شاهد:الممثلة الأمريكية “شانون اليزابيث” تتهم “حبيب الحبيب” بالتحرش الجنسي بها في “سيلفي” وتهدد بفضحه!

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صحيفة المرصد: اتهمت الممثلة الأمريكية شانون اليزابيث، الشهيرة بحصة العتيبي، الفنان الكوميدي السعودي حبيب الحبيب بالتحرش الجنسي بها أثناء عملهما معًا فى مسلسل “سيلفي”، مهددة بنشر رسائل سرية بينهما تؤكد اتهامها.

وردًا على دفاع الحبيب عن الكاتب خلف الحربي والفنان أسعد الزهراني اللذين اتهمتهما من قبل بالتحرش بها، قالت العتيبي، في مقطع فيديو متداول نشرته عبر حسابها في “سناب شات”، إنّه “يكذب” وهو الآخر تحرّش بها ولديها رسائل منه على هاتفها وأنها ستفضحه.

ونشرت شانون رسائل متبادلة بينها وبين مسؤولة الإنتاج في “سيلفي”، وقالت إنها تقاضت عشرة آلاف درهم، في حين أن لديهم ميزانية ضخمة وتعرف ذلك؛ لأنها سبق أن عملت في “أم بي سي”.

وتسبب اتهام العتيبي للحبيب بالتحرش بهجوم عاصف عليها من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض استنكروا اتهاماتها للحبيب ومزاعمها بحق الزهراني والحربي، فيما رأى البعض أنها صادقة.

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