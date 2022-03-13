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رئيس التحرير : مشعل العريفي
الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 
بعد القصاص.. معلومات مثيرة بشأن الإرهابي محمد السحيباني.. وتفاصيل واقعة منفذ الوديعة وتحويل مسجد "السلي" مخزن للمتفجرات
"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"
شاهد.. ردة فعل الجنود الروس بعد استهدافهم بصاروخ أوكراني قرب كييف
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل
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الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 
آخر الأخبار
3 د
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الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 

بعد القصاص.. معلومات مثيرة بشأن الإرهابي محمد السحيباني.. وتفاصيل واقعة منفذ الوديعة وتحويل مسجد "السلي" مخزن للمتفجرات
آخر الأخبار
7 د
لا يوجد تعليقات

بعد القصاص.. معلومات مثيرة بشأن الإرهابي محمد السحيباني.. وتفاصيل واقعة منفذ الوديعة وتحويل مسجد "السلي" مخزن للمتفجرات

"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"
آخر الأخبار
9 د
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"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"

شاهد.. ردة فعل الجنود الروس بعد استهدافهم بصاروخ أوكراني قرب كييف
آخر الأخبار
20 د
لا يوجد تعليقات

شاهد.. ردة فعل الجنود الروس بعد استهدافهم بصاروخ أوكراني قرب كييف

الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل
آخر الأخبار
39 د
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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
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55 د
لا يوجد تعليقات

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

شاهد .. ردة فعل الفنانة نادين نجيم بعدما فاجأها داود الشريان بهدية غير متوقعة
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شاهد .. ردة فعل الفنانة نادين نجيم بعدما فاجأها داود الشريان بهدية غير متوقعة

1 ي
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"أنا رجل ذباح وماراح أتنازل ".. شاهد.. مشهور سناب "يعقوب بو شهري" يتوعد ويهدد بمقاضاة منتقديه
آخر الأخبار

"أنا رجل ذباح وماراح أتنازل ".. شاهد.. مشهور سناب "يعقوب بو شهري" يتوعد ويهدد بمقاضاة منتقديه

22 س
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هل التقدم في العمر يمنع الرجل من ممارسة العلاقة الزوجية؟ .. استشاري يوضح ويكشف عن اختبار لمعرفة قدرتك الجنسية
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هل التقدم في العمر يمنع الرجل من ممارسة العلاقة الزوجية؟ .. استشاري يوضح ويكشف عن اختبار لمعرفة قدرتك الجنسية

1 ي
comment 5
33125
بيان من الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.. والكشف عن أسمائهم وجنسياتهم
آخر الأخبار

بيان من الداخلية بشأن تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.. والكشف عن أسمائهم وجنسياتهم

1 ي
comment 84
41114
شاهد.. "الشهري" يكشف عن "مكونين غذائين" عند مزجهما يحسنان من القدرة الجنسية للرجال
آخر الأخبار

شاهد.. "الشهري" يكشف عن "مكونين غذائين" عند مزجهما يحسنان من القدرة الجنسية للرجال

2 ي
comment 27
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"أرامكو" تعلن أسعار البنزين والديزل والغاز لشهر مارس
آخر الأخبار

"أرامكو" تعلن أسعار البنزين والديزل والغاز لشهر مارس

2 ي
comment 28
52466
شاهد: زينب العسكري تستعيد مع السدحان ذكريات "طاش ما طاش".. وتكشف عن موقفها من العودة للفن ومجال جديد تفكر في العمل به!
آخر الأخبار

شاهد: زينب العسكري تستعيد مع السدحان ذكريات "طاش ما طاش".. وتكشف عن موقفها من العودة للفن ومجال جديد تفكر في العمل به!

2 ي
comment 17
56755
أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي على تقرير "وول ستريت" بشأن رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات بايدن
آخر الأخبار

أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي على تقرير "وول ستريت" بشأن رفض السعودية والإمارات الرد على اتصالات بايدن

3 ي
comment 20
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آخر الأخبار
الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 
الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 
3 د
comment 0
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بعد القصاص.. معلومات مثيرة بشأن الإرهابي محمد السحيباني.. وتفاصيل واقعة منفذ الوديعة وتحويل مسجد "السلي" مخزن للمتفجرات
بعد القصاص.. معلومات مثيرة بشأن الإرهابي محمد السحيباني.. وتفاصيل واقعة منفذ الوديعة وتحويل مسجد "السلي" مخزن للمتفجرات
7 د
comment 1
197
"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"
"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"
9 د
comment 0
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شاهد.. ردة فعل الجنود الروس بعد استهدافهم بصاروخ أوكراني قرب كييف
شاهد.. ردة فعل الجنود الروس بعد استهدافهم بصاروخ أوكراني قرب كييف
20 د
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الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل
الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت فيصل
39 د
comment 0
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
55 د
comment 0
379
تحديد موعد تطبيق سداد الكفيل 9600 ريال عن كل عامل منزلي فوق 4 أفراد
تحديد موعد تطبيق سداد الكفيل 9600 ريال عن كل عامل منزلي فوق 4 أفراد
59 د
comment 2
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شاهد.. أحلام تؤدي مناسك العمرة وتلتقط الصور مع زوجها ونجلها فاهد
شاهد.. أحلام تؤدي مناسك العمرة وتلتقط الصور مع زوجها ونجلها فاهد
1 س
comment 5
1492
سائق سوري ينهي حياة عامل مصري بعد طعنه بمفك أثناء مشاجرة بالرياض
سائق سوري ينهي حياة عامل مصري بعد طعنه بمفك أثناء مشاجرة بالرياض
1 س
comment 9
2060
تعرف على الرسوم الجديدة لتكلفة "التاكسي" بعد رفعها.. والحد الأدنى للمشوار
تعرف على الرسوم الجديدة لتكلفة "التاكسي" بعد رفعها.. والحد الأدنى للمشوار
1 س
comment 9
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"بسكسوكة وشعر طويل".. شاهد: رابح صقر يفاجئ جمهوره بلوك جديد في أحدث ظهور له
"بسكسوكة وشعر طويل".. شاهد: رابح صقر يفاجئ جمهوره بلوك جديد في أحدث ظهور له
2 س
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بالفيديو: كاتب سعودي يكشف عن سبب تأخر تنفيذ القصاص في قضايا الإرهابيين
بالفيديو: كاتب سعودي يكشف عن سبب تأخر تنفيذ القصاص في قضايا الإرهابيين
2 س
comment 7
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وزارة الخارجية تعلن عن توفر 50 وظيفة شاغرة .. وتكشف الشروط والتخصصات المطلوبة
وزارة الخارجية تعلن عن توفر 50 وظيفة شاغرة .. وتكشف الشروط والتخصصات المطلوبة
2 س
comment 1
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طفل سعودي يروي مشاركته في فيلم عالمي يتم تصويره بين "تبوك" و"العلا" .. ويكشف سبب اختياره 
طفل سعودي يروي مشاركته في فيلم عالمي يتم تصويره بين "تبوك" و"العلا" .. ويكشف سبب اختياره 
2 س
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الكويت.. تفاصيل الحكم على شاب قتل شقيقته داخل مستشفى بعد نجاتها من الموت عقب اعتداء شقيقها الأكبر!
الكويت.. تفاصيل الحكم على شاب قتل شقيقته داخل مستشفى بعد نجاتها من الموت عقب اعتداء شقيقها الأكبر!
3 س
comment 17
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شاهد: مفحط يرتطم بسيارة من الخلف ويتسبب لها في حادث مروع وسط طريق بالمملكة
شاهد: مفحط يرتطم بسيارة من الخلف ويتسبب لها في حادث مروع وسط طريق بالمملكة
3 س
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بالفيديو: مختص يكشف الأفضل بين بلاط "البورسلان والرخام والتراكوتا".. وخطأ "شائع" يقع فيه الجميع أثناء التركيب
بالفيديو: مختص يكشف الأفضل بين بلاط "البورسلان والرخام والتراكوتا".. وخطأ "شائع" يقع فيه الجميع أثناء التركيب
3 س
comment 2
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" فتاة من أصول إيرانية " تستدرج رجلا عبر تطبيق للمواعدة داخل فندق بأمريكا .. وعند دخول الغرفة كانت المفاجأة !
" فتاة من أصول إيرانية " تستدرج رجلا عبر تطبيق للمواعدة داخل فندق بأمريكا .. وعند دخول الغرفة كانت المفاجأة !
4 س
comment 19
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الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تعلن عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
4 س
comment 1
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عبد الرحمن بن مساعد يرد على صحفية لبنانية انتقدت تنفيذ القصاص في 81 إرهابيًا تورطوا بجرائم قتل وتفجير
عبد الرحمن بن مساعد يرد على صحفية لبنانية انتقدت تنفيذ القصاص في 81 إرهابيًا تورطوا بجرائم قتل وتفجير
4 س
comment 22
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"القهوة والنساء".. دراسة جديدة  تكشف مفاجأة بشأن "عدد الأكواب الموصى به" وبشرى لمرضى القلب
"القهوة والنساء".. دراسة جديدة  تكشف مفاجأة بشأن "عدد الأكواب الموصى به" وبشرى لمرضى القلب
4 س
comment 6
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شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الهلال والرائد.. وهؤلاء سيسجلون!
شاهد.. الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الهلال والرائد.. وهؤلاء سيسجلون!
5 س
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نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين..المخابرات البريطانية تكشف عن إصابة بوتين بمرض خطير أثر على قراراته
نقلا عن مصادر مقربة من الكرملين..المخابرات البريطانية تكشف عن إصابة بوتين بمرض خطير أثر على قراراته
5 س
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بنك عالمي: العالم يسير نحو الركود ويواجه أخطر أزمة طاقة منذ 1973
بنك عالمي: العالم يسير نحو الركود ويواجه أخطر أزمة طاقة منذ 1973
6 س
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"المسند" يتوقع أجواء باردة وزخات مطرية على هذه المناطق بالمملكة اليوم
"المسند" يتوقع أجواء باردة وزخات مطرية على هذه المناطق بالمملكة اليوم
6 س
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2011
شاهد: جنود شيشانيون يرددون ابتهالات صوفية داخل طائرة عسكرية أثناء نقلهم إلى أوكرانيا
شاهد: جنود شيشانيون يرددون ابتهالات صوفية داخل طائرة عسكرية أثناء نقلهم إلى أوكرانيا
7 س
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أول تعليق من رئيس وزراء العراق "الكاظمي" على هجوم أربيل
أول تعليق من رئيس وزراء العراق "الكاظمي" على هجوم أربيل
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2024
واشنطن تكشف تكلفة حماية وزير الخارجية الأمريكي السابق من التهديدات الإيرانية
واشنطن تكشف تكلفة حماية وزير الخارجية الأمريكي السابق من التهديدات الإيرانية
8 س
comment 6
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العراق.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية في أربيل.. والكشف عن عدد الصواريخ والدولة التي انطلقت منها
العراق.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية في أربيل.. والكشف عن عدد الصواريخ والدولة التي انطلقت منها
8 س
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5821
"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
9 س
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1535
من يتحمل أعمال الصيانة الطارئة بالوحدة المؤجرة "المؤجر أم المستأجر"؟.. "إيجار" يجيب
من يتحمل أعمال الصيانة الطارئة بالوحدة المؤجرة "المؤجر أم المستأجر"؟.. "إيجار" يجيب
9 س
comment 10
6916
أطلق عليه رؤساؤه لقب «أسامة بن لادن».. تعرف على الإرهابي "أحمد الراجحي".. وكيف اغتال رجل أمن في أبو عريش
أطلق عليه رؤساؤه لقب «أسامة بن لادن».. تعرف على الإرهابي "أحمد الراجحي".. وكيف اغتال رجل أمن في أبو عريش
10 س
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بالفيديو: مبتعثة سعودية تعلن اكتشافها دواء يقضي على خلايا السرطان بالرأس والعنق
بالفيديو: مبتعثة سعودية تعلن اكتشافها دواء يقضي على خلايا السرطان بالرأس والعنق
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عاشت حياتها بعنق ملتوي بزاوية 90 درجة.. شاهد: فتاة تعاني من مرض نادر وعملية جراحية تغير حياتها
عاشت حياتها بعنق ملتوي بزاوية 90 درجة.. شاهد: فتاة تعاني من مرض نادر وعملية جراحية تغير حياتها
11 س
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وزير الخارجية الفلسطيني: التطبيع التركي الإسرائيلي خطوة مفيدة للقضية الفلسطينية!
وزير الخارجية الفلسطيني: التطبيع التركي الإسرائيلي خطوة مفيدة للقضية الفلسطينية!
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"من بينها السعودية".. بالفيديو: خبير ألماني يكشف عن الدول المتاحة لتزويد أوروبا بالنفط بدلًا من روسيا
"من بينها السعودية".. بالفيديو: خبير ألماني يكشف عن الدول المتاحة لتزويد أوروبا بالنفط بدلًا من روسيا
13 س
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3323
شاهد: هجوم بالصواريخ على محيط القنصلية الأميركية بأربيل في العراق
شاهد: هجوم بالصواريخ على محيط القنصلية الأميركية بأربيل في العراق
14 س
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2012
الصحة تكشف متى يسمح بدخول المستشفيات دون اشتراط التحصين
الصحة تكشف متى يسمح بدخول المستشفيات دون اشتراط التحصين
15 س
comment 5
4914
بالصور : عبدالله بن سعود يتوج إسطبل العلياء بكأس الأمير سعود بن محمد
بالصور : عبدالله بن سعود يتوج إسطبل العلياء بكأس الأمير سعود بن محمد
15 س
comment 0
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بعد تنفيذ القصاص بحقهما .. تعرف على قصة الداعشين "أبو نيان" و "برجس" اللذين نفذا عملية إرهابية وقتلا رجلي أمن
بعد تنفيذ القصاص بحقهما .. تعرف على قصة الداعشين "أبو نيان" و "برجس" اللذين نفذا عملية إرهابية وقتلا رجلي أمن
15 س
comment 9
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شاهد.. انقلاب سيارة "جيب لاند كروزر " وانفصال الهيكل عن القاعدة في حادث مروع
شاهد.. انقلاب سيارة "جيب لاند كروزر " وانفصال الهيكل عن القاعدة في حادث مروع
16 س
comment 19
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بالفيديو: استشاري يوضح أحدث طرق علاج التثدي عند الرجال.. ويتم الاستغناء عن الجراحة في هذه الحالة
بالفيديو: استشاري يوضح أحدث طرق علاج التثدي عند الرجال.. ويتم الاستغناء عن الجراحة في هذه الحالة
17 س
comment 2
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بالفيديو.. هل حذف أي شخص من "جروب واتساب" يعتبر مخالفة قانونية؟.. محامي يجيب
بالفيديو.. هل حذف أي شخص من "جروب واتساب" يعتبر مخالفة قانونية؟.. محامي يجيب
17 س
comment 6
3780
قبل ساعات من تطبيقه .. تعرَّف على الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية
قبل ساعات من تطبيقه .. تعرَّف على الفئات المستثناة من الرسوم في نظام التكاليف القضائية
17 س
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رئيس الوزراء الكويتي يعلن قبول التبرعات من الدول الصديقة والشقيقة لتحسين خدمات المحافظات
رئيس الوزراء الكويتي يعلن قبول التبرعات من الدول الصديقة والشقيقة لتحسين خدمات المحافظات
17 س
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"نجاح لا يصدق".. قصة "الحصار الرقمي" الذي فرضته أوكرانيا على روسيا
"نجاح لا يصدق".. قصة "الحصار الرقمي" الذي فرضته أوكرانيا على روسيا
18 س
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شاهد: أول تعليق من والد أحد شهداء مسجد الطوارئ بأبها بعد تنفيذ القصاص بالإرهابيين
شاهد: أول تعليق من والد أحد شهداء مسجد الطوارئ بأبها بعد تنفيذ القصاص بالإرهابيين
18 س
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بعد تنفيذ القصاص بـ81 إرهابيا .. تعرف على تفاصيل إجراءات أحكام القتل بالسعودية ولهذا السبب يتم نظرها من 13 قاضيا
بعد تنفيذ القصاص بـ81 إرهابيا .. تعرف على تفاصيل إجراءات أحكام القتل بالسعودية ولهذا السبب يتم نظرها من 13 قاضيا
18 س
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بالفيديو.. "مسجون في قضية مخدرات وسرقة" يروي ماذا فعل لحظة القبض عليه؟
بالفيديو.. "مسجون في قضية مخدرات وسرقة" يروي ماذا فعل لحظة القبض عليه؟
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بالفيديو.. ناصر الهويشل يكشف بداية دخوله مجال الموسيقى.. وسر حبه للعود
بالفيديو.. ناصر الهويشل يكشف بداية دخوله مجال الموسيقى.. وسر حبه للعود
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شاهد: مفتي أوكرانيا يخلع العمامة ويحمل السلاح
شاهد: مفتي أوكرانيا يخلع العمامة ويحمل السلاح
19 س
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الكشف رسميا لأول مرة عن عدد قتلى الجيش الأوكراني
الكشف رسميا لأول مرة عن عدد قتلى الجيش الأوكراني
20 س
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بالفيديو.. قصة فتاة منقبة عند أهلها ومحجبة في الخارج.. وعند اكتشاف أخيها أمرها حدث ما لم يكن متوقعًا!
بالفيديو.. قصة فتاة منقبة عند أهلها ومحجبة في الخارج.. وعند اكتشاف أخيها أمرها حدث ما لم يكن متوقعًا!
20 س
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شاهد.. أول صور للأبرياء الذين استشهدوا داخل حسينية الدالوة بالأحساء بعد تنفيذ القصاص بحق الجناة الإرهابيين
شاهد.. أول صور للأبرياء الذين استشهدوا داخل حسينية الدالوة بالأحساء بعد تنفيذ القصاص بحق الجناة الإرهابيين
20 س
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شاهد.. لصان يتسلقان المنازل لسرقتها بالرياض
شاهد.. لصان يتسلقان المنازل لسرقتها بالرياض
20 س
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بعد تنفيذ القصاص بحق الإرهابيين.. شاهد: كيف نفذ الجناة الجريمة داخل حسينية الدالوة بالأحساء
بعد تنفيذ القصاص بحق الإرهابيين.. شاهد: كيف نفذ الجناة الجريمة داخل حسينية الدالوة بالأحساء
21 س
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شاهد: ماذا قال والد أحد الشهداء بعد تنفيذ القصاص بالمشاركين في جريمة الدالوة في الأحساء
شاهد: ماذا قال والد أحد الشهداء بعد تنفيذ القصاص بالمشاركين في جريمة الدالوة في الأحساء
21 س
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"أنا رجل ذباح وماراح أتنازل ".. شاهد.. مشهور سناب "يعقوب بو شهري" يتوعد ويهدد بمقاضاة منتقديه
"أنا رجل ذباح وماراح أتنازل ".. شاهد.. مشهور سناب "يعقوب بو شهري" يتوعد ويهدد بمقاضاة منتقديه
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تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا تصادر أغلى يخت في العالم لملياردير روسي
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بعد تنفيذ حكم الشرع بهما.. تعرف على تفاصيل قضية التوأم الداعشي "صالح وخالد العريني" اللذين قتلا أمهما بالرياض
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يمكن رؤيتها بسهولة على الجلد..علامات تحذيرية تدل على نقص فيتامين A في الجسم
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سبحان الله

الحمدلله على سلامة صاحب السيارة تخيل تكون ماشي حسب القواعد والانظمة ويجيك شخص مستهتر ويعدم سيارتك اللي شاريها 100 الف ويعطوك تعويض 50 الف اليس هذا جور ثم جور
شاهد.. ردة فعل الجنود الروس بعد استهدافهم بصاروخ أوكراني قرب كييف
هربو

ههههه هرب الروس من صاروخ واحد سبحان من يذل الاقزياء بشجاعة الضعفاء

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ماهو غريب عليكم يامن تدعون الديمقراطيه طلعتم اكذب الخلق وارذلهم
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الله طيب لايقبل إلا طيبا أما المال الذي داخل من الأغاني المحرمة لاينتفع به الله

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أخبار منوعة
شاهد.. أحلام تؤدي مناسك العمرة وتلتقط الصور مع زوجها ونجلها فاهد

شاهد.. أحلام تؤدي مناسك العمرة وتلتقط الصور مع زوجها ونجلها فاهد

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الكويت.. تفاصيل الحكم على شاب قتل شقيقته داخل مستشفى بعد نجاتها من الموت عقب اعتداء شقيقها الأكبر!

الكويت.. تفاصيل الحكم على شاب قتل شقيقته داخل مستشفى بعد نجاتها من الموت عقب اعتداء شقيقها الأكبر!

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"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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من يتحمل أعمال الصيانة الطارئة بالوحدة المؤجرة "المؤجر أم المستأجر"؟.. "إيجار" يجيب

من يتحمل أعمال الصيانة الطارئة بالوحدة المؤجرة "المؤجر أم المستأجر"؟.. "إيجار" يجيب

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يوتيوب المرصد
بالفيديو: مختص يكشف الأفضل بين بلاط "البورسلان والرخام والتراكوتا".. وخطأ "شائع" يقع فيه الجميع أثناء التركيب

بالفيديو: مختص يكشف الأفضل بين بلاط "البورسلان والرخام والتراكوتا".. وخطأ "شائع" يقع فيه الجميع أثناء التركيب

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شاهد .. إعلامي إخواني يبرر لأردوغان : القضية الفلسطينية خدعة كبيرة .. لا نريد دولة فلسطينية ولا نريد القدس عاصمة لها!

شاهد .. إعلامي إخواني يبرر لأردوغان : القضية الفلسطينية خدعة كبيرة .. لا نريد دولة فلسطينية ولا نريد القدس عاصمة لها!

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شاهد .. طفلة تلعب بأفعى عملاقة سامة دون خوف!

شاهد .. طفلة تلعب بأفعى عملاقة سامة دون خوف!

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شاهد: طائرة هليكوبتر توثق لحظة اختباء مطلوب أمني أثناء مطاردة مثيرة من قبل الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس

شاهد: طائرة هليكوبتر توثق لحظة اختباء مطلوب أمني أثناء مطاردة مثيرة من قبل الشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس

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أخبار ثقافية
الفنانة نادية علاوي في حوار لـ "المرصد": لهذا السبب اتجهت لرسم التجريد وابتعدت عن البورتريهات- صور

الفنانة نادية علاوي في حوار لـ "المرصد": لهذا السبب اتجهت لرسم التجريد وابتعدت عن البورتريهات- صور

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بالفيديو.. من هو "ربيع بن زيد الدوسري" أحد القادة المخلصين الأشداء في عهد الدولة السعودية الأولى

بالفيديو.. من هو "ربيع بن زيد الدوسري" أحد القادة المخلصين الأشداء في عهد الدولة السعودية الأولى

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قال أن الخميس الونيس ضحك على الذقون.. الضبعان يطلب تمديد "الويكند" إلى ثلاثة أيام

قال أن الخميس الونيس ضحك على الذقون.. الضبعان يطلب تمديد "الويكند" إلى ثلاثة أيام

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شاهد.. "حورية بحر" منذ 300 عام بوجه بشري وذيل سمكة عرفت بمنحها الخلود لمن ذاق لحمها!

شاهد.. "حورية بحر" منذ 300 عام بوجه بشري وذيل سمكة عرفت بمنحها الخلود لمن ذاق لحمها!

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الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 

الكشف عن "أسوأ" وضعية أثناء النوم .. وتلك هي الأفضل 

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"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"

"بينها القشعريرة" .. تعرف على 10 علامات تدل على أن كليتك "في خطر"

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"القهوة والنساء".. دراسة جديدة  تكشف مفاجأة بشأن "عدد الأكواب الموصى به" وبشرى لمرضى القلب

"القهوة والنساء".. دراسة جديدة  تكشف مفاجأة بشأن "عدد الأكواب الموصى به" وبشرى لمرضى القلب

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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

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بنك عالمي: العالم يسير نحو الركود ويواجه أخطر أزمة طاقة منذ 1973

بنك عالمي: العالم يسير نحو الركود ويواجه أخطر أزمة طاقة منذ 1973

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"من بينها السعودية".. بالفيديو: خبير ألماني يكشف عن الدول المتاحة لتزويد أوروبا بالنفط بدلًا من روسيا

"من بينها السعودية".. بالفيديو: خبير ألماني يكشف عن الدول المتاحة لتزويد أوروبا بالنفط بدلًا من روسيا

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هل يجب على السعوديين تخزين المواد الغذائية خشية استمرار ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا؟ .. خبير اقتصادي يجيب- فيديو

هل يجب على السعوديين تخزين المواد الغذائية خشية استمرار ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا؟ .. خبير اقتصادي يجيب- فيديو

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مناسبات
بالصور : عبدالله بن سعود يتوج إسطبل العلياء بكأس الأمير سعود بن محمد

بالصور : عبدالله بن سعود يتوج إسطبل العلياء بكأس الأمير سعود بن محمد

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شاهد دونا الحسين في المستشفى بعد يومين من زفافها.. وزوجها يجري جراحة طارئة

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شاهد.. زوجة أردوغان تستقبل نظيرتها الإسرائيلية بحفاوة.. وتفتتحان معرضاً للرسم في أنقرة

شاهد.. زوجة أردوغان تستقبل نظيرتها الإسرائيلية بحفاوة.. وتفتتحان معرضاً للرسم في أنقرة

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أخبار سيارات
شاهد.. انقلاب سيارة "جيب لاند كروزر " وانفصال الهيكل عن القاعدة في حادث مروع

شاهد.. انقلاب سيارة "جيب لاند كروزر " وانفصال الهيكل عن القاعدة في حادث مروع

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شاهد: مواطن يكشف عن أنواع السيارات الكلاسيكية النادرة التي يقتنيها منذ 25 عاماً

شاهد: مواطن يكشف عن أنواع السيارات الكلاسيكية النادرة التي يقتنيها منذ 25 عاماً

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مع ارتفاع أسعار البنزين .. تعرف على 6 نصائح للحد من استهلاك وقود سيارتك بنسبة 20%

مع ارتفاع أسعار البنزين .. تعرف على 6 نصائح للحد من استهلاك وقود سيارتك بنسبة 20%

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"انعجنت السيارة كلها".. شاهد: مواطنة توثق لحظة اصطدامها بحاجز حديدي أثناء قيادتها بسرعة عالية

"انعجنت السيارة كلها".. شاهد: مواطنة توثق لحظة اصطدامها بحاجز حديدي أثناء قيادتها بسرعة عالية

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