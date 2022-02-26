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قد يكون هناك خطة من أمريكا ودول الحلف لاستدراج روسيا والغوص في وحل مستنقع أوكرانيا وخصوصاً بعد حزمة العقوبات القوية الاقتصادية.
ثم يأتي دور صواريخ التاو BGM-71
قصدك الصحوة الأمريكية المقيته إلي أنت وأمثالك متبعينها خبت وخاب مسعاك وتبت يداك مع أبو لهب
الله يحرق بوتين كما دمر البلد الجميل
مشكله بهايم المستعربين من عندنا وغيرها من البلدان العربيه الفاشله اصلا - مثل اللي ينكح بعير غيره - ويهمز ويلمز على غيره ههههههههههههههه- يابن الحلال بلدك فاشل مشكلتك - او دويله لاتهش ولاتنش مشكلتك
اول مرة تقول كلام في محلة مستر داهي
كلنا متسترون يا عزيزي
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