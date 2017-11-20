فيديو : شاهد موقف غريب .. شاعر سعودي يحيط به حراس شخصيين .. وهكذا علق المغردون!
صحيفة المرصد:تداول ناشطون بتويتر مقطعاً مصوراً أثار سخرية واسعة، للشاعر “سلطان الهاجري” أثناء حضوره “اجتماع قبائل قحطان” تضامنا مع قبيلة الهواجر.
ويظهر المقطع المتداول “الهاجري” داخل أحد المخيمات بالاجتماع وهو يسير ويحيط به عدد من الحراس الشخصيين بشكل لافت جدا وكأنه (شخصية هامة) يخشى تدافع الناس عليه، في الوقت الذي لم يظهر فيه أي جمهور بجانبه أو حتى شخص واحد يريد السلام عليه.
وبعد تداول المقطع على نطاق واسع بتويتر، أصبح مجال خصب للتندر من قبل النشطاء.
وسخر مغرد من المشهد المبالغ فيه بقوله:” ذكرني يوم نلعب فتاحي ياوردة قفالي ياوردة ” وآخرون انتقدوا مبالغة الشاعر في هذا الأمر، حيث رأوا من الوضع المحيط به أن الأمر لم يكن يستدعي مثل هذه الحراسة ووصفوا الأمر بـ “الأفورة”. بعضهم سخر بقوله:” هذا اللي يقولون عنه مسوي زحمة والشارع فاضي”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
هياط بس من النوع القبلي العصبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الهواجر في الحضور ما تعدو ٢٠٠ رجال اما القحطاين فسكروا الطرق وعبو المخيمات حتى الامن ما تدخل معهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكله جايب له من العمال اللي يشتغلو باليوميه عند محلات السباكه ومعطى كل واحد 50 ريال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فتاحي ياوردة😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعنني مهم والله ما احد جاب خبره 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****قحطان مايبي لهم حراس شجعان من يوم عاد بقعا صبيه.
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
مرض نفسي لكن لاحول ولا قوة الا بالله من هذا الهيااااااااااااااااأااااط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ويهايطون. حتى اللي بيجيب معاه حراس بس ما يمشون محاوطينه كذا.😂🤣🤭😂🤣😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هياط ***من جد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يمقن يهايط ويمقن مسوي شي غلط وخايف ولكن الحذر من هذه الاجتماعات القبلية مافيه غير التعصب والفرقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يا كاسترو والا شارل ديغول! 🤩
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السبب في هذا هو الحضوة الاجتماعية التي تحاط بشعراء ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعني شوفوني بعد لو لبس كرفته حمرا كان احسن علشان يشوفونه 😅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذي الاشكال نحتاج ولي العهد يتصرف معاهم 🤦♀️هياااااااااااط ..ذكرني بلاعب النصر خالد الغامدي في زواجه مع البودي قارد تبعه والظاهر مستأجرهم من نفس الشركه هههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
عادي هذول متعودين على الهياط وبهم نقص بالذات يقلدون تقليد اعمى معروفين من اشكالهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق