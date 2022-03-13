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الحمدلله على سلامة صاحب السيارة تخيل تكون ماشي حسب القواعد والانظمة ويجيك شخص مستهتر ويعدم سيارتك اللي شاريها 100 الف ويعطوك تعويض 50 الف اليس هذا جور ثم جور
ههههه هرب الروس من صاروخ واحد سبحان من يذل الاقزياء بشجاعة الضعفاء
دمروه كما دمر منهم
ماهو غريب عليكم يامن تدعون الديمقراطيه طلعتم اكذب الخلق وارذلهم
الله طيب لايقبل إلا طيبا
أما المال الذي داخل من الأغاني المحرمة لاينتفع به الله
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