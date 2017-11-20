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الجوازات:يحق للمستفيدين من مهلة “وطن بلا مخالف” العودة بشكل نظامي في هذه الحالة!

الجوازات:يحق للمستفيدين من مهلة “وطن بلا مخالف” العودة بشكل نظامي في هذه الحالة!
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المرصد 3 604 1 ساعة

صحيفة المرصد:أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يحق لكل مقيم مخالف استفاد من مهلة حملة وطن بلا مخالف الرجوع إلى السعودية بشكل نظامي، إذا كان غادر أحد منافذ السعودية قبل انتهاء المهلة.

جاء ذلك ردا على سؤال طرحه أحد المتابعين على موقع الجوازات الرسمي في تويتر “أخي سافر مع حملة وطن بلا مخالف وعطوه ورقة يخرج من منفذ الوديعة وكانت عليه بصمة مرحل يقدر الحين يرجع نظامي أو لا بسبب البصمة”.

يذكر أن حملات وطن بلا مخالف الميدانية بدأت 15 نوفمبر لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم واستكمال الإجراءات اللازمة لمغادرتهم.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي كشف أن 758 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود استفاد من مهلة حملة وطن بلا مخالف يمثلون 140 جنسية، 37% منهم غادروا عبر المنافذ مباشرة، غالبيتهم قدم إلى السعودية بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، و 60% من المستفيدين غادروا السعودية بعد أن أنجزوا إجراءات مغادرتهم عبر إدارات الوافدين.

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التعليقات


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3 - الرحيل
2017-11-20 13:37:49
الله يقويكم
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2 - الراقي
2017-11-20 13:25:33
المتخلفين مشكله ومن يقوم بنقلهم والتستر عليهم السبب الرئيسي في بقائهم بهذه الطريقه لو لم يجدوا السكن والنقل والتستر والعمل المخالف لما بقوا بهذه الوضعيه المخالفه ٠
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1 - الرجوع إلى السعودية
2017-11-20 12:55:13
يعني بعض البلدان تصوت ضد بلدنا في الأمم المتحدة لصالح ايران ******
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