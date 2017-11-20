الرئيسية / شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل
شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم لرقيب شرطة في ساو باولو بالبرازيل كان خارج فترة دوامه مع زوجته و ابنه الرضيع بأحد صيدليات المدينة لشراء دواء.
وأثنا وجوده دخل رجلان مسلحان و هددا صاحب الصيدلية بالسلاح ليسرقا ماله.
ويظهر بالفيديو الرقيب و هو يحمل طفله تحت ذراعه و عرّف نفسه للمسلحين بأنه ضابط شرطة إلا أن أحدهما صوّب سلاحه نحوه فاضطرّ الشرطي للتعامل مع الموقف، فأطلق النار على أحدهما أرداه قتيلا، في حين هرعت زوجته مذعورة نحوه خوفاً على الرضيع لتأخذه منه و يحتميان بين صفي أحد أروقة الصيدلية إلى أن انتهى المقطع,وتم تصوير المقطع بواسطة كاميرا مراقبة للصيدلية.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
5 - saeed2017-11-20 17:24:40
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,446 )4 - الرحااال
الشجاعه ليس لها وطن او زمان..كفو 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - Ymni mahbob2017-11-20 17:09:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )2 - برق _ الحرم
(((عـــــاجل .....شرطي فرنسي يقتل 3 أشخاص ثم ينتحر))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,097 )1 - بلادي زوينا
الحمد لله ديرتي أمن و أماااان 🇸🇦
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : يجيب الله المطر 😂
سبحان الله المصري مهما تعاشره وتصير طيب معاه يجيك يوم ويغدر فيك ....
بواسطة : دائما السعوديه سباقه بالخير
لحوم الاضاحي يتم توزيعها قبل انتهاء شهر ذي الحجه على المحتاجين ولكن نكران الجميل...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
فيديو: الإعلامي “عمرو أديب” يكشف مخطط تقسيم مصر إلى 3 دول !المرصد 47 4٬206 10 ساعات
إيران تتسبب بفضيحة غير متوقعة لدول عربية في الأمم المتحدة!المرصد 164 12٬412 13 ساعة
بالفيديو و الصور: الزيمبابويون يرقصون بعد انقلابهم على رئيسهم في حفله السنويالمرصد 9 2٬419 21 ساعة
شاهد..كيف رد “سعد الحريري”على إعلامية لبنانية فاجأته بسؤال عن شعوره بالحرية!المرصد 60 17٬731 23 ساعة
المرصد الرياضي
شاهد: لاعبو الهلال يخالفون ياسر القحطاني.. ويابانية تطارد اللاعبين في مطار طوكيوالمرصد 21 2٬784 2 ساعتين
شاهد: لاعب أوراوا الياباني يشعل غضب الهلاليين.. بمقطع فيديو ساخر!المرصد 61 8٬638 6 ساعات
“العويران” يفتح النار على سامي الجابر.. ويوجه رسالة إلى رئيس “الشباب” !المرصد 47 4٬752 5 ساعات
بعد تمني تضاعف الإصابة لـ”إدوارو” .. المنيع : لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب !المرصد 67 2٬785 9 ساعات
اخبار فنية
ممثلة أمريكية تتهم “حبيب الحبيب” بالتحرش الجنسي بها في “سيلفي” وتهدد بفضحه!المرصد 83 8٬416 4 ساعات
تعرف على أسعار تذاكر حفل الفنانة بلقيس النسائي في جدةالمرصد 148 7٬345 9 ساعات
بشرى سارة .. هيئة الترفيه تعلن عن إقامة حفل عالمي للشاب” خالد” والمغني الأمريكي “نيللي” بجدةالمرصد 171 3٬625 15 ساعة
للمرة الأولى في المملكة .. حفل للفنانة “هبة طوجي” بالرياض .. وهذا موعده!المرصد 147 8٬949 يومين
اخبار منوعة
فيديو : شاهد موقف غريب .. شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيين .. وهكذا علق المغردون!المرصد 17 666 20 دقيقة
“ابنة مقاول سوري هجر دمشق واستقر في السعودية”.. معلومات لا تعرفونها عن زوجة “الحريري”-صورالمرصد 36 17٬708 13 ساعة
علا الفارس تهاجم مشجع هلالي توعد بتطليق زوجته إذا خسر فريقه : شنبك هذا على قطوة!المرصد 118 8٬554 24 ساعة
شاهد..صاحبة الكليب الفاضح “منهارة” بعد إلقاء القبض عليهاالمرصد 44 16٬749 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيلالمرصد 5 519 50 دقيقة
لن تصدق..مهارة “عقيد سعودي” في فك ألغام الحوثيين بالحد الجنوبي..وهذا طلبه من زملائه !-فيديوالمرصد 49 4٬406 4 ساعات
أخفوها داخل ملابسهم .. أسلحة بيضاء تحيل جماهير هلالية للنيابة !المرصد 38 4٬945 9 ساعات
بالفيديو .. ريم عبدالله تلتقط سيلفي مع ماجد عبدالله : “سعدت بشوفتك”المرصد 63 13٬273 18 ساعة
اخبار ثقافية
عالم أميركي يستكشف تكوينات حجرية غامضة في صحراء السعودية ! -صورالمرصد 20 3٬776 10 ساعات
تعرف على بقايا جمجمة «دالي» التي قد تغير تاريخ تطور الإنسان كله – صورالمرصد 23 2٬679 3 أيام
اخبار صحية
تعرف على أعراض “سرطان البروستات” قاتل الرجال الخفي!.. فيديوالمرصد 6 7٬524 16 ساعة
لماذا يجب أن تتناول هذا الزيت يومياً على معدة خاوية ؟المرصد 38 11٬995 19 ساعة
عصير منزلي بسيط ينهي “مأساة الشخير”المرصد 9 7٬270 22 ساعة
نجاح أول عملية زراعة رأس بشرية في العالمالمرصد 38 10٬156 3 أيام
اخبار اقتصادية
بعد الضريبة المضافة .. هذه هي زيادة تكلفة تعبئة خزان وقود سيارتك ؟المرصد 79 14٬160 9 ساعات
بأكثر من 295 مليون ريال .. شاهد بيع 12 عقاراً بالمزاد الرابع لـ”تركة الراجحي” !المرصد 27 5٬647 يوم واحد
«الزكاة» تكشف حقيقة إعفاء الأسهم والرواتب والسيارات من ضريبة «المضافة» !المرصد 28 6٬248 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬957 أسبوعين
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬720 أسبوعين
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬812 أسبوعين
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬605 شهر واحد
الاخيرة
المرور يعقد مؤتمر صحفي .. من أجل الإجابة على الأسئلة التي تخص قيادة المرأةالمرصد 19 1٬172 15 ساعة
مفاجأة مثيرة حول حقيقة رحلة “أبولو” للقمر ..أين تم تصوير هذه اللقطات؟-صورالمرصد 36 7٬091 يوم واحد
“المسند” يكشف خريطة الأمطار والبرد خلال الأسبوع ! – صورالمرصد 9 10٬541 يومين
كاريكاتير