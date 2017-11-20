رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بدل لمدير تنفيذي 236 ألفاً وعقود لأجانب .. كشف تفاصيل فساد مالي في أحد قطاعات “الحرس الوطني” !

بدل لمدير تنفيذي 236 ألفاً وعقود لأجانب .. كشف تفاصيل فساد مالي في أحد قطاعات “الحرس الوطني” !

بدل لمدير تنفيذي 236 ألفاً وعقود لأجانب .. كشف تفاصيل فساد مالي في أحد قطاعات “الحرس الوطني” !
حجم الخط A A A
المرصد 53 2٬962 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أصدر ديوان المراقبة العامة تقريرا عن تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.

وأوضح التقرير أن من بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان صرف بدل لإداري بقيمة 236 ألف ريال ، ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان تفاوت كبير بين الراتب عند التعاقد والراتب الحالي.

ورصد التقرير تقاضى أحد الإداريين أكثر من 99 ألف ريال كراتب شهري إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفا ، أما الممارسون الصحيون فبينهم من يتقاضى أكثر من 87 ألفا وآخرون يتقاضون 86 ألفاً و81 ألفا ، ومن بين الصيادلة بالقطاع رواتب تصل لأكثر من 50 ألفاً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم صرفه في بدل المسئولية 14 مليون و620 ألف ريال، وفي بدل “عيادة” تم صرف أكثر من 804 ألف في عام 2016 ، أما “البونص” فصرف عبره أكثر من 109 ملايين ريال في نفس الفترة ، في حين كان إجمالي ما تم صرفه في بدل “سلف لوكم” 2 مليون و138 ألفاً ، بينهم على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي والذي تجاوز الـ236 ألف ريال ، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 مليون و952 ألف ريال.

وأضاف: من خلال مراجعة الرواتب والبدلات آليا لشهر يناير 2017 تبين وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات ما ترتب عليه صرف أكثر من 509 ألف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفا ، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر ؛ حيث إن إجمالي راتبها مع البدلات 53 ألف و 606 ريالات بينما سير لها 149 ألف و682 ريالاً.

وتابع التقرير: فيما يتعلق بالتعيين والتعاقدات، فقد استمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو تقاعد مبكر وتم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأعطي كامل راتب الوظيفة التي كان يشغلها خلال اللوائح.

وأكد التقرير وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي، مضيفا: إحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال وحاليا تتقاضى 44 ألفاً و671 ريالاً وفقا لموقع سبق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 -
2017-11-20 17:24:57
المفسدين يستحقوا اشد أنواع العقاب لأنهم دمار للبلد وقالوا العلماء الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -
2017-11-20 17:18:47
باقي الفساد القبلي كل وزارة وجامعة ومؤسسة حكومية جاثم عليها عيال عم ومن القماعة هذا ولد عمي وهذا ولد خالي يجب القضاء عليهم لان يسبب انهيار بتركيبة السكان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - العويد
2017-11-20 17:15:06
غيض من فيض ،، بعض الاستشاريين في بلادة ياخذ راتب معقول وعندنا يعطونه اضعاف راتبه عشرين مره وسكن ومواصلات وتذاكر والمشكلة لو عرضوا عليه ربع الراتب لوافق فوراً وبدون تردد،فساد ياعيني👀
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ودي افهم !!
2017-11-20 17:10:55
اقدم يالاسد بن الاسد محمد بن سلمان . فيه مشاريع متعثره ملياريه افتح ملفاتها. شركات كبرى إداريين غير سعوديين بلا كفاءة وقليل عمل ورواتب ضخمه.الكهرباء تتسلف مليارات ليه.التعليم ميزانيته لاتساوي مخرجات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - الهيثم العربي
2017-11-20 17:05:57
عليكم ب***خدمة واصل. يا خذ فلوس ولا يقدم خدمة فساااس علني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - مزارع من أرض الطيبين
2017-11-20 17:05:55
لاحوله ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - hima
2017-11-20 16:59:59
دي الشغلات وغيرها يعرفوها اغلب المواطنين من زمان,السؤال هل سنشاهد سجن مؤبد وسحب للاموال من كل المسؤولين عن دي السرقات في حق الوطن والمواطن؟والا قرصة اذن صغيره,وينحفظ الاكتشاف في الدراج؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - ابو صالح سكري
2017-11-20 16:56:40
غريبة ووووين وزارة الخدمة المدنية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - بدر
2017-11-20 16:53:23
وش ذا وزارة ماليه لحالهم وش دا الرواتب الملياريه والله ما حصلوها رؤساء دول يالله شدوا حيلكم يا هيئة الرقابه ومكافحة الفساد وفتشوا باثر رجعي رجعوا مليارات الدوله اجل رواتب تسعين الف و80 ألف ليه وش عليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - منقاش
2017-11-20 16:47:31
وش ها الرواتب الضخمة يا حافظ؟ موظفة رااتبها الشهري 53606 ريال .. اكبر استاذ سعودي في الجامعات السعودية نهاية مربوطه 28 الف ريال كما نشر في الصحف قبل كذا يوم . اجل اداري راتبه 99000 ريال !!؟ .. يا حظهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
43 -
2017-11-20 16:46:49
وش ها القطاع ، كني احلم ، شلون حصلو على ها الفرص ، من خمسه الالاف الى ٤٤ الف ،تسع مرات الراتب الاساسي ،فوق التصديق وشلون يتقاعدون ويتعاقد معهم بنفس اليوم والاخ الاداري المدير الى معطي نفسه 🤑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 16:42:58
وزارة الزراعة اللي ماستفدنا منها ولاشيء منذ أنشأت وتغيرت مسمياتها هي والثرة الحيوانية وش استفدنا قروض وخرطي ولافه إنتاجية الجنوب ارض خصبة والشمال أيضا ادعموهم بمتابعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - ابو وسيم
2017-11-20 16:38:56
لابد من انشاء جهاز رقابي عسكري مثل المباحث الاداريه يتابع اموال الدوله وميزانيات الادارات الحكوميه والشركات ونزاهه لاتغطي المملكه مساحه شاسعه وتكثيف عدد الموظفين فيها بعدد كبير وتوسيع صلاحياتها.....
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
40 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 16:37:07
اصبروااااااااااااا وصااااااابرووااا أعطوا البطل محمد بن سلمان وقت وربي راح تشوووووووووفون العززززز بالمستقبل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
39 - وما وما ون وما
2017-11-20 16:37:04
الحرس الوطني مليان سودانيين نايمين ويتقاضون رواتب ضخمة والتعاقد معهم بالوساطة ولا لهم أي اهمية أو لزوم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 -
2017-11-20 16:33:26
اللهم يا أرحم الراحمين يارب العرش العظيم وفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللهم احفظه من كل سوء ومكروه. اللهم أعنه وسدده. اللهم أرزقه ويسر أمره وأخذل عدوه وعدو الوطن. الوطن بخير بقيادته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 - مواطن
2017-11-20 16:31:00
الله يقويكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 16:28:57
شركات الجبيل امانتيت وكيمانويل والشركات الخاصة وشركات الاسمنت يجب ان تكون مملوكة للدولةة اقل نسبة 50 بالمائة ةهذا ماتفعله الدول المتقدمة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - حمدالربياوي
2017-11-20 16:28:03
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - شغف
2017-11-20 16:26:53
طيب فهمنا كل هذا الان وش مصيرهم وماهي الاجراءات المتبعة ضدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - حمدالربياوي
2017-11-20 16:18:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
32 - ابو وسيم
2017-11-20 16:14:05
يجب تقييم اي موظف في الدوله حسب ادائه من ترقيه او علاوه واعطاء كل ذي حق حقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ابو عبدالرحمن
2017-11-20 16:13:11
المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين سوف يجتثون الفساد والمفسدين بإذن الله نسأل الله أن يسدد خطاكم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - العزم و الحسم
2017-11-20 16:08:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
29 - حوقل
2017-11-20 16:07:59
😂😂😂😂 تذكرت المعلمين ورواتبهم وحسد الناس لهم 😂😂😂😂 مثل الثومه ماكوله ومذمومة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ابو عبدالرحمن
2017-11-20 16:07:14
ياليت ديوان المراقبة العامة ينقب عن ملفات الفساد في ج***…………… ....،
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
27 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 16:05:42
ياعالم والله ثم والله ثم والله ان تم عمل هيكلة لمؤسسات الدولة راااح نكون اغنى دولة بالعالم اجمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 16:03:28
نتمنى ان يتم تعديل رواتب الضباط الجدد الذي يستلم مربوووط يتعدى ال 18000 ريال ليش ماياخذ 10000 ويزيدد راتبه ويكون له سقف وش هالبدلات خصوصا الدفاع المدني وقطاعات أخرى وش نستفيد منهم والله ماستفدنا منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
25 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:59:25
الطباء يعطون اول مربوط فقط نصف الراتب اللي ياخذونه الان وبعد خمس سنوات بعد مايكسبون خبرة يتم تعديل أوضاعهم وهكذا وراح توفر الدولة مليارات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - نيدو
2017-11-20 15:59:15
شيء يشيب له الراس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - القصيبي
2017-11-20 15:59:03
عندنا شركتان كبيره جدا وهي الاتصالات والكهرباء مجرد مراجعه سريعه لتاريخ التعيين والرواتب الحاليه ستجد حالات يشيب لها الراس
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
22 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:58:04
وزارة التعليم مقصره يحتاج لها هيكلة وخصخصة وتقييم للمدرسين وتكون زيادتهم السنوية والترقيات بتقييم والله اغلبهم الا من رحم الله لايصلح ان يكون معلما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - جنووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:56:22
نحن لا نحسد احد والرزق عند الله بالله مهندس بشركة أرامكو يستلم 18000 ريال واخر بالبلدية يستلم 7800 ريال ليش مايكون في تقارب ليش مايكون فيه عدل أتمنى من الأسد محمد بن سلمان تصحيح الأوضاع الله يحميه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
20 - ابو عبدالرحمن
2017-11-20 15:54:28
الفساد مستشري في أكثر وزارات الدولة وسير على بركة الله يا خادم الحرمين الشريفين في إجتثاث الفساد وبمساعدة عضدك الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
19 - وضعنا مخجل
2017-11-20 15:53:51
شي لايصدق ...لكن والله ان الامير ابن سلمان ما اقدم على الاعتقالات والتحقيقات وايقاف الحسابات من شي هين والمعلن غير المخفي .. اللهم ازل الفساد وكل فاسد واعمم بالخير على بلادنا وادم امننا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
18 - تدرون ليش
2017-11-20 15:49:59
لانهم يعتبرون الخريب من يسلك لهم امورهو وعمولتهم. مثل مستر براون في درب باي باي لندن. وهنا باي باي يابلدي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - تعالوا شوفوا
2017-11-20 15:47:50
رواتب بالدولار وخيالية واخرتها يسوي نفس عمل ابن الوطن. لا ويدفعون عنه بعد ضريبته في ديرته ويسمعون خرابيطة و ولد البلد لقال الحق يعتبر كاذب فاسد👊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - ليش هو بس الحرس
2017-11-20 15:44:23
تعالوا شوفوا جارتهم ام النفط ماغيرها وما اكثر المستشارين وبالعملة الصعبة كمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - جنووووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:43:00
تخيلواا ايجار بوب كات مع سائق والراتب على الحكومة والسكن والاكل عليهم 14000 ريال شهريا يعني لو يشترون وحده ب 70000 ريال اوفر لهم بالله هذا يعقل ياعالم مشاريع تكلفتها ماتتعدى 100000 تكلف عشرات الملايين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - saeed
2017-11-20 15:42:50
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - وليش ما تفتحون ملف الصحة وملف الجمارك وملف
2017-11-20 15:42:33
ووزارة العمل هناك 25 مليون وافد بعضهم عائلته معه يعني الأجانب 40 مليون وافد متكدسين في البلد بعضهم له 30 سنه وهو يشفط من خيرات البلد وعند اطرف مشكلة راح يهاجمنا وبعض اليد اللي امتدت له بالخير .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - جنووووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:39:35
البلد مليااااااااااااااااااااااااااااان فلوووووووووس الحكومة المفروض الحكومة ترسية المشاريع على نفسها هي اللي تنفذها بدال مايكلف المشروع مليارات يكلف مئات الملايين وبجودة عالية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - علي
2017-11-20 15:39:01
هذا هو الفساد بعينه جزاء الله خير الامير محمد بن سلمان قالها لن ينجوا كائن من كان ابحثوا في جميع الدوائر سواء عسكرية او حكومية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -
2017-11-20 15:38:22
استمروا في ضرب الفساد والمفسدين فهو طريق معبد لانهيار الوطن لا سمح الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - جنووووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:38:15
والله اني متعشم خير في محمد بن سلمان احسسسسسسسسسسسسسه بيسوي شيء ما احد سواه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-11-20 15:37:59
من الصدمه قفل عقلي ومافهمت شيء( حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
7 - حسن
2017-11-20 15:37:23
متي يتم مراجعة الشركات الخاصة التي الدولة لها نسبة كبيرة فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - جنووووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:37:03
أشوفو هيئة الطيران والمشاريع اللي ماسكينها شوفو الشركات شبه الحكومية والشركات الأخرى سهلوا على المواطن اذا يبي يفتح مشروع وساعدوهم.... والتربية والتعليم قللوا الزيادة السنوية للمعلمين ووظفوا غيرهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - جنووووووووووووووووووبي
2017-11-20 15:34:38
الحرس الوطني بس روحوا شوفو الوزارات الاخرى وخصوصااااا وزارة المالية نفسها والابتعاث الذي ليس منه أي فائدة تذكر ....... احموا المال العام وراح يكون دخل كل فرد لايقل عن 20000 ريال والأيام جاية
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
4 - عبدالقيوم
2017-11-20 15:33:58
لاحول ولاقوة إلا بالله أيعقل هذا الأمرأين أنتم يامكافحة الفساد عن هذا الفسادولاكن إذا ضيعت الأمانه فانتظرقيام الساعه هالحين عرفنا ليش الوافدين لاعبين في البلد لأن البلى من وفينا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 -
2017-11-20 15:32:23
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - أبورائد
2017-11-20 15:32:07
هي وقفت على هذي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
1 - Zeko
2017-11-20 15:23:19
كارثه...لاتعليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة :

سيسألك الاياب ماذا فعلت في الذهاب يا هلال...
بواسطة : يجيب الله المطر 😂

سبحان الله المصري مهما تعاشره وتصير طيب معاه يجيك يوم ويغدر فيك ....
بواسطة : Saad

تعتذر عن ويش عن التفرنج والمجاهره به وإلا جلوسها على العلم او زيارتها لقطر ولاكن...
بواسطة : دائما السعوديه سباقه بالخير

لحوم الاضاحي يتم توزيعها قبل انتهاء شهر ذي الحجه على المحتاجين ولكن نكران الجميل...
كتاب الرأي
mm

حسام بن عبدالرحمن الريس

اعمل خير تلقى حرب
29 0
mm

د. محمد العوين

صحافة لبنان الصفراء!
121 0
mm

فهد الأحمري

صديقي المسيحي وإفطار صائم
153 1
mm

قينان الغامدي

ضحايا المخدرات ولجنة تواصي: اقتراح للنائب العام
106 0
mm

محمد الساعد

هل يجرؤ حزب الله على قصف الرياض مرة أخرى؟
197 0
mm

خلف الحربي

ماعون شتائم من بيروت
213 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لبنان يواجه مصيره أيضاً
374 2
mm

مشعل السديري

دموعي عصيّة ورزيلة
239 0
mm

محمد آل الشيخ

كذبوا الكذبة وصدقوها!!
273 0
mm

المحامي:متعب العريفي

الرئيس الحريري في باريس
230 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الهشتقة!
452 7
mm

عبد العزيز الدغيثر

النصر وناقوس الخطر
304 0
mm

صالح الهويريني

قصة يوسف..
266 2
mm

عادل التويجري

كفاح !
410 6
mm

عادل التويجري

التهميش !
410 8
mm

عادل التويجري

الفساد !
506 9
mm

عادل التويجري

الواقعية !
475 7
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
585 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
367 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬824 16
الاخبار الدولية
فيديو: الإعلامي “عمرو أديب” يكشف مخطط تقسيم مصر إلى 3 دول !

فيديو: الإعلامي “عمرو أديب” يكشف مخطط تقسيم مصر إلى 3 دول !

 المرصد 47 4٬207 10 ساعات
إيران تتسبب بفضيحة غير متوقعة لدول عربية في الأمم المتحدة!

إيران تتسبب بفضيحة غير متوقعة لدول عربية في الأمم المتحدة!

 المرصد 164 12٬413 13 ساعة
بالفيديو و الصور: الزيمبابويون يرقصون بعد انقلابهم على رئيسهم في حفله السنوي

بالفيديو و الصور: الزيمبابويون يرقصون بعد انقلابهم على رئيسهم في حفله السنوي

 المرصد 9 2٬419 21 ساعة
شاهد..كيف رد “سعد الحريري”على إعلامية لبنانية فاجأته بسؤال عن شعوره بالحرية!

شاهد..كيف رد “سعد الحريري”على إعلامية لبنانية فاجأته بسؤال عن شعوره بالحرية!

 المرصد 60 17٬731 23 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد: لاعبو الهلال يخالفون ياسر القحطاني.. ويابانية تطارد اللاعبين في مطار طوكيو

شاهد: لاعبو الهلال يخالفون ياسر القحطاني.. ويابانية تطارد اللاعبين في مطار طوكيو

 المرصد 21 2٬785 2 ساعتين
شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!

شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!

 المرصد 61 8٬640 6 ساعات
“العويران” يفتح النار على سامي الجابر.. ويوجه رسالة إلى رئيس “الشباب” !

“العويران” يفتح النار على سامي الجابر.. ويوجه رسالة إلى رئيس “الشباب” !

 المرصد 47 4٬753 5 ساعات
بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !

بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !

 المرصد 67 2٬786 9 ساعات
اخبار فنية
ممثلة أمريكية تتهم “حبيب الحبيب” بالتحرش الجنسي بها في “سيلفي” وتهدد بفضحه!

ممثلة أمريكية تتهم “حبيب الحبيب” بالتحرش الجنسي بها في “سيلفي” وتهدد بفضحه!

 المرصد 83 8٬417 4 ساعات
تعرف على أسعار تذاكر حفل الفنانة بلقيس النسائي في جدة

تعرف على أسعار تذاكر حفل الفنانة بلقيس النسائي في جدة

 المرصد 148 7٬345 9 ساعات
بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة

بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدة

 المرصد 171 3٬625 15 ساعة
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!

 المرصد 147 8٬949 يومين
اخبار منوعة
فيديو : شاهد موقف غريب .. شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيين .. وهكذا علق المغردون!

فيديو : شاهد موقف غريب .. شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيين .. وهكذا علق المغردون!

 المرصد 17 668 20 دقيقة
“ابنة مقاول سوري هجر دمشق واستقر في السعودية”.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة “الحريري”-صور

“ابنة مقاول سوري هجر دمشق واستقر في السعودية”.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة “الحريري”-صور

 المرصد 36 17٬708 13 ساعة
علا الفارس تهاجم مشجع هلالي توعد بتطليق زوجته إذا خسر فريقه : شنبك هذا على قطوة!

علا الفارس تهاجم مشجع هلالي توعد بتطليق زوجته إذا خسر فريقه : شنبك هذا على قطوة!

 المرصد 118 8٬554 24 ساعة
شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليها

شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليها

 المرصد 44 16٬749 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل

شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل

 المرصد 5 520 50 دقيقة
لن تصدق..مهارة “عقيد سعودي” في فك ألغام الحوثيين بالحد الجنوبي..وهذا طلبه من زملائه !-فيديو

لن تصدق..مهارة “عقيد سعودي” في فك ألغام الحوثيين بالحد الجنوبي..وهذا طلبه من زملائه !-فيديو

 المرصد 49 4٬406 4 ساعات
أخفوها داخل ملابسهم .. أسلحة بيضاء تحيل جماهير هلالية للنيابة !

أخفوها داخل ملابسهم .. أسلحة بيضاء تحيل جماهير هلالية للنيابة !

 المرصد 38 4٬945 9 ساعات
بالفيديو .. ريم عبدالله تلتقط سيلفي مع ماجد عبدالله : “سعدت بشوفتك”

بالفيديو .. ريم عبدالله تلتقط سيلفي مع ماجد عبدالله : “سعدت بشوفتك”

 المرصد 63 13٬273 18 ساعة
اخبار ثقافية
عالم أميركي يستكشف تكوينات حجرية غامضة في صحراء السعودية ! -صور

عالم أميركي يستكشف تكوينات حجرية غامضة في صحراء السعودية ! -صور

 المرصد 20 3٬776 10 ساعات
شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

شاهد .. صور رسومات لـ”سفينة الصحراء” منحوتة على الصخر قبل 7 آلاف عام في السعودية

 واس 13 2٬848 يومين
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صور

 المرصد 23 2٬679 3 أيام
تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

تعرف على مكانة الغناء والرقص في عهد الخليفة هارون الرشيد..وهذا هو أول موسيقي وثق الغناء في العصر الأموي

 المرصد 154 5٬215 6 أيام
اخبار صحية
تعرف على أعراض “سرطان البروستات” قاتل الرجال الخفي!.. فيديو

تعرف على أعراض “سرطان البروستات” قاتل الرجال الخفي!.. فيديو

 المرصد 6 7٬524 16 ساعة
لماذا يجب أن تتناول هذا الزيت يومياً على معدة خاوية ؟

لماذا يجب أن تتناول هذا الزيت يومياً على معدة خاوية ؟

 المرصد 38 11٬995 19 ساعة
عصير منزلي بسيط ينهي “مأساة الشخير”

عصير منزلي بسيط ينهي “مأساة الشخير”

 المرصد 9 7٬270 22 ساعة
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالم

 المرصد 38 10٬156 3 أيام
اخبار اقتصادية
بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟

بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟

 المرصد 79 14٬160 9 ساعات
وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

وزارة المالية تنشر تفاصيل أرقام ميزانية الربع الثالث من 2017 .. وتكشف قيمة العجز الإجمالي خلال 9 أشهر

 المرصد 32 6٬716 يوم واحد
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !

 المرصد 27 5٬647 يوم واحد
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !

 المرصد 28 6٬248 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬957 أسبوعين
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬720 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬812 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬605 شهر واحد
الاخيرة
المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأة

 المرصد 19 1٬172 15 ساعة
لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

لأول مرة في السعودية .. الرياض تستضيف بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم

 واس 30 1٬238 يوم واحد
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صور

 المرصد 36 7٬091 يوم واحد
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صور

 المرصد 9 10٬541 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 133 2٬022 7 ساعات