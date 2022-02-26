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رئيس التحرير : مشعل العريفي
وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  
سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"
عجيبة أن الغرب يتحدث عن عقوبات.. ضاحي خلفان يكشف ما وضعته روسيا في الحسبان قبل بدء الحرب على أوكرانيا
ما هي "قوات الرد" الذي قرر حلف الناتو نشرها لأول مرة في تاريخه؟
شاهد: لحظة إسقاط طائرة روسية "سوخوي 35 " من قبل طائرة أوكرانية ميغ 29
بعد محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة "المفوضية الأوروبية".. الرئيس الأمريكي يتخذ قرارا جديدا ضد بوتين ووزير خارجيته
وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  
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15 د
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وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  

سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"
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34 د
5

سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"

عجيبة أن الغرب يتحدث عن عقوبات.. ضاحي خلفان يكشف ما وضعته روسيا في الحسبان قبل بدء الحرب على أوكرانيا
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1 س
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عجيبة أن الغرب يتحدث عن عقوبات.. ضاحي خلفان يكشف ما وضعته روسيا في الحسبان قبل بدء الحرب على أوكرانيا

ما هي "قوات الرد" الذي قرر حلف الناتو نشرها لأول مرة في تاريخه؟
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1 س
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ما هي "قوات الرد" الذي قرر حلف الناتو نشرها لأول مرة في تاريخه؟

شاهد: لحظة إسقاط طائرة روسية "سوخوي 35 " من قبل طائرة أوكرانية ميغ 29
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1 س
5

شاهد: لحظة إسقاط طائرة روسية "سوخوي 35 " من قبل طائرة أوكرانية ميغ 29

بعد محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة "المفوضية الأوروبية".. الرئيس الأمريكي يتخذ قرارا جديدا ضد بوتين ووزير خارجيته
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2 س
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بعد محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة "المفوضية الأوروبية".. الرئيس الأمريكي يتخذ قرارا جديدا ضد بوتين ووزير خارجيته

بالفيديو.. مختص يحذر: المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة 
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بالفيديو.. مختص يحذر: المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة 

18 س
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شاهد: مشهورة سناب "العنود اليوسف" تهدي زوجها سيارة رينج روفر.. والأخير يمازحها: "هذي شوفة شرعية"
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شاهد: مشهورة سناب "العنود اليوسف" تهدي زوجها سيارة رينج روفر.. والأخير يمازحها: "هذي شوفة شرعية"

2 ي
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استشاري يكشف عن أكبر جريمة تُرتكب في الأنف.. ويحذر: تسبب عمى كامل - فيديو
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استشاري يكشف عن أكبر جريمة تُرتكب في الأنف.. ويحذر: تسبب عمى كامل - فيديو

1 ي
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بالفيديو: قصة مواطن أصر على إتمام زواجه من ابنة عمه رغم عدم توافق نتيجة الفحص الطبي.. وبعد إنجابهما حدثت المفاجأة!
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بالفيديو: قصة مواطن أصر على إتمام زواجه من ابنة عمه رغم عدم توافق نتيجة الفحص الطبي.. وبعد إنجابهما حدثت المفاجأة!

1 ي
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مدير الفنون في روتانا يهاجم "رابح صقر": من الأدوية صرت ما تفرق بين الشركات الأخرى وروتانا السعودية اللي لملمت شتاتك في التسعينات!
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مدير الفنون في روتانا يهاجم "رابح صقر": من الأدوية صرت ما تفرق بين الشركات الأخرى وروتانا السعودية اللي لملمت شتاتك في التسعينات!

2 ي
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شاهد.. ملكة جمال السعودية "رومي القحطاني" ووالدتها وشقيقتها يرتدين الأزياء التراثية احتفالا بيوم التأسيس
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شاهد.. ملكة جمال السعودية "رومي القحطاني" ووالدتها وشقيقتها يرتدين الأزياء التراثية احتفالا بيوم التأسيس

2 ي
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من "مرسول بارك".. شاهد: تحدي بـ10 آلاف ريال بين رهف القحطاني والدكتورة يومي على نتيجة مباراة "النصر" و"الهلال"
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من "مرسول بارك".. شاهد: تحدي بـ10 آلاف ريال بين رهف القحطاني والدكتورة يومي على نتيجة مباراة "النصر" و"الهلال"

4 ي
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أول إجراء من شركة STC تجاه الموظف العربي المسيء للمملكة عبر "تويتر"
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أول إجراء من شركة STC تجاه الموظف العربي المسيء للمملكة عبر "تويتر"

3 ي
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وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  
وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  
15 د
comment 0
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سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"
سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"
34 د
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عجيبة أن الغرب يتحدث عن عقوبات.. ضاحي خلفان يكشف ما وضعته روسيا في الحسبان قبل بدء الحرب على أوكرانيا
عجيبة أن الغرب يتحدث عن عقوبات.. ضاحي خلفان يكشف ما وضعته روسيا في الحسبان قبل بدء الحرب على أوكرانيا
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ما هي "قوات الرد" الذي قرر حلف الناتو نشرها لأول مرة في تاريخه؟
ما هي "قوات الرد" الذي قرر حلف الناتو نشرها لأول مرة في تاريخه؟
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شاهد: لحظة إسقاط طائرة روسية "سوخوي 35 " من قبل طائرة أوكرانية ميغ 29
شاهد: لحظة إسقاط طائرة روسية "سوخوي 35 " من قبل طائرة أوكرانية ميغ 29
1 س
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بعد محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة "المفوضية الأوروبية".. الرئيس الأمريكي يتخذ قرارا جديدا ضد بوتين ووزير خارجيته
بعد محادثة هاتفية بين بايدن ورئيسة "المفوضية الأوروبية".. الرئيس الأمريكي يتخذ قرارا جديدا ضد بوتين ووزير خارجيته
2 س
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1788
بالفيديو.. شاب سعودي يروي تجربته في البحث عن "السيارات القديمة" وإعادة إحيائها من جديد
بالفيديو.. شاب سعودي يروي تجربته في البحث عن "السيارات القديمة" وإعادة إحيائها من جديد
2 س
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يمكنه القضاء على مظاهر الحياة لأجيال.. شاهد: روسيا تنقل صواريخ "يوم القيامة" النووية على شاحنات ضخمة
يمكنه القضاء على مظاهر الحياة لأجيال.. شاهد: روسيا تنقل صواريخ "يوم القيامة" النووية على شاحنات ضخمة
3 س
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الرئيس الشيشاني يسخر من العقوبات الأمريكية على روسيا .. ويصفها بـ"خرافات بايدنية"
الرئيس الشيشاني يسخر من العقوبات الأمريكية على روسيا .. ويصفها بـ"خرافات بايدنية"
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شبه انهيار اقتصادي ... تعرف على خسائر روسيا المليارية مقابل قرار بوتين بـ"غزو أوكرانيا"
شبه انهيار اقتصادي ... تعرف على خسائر روسيا المليارية مقابل قرار بوتين بـ"غزو أوكرانيا"
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بالفيديو.. الصرامي: إذا فاز الشباب على الهلال سأنحر \"40 حاشي\"
بالفيديو.. الصرامي: إذا فاز الشباب على الهلال سأنحر \"40 حاشي\"
5 س
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أول رد من روسيا على قرار العقوبات الأوروبية بحق بوتين ووزير خارجيته
أول رد من روسيا على قرار العقوبات الأوروبية بحق بوتين ووزير خارجيته
5 س
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" أنا محترمة وجودكم ".. شاهد : امرأة مسنة تخاطب الجن وتحذرهم من إطفاء النور
" أنا محترمة وجودكم ".. شاهد : امرأة مسنة تخاطب الجن وتحذرهم من إطفاء النور
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الرئيس الأوكراني يتخذ قرارا مفاجئا بشأن رؤساء العالم على حسابه في تويتر
الرئيس الأوكراني يتخذ قرارا مفاجئا بشأن رؤساء العالم على حسابه في تويتر
6 س
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لوحة "وطن 1727" تصل لسعر مفاجئ قبل يومين من انتهاء مزاد "أبشر" الاستثنائي
لوحة "وطن 1727" تصل لسعر مفاجئ قبل يومين من انتهاء مزاد "أبشر" الاستثنائي
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عامل باكستاني يفاجئ رهف القحطاني بأنه يتابعها على سناب.. شاهد ردة فعل الأخيرة!
عامل باكستاني يفاجئ رهف القحطاني بأنه يتابعها على سناب.. شاهد ردة فعل الأخيرة!
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الإمارات تعلن إلغاء الإجراءات الاحترازية لفحص كورونا وارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة
الإمارات تعلن إلغاء الإجراءات الاحترازية لفحص كورونا وارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة
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شاهد.. ازدحام أوكرانيون داخل محطة القطار للفرار من العاصمة "كييف" وسط أصوات الرصاص
شاهد.. ازدحام أوكرانيون داخل محطة القطار للفرار من العاصمة "كييف" وسط أصوات الرصاص
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شاهد: نائبة أوكرانية تحمل الكلاشينكوف:"سيدافع نساؤنا عن أرضهم مثل الرجال"
شاهد: نائبة أوكرانية تحمل الكلاشينكوف:"سيدافع نساؤنا عن أرضهم مثل الرجال"
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هل تنوون إسقاط القيادة في أوكرانيا؟.. شاهد كيف أجاب وزير خارجية روسيا على مراسل CNN
هل تنوون إسقاط القيادة في أوكرانيا؟.. شاهد كيف أجاب وزير خارجية روسيا على مراسل CNN
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جثث وأنقاض ومدارس مدمرة.. شاهد: صور تكشف آثار الغزو الروسي على كييف
جثث وأنقاض ومدارس مدمرة.. شاهد: صور تكشف آثار الغزو الروسي على كييف
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شاهد .. بيان أمني بشأن هروب شاب من دورية أمنية استوقفته في مكان عام بالجوف
شاهد .. بيان أمني بشأن هروب شاب من دورية أمنية استوقفته في مكان عام بالجوف
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أمريكا تكشف تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذتها روسيا ضد أوكرانيا منذ بدء الغزو
أمريكا تكشف تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذتها روسيا ضد أوكرانيا منذ بدء الغزو
9 س
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الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على قائمة العقوبات
الاتحاد الأوروبي يوافق على وضع بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على قائمة العقوبات
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شاهد: سيدة أوكرانية تبكي أمام منزلها المدمر بالقصف الروسي في أوكرانيا
شاهد: سيدة أوكرانية تبكي أمام منزلها المدمر بالقصف الروسي في أوكرانيا
9 س
comment 7
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شاهد: قوات شيشانية تردد "الله أكبر" استعدادا للانضمام إلى صفوف القوات الروسية
شاهد: قوات شيشانية تردد "الله أكبر" استعدادا للانضمام إلى صفوف القوات الروسية
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"كأنك وسط غابة " .. شاهد: جمال الطبيعة في روضة خريم بالرياض
"كأنك وسط غابة " .. شاهد: جمال الطبيعة في روضة خريم بالرياض
9 س
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شاهد.. القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية بالكامل
شاهد.. القوات الروسية تدمر قافلة عسكرية أوكرانية بالكامل
10 س
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شاهد .. الرئيس الأوكراني يصور مقطع سيلفي مع قياداته وسط شارع بالعاصمة كييف
شاهد .. الرئيس الأوكراني يصور مقطع سيلفي مع قياداته وسط شارع بالعاصمة كييف
10 س
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بيان عاجل من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين المقيمين في روسيا
بيان عاجل من سفارة المملكة في موسكو للمواطنين المقيمين في روسيا
10 س
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بالأرقام.. خسائر أغنى 22 ملياردير روسي في 24 ساعة
بالأرقام.. خسائر أغنى 22 ملياردير روسي في 24 ساعة
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شاهد.. فيديو جديد من زاوية قريبة لحظة دهس دبابة روسية بشكل متعمد لـ سيارة بداخلها امرأة مُسنة في أوكرانيا
شاهد.. فيديو جديد من زاوية قريبة لحظة دهس دبابة روسية بشكل متعمد لـ سيارة بداخلها امرأة مُسنة في أوكرانيا
11 س
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4962
شاهد.. راجمات "دونيتسك" تمطر أوكرانيا بوابل كثيف من الصواريخ
شاهد.. راجمات "دونيتسك" تمطر أوكرانيا بوابل كثيف من الصواريخ
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بعد تشكيكه في معراج النبي.. مستشار الرئيس السيسي يرد على إبراهيم عيسى
بعد تشكيكه في معراج النبي.. مستشار الرئيس السيسي يرد على إبراهيم عيسى
12 س
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شاهد.. اشتعال النيران في مبنى جهاز الأمن الأوكراني بسبب قصف روسي
شاهد.. اشتعال النيران في مبنى جهاز الأمن الأوكراني بسبب قصف روسي
12 س
comment 5
1503
بالأرقام: حصاد اليوم الأول للغزو.. ماذا خسرت روسيا وأوكرانيا؟
بالأرقام: حصاد اليوم الأول للغزو.. ماذا خسرت روسيا وأوكرانيا؟
12 س
comment 1
5635
27 دولة أوروبية تعلن الحرب على روسيا اقتصاديا وتجمد الأصول التي يمتلكها بوتين ولافروف
27 دولة أوروبية تعلن الحرب على روسيا اقتصاديا وتجمد الأصول التي يمتلكها بوتين ولافروف
12 س
comment 10
2696
بالفيديو.. بوتين يطلب من الجيش الأوكراني الاستيلاء على السلطة من الحكومة الحالية
بالفيديو.. بوتين يطلب من الجيش الأوكراني الاستيلاء على السلطة من الحكومة الحالية
12 س
comment 6
2149
شاهد.. القوات الروسية تستولي على "نظام صواريخ مضاد للدبابات" سلمته بريطانيا إلى أوكرانيا
شاهد.. القوات الروسية تستولي على "نظام صواريخ مضاد للدبابات" سلمته بريطانيا إلى أوكرانيا
13 س
comment 5
3252
هل منتجات حليب الأطفال الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" موجودة في الأسواق ؟ ..شاهد: مدير الرصد الغذائي يجيب
هل منتجات حليب الأطفال الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" موجودة في الأسواق ؟ ..شاهد: مدير الرصد الغذائي يجيب
13 س
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شاهد.. أوكراني على قدميه يحاول منع قافلة عسكرية روسية من دخول بلاده
شاهد.. أوكراني على قدميه يحاول منع قافلة عسكرية روسية من دخول بلاده
13 س
comment 7
3207
شاهد.. حشد 10 آلاف مقاتل من القوات الشيشانية استعدادًا للمشاركة في الحرب بجانب القوات الروسية
شاهد.. حشد 10 آلاف مقاتل من القوات الشيشانية استعدادًا للمشاركة في الحرب بجانب القوات الروسية
13 س
comment 9
2803
أول رد من تركيا على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية
أول رد من تركيا على طلب أوكرانيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية
15 س
comment 15
11306
شاهد .. القوات الروسية تدمر منظومة الدفاع الجوية "بوك" التابعة للجيش الأوكراني قرب كييف
شاهد .. القوات الروسية تدمر منظومة الدفاع الجوية "بوك" التابعة للجيش الأوكراني قرب كييف
15 س
comment 5
3159
شاهد.. الجيش الأوكراني يوزع الأسلحة على سكان كييف
شاهد.. الجيش الأوكراني يوزع الأسلحة على سكان كييف
15 س
comment 6
2204
شاهد.. صاروخ روسي ينغرس وسط شارع بـ كييف ولا ينفجر
شاهد.. صاروخ روسي ينغرس وسط شارع بـ كييف ولا ينفجر
15 س
comment 6
5182
شاهد.. المسلسل الكرتوني الشهير "سمبسون" يتنبأ بالغزو الروسي على أوكرانيا
شاهد.. المسلسل الكرتوني الشهير "سمبسون" يتنبأ بالغزو الروسي على أوكرانيا
15 س
comment 8
4786
شاهد.. تدمير صاروخ كروز روسي من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية قرب فينيتسا
شاهد.. تدمير صاروخ كروز روسي من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية قرب فينيتسا
15 س
comment 3
2433
مرتدياً الزي العسكري.. شاهد: أول ظهور للرئيس الأوكراني من قلب المعركة يقف مع قواته في اليوم الثاني من الغزو الروسي
مرتدياً الزي العسكري.. شاهد: أول ظهور للرئيس الأوكراني من قلب المعركة يقف مع قواته في اليوم الثاني من الغزو الروسي
16 س
comment 10
2856
قبل مقتلهم.. بالفيديو: ردة فعل جنود أوكرانيون على مدمرة روسية طلبت استسلامهم 
قبل مقتلهم.. بالفيديو: ردة فعل جنود أوكرانيون على مدمرة روسية طلبت استسلامهم 
16 س
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الرئيس الأوكراني يوجه خطاباً لبوتين بعد قصف كييف.. ويتهم أوروبا بهذا الأمر!
الرئيس الأوكراني يوجه خطاباً لبوتين بعد قصف كييف.. ويتهم أوروبا بهذا الأمر!
16 س
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شاهد.. "الزعاق" يكشف عن 3 سمات للأجواء المستقبلية حتى دخول رمضان
شاهد.. "الزعاق" يكشف عن 3 سمات للأجواء المستقبلية حتى دخول رمضان
16 س
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الكشف عن عدة أسباب تجعل "بوتين" يسحب قواته من أوكرانيا فوراً
الكشف عن عدة أسباب تجعل "بوتين" يسحب قواته من أوكرانيا فوراً
16 س
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توضيح هام من "الحج" بشأن أعمار الأطفال المسموح بدخولهم الحرمين
توضيح هام من "الحج" بشأن أعمار الأطفال المسموح بدخولهم الحرمين
17 س
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فيديو صادم.. شاهد: امرأة تحاول رفع الأثقال فتسحق حتى الموت داخل صالة ألعاب رياضية!
فيديو صادم.. شاهد: امرأة تحاول رفع الأثقال فتسحق حتى الموت داخل صالة ألعاب رياضية!
17 س
comment 19
7744
شاهد .. لحظة ضبط 4 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون مخدرة مخبأة بطرق ماكرة بميناء ضباء
شاهد .. لحظة ضبط 4 محاولات لتهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون مخدرة مخبأة بطرق ماكرة بميناء ضباء
17 س
comment 14
2886
شاهد.. لحظة تحرير سائق السيارة التي دهستها دبابة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف
شاهد.. لحظة تحرير سائق السيارة التي دهستها دبابة روسية في العاصمة الأوكرانية كييف
18 س
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5108
شاهد: مواطنة تروي قصة فتحها محل ملابس رجالية بعد أن كانت بائعة مقصف بجازان .. وتكشف مفاجأة بشأن عائدها الشهري
شاهد: مواطنة تروي قصة فتحها محل ملابس رجالية بعد أن كانت بائعة مقصف بجازان .. وتكشف مفاجأة بشأن عائدها الشهري
18 س
comment 23
6823
بالفيديو.. مختص يحذر: المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة 
بالفيديو.. مختص يحذر: المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة 
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بالفيديو .. طبيبة سعودية تزف بشرى سارة بشأن موعد زوال جائحة كورونا
بالفيديو .. طبيبة سعودية تزف بشرى سارة بشأن موعد زوال جائحة كورونا
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"الأرصاد" تكشف تفاصيل الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة: تنبيهات بأمطار ورياح نشطة على هذه المناطق
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ما هي "قوات الرد" الذي قرر حلف الناتو نشرها لأول مرة في تاريخه؟
أبو نواف

قد يكون هناك خطة من أمريكا ودول الحلف لاستدراج روسيا والغوص في وحل مستنقع أوكرانيا وخصوصاً بعد حزمة العقوبات القوية الاقتصادية. ثم يأتي دور صواريخ التاو BGM-71
" أنا محترمة وجودكم ".. شاهد : امرأة مسنة تخاطب الجن وتحذرهم من إطفاء النور
zaeer

قصدك الصحوة الأمريكية المقيته إلي أنت وأمثالك متبعينها خبت وخاب مسعاك وتبت يداك مع أبو لهب
جثث وأنقاض ومدارس مدمرة.. شاهد: صور تكشف آثار الغزو الروسي على كييف
عزمي بياره

الله يحرق بوتين كما دمر البلد الجميل

جثث وأنقاض ومدارس مدمرة.. شاهد: صور تكشف آثار الغزو الروسي على كييف
عزمي بياره

مشكله بهايم المستعربين من عندنا وغيرها من البلدان العربيه الفاشله اصلا - مثل اللي ينكح بعير غيره - ويهمز ويلمز على غيره ههههههههههههههه- يابن الحلال بلدك فاشل مشكلتك - او دويله لاتهش ولاتنش مشكلتك

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مهدي

اول مرة تقول كلام في محلة مستر داهي
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كلنا متسترون يا عزيزي
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وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  

وقف عائقًا أمام تقدم روسيا بهذا العمل البطولي.. جندي أوكراني يصبح حديث الإعلام وشبكات التواصل  

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سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"

سناتور في استخبارات الشيوخ الأمريكية يثير الجدل بتغريدة غامضة :"هناك شيء معطل لدى بوتين لن أفصح عنه الآن"

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" أنا محترمة وجودكم ".. شاهد : امرأة مسنة تخاطب الجن وتحذرهم من إطفاء النور

6 س
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عامل باكستاني يفاجئ رهف القحطاني بأنه يتابعها على سناب.. شاهد ردة فعل الأخيرة!

عامل باكستاني يفاجئ رهف القحطاني بأنه يتابعها على سناب.. شاهد ردة فعل الأخيرة!

7 س
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"كأنك وسط غابة " .. شاهد: جمال الطبيعة في روضة خريم بالرياض

"كأنك وسط غابة " .. شاهد: جمال الطبيعة في روضة خريم بالرياض

9 س
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فيديو صادم.. شاهد: امرأة تحاول رفع الأثقال فتسحق حتى الموت داخل صالة ألعاب رياضية!

فيديو صادم.. شاهد: امرأة تحاول رفع الأثقال فتسحق حتى الموت داخل صالة ألعاب رياضية!

17 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. "قوات شيشانية" تؤدي صلاة الجماعة قبل المشاركة لغزو أوكرانيا بجانب الجيش الروسي

شاهد.. "قوات شيشانية" تؤدي صلاة الجماعة قبل المشاركة لغزو أوكرانيا بجانب الجيش الروسي

1 ي
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شاهد: "كلاب برية" تحاصر 3 غزلان.. والأخيرة تهرب بطريقة ذكية تخيف المفترسين

شاهد: "كلاب برية" تحاصر 3 غزلان.. والأخيرة تهرب بطريقة ذكية تخيف المفترسين

1 ي
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شاهد.. عرض عسكري مثير على الحدود الهندية الباكستانية لاستعراض القوة بين حرس حدود الدولتين

شاهد.. عرض عسكري مثير على الحدود الهندية الباكستانية لاستعراض القوة بين حرس حدود الدولتين

2 ي
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شاهد: أول ظهور لوالد" رهف القحطاني" مع ابنته أثناء احتفالها بيوم التأسيس

شاهد: أول ظهور لوالد" رهف القحطاني" مع ابنته أثناء احتفالها بيوم التأسيس

3 ي
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أخبار ثقافية
إقامة تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 300 عام .. والكشف عن موعدها

إقامة تظاهرة فنية ثقافية تحاكي تاريخ الدولة السعودية على مدى 300 عام .. والكشف عن موعدها

7 ي
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بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

بن بخيت : أستاذية وتنظيرات الفنان محمد صبحي على السعودية

2 أس
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هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

هل مات "عبدالله القصيمي" مُلحداً؟ .. شاهد : صديقه المقرب يحسم الجدل ويجيب

3 أس
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شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

شاهد : كاتب مصري يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديقه "القصيمي" وسبب دخوله في حالة اكتئاب قبل وفاته

3 أس
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أخبار صحية
هل منتجات حليب الأطفال الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" موجودة في الأسواق ؟ ..شاهد: مدير الرصد الغذائي يجيب

هل منتجات حليب الأطفال الملوثة ببكتيريا "السالمونيلا" موجودة في الأسواق ؟ ..شاهد: مدير الرصد الغذائي يجيب

13 س
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بالفيديو.. مختص يحذر: المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة 

بالفيديو.. مختص يحذر: المداومة على هذا الأمر يؤدي إلى العقم ويسبب أمراضاً كثيرة 

18 س
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تؤثر على القلب والكلى وتسبب الإجهاض.. "الغذاء والدواء" تحذر من الإفراط في استخدام مادة لعلاج البرد!

تؤثر على القلب والكلى وتسبب الإجهاض.. "الغذاء والدواء" تحذر من الإفراط في استخدام مادة لعلاج البرد!

1 ي
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لا يعرفها الكثيرون.. علامة تظهر في العين تشير إلى الإصابة بالسرطان

لا يعرفها الكثيرون.. علامة تظهر في العين تشير إلى الإصابة بالسرطان

2 ي
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أخبار اقتصادية
شبه انهيار اقتصادي ... تعرف على خسائر روسيا المليارية مقابل قرار بوتين بـ"غزو أوكرانيا"

شبه انهيار اقتصادي ... تعرف على خسائر روسيا المليارية مقابل قرار بوتين بـ"غزو أوكرانيا"

4 س
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بالأرقام.. خسائر أغنى 22 ملياردير روسي في 24 ساعة

بالأرقام.. خسائر أغنى 22 ملياردير روسي في 24 ساعة

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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

1 ي
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خبر سار لمستفيدي سكني بشأن دعم شهر فبراير

خبر سار لمستفيدي سكني بشأن دعم شهر فبراير

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أخبار السيارات
بالفيديو.. "باحث" يروي تفاصيل حادثة "قصر بسام" الشهيرة وصد هجوم غزاة عالية نجد

بالفيديو.. "باحث" يروي تفاصيل حادثة "قصر بسام" الشهيرة وصد هجوم غزاة عالية نجد

2 ي
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"جوهرة العالم كله"...شاهد : أحد أقدم سكان الدرعية يستعيد ذاكرة 90 عامًا و يحكي أمجاد الدولة وتاريخها على مدة 3 قرون

"جوهرة العالم كله"...شاهد : أحد أقدم سكان الدرعية يستعيد ذاكرة 90 عامًا و يحكي أمجاد الدولة وتاريخها على مدة 3 قرون

3 ي
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شاهد .. مواطنة تنشئ نُزلاً ريفية الأولى من نوعها بالباحة وتوجه رسالة للشباب

شاهد .. مواطنة تنشئ نُزلاً ريفية الأولى من نوعها بالباحة وتوجه رسالة للشباب

6 ي
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شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

شاهد: مزاد على أول سيارة لكزس 2022 تصل الرياض تباع بسعر صادم

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مناسبات
شاهد.. الأمير خالد الفيصل يؤدي عرضة "السامري" الشهيرة احتفالا بيوم التأسيس

شاهد.. الأمير خالد الفيصل يؤدي عرضة "السامري" الشهيرة احتفالا بيوم التأسيس

2 ي
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خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بشأن 15 قاضياً بديوان المظالم

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بشأن 15 قاضياً بديوان المظالم

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شاهد: أحدث صور من فعاليات احتفال المواطنين بيوم التأسيس 22 فبراير لأول مرة في تاريخ المملكة

شاهد: أحدث صور من فعاليات احتفال المواطنين بيوم التأسيس 22 فبراير لأول مرة في تاريخ المملكة

3 ي
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شاهد: جيري انزيريلو الرئيس التنفيذي لـ"تطوير الدرعية" يؤدي العرضة السعودية

شاهد: جيري انزيريلو الرئيس التنفيذي لـ"تطوير الدرعية" يؤدي العرضة السعودية

3 ي
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