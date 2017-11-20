شاهد:الممثلة الأمريكية “شانون اليزابيث” تتهم “حبيب الحبيب” بالتحرش الجنسي بها في “سيلفي” وتهدد بفضحه!
صحيفة المرصد: اتهمت الممثلة الأمريكية شانون اليزابيث، الشهيرة بحصة العتيبي، الفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي بها أثناء عملهما معًا فى مسلسل “سيلفي”، مهددة بنشر رسائل سرية بينهما تؤكد اتهامها.
وردًا على دفاع الحبيب عن الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني اللذين اتهمتهما من قبل بالتحرش بها، قالت العتيبي، في مقطع فيديو متداول نشرته عبر حسابها في “سناب شات”، إنّه “يكذب” وهو الآخر تحرّش بها ولديها رسائل منه على هاتفها وأنها ستفضحه.
ونشرت شانون رسائل متبادلة بينها وبين مسؤولة الإنتاج في “سيلفي”، وقالت إنها تقاضت عشرة آلاف درهم، في حين أن لديهم ميزانية ضخمة وتعرف ذلك؛ لأنها سبق أن عملت في “أم بي سي”.
وتسبب اتهام العتيبي للحبيب بالتحرش بهجوم عاصف عليها من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض استنكروا اتهاماتها للحبيب ومزاعمها بحق الزهراني والحربي، فيما رأى البعض أنها صادقة.
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التعليقات
مستحيل امريكيه وتكذب,وانا من رايي ان الصلح خير,ومعروف عن الامريكان حبهم للخير والتسامح والانسانيه,رعاهم الله.
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اقول قلبي وجهة اللي تقول***
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الشغلة وراها علم من ساعة أداء الفنانين السعوديين الحلقة التمثيلية الدرامية بفضح عزمي بشارة وحمد بن جاسم والقرضاوي اشتغلت دراهم قطر .
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على اساس تمثيلها كله عفه ومحافظه كلكم في الهوا سوا سواء رجل او امراه في عالم الغناء والتمثيل
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انا صدقتها ربعنا مايقصرون
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الع....فن
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***الله اعلم امور لايرضاها المسلم الحق الغيور ع نفسه وغيره مهما كانت ديانة المراءه فالرجل المسلم الحق بعيد كل البعد ع الشبهات
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اصدقها ولا اصدق***
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ما ادري ليه احس ان كثير من الفنانين كأنهم ***
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احلى شي ***
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غالبا هذا مجتمع التمثيل بمعنى رجل ومرأه لبد ان يكون خروج عن النص
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ياشيييييييييييخ عاد مسويه انها شريفه روما
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هذي وين الاميرمحمد الحزم عنها يسحب الجنسية وترجع بلدها هذي مدسوسة على رجالات البلد فاسقة نجسة ابا عن جد وهذي يمارس بها التحرش من هي طفله في بلدها وتتقبله بكل ارتياح والان صارت شريفه عفيفه
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هذه نهاية الاختلاط في جميع المجالات ، كذلك الاختلاط في تويتر والسناب شات والانستقرام ، انتبهوا لبناتكم من الجوالات ، يجب على الاباء والامهات ان يحرصوا على متابعة ابناءهم وبناتهم وتفتيش جوالاتهم
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تبي الشهرة على ظهر حبيب الحبيب ..
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ماتدرون عن حبيب الحبيب هو متزوج او لأه
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فشلتنا خليت الشماغ منديل لتنظيف خشمك. والله لا استبعد ان الامريكيه صادقه في كل اللي قالته.
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لو فيه قانون صارم للتحرش ماتجرأو على التحرش فيها حتى لو هي عريانه ،،، الحين الي فيهم متزوج اش موقفه من زوجته ،،، اشلون يقابل زوجته من بعد الي سواه ،،، اشلون بتكون ردة فعل زوجته من بعد هالفضيحة
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هالامريكيه شوفوا مين مسلطها
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في السطر التاسع من الموضوع شوفوا وش مكتوب واضحكوا شويه 😷😷😷
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البنت صاروخ بصراحة وتستاهل إلي جابها دامنها تسببت في إثارة شهوات الشباب الجنسية
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ليه ما نصدق ؟ البيئة .... !
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جيبوا لي اسماء فنانين ***
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دام فيها قطر و بنت امريكية فلا تستغرب بكرة يتهمونك بالتحرش الجنسي ! الغربي ينظرون الينا نظرة صرافة مليئة بالمال ! فيبتزونك بشتى الوسائل !
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جابت العيد فيهم
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هذا الوجه الخفي لأهل الفن ليست المرة الأولى عندنا في المملكة هذا التحرش العلني وما خفي كان أعظم وللأسف هؤلاء من يهزأ بشعائر الإسلام وبالصالحين .
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عمر الحرام ماياتي بخير لو جلستي في بيتك محد دق بابك
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الوجه الاخر للفنانين
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فخار يكسر بعضة ،
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هذا فنان***
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حتى انت يالحبيب ***
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ثاني شيء فمسلسل سلفي عرض في رمضان وانتهاء الله يرحمه . وثالث شيء فحبيب الحبيب ممثل كبير ومحترم وله جمهور عريض . والممثلة المذكورة طلبت راتب كبير للعمل في سلفي وتم رفضه . لذلك هيا زعلانه
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هاذي نهاية اللي مالها مله تفضحك على طول لأن الوضع بالنسبة لها free😀
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هذه نهاية الاختلاط بين الجنسين في هذا المجال ، حيث يكثر التحرش بانواعه والخيانة الزوجية ، هذه نهاية الاختلاط في مثل هذه المجالات ، كذلك في وسائل التواصل في تويتر وسناب شات وانستقرام ، انتبهوا لبناتكم
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كل شي ممكن يكون
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ياعليه شكل استغفر الله يفشل اش العوارض وعلى ايش يسوون معه مقابلة يصدق نفسه الحين فنان والله هالكلمة كبيره عليه
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