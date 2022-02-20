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رئيس التحرير : مشعل العريفي
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين شركة وسط جدة وناديي الاتحاد والأهلي .. والكشف عن مدة وقيمة العقد
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين "القدية" ونادييْ "الهلال والنصر" لمدة 20 عاماً وقيمة العقد
بالفيديو.. استشاري يزف خبرًا سارًا بشأن موعد رفع الإجراءات الاحترازية
شاهد.. طفل وطفلة من "الدوادمي" يتحدثان الإنجليزية بطلاقة مع فريق الرالي الفرنسي
أول تعليق من قائد المركبة الذي دهس مواطنة بالباحة :لهذا السبب هربت من موقع الحادث
"يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين".. شاهد: "الزعاق" يكشف سمات عقرب الدم وعدد أيامه
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين شركة وسط جدة وناديي الاتحاد والأهلي .. والكشف عن مدة وقيمة العقد
آخر الأخبار
6 د
1

تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين شركة وسط جدة وناديي الاتحاد والأهلي .. والكشف عن مدة وقيمة العقد

تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين "القدية" ونادييْ "الهلال والنصر" لمدة 20 عاماً وقيمة العقد
آخر الأخبار
19 د
1

تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين "القدية" ونادييْ "الهلال والنصر" لمدة 20 عاماً وقيمة العقد

بالفيديو.. استشاري يزف خبرًا سارًا بشأن موعد رفع الإجراءات الاحترازية
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بالفيديو.. استشاري يزف خبرًا سارًا بشأن موعد رفع الإجراءات الاحترازية

شاهد.. طفل وطفلة من "الدوادمي" يتحدثان الإنجليزية بطلاقة مع فريق الرالي الفرنسي
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شاهد.. طفل وطفلة من "الدوادمي" يتحدثان الإنجليزية بطلاقة مع فريق الرالي الفرنسي

أول تعليق من قائد المركبة الذي دهس مواطنة بالباحة :لهذا السبب هربت من موقع الحادث
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أول تعليق من قائد المركبة الذي دهس مواطنة بالباحة :لهذا السبب هربت من موقع الحادث

"يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين".. شاهد: "الزعاق" يكشف سمات عقرب الدم وعدد أيامه
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"يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين".. شاهد: "الزعاق" يكشف سمات عقرب الدم وعدد أيامه

الحصيني يحدد موعد انتهاء الشتاء الفعلي ورفع الملابس الثقيلة
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الحصيني يحدد موعد انتهاء الشتاء الفعلي ورفع الملابس الثقيلة

1 ي
comment 3
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شاهد.. رهف القحطاني "وذ نكهة" تؤدي وصلة "رقص قزوعي" مع اللبنانية الدكتورة يومي
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شاهد.. رهف القحطاني "وذ نكهة" تؤدي وصلة "رقص قزوعي" مع اللبنانية الدكتورة يومي

20 س
comment 56
53218
درجات الحرارة تقترب من الصفر... "الأرصاد" تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الغد بهذه المناطق
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درجات الحرارة تقترب من الصفر... "الأرصاد" تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الغد بهذه المناطق

2 ي
comment 0
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"بنت عمي ومراتي وده عادي عندنا".. شاهد..أول لقاء تلفزيوني لـ عريس الإسماعيلية الذي تعدى على زوجته بالضرب ليلة زفافهما
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"بنت عمي ومراتي وده عادي عندنا".. شاهد..أول لقاء تلفزيوني لـ عريس الإسماعيلية الذي تعدى على زوجته بالضرب ليلة زفافهما

2 ي
comment 30
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هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان ؟ .. المرور يجيب
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هل الراكب عليه مخالفة عدم ربط حزام الأمان ؟ .. المرور يجيب

2 ي
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"الفقد هو الأسوأ".. نجل خالد سامي يثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة عن صحة والده
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"الفقد هو الأسوأ".. نجل خالد سامي يثير قلق الجمهور بتغريدة غامضة عن صحة والده

3 ي
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يُشبه زيوت التشحيم في السيارات.. شاهد: الخضيري يحذر من زيت شهير يتسبب في ترسب الدهون بالأوعية الدموية وتصلب الشرايين
آخر الأخبار

يُشبه زيوت التشحيم في السيارات.. شاهد: الخضيري يحذر من زيت شهير يتسبب في ترسب الدهون بالأوعية الدموية وتصلب الشرايين

3 ي
comment 7
57672
تنبيه هام من "الداخلية" لمنشآت القطاع الخاص
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تنبيه هام من "الداخلية" لمنشآت القطاع الخاص

3 ي
comment 8
42127
آخر الأخبار
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين شركة وسط جدة وناديي الاتحاد والأهلي .. والكشف عن مدة وقيمة العقد
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين شركة وسط جدة وناديي الاتحاد والأهلي .. والكشف عن مدة وقيمة العقد
6 د
comment 0
137
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين "القدية" ونادييْ "الهلال والنصر" لمدة 20 عاماً وقيمة العقد
تعرف على تفاصيل اتفاقية شراكة بين "القدية" ونادييْ "الهلال والنصر" لمدة 20 عاماً وقيمة العقد
19 د
comment 0
539
بالفيديو.. استشاري يزف خبرًا سارًا بشأن موعد رفع الإجراءات الاحترازية
بالفيديو.. استشاري يزف خبرًا سارًا بشأن موعد رفع الإجراءات الاحترازية
57 د
comment 3
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شاهد.. طفل وطفلة من "الدوادمي" يتحدثان الإنجليزية بطلاقة مع فريق الرالي الفرنسي
شاهد.. طفل وطفلة من "الدوادمي" يتحدثان الإنجليزية بطلاقة مع فريق الرالي الفرنسي
1 س
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أول تعليق من قائد المركبة الذي دهس مواطنة بالباحة :لهذا السبب هربت من موقع الحادث
أول تعليق من قائد المركبة الذي دهس مواطنة بالباحة :لهذا السبب هربت من موقع الحادث
1 س
comment 8
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"يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين".. شاهد: "الزعاق" يكشف سمات عقرب الدم وعدد أيامه
"يا ربنا يا رحيم أكفنا برد الحميمين".. شاهد: "الزعاق" يكشف سمات عقرب الدم وعدد أيامه
1 س
comment 1
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المخابرات الأمريكية: بوتين أمر القوات الروسية بغزو أوكرانيا
المخابرات الأمريكية: بوتين أمر القوات الروسية بغزو أوكرانيا
1 س
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شاهد.. أسماء اللاعبات في أول تشكيلة رسمية لمنتخب السعودية للسيدات
شاهد.. أسماء اللاعبات في أول تشكيلة رسمية لمنتخب السعودية للسيدات
2 س
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"حبيبي أرسلي الرسوم عشان أطلع لعندك".. شاهد: أحدث وأغرب طريقة للنصب من نساء منقبات بزعم الزواج
"حبيبي أرسلي الرسوم عشان أطلع لعندك".. شاهد: أحدث وأغرب طريقة للنصب من نساء منقبات بزعم الزواج
2 س
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بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.. شاهد.. تزاحم النساء لشراء الأزياء التراثية داخل أحد الأسواق بالرياض
بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.. شاهد.. تزاحم النساء لشراء الأزياء التراثية داخل أحد الأسواق بالرياض
3 س
comment 14
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شاهد.. "إرهابي حوثي" يقتل شاب يمني بسبب ولاعة
شاهد.. "إرهابي حوثي" يقتل شاب يمني بسبب ولاعة
3 س
comment 14
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يمنية تختطف طليقها وتعترف "نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه"!
يمنية تختطف طليقها وتعترف "نعم خطفته ومن ثم ضربته وطعنته ثم أطلقت سراحه"!
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حاسة مو أنا.. شاهد: أول ظهور لـ أمل الأنصاري بعد خضوعها لعملية تجميل
حاسة مو أنا.. شاهد: أول ظهور لـ أمل الأنصاري بعد خضوعها لعملية تجميل
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بقيمة 90 مليون ريال.. بالفيديو: تفاصيل تعثر مشروع منذ 7 سنوات في النعيرية
بقيمة 90 مليون ريال.. بالفيديو: تفاصيل تعثر مشروع منذ 7 سنوات في النعيرية
4 س
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دون رجيم أو جراحة.. بالفيديو: استشاري يكشف عن إبر طبية تخلص أصحاب "الكروش" من محنتهم
دون رجيم أو جراحة.. بالفيديو: استشاري يكشف عن إبر طبية تخلص أصحاب "الكروش" من محنتهم
4 س
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عربستوك Arabsstock تفتح الفرصة لكافة المصورين والمبدعين لعرض وبيع صورهم على المنصة للعالم
عربستوك Arabsstock تفتح الفرصة لكافة المصورين والمبدعين لعرض وبيع صورهم على المنصة للعالم
4 س
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عريس الإسماعيلية يفاجئ الجميع بتصريح جديد عن نساء مصر : ضربت عروسي يوم الزفاف لهذا السبب .. وهذه حكاية ال100 ألف جنيه للظهور في الفضائيات
عريس الإسماعيلية يفاجئ الجميع بتصريح جديد عن نساء مصر : ضربت عروسي يوم الزفاف لهذا السبب .. وهذه حكاية ال100 ألف جنيه للظهور في الفضائيات
4 س
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هل توجد "مدة زمنية" لمناعة الجرعة التنشيطية؟.. شاهد متحدث الصحة يجيب
هل توجد "مدة زمنية" لمناعة الجرعة التنشيطية؟.. شاهد متحدث الصحة يجيب
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تعرف على الإجازات المتبقية لطلاب المدارس خلال هذا العام .. وعدد أيامها
تعرف على الإجازات المتبقية لطلاب المدارس خلال هذا العام .. وعدد أيامها
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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن خبر سار بشأن المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة
بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف عن خبر سار بشأن المنحنى الوبائي لكورونا في المملكة
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تعاني صعوبة في الحركة.. شاهد: آخر ظهور للملكة إليزابيث قبل إعلان إصابتها بكورونا 
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
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تركي الحمد يعلق على تعيين متحول جنسيا وكيلاً لوزارة الطاقة الأمريكية
تركي الحمد يعلق على تعيين متحول جنسيا وكيلاً لوزارة الطاقة الأمريكية
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شاهد: انقلاب آخر مروع لمركبة في سباق "إكستريم إي" بنيوم
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عصابة تحاول خطف طفل في وضح النهار من أحضان أبيه.. شاهد رد فعله
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بالفيديو: مواطن يروي قصة تعاطيه المخدرات بسبب رفاق السوء.. ويكشف عن الجريمة التي أودت به للسجن
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سباح لم يجد مخرجًا داخل بحيرة متجمدة وكاد يفقد حياته.. شاهد ردة فعل زملائه
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هل الضغوط النفسية والاجتماعية الشديدة قد تسبب انسداد شرايين القلب؟.. النمر يجيب
هل الضغوط النفسية والاجتماعية الشديدة قد تسبب انسداد شرايين القلب؟.. النمر يجيب
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عالم آثار مصري يوضح سر ضحكات مبارك والقذافي أثناء زيارتهما للأهرامات
عالم آثار مصري يوضح سر ضحكات مبارك والقذافي أثناء زيارتهما للأهرامات
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رصد حضور وانصراف الموظفين والموظفات بـ"الصحة" بواسطة الـ "جي بي اس"
رصد حضور وانصراف الموظفين والموظفات بـ"الصحة" بواسطة الـ "جي بي اس"
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الإمارات تدعو "جيوش الدول الحليفة" لهذا الأمر لمنع خطر الطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي الإرهابية
الإمارات تدعو "جيوش الدول الحليفة" لهذا الأمر لمنع خطر الطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي الإرهابية
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"سار" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .. وتكشف الشروط وموعد وطريقة التقديم
"سار" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى .. وتكشف الشروط وموعد وطريقة التقديم
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كانت تتأرجح بشدة .. شاهد: هبوط استثنائي لطيار مصري في مطار هيثرو وسط العاصفة يونيس
كانت تتأرجح بشدة .. شاهد: هبوط استثنائي لطيار مصري في مطار هيثرو وسط العاصفة يونيس
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أب أراد تأديب أولاده ومنعهم من استخدام الإنترنت .. فكانت المفاجأة!
أب أراد تأديب أولاده ومنعهم من استخدام الإنترنت .. فكانت المفاجأة!
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خلال 24 ساعة الماضية .. شاهد: قائمة بأكثر المدن تسجيلاً لعدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة
خلال 24 ساعة الماضية .. شاهد: قائمة بأكثر المدن تسجيلاً لعدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة
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شاهد : الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
شاهد : الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
9 س
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بالفيديو : كاتب اقتصادي يكشف عن أكثر القطاعات التي فيها تستر تجاري .. ومفاجأة بشأن نسبة النساء المتورطات
بالفيديو : كاتب اقتصادي يكشف عن أكثر القطاعات التي فيها تستر تجاري .. ومفاجأة بشأن نسبة النساء المتورطات
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بريطانيا تعلن موعدا جديدا لـ "الغزو الروسي" لأوكرانيا
بريطانيا تعلن موعدا جديدا لـ "الغزو الروسي" لأوكرانيا
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توضيح هام من "حساب المواطن" للمسافرين خارج المملكة!
توضيح هام من "حساب المواطن" للمسافرين خارج المملكة!
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مصري يحبس زوجته 4 سنوات داخل المنزل ويضربها ويحلق شعرها.. لهذا السبب!
مصري يحبس زوجته 4 سنوات داخل المنزل ويضربها ويحلق شعرها.. لهذا السبب!
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شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأحد
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأحد
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مواطن يذهب إلى أحد مستشفيات القنفذة بسبب معاناته من الأنيميا المنجلية.. وبعد إعطائه حقنة كانت المفاجأة!
مواطن يذهب إلى أحد مستشفيات القنفذة بسبب معاناته من الأنيميا المنجلية.. وبعد إعطائه حقنة كانت المفاجأة!
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شاهد.. جندي يمني يبعث رسالة للمملكة عندما رأى احتراق عربات ميليشيا الحوثي الإرهابية
شاهد.. جندي يمني يبعث رسالة للمملكة عندما رأى احتراق عربات ميليشيا الحوثي الإرهابية
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احرص على ممارستها يومياً.. الكشف عن 3 عادات تطيل العمر وتحارب الشيخوخة!
احرص على ممارستها يومياً.. الكشف عن 3 عادات تطيل العمر وتحارب الشيخوخة!
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"المسند" يعلن دخول الجبهة الباردة للمنخفض الجوي.. ويكشف عدد الأيام المتبقية على فصل ‎الربيع
"المسند" يعلن دخول الجبهة الباردة للمنخفض الجوي.. ويكشف عدد الأيام المتبقية على فصل ‎الربيع
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دراسة جديدة: القهوة تحمي من هذه الأمراض القاتلة
دراسة جديدة: القهوة تحمي من هذه الأمراض القاتلة
12 س
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الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
الأرصاد تكشف توقعات الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
13 س
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أزمة قلبية تخطف البروفيسور الزهراني
أزمة قلبية تخطف البروفيسور الزهراني
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"السديري" يروي قصة داعية تزوج 88 امرأة وأنجب 150ولداً وبنتاً لتقوية شوكة الإسلام!
"السديري" يروي قصة داعية تزوج 88 امرأة وأنجب 150ولداً وبنتاً لتقوية شوكة الإسلام!
13 س
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استشاري: الرجل يجب أن يحضر للحمل كما المرأة بأخذ حبوب حمض الفوليك لهذا السبب- فيديو
استشاري: الرجل يجب أن يحضر للحمل كما المرأة بأخذ حبوب حمض الفوليك لهذا السبب- فيديو
13 س
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عبارة "سوقي مثل الناس" تقود شاب إلى المحكمة في جازان
عبارة "سوقي مثل الناس" تقود شاب إلى المحكمة في جازان
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شاهد: طريقة ذكية وغير مكلفة لتبليط الأرضيات باستخدام الطبع على الإسمنت
شاهد: طريقة ذكية وغير مكلفة لتبليط الأرضيات باستخدام الطبع على الإسمنت
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شاهد.. لحظة هروب وزير الداخلية الأوكراني بعد تعرضه لقصف مدفعي بالقرب من إقليم دونيتسك
شاهد.. لحظة هروب وزير الداخلية الأوكراني بعد تعرضه لقصف مدفعي بالقرب من إقليم دونيتسك
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يجهله الكثيرون.. الكشف عن تطبيق كاميرا مخفي بهواتف آيفون.. وهذه مميزاته وخطوات تفعيله
يجهله الكثيرون.. الكشف عن تطبيق كاميرا مخفي بهواتف آيفون.. وهذه مميزاته وخطوات تفعيله
15 س
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مصري يترك المنزل بعد تشاجره مع زوجته.. وعند العثور عليه داخل سيارته كانت الصدمة
مصري يترك المنزل بعد تشاجره مع زوجته.. وعند العثور عليه داخل سيارته كانت الصدمة
15 س
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شاهد: انقلاب مروع لمركبة متسابقة في الجولة التأهيلية من سباق « نيوم».. والكشف عن جنسيتها
شاهد: انقلاب مروع لمركبة متسابقة في الجولة التأهيلية من سباق « نيوم».. والكشف عن جنسيتها
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شاهد: طائرة هليكوبتر تسقط فجأة أمام المتنزهين على شاطئ ميامي الأمريكية
شاهد: طائرة هليكوبتر تسقط فجأة أمام المتنزهين على شاطئ ميامي الأمريكية
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هل العمل في يوم التأسيس يستلزم تعويض الموظف؟.. الموارد البشرية تجيب
هل العمل في يوم التأسيس يستلزم تعويض الموظف؟.. الموارد البشرية تجيب
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شاهد: إعلان "زين" لليوم الوطني الكويتي يثير غضبا.. والشركة تحذفه على الفور
شاهد: إعلان "زين" لليوم الوطني الكويتي يثير غضبا.. والشركة تحذفه على الفور
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رئيس أوكرانيا: لا أعرف ماذا يريد الرئيس الروسي ..وأقترح عليه هذا الأمر!
رئيس أوكرانيا: لا أعرف ماذا يريد الرئيس الروسي ..وأقترح عليه هذا الأمر!
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حاسة مو أنا.. شاهد: أول ظهور لـ أمل الأنصاري بعد خضوعها لعملية تجميل

حاسة مو أنا.. شاهد: أول ظهور لـ أمل الأنصاري بعد خضوعها لعملية تجميل

3 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. "إرهابي حوثي" يقتل شاب يمني بسبب ولاعة

شاهد.. "إرهابي حوثي" يقتل شاب يمني بسبب ولاعة

3 س
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شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين أبيض وأسود في أمريكا.. وعندما جاءت الشرطة كانت المفاجأة

شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين أبيض وأسود في أمريكا.. وعندما جاءت الشرطة كانت المفاجأة

2 ي
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مصر.. إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحات عن لبس "نساء الصعيد" للمايوه قبل 50 عامًا - فيديو

مصر.. إبراهيم عيسى يثير الجدل بتصريحات عن لبس "نساء الصعيد" للمايوه قبل 50 عامًا - فيديو

3 ي
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أحدهم خلع الفانيلة .. شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين وسائق باص مصري بالكويت

أحدهم خلع الفانيلة .. شاهد: مشاجرة عنيفة بين شابين وسائق باص مصري بالكويت

4 ي
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أخبار ثقافية
إقامة تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 300 عام .. والكشف عن موعدها

إقامة تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 300 عام .. والكشف عن موعدها

1 ي
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بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

1 أس
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هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

2 أس
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شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

2 أس
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أخبار صحية
دون رجيم أو جراحة.. بالفيديو: استشاري يكشف عن إبر طبية تخلص أصحاب "الكروش" من محنتهم

دون رجيم أو جراحة.. بالفيديو: استشاري يكشف عن إبر طبية تخلص أصحاب "الكروش" من محنتهم

4 س
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دراسة جديدة: القهوة تحمي من هذه الأمراض القاتلة

دراسة جديدة: القهوة تحمي من هذه الأمراض القاتلة

12 س
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استشاري: الرجل يجب أن يحضر للحمل كما المرأة بأخذ حبوب حمض الفوليك لهذا السبب- فيديو

استشاري: الرجل يجب أن يحضر للحمل كما المرأة بأخذ حبوب حمض الفوليك لهذا السبب- فيديو

13 س
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10 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي كل أسبوع لإنقاص وزنك!

10 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي كل أسبوع لإنقاص وزنك!

1 ي
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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

5 س
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شاهد: طريقة ذكية وغير مكلفة لتبليط الأرضيات باستخدام الطبع على الإسمنت

شاهد: طريقة ذكية وغير مكلفة لتبليط الأرضيات باستخدام الطبع على الإسمنت

15 س
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هل الوقت الحالي مناسب لشراء عقار ؟..شاهد: مختص يجيب ويحدد خطوات هامة عند الشراء !

هل الوقت الحالي مناسب لشراء عقار ؟..شاهد: مختص يجيب ويحدد خطوات هامة عند الشراء !

1 ي
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الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة

الإمارات تستعد لترخيص العملات المشفرة

2 ي
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أخبار السيارات
شاهد .. مواطنة تنشئ نُزلاً ريفية الأولى من نوعها بالباحة وتوجه رسالة للشباب

شاهد .. مواطنة تنشئ نُزلاً ريفية الأولى من نوعها بالباحة وتوجه رسالة للشباب

1 ي
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شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

7 ي
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شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

شاهد: لحظة احتفال الملكة إليزابيث بالذكرى الـ 70 لتوليها العرش

2 أس
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شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

شاهد: "سائحة ألمانية" تروي سبب زيارتها إلى المملكة .. وتكشف عن رأيها في عسير

2 أس
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مناسبات
بالفيديو.. من هو "مطلق المطيري" أحد القادة الأمراء في عهد الدولة السعودية الأولى؟

بالفيديو.. من هو "مطلق المطيري" أحد القادة الأمراء في عهد الدولة السعودية الأولى؟

1 ي
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بالفيديو.. "طبيب جلدية" يحسم الجدل بشأن علاقة ارتداء الشماغ بتساقط الشعر

بالفيديو.. "طبيب جلدية" يحسم الجدل بشأن علاقة ارتداء الشماغ بتساقط الشعر

1 ي
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بالفيديو.. من هو "مقرن بن مرخان المريدي" أحد أسلاف أسرة آل سعود

بالفيديو.. من هو "مقرن بن مرخان المريدي" أحد أسلاف أسرة آل سعود

2 ي
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10836
مصر.. "مول شهير" يوضح سبب وضعه لافتة أثارت الجدل

مصر.. "مول شهير" يوضح سبب وضعه لافتة أثارت الجدل

2 ي
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