمال واستيفاء جميع جوانب السلامة والجاهزية التشغيلية للسرعات العالية.
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التعليقات
11 - أبو سحاااب2017-11-20 13:44:01
الحمد لله مشاريع الخير تتتالى والقادم أفضل بإذن الله نبني وطناسبيكةً سبيكة يسعد المحب ويحسد العدو والمنعم يزيد ويبارك تفاءلوا فخزائن الله لا تنفذ .
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10 -2017-11-20 13:30:43
طاولات القطار تذكرني بطاولات المدارس الخشبية قبل خمسين سنة أربعة طلاب على طاولة واحدة .
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9 - (_ ☕️ _)..مكــــتــف نمــــــــــلة..(_ ☕️ _)2017-11-20 13:04:23
من سنة واحنا نسمع يجربوه يجربوه متى يدخل هذا القطار الخدمة
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8 - ابو عبدالعزيز2017-11-20 13:01:49
وربما ان تحل الباصات المتوسطة التي طاقتها حمل ثلاثين فرد محل الباصات الكبيرة ربما حتى بين المدن ولحملات الحج , وحتى لا تتهالك بسرعة الطرق
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7 - القناص2017-11-20 12:54:23
الف مبروك فعلا تأخرت القطارات كثيراً من المفترض ان تكون غطت جميع مناطق المملكه من زمان ويمكن شركة نقل عالميه او محليه مساهمه تنشئ وتستثمر كل دول العالم بمافيها الفقيرة يوجد لديهم القطارات تغطي مدنها
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6 - ⛔️⛔️2017-11-20 12:52:12
تمنيت لو تم وضع قطار بين المدن أفضل من مترو الرياض الذي سبب زحام ومشاكل وتأخير وقت وتعب للسائق
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5 - ابو عبدالعزيز2017-11-20 12:50:28
وجهة نظري ان القطار داخل المدن لا يصلح , والبديل عنه انشاء كباري للسيارت بدلا عن بعض او كثير من الاشارات الضوئية , وتوسعة الطرق داخل المشاعر الى خمس او ست مسارات ومنع السيارات الصغيرة موسم الحج
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4 - احمد2017-11-20 12:49:28
تعليق مخالف
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3 -2017-11-20 12:42:33
اللبس واحد.وتشخيصة الشماغ واحده الله يوفقكم ياصحاب السمو امطار خير وبركه
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2 - ابن البلد2017-11-20 12:22:20
تعليق مخالف
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1 -2017-11-20 12:18:44
الله يطرح فيه البركة
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