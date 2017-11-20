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لن تصدق فتيات هذه الدولة تتصدرن نسبة العنوسة في العالم العربي..تعرف على ترتيب السعوديات!

لن تصدق فتيات هذه الدولة تتصدرن نسبة العنوسة في العالم العربي..تعرف على ترتيب السعوديات!
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المرصد 66 4٬419 2 ساعتين

صحيفة المرصد: وصلت معدلات العنوسة في بعض الدول العربية لأرقام مخيفة ، لتتحول لما يشبه الكابوس الذي يطارد ملايين الفتيات في العالم العربي.

ووفقا لـ”تواصل”، تعود أسباب العنوسة لـ “المغالاة في المهور، والارتفاع الرهيب في تكاليف الزواج، والارتفاع الكبير في إجمالي التكلفة سواء في المنزل أو مستلزمات الزواج، والمظاهر والمباهاة والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى الغلاء في الأسعار وانتشار البطالة بين الشباب”.

وبحسب البيانات والإحصاءات المتداولة فقد سجلت معدلات العنوسة مستويات قياسية عربياً، حيث جاءت لبنان في صدارة الدول العربية والخليجية بأعلى معدل في العنوسة بنسبة 85% برغم أن فتياتها الأجمل عربيا –لكن الأمر لا يقاس بالجمال- بينما سجلت البحرين أقل معدل في العنوسة بنسبة 25% فيما بلغت معدلات العنوسة في اليمن 30%، وسجلت نحو 40% في المغرب ومصر، و42% بكل من الأردن والسعودية، و50% بالجزائر، و62% في تونس. بينما بلغت معدلات العنوسة في كل من سوريا والعراق نحو 70%، و75% في الإمارات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

66 - شغف
2017-11-20 15:34:54
اسباب العنوسة اولا الفتيات طلباتهم احلام وردية وثانيا الشاب معندة القدرة على الحياة الأسرية إرهاق مادي انا لست متزوج ومرتاح جدا راتبي على قدي واعرف كل العرف انة لن يغطي لوكنت متزوج ولا فية امل سكن
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65 - أفريقي
2017-11-20 15:34:16
سبب إرتفاع معدل العنوسة هو الإحجام عن التعدد
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64 - عنوان
2017-11-20 15:32:52
مين يبي مبتعثات يقول وادله
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63 - loving liberal
2017-11-20 15:28:26
دول الخليج فيها عنوسه من 25%الي 50% فيهم الي كافيهم وعندهم مفتوح الزواج من الخارج تخلوا عن بنات بلدانهم ويتزوجون من الهند والفلين وتالند والندنوسياواقتصاديات 400ريال تصرف عليهاشهركامل ماهي المنخل مايح
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62 - ابو سعد
2017-11-20 15:22:38
اما يتم تخفيض المهور والغاء حفلات الاعراس واقتصارها على اهل العروسين بالمنزل للتوفير او تحمل عنوسة بناتكم - ترى العنوسة في لبنان 85%
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61 - مسافر
2017-11-20 15:21:26
الله يصلح حال المسلمين كثر الطلاق وقل الزواج ووسائل التواصل الاجتماعي احد الاسباب
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60 - saeed
2017-11-20 15:19:33
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59 - ماوراء الارجنتين
2017-11-20 15:16:02
الأرض واسعة ؛ تزوجوا من الأمم الأخرى ؛ مهور قليلة جدا ولا يوجد تكاليف وأمم طيبة وفيها خير وبركه
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58 - عالم عجيب غريب
2017-11-20 15:15:09
بعض السعوديين اذا تزوج من اجنبية يدفع لها كل اللي وراه ودونه وتدعس عليه ويخدمها بعيونه .. لكن على بنت بلده يقعد يتشرط ويقول ما اقدر على مهرها .. عالم عجيب غريب
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57 - loving liberal
2017-11-20 15:14:24
41لاتزعلين هذا تصرفاتكم كل يوم تبين تغيرين ملابس وتتبعين الحفلات وتغييرالجوال الف ريال تصالات في الشهرواكل في المطاعم وسياحه ونزعات في المحاكم وخسائر وفضائح ومن الي يقبل عيشة النكد الاالمسحوراوالسفيه
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56 - مواطنه
2017-11-20 15:13:36
المفروض دول الخليج يسمحون بالزواج من بعض لانهم اصلهم واحد واغلبهم قبائل عربيه وحضر باستثناء المجنسين من المجوسبين والايرانيين واليمنيين وباقي العربان المستعربون هذول يتزوجون من بعض ماينفعون لنا 😎
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55 - ضايع
2017-11-20 15:12:50
تعليق 27 مفتوح الزواج من سعوديه اذ كنت مسلم بس السعوديه قد ماتقبلك كما ان العوانس يخطبن بس مايوفقن على بعض من لايتوافق معهن بالعقل والمنطق
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54 - رسولنا قدوتنا في حياتنا
2017-11-20 15:10:45
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لَعَنَ اللهُ المُتَشَبهِينَ مِنَ الرّجالِ بالنّسَاءِ، وَالمُتشبِهاتِ مِن النّسَاءِ بالرّجَالْ
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53 - Fahad
2017-11-20 15:09:13
طيب احنا شباب مستعدين نتزوج بس بشرط تكاليف الزواج على البنت والعصمه بيد الرجال وشوفو اذا يقدرون على دفع المهر ولا لا الواحد عشان يتزوج يكلف نفسه وفي الاخير تقول طلاق ولا خلع وهو لسه يسدد في الديون
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52 - مواطنه
2017-11-20 15:07:56
تعليق مخالف
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51 -
2017-11-20 15:07:44
ت40 لا تلومها امراة عندها مشاعر تغار على زوجها ماتبي تشوف زوجها مع غيرها حط نفسك مكانها وحس بشعورها؟ بعدين مشكلة المعددين انهم اذا عددوا مايعدلون بين زوجاتهم!! يتزوج الثانيه ويهجر الاولى وينسى فضلها؟
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50 - ضايع
2017-11-20 15:06:23
المهر ليس عائق السكن تجهز البيت الخ الخ قله الوظائف المتطلبات العاليه غير الماديه مثل الجمال
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49 - كابتن كريم
2017-11-20 15:04:59
الاجانب طايحين في السعودية طمع في ان يضمن كفيل على طول والمسكينة فاكرة انة هو فارس الاحلام لازم يكون هناك حل للبطالة وشوف راح تنحل مشكلة العنوسة
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48 - لولو
2017-11-20 15:04:54
انا سعودية ودي ومنى عيني أتزوج اماراتي يالبييييه بس
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47 - رفيق الدرب
2017-11-20 15:03:15
اسف مانزوج عبيد المجوس النجوس حرر نفسك واثبت انك حر لا تتبع للمجوس او الحبوش وبعدين يابويمن فكر تخدم بنت السعود لا تعد زوج بل خادم هههههههه
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46 -
2017-11-20 15:01:43
سبب العنوسة في مجتمعنا هو ان بعض ابناء البلد يمدحون بالاجنبيات ويسيؤون لبنات بلدهم ويحرضون بعضهم على عدم الزواج من بنات بلدهم وان الزواج من اجنبيات افضل
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45 - مواطنه
2017-11-20 15:01:16
م 25 اكيد الله يحفظ البحرين واهلها ماهو مثلكم يابو وزره يابو يمن نسوانكم 24 س بالشوارع وعند الاشارات والحدايق والاسواق وهل امتلئتي وتقول هل من مزيد 🤠
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44 - الثقفي
2017-11-20 14:59:04
سبب العنوسه في بلدنا بطالة شبابنا قللوا الوافدين وبالذات العربان لاننم هم المسيطيرين على وطايف شبابنا بتنحل الازمه ويتزوجون ويقدرون يفتحون بيوت ويصرفون على زوجه واولاد لكن وهو عاطل مايقدر 😎
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43 - ابو منصور
2017-11-20 14:58:45
يا من يسمي نفسه(يمني محبوب)ت٢٧..والله ما تتزوج واحد يمني إلا مرة ما عندها عزة نفس،ولا عقل،
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42 - قهر
2017-11-20 14:56:01
ونسبه عنوسه الشباب كم ؟؟؟
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41 - مواطنه
2017-11-20 14:55:53
م 35 خلك منا يابو وزره وحل عنوسة نسوانكم وياليت تعلمنا ايش سبب العنوسة عندكم مع انكم منفتحين وانت اكثر واحد منفتحين 🤓
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40 - ابو صبا
2017-11-20 14:55:49
المشكله هل اليومين اذا واحد تزوج الثانيه ماترضى الاولى وترفع عليه قضية خلع طيب الواحد اش يسوي وهي صارت عانس كمان
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39 - ابو منصور
2017-11-20 14:54:29
تعليق (٣٣@)ترى عارفينكم والله ليس حبا بالمراة السعودية.لكن تريدها جسر عبور لكي تتنعم بخيرات البلد، وتفتح مشاريع وتتكسب وتلهف لك كم مليون.وبعدين ترميها كالخرقة البالية وترجع تسب السعودية وأهلها.عارفين
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38 - مواطنه
2017-11-20 14:53:33
يعني كلكم عندكم عنوسة يالعربان وبالذات عربان الشمال سوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وقرفتنونا كل شوي ناطين الوافدين بتعليقاتهم عنوسة السعوديات الله يعميكم انتم ثلاث ارباع نسوانكم عوانس ويحرجن.
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37 - مستانس مو مبسوط
2017-11-20 14:50:59
شوفوا الاصلع اللي يسار يؤشر بالثلاثة .. يعني اتجوزوا تلاته تفكوا ازمة
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36 - الى م 72 ابو وزره
2017-11-20 14:49:07
حل عنوسة نسوانكم بالاول وحرر بلدك من المجوس
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35 - loving liberal
2017-11-20 14:49:04
26سبب العنوسه في المملكه غلاء المهوروالطلبات المرهقه والتبذيرهاته وارميه شي لايطاق تصرف جنوني يقودللفقروالاهانه في المبهاها العمياءويسببون المشاكل البعضهم هذا يذبح وهذا بخيل وهذي تغيراثاثهاكل6شهروع وع
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( عدد التعليقات 10,439 )
34 - الرحااال
2017-11-20 14:47:14
شي معروف من قديم الزمن..من يأتيك ويتكلم في انه شجاع وانه وانه فأعلم انه عكس ذلك..وايضا من يتكلم في الدين بدون سؤال ويأتيك ب احاديث ماهي في مكانها فأعلم انه ايضا عكس ذلك 💚
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33 - @
2017-11-20 14:46:51
لو يسمح للاجانب بالزواج من السعوديات كان انتهت العنوسة
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32 -
2017-11-20 14:44:58
سبب العنوسة ان الشباب مهووسين بالجمال الخارجي ويبحثون عن الجمال الخارجي ومن كٌثر مايتابع بهالفنانات والممثلات صار يتمنى انه يتزوج من وحده تشبههم في عمليات التجميل يعني قناعة ماعندهم قناعة
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31 - بصائر للناس
2017-11-20 14:40:23
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر) متفق عليه .
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30 -
2017-11-20 14:37:58
ت 27 الله يحوم كبدك ..***
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29 -
2017-11-20 14:37:18
مروا على مواقع الزواج وشوفوا شروط اللي في الاربعينات بل وحتى الخمسين .. ماتقول الا هذه عمرها 20 او اقل .. شروط مادري على ايش مطلقة ودخلت مرحلة الشيخوخة ومعها كومة ابناء وتبغى مهر وبيت واعلان
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28 - ابو شدا
2017-11-20 14:37:13
تكاليف ليلة العرس تصل 90 الف. من أجل أن تعبر عن ليلتها. ويمكن ما تعرف تطبخ الغداء. البوسنة تناديك يا غالي تناديك.
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27 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-20 14:35:27
لو فتحوا المجال لليمنيين صدقوني ان تنسون كلمه عنوسه في السعوديه.
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26 -
2017-11-20 14:32:42
السبب الوحيد في العنوسة في المملكة هو عدم توفر الوظائف للشباب فكيف يقدم شاب فقير على الزواج وهو لا يستطيع الزواج ويعزف المتزوجون عن الزواج بأخريات لعدم قدرتهم على تكاليف الزواج والنفقة .
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25 - loving liberal
2017-11-20 14:32:12
حبيبت قلبي البحرين افضل دوله عربيه في الثقافه والاقتصادوفيها كبارالسن اميين الايقرون ولايكتبون وافضل من بعض الجامعيين ونساهم ماتشوفهن في الشوارع ولازحمه في الاسواق قنوعيات اه ياقهري من بعض الحياة نكد
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24 - في الصميم
2017-11-20 14:31:59
ت11 الرجال الباحثين عن التعدد اغلبهم لن يبحث عن عانس ليتزوجهاا ، بل سيبحث عن وحدة صغيرة في السن وقد تكون احياناً بسن احدى بناته ، فإذا كان هدف المعددين هو القضاء على العنوسة فعليهم بالزواج من 4 عوانس
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23 - ابن عدوه
2017-11-20 14:30:36
طيب انا سعودي وودي أتزوج اماراتيه وبقي شباب
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22 - ابو سلطان
2017-11-20 14:30:20
ت 13 الله يعطيك الله انا ماحدت عمر معين قلت عددوا فقط والتعدد يشمل الصغيرة والكبيرة وانا اشوف ان افضل عمر لمن اراد ان يعدد ان يكون عمرها 26 ومافوق وشكرا لك
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21 - عبدالله الحربي
2017-11-20 14:26:35
العنوسه عندنا عاليه جدا لكن الأسباب الحقيقية والله ماهي المهر السبب الحقيقي لا يوجد وظائف والوظيفة تعد هي المصدر الوحيد للسعودي ما نعرف تجارة ولا نجارة والمعلمات ماتجلس يومين مطلوبه جدا لو مطلقة
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20 -
2017-11-20 14:25:47
المشكلة لما يجيك شايب عمره60 او 70 ويبي يعدد من فتاة صغيرة عمرها 20؟ والبلد مليان عوانس جالسات في البيوت وهالشايب يبي يعدد من وحدة عمرها20 او18بعمر حفيداته؟ طيب وينك عن هالعوانس كبار وناضجات ومتعلمات؟
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19 - الشريف
2017-11-20 14:25:37
من يعتبر أن المال هو قيمة للمرأة هذا أنسان مخطئ .. الرسول عليه الصلاة والسلام زوج ابنته ل علي ابن ابي طالب بدرع قديم كان محتفظ به. وأعرف رجل من أسرة عريقة زوج أخته ب 2000 ريال مهر
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( عدد التعليقات 10,439 )
18 - الرحااال
2017-11-20 14:25:36
المصيبه..فيه خليجيين ماخذين سعوديات بالسر ب زواج المسيار..والمصيبه الأكبر زواج الوناسه..لا اعلم من اين يأتون بمثل هذه الخرابيط 💚
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17 - ناصح لكل فاغر
2017-11-20 14:25:04
السبب الوظائف للنساء والرجال بعضهم عاطل والمرأه اذا معها مال وساترها لا التفكر في الزواج او تتزوج وبعد مده تتطلق الله يرزق جميع المسلمين والمسلمات
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( عدد التعليقات 10,439 )
16 - الرحااال
2017-11-20 14:23:06
الاغلبيه ليسوا موظفات..نعلم ماذا تقصد..العانسات كثير وهم الآن بدون وظيفه..الزواج قسمه ونصيب..من جاءها نصيبها لن يوقفه احد..واعتقد ان الكثير من وقت وهم يبحثون عن موظفات تساعده في الحياة 💚
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15 - زينب...
2017-11-20 14:21:43
لماذا تركز العنوسه أرقامها على النساء فقط لماذا لا تذكر أعداد الذكور غير المتزوجين بالمقابل ؟؟؟
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14 - صويلح
2017-11-20 14:21:10
اتمنى اتزوج اربع حريم
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13 - في الصميم
2017-11-20 14:19:53
ت6 اذا تبغى العنوسة تنتهي عليك ان تتزوج من اربع عوانس اعمارهن من٢٨ فمافوق اما انك تترك العوانس وتروح تاخذلك وحدة صغيرة عمرها ١٩ كذا انت ما حليت أزمة العنوسة لانك تعدد من صغيرات السن وتتجاهل العوانس
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12 - كبير ورئيس لجنة المعلقين
2017-11-20 14:19:49
سبب العنوسة ****
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11 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-20 14:18:50
بحسبه بسيطة ◽نسبة العنوسة في الفتيات العربيات ٥٠% ◽إذا كل فتاتين عربيتين ، واحده تتزوج وواحده تعنس ◽أين الرجال الباحثين عن التعدد ❓
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10 - صادق
2017-11-20 14:15:52
العوانس برايي الاغلبيه موظفات الله يرزقهم ولابد من دراسه شامله والوصل لحل والثقافه للنساء والرجال مطلوبه وخاصه بعض النساء تبي تكون متساويه مع الرجل مهما صار كتاب الله وسنه رسوله هي الصح
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9 - في الصميم
2017-11-20 14:15:11
التعدد يقضي ع العنوسة اذا كان هدفك فعلا هو القضاء على نسبة العنوسة في السعودية فعليك ان تتزوج من اربع عوانس اعمارهن تبدأ من ٢٨ الى ٣٩ سنه لكن اذا تبغى تعدد من مراهقات في ال١٧و٢٠ سنه كذا انت مارح تحلها
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8 - واحد مواطن
2017-11-20 14:14:29
كلما تعلقت النساء بالماديات وإنخفض وعيهن الإجتماعى وفهمهن لمعنى وقيمة الزواج والمودة والرحمه إلى جانب ماذكر من أسباب ,فطبعا يكون بينهن عنوسه ومصايب.فكر مادى وسطحى معلق بالقشور,وتقليد للمظاهر اعمى.
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7 - ابو شدا
2017-11-20 14:13:31
المفروض إلغاء قاعات الأفراح لأنها السبب في زيادة التكاليف.ليس من باب اجارها واجتماع الناس فيها لكن هناك في الداخل ما يجري بين النساء من منافسات جعل الشباب يتراجعون وحتى لمن يرغب التعدد إضافة إلى السك
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6 - ابو سلطان
2017-11-20 14:12:21
الله يستر ويرزق كل ولد وبنت يرغب بالزواج ولكن هناك حلول ان كل سعودي يدبل وبكذا تنتهي العنوسة هيا ياشباب عددوا الله يقويكم اتمنى لكم التوفيق للجميع
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5 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-20 14:11:27
التشفير مفتوح مجانا . وليه اتزوج وأخسر دام الوضح لايف ؟
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4 - حزم
2017-11-20 14:10:57
ومع كل نسبة هالعنوسه تعالوا شوفوا المهور وتكاليف الزواج ياخي تناقض كل الدنيا تناقض
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3 - hima
2017-11-20 14:06:58
هي مش عنوسه بمعناها الحقيقي,بل هي عملية تصحيحيه لوضع المراة واهتمامها بكل شؤون حياتها,بدون الاعتماد عل الرجل.
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2 - رآي
2017-11-20 14:06:57
العضل + الزواج من الخارج + تكافؤ النسب = سبب في العنوسة
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1 - فنزولي
2017-11-20 14:04:24
ستكثر الخطيئه بدون ندم
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