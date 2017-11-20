“وعد” توجه رسالة اعتذار للجمهور السعودي بعد “حفلة قطر”.. وهكذا رد عليها المغردون !

حجم الخط A A A المرصد 40 3٬313 1 ساعة

صحيفة المرصد: اعتذرت الفنانة السعودية “وعد”، صباح اليوم، عن إحياء حفلة خاصة في قطر، نهاية الأسبوع المنصرم، مؤكدة أنها كانت قد حصلت على موافقة رسمية من وزارة الداخلية بالوقت والتاريخ.

وعبر حسابها على تويتر، أضافت “وعد”: الحفل جاء بعد فترة توقف وأن ذهابها كان بصفة شخصية، مختتمة حديثها بمطالبة الجميع بعدم التشكيك في وطنيتها.

يذكر أن مغردون هاجموا “وعد” بعد إعلانها عن إحيائها حفل في قطر، مؤكدين أن حب السعودية ليس بالكلام ولا بالتغريد؛ بل بسلوك وغيرة وسمع وطاعة لولاة الأمر.

وعلق مغرد يدعى حمود قائلا: “قطر مسوية مشاكل لبلدك وإنتي شايفة الوضع، ما يخفى على حد كيف يحاربنا إعلامهم وحكومتهم، ومأخذين مننا موقف معادي.. الموضوع ماله علاقة بوطنيتك، ما نشكك في حبك لبلدك، المسألة مسألة مبدأ”.

من جانبها، أضافت خلود المعجل: “أحب وعد وعفويتها وصوتها.. أكره استشرافها وعدم مسؤوليتها، فيه ناس وظيفتهم وسكنهم في قطر مثل نواف التمياط.. ترك بيته وكل ماله ومشى للسعودية.. انتي عشان حفله رحتي تركضين؟.. الله يصلح الحال”.