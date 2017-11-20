شاهد: لاعبو الهلال يخالفون ياسر القحطاني.. ويابانية تطارد اللاعبين في مطار طوكيو

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صحيفة المرصد: وصل لاعبو الهلال إلى مطار طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الأحد بتوقيت اليابان، وكان في استقبالهم مشجعون يابانيون.

وأظهر الفيديو مشجعة يابانية انتظرت طويلاً لالتقاط الصور مع لاعبي الهلال, وحاول آخر التقاط صور مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وعلى جانب آخر خالف لاعبو الأزرق نصيحة قائدهم ياسر القحطاني حينما نصح لاعبي فريقه بتناول العصائر المثلجة من مقهى في المطار بسبب برودة الجو، إلا أن الجميع تناولوا مشروبات حارة.