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بعد انتشار خبر وفاته.. مشهور سناب "ريان جيلر" يظهر مجددًا ويكشف سر اختفائه
شاهد.. إغلاق المحال التجارية بالرياض بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة وانعدام رؤية على هذه المناطق
بالفيديو: مواطنة تروي قصتها الغريبة بعد زواج دام 45 عامًا.. ورسالة زوجها الأخيرة قبل الطلاق
مصابة بالإيدز.. قصة فتاة مشردة أثار هروبها من دار للإيواء القلق في مصر
شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء
بعد انتشار خبر وفاته.. مشهور سناب "ريان جيلر" يظهر مجددًا ويكشف سر اختفائه
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2 د
3

بعد انتشار خبر وفاته.. مشهور سناب "ريان جيلر" يظهر مجددًا ويكشف سر اختفائه

شاهد.. إغلاق المحال التجارية بالرياض بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
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22 د
3

شاهد.. إغلاق المحال التجارية بالرياض بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة وانعدام رؤية على هذه المناطق
آخر الأخبار
38 د
3

بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة وانعدام رؤية على هذه المناطق

بالفيديو: مواطنة تروي قصتها الغريبة بعد زواج دام 45 عامًا.. ورسالة زوجها الأخيرة قبل الطلاق
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44 د
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بالفيديو: مواطنة تروي قصتها الغريبة بعد زواج دام 45 عامًا.. ورسالة زوجها الأخيرة قبل الطلاق

مصابة بالإيدز.. قصة فتاة مشردة أثار هروبها من دار للإيواء القلق في مصر
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1 س
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مصابة بالإيدز.. قصة فتاة مشردة أثار هروبها من دار للإيواء القلق في مصر

شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء
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1 س
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شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء

الكشف عن اسم وجنسية المقيم العربي الذي تحرش وهدد موظفة بالقتل داخل مقر عملها بالرياض
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الكشف عن اسم وجنسية المقيم العربي الذي تحرش وهدد موظفة بالقتل داخل مقر عملها بالرياض

18 س
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شاهد: مشهور سناب "سمول كابتشينو" يرقص ويتمايل بجانب فتاة حسناء في أحدث ظهور له
آخر الأخبار

شاهد: مشهور سناب "سمول كابتشينو" يرقص ويتمايل بجانب فتاة حسناء في أحدث ظهور له

20 س
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34073
بالفيديو: مستفيد من إزالة عشوائيات جدة يروي حقائق صادمة.. وقصة استلامه المسكن الجديد
آخر الأخبار

بالفيديو: مستفيد من إزالة عشوائيات جدة يروي حقائق صادمة.. وقصة استلامه المسكن الجديد

1 ي
comment 10
24355
بالفيديو.. لاعبة التنس يارا الحقباني تكشف عن سبب عدم انسحابها من أمام منافستها الإسرائيلية
آخر الأخبار

بالفيديو.. لاعبة التنس يارا الحقباني تكشف عن سبب عدم انسحابها من أمام منافستها الإسرائيلية

2 ي
comment 25
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شاهد: إعلامية "عربية" شهيرة تخرج عن صمتها وترد على مزاعم الفيلم الإباحي المنسوب لها
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شاهد: إعلامية "عربية" شهيرة تخرج عن صمتها وترد على مزاعم الفيلم الإباحي المنسوب لها

14 س
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تنبيه هام من "الداخلية" لمنشآت القطاع الخاص
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تنبيه هام من "الداخلية" لمنشآت القطاع الخاص

9 س
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وزير خارجية قطر يكشف عن سبب تأخر عودة العلاقات مع البحرين
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وزير خارجية قطر يكشف عن سبب تأخر عودة العلاقات مع البحرين

4 س
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3412
توضيح هام من "الموارد البشرية" بشأن دراسة تقليص أيام العمل
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توضيح هام من "الموارد البشرية" بشأن دراسة تقليص أيام العمل

6 س
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بعد انتشار خبر وفاته.. مشهور سناب "ريان جيلر" يظهر مجددًا ويكشف سر اختفائه
بعد انتشار خبر وفاته.. مشهور سناب "ريان جيلر" يظهر مجددًا ويكشف سر اختفائه
2 د
comment 0
93
شاهد.. إغلاق المحال التجارية بالرياض بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
شاهد.. إغلاق المحال التجارية بالرياض بعد انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر
22 د
comment 2
732
بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة وانعدام رؤية على هذه المناطق
بالفيديو.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة وانعدام رؤية على هذه المناطق
38 د
comment 0
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بالفيديو: مواطنة تروي قصتها الغريبة بعد زواج دام 45 عامًا.. ورسالة زوجها الأخيرة قبل الطلاق
بالفيديو: مواطنة تروي قصتها الغريبة بعد زواج دام 45 عامًا.. ورسالة زوجها الأخيرة قبل الطلاق
44 د
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مصابة بالإيدز.. قصة فتاة مشردة أثار هروبها من دار للإيواء القلق في مصر
مصابة بالإيدز.. قصة فتاة مشردة أثار هروبها من دار للإيواء القلق في مصر
1 س
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تايلند تعلن تغيير اسم العاصمة بانكوك
تايلند تعلن تغيير اسم العاصمة بانكوك
1 س
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شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء
شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء
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شاهد: وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا.. ويحذر: هذا الشخص سيتحمل المسؤولية!
شاهد: وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن آخر مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا.. ويحذر: هذا الشخص سيتحمل المسؤولية!
2 س
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بالفيديو.. هل سيتم إزالة المباني التاريخية في الأحياء العشوائية بجدة؟.. مراسل العربية يُجيب
بالفيديو.. هل سيتم إزالة المباني التاريخية في الأحياء العشوائية بجدة؟.. مراسل العربية يُجيب
2 س
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شاهد: لبناني يقدم رضيعته للجيش في صيدا لعدم قدرته على توفير الطعام
شاهد: لبناني يقدم رضيعته للجيش في صيدا لعدم قدرته على توفير الطعام
2 س
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شاهد.. ناشطة تونسية توثق رحلة هجرتها غير الشرعية إلى إيطاليا
شاهد.. ناشطة تونسية توثق رحلة هجرتها غير الشرعية إلى إيطاليا
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بالفيديو.. صاحب عربة "الفود ترك" بتبوك يروي تفاصيل الواقعة بعد قيام شخص بسكب البنزين عليها وحرقها
بالفيديو.. صاحب عربة "الفود ترك" بتبوك يروي تفاصيل الواقعة بعد قيام شخص بسكب البنزين عليها وحرقها
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واشنطن : روسيا طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو
واشنطن : روسيا طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو
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تعديل مخالفات الذوق العام باعتبار لبس الشورت للرجال لا يعد مخالفة في الأماكن العامة
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس
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وزير خارجية قطر يكشف عن سبب تأخر عودة العلاقات مع البحرين
وزير خارجية قطر يكشف عن سبب تأخر عودة العلاقات مع البحرين
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دراسة جديدة تحسم الجدل بشأن حقيقة منع زيت الزيتون الإصابة بهذا المرض
دراسة جديدة تحسم الجدل بشأن حقيقة منع زيت الزيتون الإصابة بهذا المرض
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مصري يطلق زوجته بسبب إدمانها لشرب الحليب بالموز!
مصري يطلق زوجته بسبب إدمانها لشرب الحليب بالموز!
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أمير الكويت يصدر مرسوماً أميرياً بشأن استقالة وزيري الدفاع والداخلية
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تنويه هام من سفارة المملكة في الكويت للمواطنين بشأن يوم التأسيس
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13 امرأة يحضرن حفل زفاف بالهند .. وعند جلوسهن على لوح حديدي حدثت الكارثة - فيديو
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Mohammed yassen

اتمنى من الكتاب ومخرجين المسلسلات والمسرحيات ان يجدوا لهم ادوار حسب ميولهم
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برلماني مصري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد الـ"مايوه"

برلماني مصري يرد على تصريحات إبراهيم عيسى حول لبس نساء الصعيد الـ"مايوه"

6 س
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يوتيوب المرصد
مصر.. إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحات عن لبس "نساء الصعيد" للمايوه قبل 50 عامًا - فيديو

مصر.. إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحات عن لبس "نساء الصعيد" للمايوه قبل 50 عامًا - فيديو

18 س
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أحدهم خلع الفانيلة .. شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين وسائق باص مصري بالكويت

أحدهم خلع الفانيلة .. شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين وسائق باص مصري بالكويت

1 ي
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شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل

شاهد.. لحظة محاصرة "جيب شاص" وسارقه على طريق سريع في حائل

3 ي
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شاهد .. ردة فعل رجل مرور رأى طفلاً يبكي بمفرده في شارع عام بحائل!

شاهد .. ردة فعل رجل مرور رأى طفلاً يبكي بمفرده في شارع عام بحائل!

3 ي
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أخبار ثقافية
بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

1 أس
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هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

2 أس
comment 24
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شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

2 أس
comment 14
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الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

الجمعية السعودية للاستعاضة السنية تشارك بالمؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي ..ودعوة هامة للمختصين بهذا الشأن

2 أس
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أخبار صحية
دراسة جديدة تحسم الجدل بشأن حقيقة منع زيت الزيتون الإصابة بهذا المرض

دراسة جديدة تحسم الجدل بشأن حقيقة منع زيت الزيتون الإصابة بهذا المرض

5 س
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ليست في الجهاز التنفسي .. 6 أعراض جديدة تؤكد الإصابة بمتحور "أوميكرون"!

ليست في الجهاز التنفسي .. 6 أعراض جديدة تؤكد الإصابة بمتحور "أوميكرون"!

9 س
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أكبر دراسة من نوعها تحسم الجدل بشأن حقيقة الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول!

أكبر دراسة من نوعها تحسم الجدل بشأن حقيقة الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول!

1 ي
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ليس فيتامين "سي" فقط.. تعرف على 5 فوائد سحرية للبرتقال لا يعرفها الكثيرون 

ليس فيتامين "سي" فقط.. تعرف على 5 فوائد سحرية للبرتقال لا يعرفها الكثيرون 

1 ي
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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

4 س
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وكالة "بلومبيرج" تكشف كيف حققت أزمة أوكرانيا مكاسب قوية للسعودية اقتصاديا وسياسيا على المستوى الدولي

وكالة "بلومبيرج" تكشف كيف حققت أزمة أوكرانيا مكاسب قوية للسعودية اقتصاديا وسياسيا على المستوى الدولي

18 س
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء

1 ي
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"الوزراء" يوافق على الترخيص لبنك رقمي جديد.. والكشف عن اسمه وقيمة رأسماله

"الوزراء" يوافق على الترخيص لبنك رقمي جديد.. والكشف عن اسمه وقيمة رأسماله

2 ي
comment 7
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أخبار السيارات
شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

4 ي
comment 28
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شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

1 أس
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شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

1 أس
comment 34
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شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

شاهد: إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا" وهذا ما ترمز إليه

1 أس
comment 7
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مناسبات
شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء

شاهد: سعوديان يقلدان شخصيتي "صعيدي" و"باكستاني"على الهواء

1 س
comment 3
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شاهد.. ناشطة تونسية توثق رحلة هجرتها غير الشرعية إلى إيطاليا

شاهد.. ناشطة تونسية توثق رحلة هجرتها غير الشرعية إلى إيطاليا

3 س
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13 امرأة يحضرن حفل زفاف بالهند .. وعند جلوسهن على لوح حديدي حدثت الكارثة - فيديو

13 امرأة يحضرن حفل زفاف بالهند .. وعند جلوسهن على لوح حديدي حدثت الكارثة - فيديو

8 س
comment 6
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شاهد: إعلامية "عربية" شهيرة تخرج عن صمتها وترد على مزاعم الفيلم الإباحي المنسوب لها

شاهد: إعلامية "عربية" شهيرة تخرج عن صمتها وترد على مزاعم الفيلم الإباحي المنسوب لها

14 س
comment 9
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