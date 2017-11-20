فيديو : شاهد موقف غريب .. شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيين .. وهكذا علق المغردون!

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صحيفة المرصد:تداول ناشطون بتويتر مقطعاً مصوراً أثار سخرية واسعة، للشاعر “سلطان الهاجري” أثناء حضوره “اجتماع قبائل قحطان” تضامنا مع قبيلة الهواجر.

ويظهر المقطع المتداول “الهاجري” داخل أحد المخيمات بالاجتماع وهو يسير ويحيط به عدد من الحراس الشخصيين بشكل لافت جدا وكأنه (شخصية هامة) يخشى تدافع الناس عليه، في الوقت الذي لم يظهر فيه أي جمهور بجانبه أو حتى شخص واحد يريد السلام عليه.

وبعد تداول المقطع على نطاق واسع بتويتر، أصبح مجال خصب للتندر من قبل النشطاء.

وسخر مغرد من المشهد المبالغ فيه بقوله:” ذكرني يوم نلعب فتاحي ياوردة قفالي ياوردة ” وآخرون انتقدوا مبالغة الشاعر في هذا الأمر، حيث رأوا من الوضع المحيط به أن الأمر لم يكن يستدعي مثل هذه الحراسة ووصفوا الأمر بـ “الأفورة”. بعضهم سخر بقوله:” هذا اللي يقولون عنه مسوي زحمة والشارع فاضي”.

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