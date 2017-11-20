هدية سعودية إلى مصر
صحيفة المرصد: أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا البحري يستقبل قريبا شحنة لحوم يصل عددها إلى 30 ألف ذبيحة تزن 300 طن كمرحلة أولى مهداة من السعودية لصندوق تحيا مصر.
وبحسب يوسف حسن، مدير الحجر البيطري بميناء سفاجا، فإن عمليات إرسال شحنات لحوم الأضاحى السعودية إلى مصر متوقفة منذ 14 عامًا، وأن هذه هي الشحنة الأولى لها.
ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية فإن اللواء ياسر عبدالفتاح، مدير ميناء سفاجا البحري، عقد اجتماعا بحضور قيادات الميناء لبحث كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال شحنة اللحوم القادمة من السعودية.
وأكد مدير الميناء في بيان نقلته الوكالة الرسمية أنه تم الاتفاق على سرعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، وتسليم الشحنة لصندوق تحيا مصر تمهيدًا لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالمجان.
وأشار عبد الفتاح إلى أن ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الحجر الزراعي، والبعد عن كل أشكال الروتين.
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا تكريم لمصر وهي اللتي امتنعت عن التصويت !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت2/وتمنون على مصر بلحوم الاضاحي ؟؟ المصريون يضحون بالحج أضعاف أضعاف هذه الكمية ولكم 14 عاماً تمنعوها عن فقراء مصر والان تمنون عليهم بجزء من حقهم .. يا أخي فعلاً يلي إستحوا ماتوا ....
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله نفسي كبسة لحم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تحتاج مصر ل 30 مليون ذبيحة ليشبعو لحم لمرة واحدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجماعة ما يبون الا رز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً أهل نخوه وكرم ولهم الفضل من بعد الله في العطاء والخير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يستاهل شعب مصر ولكن لاتطمعون بموقف سياسي حقيقي او عسكري حقيقي معنا ترون بس كلام مثل سالفة مسافة السكة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ماراح نتوب .بالأمس مصر امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة ضد قرار يدين سوريا وانتهاكات حقوق إلإنسان فيها وامتنعت عن التصويت ضد ايران ومايحدث فيها من اعدامات واليوم نهدي لهم 30 ألف ذبيحة(نحن أولى بها )
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
اذا قسمنا 300 طن على 90 مليون نسمة يساوى 3.33 جرام لكل مصري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بلاد الخير ماتصدر الا الخير السعودية وقفت مع اغلب الحكومات والشعوب العربية والإسلامية تبني وتعمر وتحمي وغيرها يهدم ويدمر وترتمي في حضنة بعض الأنظمة العربية وشعوبها أنهُ الجحود والنكران والخذلان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً خيرهم واصل في كل مكان بالعالم فجزاهم الله خير الجزاء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بلوشي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق