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اتمنى من الكتاب ومخرجين المسلسلات والمسرحيات ان يجدوا لهم ادوار حسب ميولهم
من الاخ هذا
إغلاق المحلات بهذه الطريقه يعتبر إعتراف بالتستر
في سبيل الشهرة والمادة بدأ البعض يتنازل عن الأخلاق والقيم
ليس في الرياض فقط ، بل في جميع مدن بلدنا ،،،
نظوا البلد من العماله فهم خطر أمني و إقتصادي ،،،
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