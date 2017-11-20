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شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل

شاهد فيديو صادم : شرطي يحمل طفل و يطلق النار على لصّين حاولا سرقة صيدلية في البرازيل
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المرصد 5 519 50 دقيقة

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صادم لرقيب شرطة في ساو باولو بالبرازيل كان خارج فترة دوامه مع زوجته و ابنه الرضيع بأحد صيدليات المدينة لشراء دواء.

وأثنا وجوده دخل رجلان مسلحان و هددا صاحب الصيدلية بالسلاح ليسرقا ماله.

ويظهر بالفيديو الرقيب و هو يحمل طفله تحت ذراعه و عرّف نفسه للمسلحين بأنه ضابط شرطة إلا أن أحدهما صوّب سلاحه نحوه فاضطرّ الشرطي للتعامل مع الموقف، فأطلق النار على أحدهما أرداه قتيلا، في حين هرعت زوجته مذعورة نحوه خوفاً على الرضيع لتأخذه منه و يحتميان بين صفي أحد أروقة الصيدلية إلى أن انتهى المقطع,وتم تصوير المقطع بواسطة كاميرا مراقبة للصيدلية.

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التعليقات


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5 - saeed
2017-11-20 17:24:40
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( عدد التعليقات 10,446 )
4 - الرحااال
2017-11-20 17:15:42
الشجاعه ليس لها وطن او زمان..كفو 💚
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3 - Ymni mahbob
2017-11-20 17:09:47
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 1 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-20 17:05:20
(((عـــــاجل .....شرطي فرنسي يقتل 3 أشخاص ثم ينتحر))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,097 )
1 - بلادي زوينا
2017-11-20 16:46:33
الحمد لله ديرتي أمن و أماااان 🇸🇦
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آخر تعليق
بواسطة :

سيسألك الاياب ماذا فعلت في الذهاب يا هلال...
بواسطة : يجيب الله المطر 😂

سبحان الله المصري مهما تعاشره وتصير طيب معاه يجيك يوم ويغدر فيك ....
بواسطة : Saad

تعتذر عن ويش عن التفرنج والمجاهره به وإلا جلوسها على العلم او زيارتها لقطر ولاكن...
بواسطة : دائما السعوديه سباقه بالخير

لحوم الاضاحي يتم توزيعها قبل انتهاء شهر ذي الحجه على المحتاجين ولكن نكران الجميل...
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