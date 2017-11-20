بدل لمدير تنفيذي 236 ألفاً وعقود لأجانب .. كشف تفاصيل فساد مالي في أحد قطاعات “الحرس الوطني” !
صحيفة المرصد: أصدر ديوان المراقبة العامة تقريرا عن تجاوزات مالية ضخمة في أحد قطاعات وزارة الحرس الوطني تضمنت مخالفات في الأنظمة واللوائح وسلم الرواتب والبدلات والمزايا المالية إضافة إلى التعيين والتعاقد.
وأوضح التقرير أن من بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان صرف بدل لإداري بقيمة 236 ألف ريال ، ومن بين المخالفات التي رصدها تقرير الديوان تفاوت كبير بين الراتب عند التعاقد والراتب الحالي.
ورصد التقرير تقاضى أحد الإداريين أكثر من 99 ألف ريال كراتب شهري إضافة إلى رواتب أخرى تراوحت بين 70 و63 ألفا ، أما الممارسون الصحيون فبينهم من يتقاضى أكثر من 87 ألفا وآخرون يتقاضون 86 ألفاً و81 ألفا ، ومن بين الصيادلة بالقطاع رواتب تصل لأكثر من 50 ألفاً.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم صرفه في بدل المسئولية 14 مليون و620 ألف ريال، وفي بدل “عيادة” تم صرف أكثر من 804 ألف في عام 2016 ، أما “البونص” فصرف عبره أكثر من 109 ملايين ريال في نفس الفترة ، في حين كان إجمالي ما تم صرفه في بدل “سلف لوكم” 2 مليون و138 ألفاً ، بينهم على سبيل المثال ما حصل عليه المدير العام التنفيذي والذي تجاوز الـ236 ألف ريال ، فيما تجاوز بدل اللوكم 5 مليون و952 ألف ريال.
وأضاف: من خلال مراجعة الرواتب والبدلات آليا لشهر يناير 2017 تبين وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات مما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات ما ترتب عليه صرف أكثر من 509 ألف ريال في هذا الشهر بالزيادة لـ51 موظفا ، بينهم موظفة وصل الفرق في راتبها إلى 96 ألف ريال في راتب هذا الشهر ؛ حيث إن إجمالي راتبها مع البدلات 53 ألف و 606 ريالات بينما سير لها 149 ألف و682 ريالاً.
وتابع التقرير: فيما يتعلق بالتعيين والتعاقدات، فقد استمر تعيين وتجديد عقود الأجانب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء ، كما تم رصد تعاقد مع موظفين متقاعدين لبلوغهم السن النظامية أو تقاعد مبكر وتم التعاقد معهم في نفس يوم التقاعد وأعطي كامل راتب الوظيفة التي كان يشغلها خلال اللوائح.
وأكد التقرير وجود تفاوت كبير بين راتب التعيين والراتب الحالي، مضيفا: إحدى الموظفات كان راتبها عند التعيين 5 آلاف و400 ريال وحاليا تتقاضى 44 ألفاً و671 ريالاً وفقا لموقع سبق.
التعليقات
المفسدين يستحقوا اشد أنواع العقاب لأنهم دمار للبلد وقالوا العلماء الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة
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باقي الفساد القبلي كل وزارة وجامعة ومؤسسة حكومية جاثم عليها عيال عم ومن القماعة هذا ولد عمي وهذا ولد خالي يجب القضاء عليهم لان يسبب انهيار بتركيبة السكان
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غيض من فيض ،، بعض الاستشاريين في بلادة ياخذ راتب معقول وعندنا يعطونه اضعاف راتبه عشرين مره وسكن ومواصلات وتذاكر والمشكلة لو عرضوا عليه ربع الراتب لوافق فوراً وبدون تردد،فساد ياعيني👀
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اقدم يالاسد بن الاسد محمد بن سلمان . فيه مشاريع متعثره ملياريه افتح ملفاتها. شركات كبرى إداريين غير سعوديين بلا كفاءة وقليل عمل ورواتب ضخمه.الكهرباء تتسلف مليارات ليه.التعليم ميزانيته لاتساوي مخرجات
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عليكم ب***خدمة واصل. يا خذ فلوس ولا يقدم خدمة فساااس علني
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لاحوله ولا قوة إلا بالله
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دي الشغلات وغيرها يعرفوها اغلب المواطنين من زمان,السؤال هل سنشاهد سجن مؤبد وسحب للاموال من كل المسؤولين عن دي السرقات في حق الوطن والمواطن؟والا قرصة اذن صغيره,وينحفظ الاكتشاف في الدراج؟
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غريبة ووووين وزارة الخدمة المدنية
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وش ذا وزارة ماليه لحالهم وش دا الرواتب الملياريه والله ما حصلوها رؤساء دول يالله شدوا حيلكم يا هيئة الرقابه ومكافحة الفساد وفتشوا باثر رجعي رجعوا مليارات الدوله اجل رواتب تسعين الف و80 ألف ليه وش عليه
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وش ها الرواتب الضخمة يا حافظ؟ موظفة رااتبها الشهري 53606 ريال .. اكبر استاذ سعودي في الجامعات السعودية نهاية مربوطه 28 الف ريال كما نشر في الصحف قبل كذا يوم . اجل اداري راتبه 99000 ريال !!؟ .. يا حظهم
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وش ها القطاع ، كني احلم ، شلون حصلو على ها الفرص ، من خمسه الالاف الى ٤٤ الف ،تسع مرات الراتب الاساسي ،فوق التصديق وشلون يتقاعدون ويتعاقد معهم بنفس اليوم والاخ الاداري المدير الى معطي نفسه 🤑
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وزارة الزراعة اللي ماستفدنا منها ولاشيء منذ أنشأت وتغيرت مسمياتها هي والثرة الحيوانية وش استفدنا قروض وخرطي ولافه إنتاجية الجنوب ارض خصبة والشمال أيضا ادعموهم بمتابعه
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لابد من انشاء جهاز رقابي عسكري مثل المباحث الاداريه يتابع اموال الدوله وميزانيات الادارات الحكوميه والشركات ونزاهه لاتغطي المملكه مساحه شاسعه وتكثيف عدد الموظفين فيها بعدد كبير وتوسيع صلاحياتها.....
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اصبروااااااااااااا وصااااااابرووااا أعطوا البطل محمد بن سلمان وقت وربي راح تشوووووووووفون العززززز بالمستقبل
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الحرس الوطني مليان سودانيين نايمين ويتقاضون رواتب ضخمة والتعاقد معهم بالوساطة ولا لهم أي اهمية أو لزوم.
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اللهم يا أرحم الراحمين يارب العرش العظيم وفق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اللهم احفظه من كل سوء ومكروه. اللهم أعنه وسدده. اللهم أرزقه ويسر أمره وأخذل عدوه وعدو الوطن. الوطن بخير بقيادته
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الله يقويكم
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شركات الجبيل امانتيت وكيمانويل والشركات الخاصة وشركات الاسمنت يجب ان تكون مملوكة للدولةة اقل نسبة 50 بالمائة ةهذا ماتفعله الدول المتقدمة
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طيب فهمنا كل هذا الان وش مصيرهم وماهي الاجراءات المتبعة ضدهم
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يجب تقييم اي موظف في الدوله حسب ادائه من ترقيه او علاوه واعطاء كل ذي حق حقه
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المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين سوف يجتثون الفساد والمفسدين بإذن الله نسأل الله أن يسدد خطاكم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين
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😂😂😂😂 تذكرت المعلمين ورواتبهم وحسد الناس لهم 😂😂😂😂 مثل الثومه ماكوله ومذمومة
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ياليت ديوان المراقبة العامة ينقب عن ملفات الفساد في ج***…………… ....،
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ياعالم والله ثم والله ثم والله ان تم عمل هيكلة لمؤسسات الدولة راااح نكون اغنى دولة بالعالم اجمع
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نتمنى ان يتم تعديل رواتب الضباط الجدد الذي يستلم مربوووط يتعدى ال 18000 ريال ليش ماياخذ 10000 ويزيدد راتبه ويكون له سقف وش هالبدلات خصوصا الدفاع المدني وقطاعات أخرى وش نستفيد منهم والله ماستفدنا منهم
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الطباء يعطون اول مربوط فقط نصف الراتب اللي ياخذونه الان وبعد خمس سنوات بعد مايكسبون خبرة يتم تعديل أوضاعهم وهكذا وراح توفر الدولة مليارات
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شيء يشيب له الراس
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عندنا شركتان كبيره جدا وهي الاتصالات والكهرباء مجرد مراجعه سريعه لتاريخ التعيين والرواتب الحاليه ستجد حالات يشيب لها الراس
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وزارة التعليم مقصره يحتاج لها هيكلة وخصخصة وتقييم للمدرسين وتكون زيادتهم السنوية والترقيات بتقييم والله اغلبهم الا من رحم الله لايصلح ان يكون معلما
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نحن لا نحسد احد والرزق عند الله بالله مهندس بشركة أرامكو يستلم 18000 ريال واخر بالبلدية يستلم 7800 ريال ليش مايكون في تقارب ليش مايكون فيه عدل أتمنى من الأسد محمد بن سلمان تصحيح الأوضاع الله يحميه
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الفساد مستشري في أكثر وزارات الدولة وسير على بركة الله يا خادم الحرمين الشريفين في إجتثاث الفساد وبمساعدة عضدك الأيمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظكم الله وسدد على الخير خطاكم
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شي لايصدق ...لكن والله ان الامير ابن سلمان ما اقدم على الاعتقالات والتحقيقات وايقاف الحسابات من شي هين والمعلن غير المخفي .. اللهم ازل الفساد وكل فاسد واعمم بالخير على بلادنا وادم امننا
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لانهم يعتبرون الخريب من يسلك لهم امورهو وعمولتهم. مثل مستر براون في درب باي باي لندن. وهنا باي باي يابلدي
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رواتب بالدولار وخيالية واخرتها يسوي نفس عمل ابن الوطن. لا ويدفعون عنه بعد ضريبته في ديرته ويسمعون خرابيطة و ولد البلد لقال الحق يعتبر كاذب فاسد👊
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تعالوا شوفوا جارتهم ام النفط ماغيرها وما اكثر المستشارين وبالعملة الصعبة كمان
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تخيلواا ايجار بوب كات مع سائق والراتب على الحكومة والسكن والاكل عليهم 14000 ريال شهريا يعني لو يشترون وحده ب 70000 ريال اوفر لهم بالله هذا يعقل ياعالم مشاريع تكلفتها ماتتعدى 100000 تكلف عشرات الملايين
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ووزارة العمل هناك 25 مليون وافد بعضهم عائلته معه يعني الأجانب 40 مليون وافد متكدسين في البلد بعضهم له 30 سنه وهو يشفط من خيرات البلد وعند اطرف مشكلة راح يهاجمنا وبعض اليد اللي امتدت له بالخير .
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البلد مليااااااااااااااااااااااااااااان فلوووووووووس الحكومة المفروض الحكومة ترسية المشاريع على نفسها هي اللي تنفذها بدال مايكلف المشروع مليارات يكلف مئات الملايين وبجودة عالية
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هذا هو الفساد بعينه جزاء الله خير الامير محمد بن سلمان قالها لن ينجوا كائن من كان ابحثوا في جميع الدوائر سواء عسكرية او حكومية
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استمروا في ضرب الفساد والمفسدين فهو طريق معبد لانهيار الوطن لا سمح الله
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والله اني متعشم خير في محمد بن سلمان احسسسسسسسسسسسسسه بيسوي شيء ما احد سواه
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من الصدمه قفل عقلي ومافهمت شيء( حسبنا الله ونعم الوكيل
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متي يتم مراجعة الشركات الخاصة التي الدولة لها نسبة كبيرة فيها
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أشوفو هيئة الطيران والمشاريع اللي ماسكينها شوفو الشركات شبه الحكومية والشركات الأخرى سهلوا على المواطن اذا يبي يفتح مشروع وساعدوهم.... والتربية والتعليم قللوا الزيادة السنوية للمعلمين ووظفوا غيرهم
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الحرس الوطني بس روحوا شوفو الوزارات الاخرى وخصوصااااا وزارة المالية نفسها والابتعاث الذي ليس منه أي فائدة تذكر ....... احموا المال العام وراح يكون دخل كل فرد لايقل عن 20000 ريال والأيام جاية
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لاحول ولاقوة إلا بالله أيعقل هذا الأمرأين أنتم يامكافحة الفساد عن هذا الفسادولاكن إذا ضيعت الأمانه فانتظرقيام الساعه هالحين عرفنا ليش الوافدين لاعبين في البلد لأن البلى من وفينا
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هي وقفت على هذي
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كارثه...لاتعليق
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