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غموض حول إلغاء حفلتي كاظم في السعودية.. والترفيه تحذف الفعالية
صحيفة المرصد: كشفت مصدر، عن إلغاء حفلتي الفنان كاظم الساهر المقررتين في الرياض وجدة يومي 28 و29 ديسمبر القادم.
ووفقا لـ”العربية.نت”، لم يكشف المصدر عن أسباب الإلغاء، ولكنه عاد للتأكيد أن حفلتي كاظم لن تقاما في وقتهما.
من جهته قام موقع “روزنامة الترفيه” المسؤول عن جدولة الفعاليات وربطها بمواقع التذاكر بإلغاء حفلة كاظم من الروزنامة وإلغاء صفحة الحفلة.
وكان كاظم الساهر، يستعد لإحياء حفلين غنائيين لأول مرة في المملكة، بمدينتي جدة والرياض، أواخر شهر ديسمبر المقبل.
التعليقات
10 - الهاشمي2017-11-20 15:39:26
تعليق مخالف الحمد الله
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9 - حفظ الله جنودنا2017-11-20 15:38:27
بلا اغاني بلا حفلات
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8 - محمد الشهري (🌎)2017-11-20 15:35:47
يعلم الله يا جدتي مزنه انها تعني أحسن منه اي حفل واي كلام
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( عدد التعليقات 1 )7 - برق _ الحرم
(((((( أهل الفن فهموها ...... يعكسون مواعيد الحفلات ..... اولا في السعودية وبعدين في الدوحة )))))
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6 - قول الحق2017-11-20 15:27:38
كاظم قطري الجنسية .. وبعدين من زينه خله ينقلع بس
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5 - حلم الوطن2017-11-20 15:25:23
أتوقع يبون اكبر من هذه الأسماء
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( عدد التعليقات 1 )4 - برق _ الحرم
(((((( اللي يلعب على الحبيلين ماينفع .....لاهو ولاغير صدقوني حفلة تنفع ))))))
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3 - ✅✅2017-11-20 15:21:32
تعليق مخالف
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2 -2017-11-20 15:19:09
الحمدلله
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1 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-20 15:18:46
بالدمام هااانا فيه حفلات؟
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المشكله مو في الوقود المشكله في ارتفاع الأسعار لأن ارتفاع الوقود يرفع تكلفه النق...
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