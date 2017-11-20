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شاهد: لاعبو الهلال يخالفون ياسر القحطاني.. ويابانية تطارد اللاعبين في مطار طوكيو
صحيفة المرصد: وصل لاعبو الهلال إلى مطار طوكيو في ساعة متأخرة من مساء الأحد بتوقيت اليابان، وكان في استقبالهم مشجعون يابانيون.
وأظهر الفيديو مشجعة يابانية انتظرت طويلاً لالتقاط الصور مع لاعبي الهلال, وحاول آخر التقاط صور مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وعلى جانب آخر خالف لاعبو الأزرق نصيحة قائدهم ياسر القحطاني حينما نصح لاعبي فريقه بتناول العصائر المثلجة من مقهى في المطار بسبب برودة الجو، إلا أن الجميع تناولوا مشروبات حارة.
التعليقات
21 -2017-11-20 17:29:38
سيسألك الاياب ماذا فعلت في الذهاب يا هلال
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20 -2017-11-20 17:28:25
تعليق مخالف
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19 - ناصح لكل فاغر2017-11-20 17:12:15
إن شاء الله يرجعون بالكاس وعزاء لكل الفقراويه إنه الزعيم ياساده
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18 - مزارع من أرض الطيبين2017-11-20 17:10:17
تشريف الوطن ي زعيم برفع الكاس اتحادي.......مزارع
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17 - ابو سعد القحطاني2017-11-20 16:59:38
بيض الله وجيه لاعبو الهلال على مخالفتهم
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( عدد التعليقات 10,446 )16 - الرحااال
يحسبونهم الاتحاد..مالقوا ابو نوران معهم..خلوهم ومشوا..مابقى الا بنت وصورت مع المدرب،غير نمور آسيا مافيه بطل،مافيه فريق آسيوي فاز في نهائي في ملعب الخصم ب 5 اهداف الا النمور..الله يوفق الهلال بس صعبه💚
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( عدد التعليقات 9,651 )15 - بسمه
بالتوفيق للهلال يارب 💙
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14 - اخر صورة في المقطع كانت سوق مقتض2017-11-20 16:46:04
بالمواطنين اليابانيين . لو ان السوق عندنا كان مليان بنقالية وباكستانية بدون فائدة )بلد معتمد على ابنائه في كل شي . حنا الوفدين شفطون خيرات البلد ويحوّلونها برا .
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( عدد التعليقات 8,097 )13 - بلادي زوينا
أن شاء الله يتوج الهلال بطلا و يعود بالبطولة 🎊🎉🏆🎊🎉
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12 -2017-11-20 16:36:59
اهدي سلامي على عبده حسن وامحشم وام يهله مثل رسائل الشيبان زمان
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11 - saeed2017-11-20 16:36:32
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10 - أصيل2017-11-20 16:27:43
كتابة التقرير تذكرني بصحافتنا قبل 50 سنة حينما تكون اخبارهم عن عودة زميلهم بعد أن تمتع بإجازته خارج المملكة وأخبرهم بأنه رأى الأهرام وركب الحنطور ولم ينسى أن يتصور مع الممثل اسماعيل يس هههههههه
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9 -2017-11-20 16:24:31
بالتوفيق أوروا.
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8 - أصيل2017-11-20 16:21:36
وعلى جانب آخر خالف لاعبو الأزرق نصيحة قائدهم ياسر القحطاني حينما نصح لاعبي فريقه بتناول العصائر المثلجة من مقهى في المطار بسبب برودة الجو، إلا أن الجميع وتناولوا مشروبات حار ((( اللي فهم شي يفهمنا )))
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7 - بوأحمد2017-11-20 16:20:21
ههههههههه مارقتوا ما أنتصرتوا مافزتوا العالم ينتظركم
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6 - حلم الوطن2017-11-20 16:15:13
أحسه نكبه على الهلال ياسر المفروض دائماً لاعبين صغار لديهم لياقات خاصةً حينما يلعبون مع الشرق آسيويين ليجاروهم بالسرعه في الملعب واللياقه ايضاً
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5 - مستشار2017-11-20 16:12:05
اللهم انصر الفريق الياباني
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4 - Aliiiii2017-11-20 16:08:57
اتمنى التوفيق للزعيم مشجع نصراوي،،،
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-20 16:08:27
قال مشجعة قال ومايك العربية عادي تقولون تشتغل في مكتب القناة في طوكيو انا اللي هو انا مامادو لو اعطوني فلوس ما تصورت مع لاعبي الهلال المحلي
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2 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-20 16:05:28
اجواء البطولات هذي ما يعرفها الفقراوية لان عمرهم ما تعدوا الدور الاول .. جملتهم الشهيرة قادمون يا آسيا ومن ثاني مباراة يلزخهم الخويا ويدحدرون ويجي الزعيم ينتقم لهم ..
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1 - القصيبي2017-11-20 16:05:07
سالم الدوسري يحب التصوير وفي الملعب انواع التسدح ***
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آخر تعليق
بواسطة : يجيب الله المطر 😂
سبحان الله المصري مهما تعاشره وتصير طيب معاه يجيك يوم ويغدر فيك ....
بواسطة : دائما السعوديه سباقه بالخير
لحوم الاضاحي يتم توزيعها قبل انتهاء شهر ذي الحجه على المحتاجين ولكن نكران الجميل...
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