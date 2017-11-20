غموض حول إلغاء حفلتي كاظم في السعودية.. والترفيه تحذف الفعالية

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صحيفة المرصد: كشفت مصدر، عن إلغاء حفلتي الفنان كاظم الساهر المقررتين في الرياض وجدة يومي 28 و29 ديسمبر القادم.

ووفقا لـ”العربية.نت”، لم يكشف المصدر عن أسباب الإلغاء، ولكنه عاد للتأكيد أن حفلتي كاظم لن تقاما في وقتهما.

من جهته قام موقع “روزنامة الترفيه” المسؤول عن جدولة الفعاليات وربطها بمواقع التذاكر بإلغاء حفلة كاظم من الروزنامة وإلغاء صفحة الحفلة.

وكان كاظم الساهر، يستعد لإحياء حفلين غنائيين لأول مرة في المملكة، بمدينتي جدة والرياض، أواخر شهر ديسمبر المقبل.