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غموض حول إلغاء حفلتي كاظم في السعودية.. والترفيه تحذف الفعالية

غموض حول إلغاء حفلتي كاظم في السعودية.. والترفيه تحذف الفعالية
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المرصد 10 530 31 دقيقة

صحيفة المرصد: كشفت مصدر، عن إلغاء حفلتي الفنان كاظم الساهر المقررتين في الرياض وجدة يومي 28 و29 ديسمبر القادم.

ووفقا لـ”العربية.نت”، لم يكشف المصدر عن أسباب الإلغاء، ولكنه عاد للتأكيد أن حفلتي كاظم لن تقاما في وقتهما.

من جهته قام موقع “روزنامة الترفيه” المسؤول عن جدولة الفعاليات وربطها بمواقع التذاكر بإلغاء حفلة كاظم من الروزنامة وإلغاء صفحة الحفلة.

وكان كاظم الساهر، يستعد لإحياء حفلين غنائيين لأول مرة في المملكة، بمدينتي جدة والرياض، أواخر شهر ديسمبر المقبل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - الهاشمي
2017-11-20 15:39:26
تعليق مخالف الحمد الله
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9 - حفظ الله جنودنا
2017-11-20 15:38:27
بلا اغاني بلا حفلات
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8 - محمد الشهري (🌎)
2017-11-20 15:35:47
يعلم الله يا جدتي مزنه انها تعني أحسن منه اي حفل واي كلام
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( عدد التعليقات 1 )
7 - برق _ الحرم
2017-11-20 15:30:00
(((((( أهل الفن فهموها ...... يعكسون مواعيد الحفلات ..... اولا في السعودية وبعدين في الدوحة )))))
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6 - قول الحق
2017-11-20 15:27:38
كاظم قطري الجنسية .. وبعدين من زينه خله ينقلع بس
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5 - حلم الوطن
2017-11-20 15:25:23
أتوقع يبون اكبر من هذه الأسماء
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( عدد التعليقات 1 )
4 - برق _ الحرم
2017-11-20 15:23:51
(((((( اللي يلعب على الحبيلين ماينفع .....لاهو ولاغير صدقوني حفلة تنفع ))))))
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3 - ✅✅
2017-11-20 15:21:32
تعليق مخالف
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2 -
2017-11-20 15:19:09
الحمدلله
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-11-20 15:18:46
بالدمام هااانا فيه حفلات؟
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