“وعد” توجه رسالة اعتذار للجمهور السعودي بعد “حفلة قطر”.. وهكذا رد عليها المغردون !
صحيفة المرصد: اعتذرت الفنانة السعودية “وعد”، صباح اليوم، عن إحياء حفلة خاصة في قطر، نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدة أنها كانت قد حصلت على موافقة رسمية من وزارة الداخلية بالوقت والتاريخ.
وعبر حسابها على تويتر، أضافت “وعد”: الحفل جاء بعد فترة توقف وأن ذهابها كان بصفة شخصية، مختتمة حديثها بمطالبة الجميع بعدم التشكيك في وطنيتها.
يذكر أن مغردون هاجموا “وعد” بعد إعلانها عن إحيائها حفل في قطر، مؤكدين أن حب السعودية ليس بالكلام ولا بالتغريد؛ بل بسلوك وغيرة وسمع وطاعة لولاة الأمر.
وعلق مغرد يدعى حمود قائلا: “قطر مسوية مشاكل لبلدك وإنتي شايفة الوضع، ما يخفى على حد كيف يحاربنا إعلامهم وحكومتهم، ومأخذين مننا موقف معادي.. الموضوع ماله علاقة بوطنيتك، ما نشكك في حبك لبلدك، المسألة مسألة مبدأ”.
من جانبها، أضافت خلود المعجل: “أحب وعد وعفويتها وصوتها.. أكره استشرافها وعدم مسؤوليتها، فيه ناس وظيفتهم وسكنهم في قطر مثل نواف التمياط.. ترك بيته وكل ماله ومشى للسعودية.. انتي عشان حفله رحتي تركضين؟.. الله يصلح الحال”.
التعليقات
ماعلينا اصلا ذالاشكال ماينعتب عليهم ولا يرتجى منهم شي
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السبب كله من "باجه" قضت على كثير من فرص العمل والبعض منهم اتجهوا إلى الطق وهذه النتيجه، حسبي الله على "باجه".
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هذولي يحبون الفلوس اما سمعت بلد ماعندهم
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قطروه وتميموه مش كفو لأي شي نحن من يقرر فإذا الحكومه سمحت لها تروح فنحن لا نعلم ماذا يجرى أهل السياسه ادرى عما يجب منعه وعن ما يسمح فيه
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**** فيكي وفي اعتذارگ
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ليه هي غنت في إسرائيل حتى تهاجمونها مو قلتم الشعب القطري ماله ذنب طيب هي غنت للشعب حتى لو كانت حفلة خاصة اصحو واعرفو عدوكم الحقيقي إيران وأمريكا واسرائيل
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🍃🍁فيه كثير سعوديين يروحون لقطروقطريين يزورون المملكة لوجود علاقات أسرية بالمصاهرة، مشكلتنا ليست (مع الشعب القطري )مشكلتنا مع النظام القطري وسياسته ولاحول ولاقوة الا بالله 🍁🍃
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أعتقد أن الأمور هه يعني بدت وعلى فكره الجبير البارح في مقابله مع لميس الحديدي يقول أن قطر نفذت أغلب الشروط والدليل الثاني أنها وافقت وبصمت بالعشره أمس على قرار جامعة الدول العربيه .
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هذي الاشكال ما ينشره عليهم
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فلو كان هناك منع لتم رفض طلبها لكن وزارة الداخلية سمحت لها وهي إتبعت الطرق النظامية لذلك لا ارى أي موجب لأن تعتذر. أحلام منذ اسبوع كانت في الرياض واحيت حفل خاص وعادت للدوحة عن طريق الكويت.
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اغلب المطربين والمطربات والفنانين والفنانت ولائهم للمال غير كذا مافيش
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أنا مع رأي إنسان منصف .. عادي (( مغنيه ))،،،،،،،،🕴
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لا تلام وعد طالما أن الجهة الرسمية والمخولة بالموافقة والمنع منحتها التصريح بالسفر.
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وعد تغني في قطر ونحن يغني عندنا المسيحون والنصارى .
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بلك ان قطر يغلونا من غالكي هههههههه
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ياعالم كلآ عقله في راسه و يعرف خلاصه***
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دام بي تغني على المسرح ماعلى وعد ولا عهد رأسها مرفوع.
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إعلامهم وذراعهم الإعلامي ألجزيره تهاجم السعودية ارض وحكام وشعب وتشكيك بكل خبر يمس السعودية ****
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تدور العيشه ... وهذا من حقها ...
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ذهابك الي قطر يعني انتي تمشين عكس الاتجاه لو يدفعون لك كنز ماتذهبين على حفنه ريالات قطريه مسمومه بكره قناة الخنزيره تستقل الوضع لصالح بلدة خطر (الي مافيه خير لاهله ما مافيه خير للغير)حسبي الله
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مغردين ***.
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الشرهه موب عليك على اللي عطاك التصريح .. الان الدول المقاطعه وش تقول عن تصرف وزارة الداخليه
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همها الفلوس وبس
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... يقول والله هذي****
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الله المستعان ...**
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بعد ما استلمتي *** 😡😡
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الجميع يعلم ان المشكلة مع النظام القطري وليس الشعب القطري .. والفنانة وعد اخذت الموافقة على اقامة الحفلة .. وقد تكون الحفلة لمواطن قطري .. الواجب ان ننتبه لمثل هذه الامور .. فوعد لايمكن التشكيك بها.
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ماعتقد انك سويتي خطا لذهابك لدولة تختلف معنا مهما كان قطر هم اخوتنا حكومتن وشعبا وإنشاءالله قريب ترجع العلاقات لبعضها البعض وسبق تهجم الاعلام المصري على رموزنا ولم نقطعهم لانهم اخوتنا ورجعو لصوابهم
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عادي جداً غنائها في قطر والمشلكه سياسية وليس اجتماعية
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(((((( مخالفة الاوامر القاضية بمنع السفر الي قطر ....... وحدها تعد جريمة ..... وبأخونك واعتذر لك قديمة )))))
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ولاء اهل الفن لم ***
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ماينتهي ابدا ليس له نهاية نظامهم اغلطو واعتذرو.. وتنتهي المشكله غنائك بقطر هو ولائك لتميم ****
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عادي (( مغنيه ))،،،،،،،،🕴
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