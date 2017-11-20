شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم لرقيب شرطة في ساو باولو بالبرازيل كان خارج فترة دوامه مع زوجته و ابنه الرضيع بأحد صيدليات المدينة لشراء دواء.

وأثنا وجوده دخل رجلان مسلحان و هددا صاحب الصيدلية بالسلاح ليسرقا ماله.

ويظهر بالفيديو الرقيب و هو يحمل طفله تحت ذراعه و عرّف نفسه للمسلحين بأنه ضابط شرطة إلا أن أحدهما صوّب سلاحه نحوه فاضطرّ الشرطي للتعامل مع الموقف، فأطلق النار على أحدهما أرداه قتيلا، في حين هرعت زوجته مذعورة نحوه خوفاً على الرضيع لتأخذه منه و يحتميان بين صفي أحد أروقة الصيدلية إلى أن انتهى المقطع,وتم تصوير المقطع بواسطة كاميرا مراقبة للصيدلية.

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