هدية سعودية إلى مصر

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صحيفة المرصد: أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا البحري يستقبل قريبا شحنة لحوم يصل عددها إلى 30 ألف ذبيحة تزن 300 طن كمرحلة أولى مهداة من السعودية لصندوق تحيا مصر.

وبحسب يوسف حسن، مدير الحجر البيطري بميناء سفاجا، فإن عمليات إرسال شحنات لحوم الأضاحى السعودية إلى مصر متوقفة منذ 14 عامًا، وأن هذه هي الشحنة الأولى لها.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية فإن اللواء ياسر عبدالفتاح، مدير ميناء سفاجا البحري، عقد اجتماعا بحضور قيادات الميناء لبحث كل الاستعدادات اللازمة لاستقبال شحنة اللحوم القادمة من السعودية.

وأكد مدير الميناء في بيان نقلته الوكالة الرسمية أنه تم الاتفاق على سرعة إنهاء كل الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، وتسليم الشحنة لصندوق تحيا مصر تمهيدًا لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالمجان.

وأشار عبد الفتاح إلى أن ضرورة سرعة إنهاء إجراءات الحجر الزراعي، والبعد عن كل أشكال الروتين.