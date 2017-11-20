لن تصدق فتيات هذه الدولة تتصدرن نسبة العنوسة في العالم العربي..تعرف على ترتيب السعوديات!

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صحيفة المرصد: وصلت معدلات العنوسة في بعض الدول العربية لأرقام مخيفة ، لتتحول لما يشبه الكابوس الذي يطارد ملايين الفتيات في العالم العربي.

ووفقا لـ”تواصل”، تعود أسباب العنوسة لـ “المغالاة في المهور، والارتفاع الرهيب في تكاليف الزواج، والارتفاع الكبير في إجمالي التكلفة سواء في المنزل أو مستلزمات الزواج، والمظاهر والمباهاة والتقاليد الاجتماعية، إضافة إلى الغلاء في الأسعار وانتشار البطالة بين الشباب”.

وبحسب البيانات والإحصاءات المتداولة فقد سجلت معدلات العنوسة مستويات قياسية عربياً، حيث جاءت لبنان في صدارة الدول العربية والخليجية بأعلى معدل في العنوسة بنسبة 85% برغم أن فتياتها الأجمل عربيا –لكن الأمر لا يقاس بالجمال- بينما سجلت البحرين أقل معدل في العنوسة بنسبة 25% فيما بلغت معدلات العنوسة في اليمن 30%، وسجلت نحو 40% في المغرب ومصر، و42% بكل من الأردن والسعودية، و50% بالجزائر، و62% في تونس. بينما بلغت معدلات العنوسة في كل من سوريا والعراق نحو 70%، و75% في الإمارات.

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