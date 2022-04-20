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السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة
تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء
بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"
السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة
شاهد: بوتين يهدد الغرب بـ"الصاروخ الشيطان" و يحذر أعداء روسيا بالتفكير الجاد!
شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية
شاهد: زوجة الراحل " طلال مداح" تكشف عن ردة فعلها بعدما رأته يسقط على المسرح في أبها.. وتفاصيل آخر مكالمة بينهما
تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء
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38 د
12

تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء

بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"
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47 د
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بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"

السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة
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1 س
12

السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة

شاهد: بوتين يهدد الغرب بـ"الصاروخ الشيطان" و يحذر أعداء روسيا بالتفكير الجاد!
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شاهد: بوتين يهدد الغرب بـ"الصاروخ الشيطان" و يحذر أعداء روسيا بالتفكير الجاد!

شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية
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شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية

شاهد: زوجة الراحل " طلال مداح" تكشف عن ردة فعلها بعدما رأته يسقط على المسرح في أبها.. وتفاصيل آخر مكالمة بينهما
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2 س
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شاهد: زوجة الراحل " طلال مداح" تكشف عن ردة فعلها بعدما رأته يسقط على المسرح في أبها.. وتفاصيل آخر مكالمة بينهما

شاهد : الفنان خالد الفراج يقلد المذيع اللبناني جورج قرداحي في ستوديو 22
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شاهد : الفنان خالد الفراج يقلد المذيع اللبناني جورج قرداحي في ستوديو 22

1 ي
comment 24
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الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي
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الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين الخاص وغير الربحي

1 ي
comment 15
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كم مرة تزوجت لجين عمران ؟..شاهد الأخيرة تجيب وتكشف عن مفاجأة لأول مرة !
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كم مرة تزوجت لجين عمران ؟..شاهد الأخيرة تجيب وتكشف عن مفاجأة لأول مرة !

19 س
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شاهد: عايض وهبة يتحدثان عن قصة تعارفهما وكيف انتهت بالزواج
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شاهد: عايض وهبة يتحدثان عن قصة تعارفهما وكيف انتهت بالزواج

1 ي
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بالفيديو .. الأميرة لمياء بنت ماجد تكشف عن جنسية والدتها
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بالفيديو .. الأميرة لمياء بنت ماجد تكشف عن جنسية والدتها

1 ي
comment 15
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شاهد : الممثل "عبدالمحسن النمر" يفجر مفاجأة عن حجم ثروته !
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شاهد : الممثل "عبدالمحسن النمر" يفجر مفاجأة عن حجم ثروته !

2 ي
comment 47
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موظف بـ"وزارة العدل" يحصل على 200 ألف ريال من "مقيمة" بعد وعدها بهذا الأمر!
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موظف بـ"وزارة العدل" يحصل على 200 ألف ريال من "مقيمة" بعد وعدها بهذا الأمر!

3 ي
comment 33
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مواطن يسلف مقيم مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة!
آخر الأخبار

مواطن يسلف مقيم مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة!

3 ي
comment 113
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آخر الأخبار
تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء
تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء
38 د
comment 3
608
بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"
بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"
47 د
comment 2
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السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة
السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة
1 س
comment 27
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شاهد: بوتين يهدد الغرب بـ"الصاروخ الشيطان" و يحذر أعداء روسيا بالتفكير الجاد!
شاهد: بوتين يهدد الغرب بـ"الصاروخ الشيطان" و يحذر أعداء روسيا بالتفكير الجاد!
1 س
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شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية
شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية
1 س
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شاهد: زوجة الراحل " طلال مداح" تكشف عن ردة فعلها بعدما رأته يسقط على المسرح في أبها.. وتفاصيل آخر مكالمة بينهما
شاهد: زوجة الراحل " طلال مداح" تكشف عن ردة فعلها بعدما رأته يسقط على المسرح في أبها.. وتفاصيل آخر مكالمة بينهما
2 س
comment 12
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شاهد فيديو جديد لحظة انتشال الشاب العالق بين هضبتين ونقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في تبوك
شاهد فيديو جديد لحظة انتشال الشاب العالق بين هضبتين ونقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في تبوك
2 س
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أمريكا.. شاهد: شخصان وجها لوجه يتبادلان إطلاق النار وسط شارع في نيويورك
أمريكا.. شاهد: شخصان وجها لوجه يتبادلان إطلاق النار وسط شارع في نيويورك
2 س
comment 5
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بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين
بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين
2 س
comment 1
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شاهد .. حبيب الحبيب يقلد مذيع العربية خالد مدخلي وماجد مطرب في دور محلل الطقس خالد الزعاق
شاهد .. حبيب الحبيب يقلد مذيع العربية خالد مدخلي وماجد مطرب في دور محلل الطقس خالد الزعاق
2 س
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أردوغان: من أجل الدفاع عن "القضية الفلسطينية" أقمنا علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل!
أردوغان: من أجل الدفاع عن "القضية الفلسطينية" أقمنا علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل!
3 س
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شاهد: طفل أمريكي من أصول أفريقية يصرخ بعد القبض عليه لسرقته كيس "رقائق البطاطس"
شاهد: طفل أمريكي من أصول أفريقية يصرخ بعد القبض عليه لسرقته كيس "رقائق البطاطس"
3 س
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شاهد.. كلمة تركي آل الشيخ في ختام برنامج عطر الكلام لمسابقة القرآن والأذان
شاهد.. كلمة تركي آل الشيخ في ختام برنامج عطر الكلام لمسابقة القرآن والأذان
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شاهد.. مشهورة سناب "العنود اليوسف" تبكي بعد إصابتها في عينيها وفقدان الرؤية !
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شاهد: ظهور قط يتجول خلف مذيعي أخبار القناة الثانية بتلفزيون الكويت على الهواء
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"لمي دراعك "... شاهد: سيدة مصرية تعتدي على فتاة داخل مترو أنفاق بسبب ملابسها المثيرة
"لمي دراعك "... شاهد: سيدة مصرية تعتدي على فتاة داخل مترو أنفاق بسبب ملابسها المثيرة
5 س
comment 33
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شاهد: باكستاني ينهار بالبكاء بعد رؤية المسجد النبوي لأول مرة
شاهد: باكستاني ينهار بالبكاء بعد رؤية المسجد النبوي لأول مرة
6 س
comment 11
1969
شاهد: ظهور "عمر البشير" يزور مرضى بإحدى المستشفيات السودانية!
شاهد: ظهور "عمر البشير" يزور مرضى بإحدى المستشفيات السودانية!
6 س
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شاهد.. إنقاذ الشاب العالق داخل فتحة ضيقة بين هضبتين في تبوك
شاهد.. إنقاذ الشاب العالق داخل فتحة ضيقة بين هضبتين في تبوك
6 س
comment 20
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5 خضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم
5 خضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم
7 س
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شاهد.. أول فيديو للشاب العالق داخل فتحة ضيقة بين هضبتين بتبوك
شاهد.. أول فيديو للشاب العالق داخل فتحة ضيقة بين هضبتين بتبوك
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شاهد: أمانة جدة تحرر شارع بين طريقي الكورنيش والملك عبدالعزيز وإزالة عدد من الأسوار والمباني المهجورة بأبحر
شاهد: أمانة جدة تحرر شارع بين طريقي الكورنيش والملك عبدالعزيز وإزالة عدد من الأسوار والمباني المهجورة بأبحر
7 س
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تطورات نزاع ورثة رجل الأعمال الإماراتي "ماجد الفطيم" على 6 مليارات دولار
تطورات نزاع ورثة رجل الأعمال الإماراتي "ماجد الفطيم" على 6 مليارات دولار
7 س
comment 17
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء
7 س
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مر عليه أكثر من 24 ساعة .. سقوط شاب في فتحة ضيقة بين هضبتين بتبوك
مر عليه أكثر من 24 ساعة .. سقوط شاب في فتحة ضيقة بين هضبتين بتبوك
7 س
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شاهد.. الأمير بندر بن مشاري يكشف عن أحدث الخدمات التي سوف يتم تدشينها عبر " أبشر" قريباً
شاهد.. الأمير بندر بن مشاري يكشف عن أحدث الخدمات التي سوف يتم تدشينها عبر " أبشر" قريباً
9 س
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شاهد: لجين عمران تكشف عن سعر الإعلان في حسابها بـ"سناب شات"
شاهد: لجين عمران تكشف عن سعر الإعلان في حسابها بـ"سناب شات"
10 س
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"أطأ على وجهك".. شاهد: ردة فعل شاب سعودي على مدير أهان موظفة في برنامج "الصدمة 4" تثير تفاعلًا واسعًا 
"أطأ على وجهك".. شاهد: ردة فعل شاب سعودي على مدير أهان موظفة في برنامج "الصدمة 4" تثير تفاعلًا واسعًا 
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شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأربعاء
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأربعاء
11 س
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
11 س
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3349
كشف ملابسات فيديو لأب يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل في مصر.. ومفاجأة عن سبب ارتكاب الواقعة!
كشف ملابسات فيديو لأب يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل في مصر.. ومفاجأة عن سبب ارتكاب الواقعة!
11 س
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هل ترى وجه شكسبير أم رجل يرتدي عمامة أم امرأة مستلقية على السرير أم وردة؟.. شاهد: صورة للوهلة الأولى تكشف أسراراً عن شخصيتك
هل ترى وجه شكسبير أم رجل يرتدي عمامة أم امرأة مستلقية على السرير أم وردة؟.. شاهد: صورة للوهلة الأولى تكشف أسراراً عن شخصيتك
12 س
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2304
تفاصيل جديدة حول واقعة تعرض طفل لهجوم كلاب ضالة في الخفجي.. والكشف عن حالته الصحية
تفاصيل جديدة حول واقعة تعرض طفل لهجوم كلاب ضالة في الخفجي.. والكشف عن حالته الصحية
12 س
comment 16
3507
مصر.. مفاجأة جديدة بشأن المتهم بقتل كاهن الإسكندرية طعناً
مصر.. مفاجأة جديدة بشأن المتهم بقتل كاهن الإسكندرية طعناً
13 س
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3158
شاهد: طريقة غريبة في أفغانستان لحفظ العنب طازج كما هو لمدة عام
شاهد: طريقة غريبة في أفغانستان لحفظ العنب طازج كما هو لمدة عام
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11964
هل سيكون هناك رسوم على أبشر أفراد؟..شاهد: مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يجيب
هل سيكون هناك رسوم على أبشر أفراد؟..شاهد: مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يجيب
14 س
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"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
"الأرصاد" تكشف عن توقعات الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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بعد يومين من فقده.. العثور على طفل عالق في خزان أرضي تحت الإنشاء في عفيف.. والكشف عن حالته
بعد يومين من فقده.. العثور على طفل عالق في خزان أرضي تحت الإنشاء في عفيف.. والكشف عن حالته
15 س
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6461
هل سيتم مستقبلا زرع شريحة داخل جسم الإنسان تحمل بياناته؟.. شاهد: مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يجيب
هل سيتم مستقبلا زرع شريحة داخل جسم الإنسان تحمل بياناته؟.. شاهد: مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يجيب
16 س
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6616
بيان أمني بشأن القبض على وافد نازح في الرياض خطف حقيبة امرأة من يدها بالقوة وأسقطها على الأرض ولاذ بالفرار
بيان أمني بشأن القبض على وافد نازح في الرياض خطف حقيبة امرأة من يدها بالقوة وأسقطها على الأرض ولاذ بالفرار
16 س
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5873
شاهد.. لجين عمران تروي تفاصيل محاولتها الانتحار ونقلها إلى المستشفى
شاهد.. لجين عمران تروي تفاصيل محاولتها الانتحار ونقلها إلى المستشفى
17 س
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4526
"راحت وما ضرت أحد".. شاهد: كلمة الأمير عبدالعزيز بن فهد لأحد المعزين عن شقيقته الراحلة الأميرة لولوة
"راحت وما ضرت أحد".. شاهد: كلمة الأمير عبدالعزيز بن فهد لأحد المعزين عن شقيقته الراحلة الأميرة لولوة
17 س
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هل ستسمح السعودية بالعملات الرقمية المشفرة؟.. شاهد: مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يُجيب
هل ستسمح السعودية بالعملات الرقمية المشفرة؟.. شاهد: مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يُجيب
18 س
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بالفيديو.. الصرامي يكشف عن مفاجأة أبلغه بها مسؤول اتحادي بشأن قضية حمد الله والنصر!
بالفيديو.. الصرامي يكشف عن مفاجأة أبلغه بها مسؤول اتحادي بشأن قضية حمد الله والنصر!
18 س
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بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب ارتفاع أسعار السيارات.. ويروي قصة سيدة طُلب منها 5 آلاف مقابل تبديل الفرامل
بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب ارتفاع أسعار السيارات.. ويروي قصة سيدة طُلب منها 5 آلاف مقابل تبديل الفرامل
18 س
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بالفيديو .. لجين عمران تكشف قصة تعرضها لعملية احتيال بـ 700 ألف درهم من معرض سيارات بالإمارات
بالفيديو .. لجين عمران تكشف قصة تعرضها لعملية احتيال بـ 700 ألف درهم من معرض سيارات بالإمارات
19 س
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شاهد : لجين عمران تكشف لأول مرة عن حجم ثروتها المالية و العقارية
شاهد : لجين عمران تكشف لأول مرة عن حجم ثروتها المالية و العقارية
19 س
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كم مرة تزوجت لجين عمران ؟..شاهد الأخيرة تجيب وتكشف عن مفاجأة لأول مرة !
كم مرة تزوجت لجين عمران ؟..شاهد الأخيرة تجيب وتكشف عن مفاجأة لأول مرة !
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بالفيديو.. أول تعليق لـ" لجين عمران" على خبر القبض عليها في منزلها بدبي وبحوزتها 700 مليون
بالفيديو.. أول تعليق لـ" لجين عمران" على خبر القبض عليها في منزلها بدبي وبحوزتها 700 مليون
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شاهد: مشهورة سناب "صيتة السبيعي" تهدي شقيقتها العنود سيارة لاند كروزر 2022 وتكشف عن مناسبتها
شاهد: مشهورة سناب "صيتة السبيعي" تهدي شقيقتها العنود سيارة لاند كروزر 2022 وتكشف عن مناسبتها
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شاهد .. بدور البراهيم تستعرض شعرها الطويل .. وتعلق : صرت غزال ما ينصادي!
شاهد .. بدور البراهيم تستعرض شعرها الطويل .. وتعلق : صرت غزال ما ينصادي!
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بالفيديو: علي الغامدي الشهير بـ "أبو الأيتام" يكشف كيف يحصل على الأطفال من الكنائس مقابل مبالغ مالية
بالفيديو: علي الغامدي الشهير بـ "أبو الأيتام" يكشف كيف يحصل على الأطفال من الكنائس مقابل مبالغ مالية
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خادم الحرمين يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات مع نهاية دوام يوم غد الخميس
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بالفيديو: مواطنة من الشرقية توضح كيف تعرضت للاحتيال وسحب 300 ألف ريال من حسابها البنكي
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الغرب يصنع طايرات وصواريخ والشرق الاوسط ضاع نفطه بلاشي..! حطوا لهم في صفحة العلم تاريخ وحنا بماضينا نعيد النــقاشي..!!!
تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء
اسباب

وزير الطاقة طاقته ارتفعت مازال النفط في اقل اسعاره بطئ السعر الحرارة السعرية للصحراء اريده يصل 1000دولار عما قريب ترون وجه القوة المستعارة لدول الكبري سير ياسعر الارض الملكية

السماح بتقسيط وتخفيض المخالفات المرورية .. والحجز على الأرصدة البنكية في حال لم يقم المخالف بالسداد خلال هذه المدة
تتيسر

وش يقصد ٢٥ في المية تخفيض وكيف الاقساط احد يوضح لنا اتمنى الي عرف الموضوع وتفاصيلة يوضح لنا اللة يعطيكم العافية
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شاهد: مطربة مصرية تعلن اعتزالها الغناء: " عايزة أموت وربنا راضي عني"

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شاهد: عايض وهبة يتحدثان عن قصة تعارفهما وكيف انتهت بالزواج

شاهد: عايض وهبة يتحدثان عن قصة تعارفهما وكيف انتهت بالزواج

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بالفيديو.. نجوى فؤاد: زي راقصات الجيل الحالي غير محترم والحركات مثيرة.. زمان كنا بنحترم الدين

بالفيديو.. نجوى فؤاد: زي راقصات الجيل الحالي غير محترم والحركات مثيرة.. زمان كنا بنحترم الدين

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أخبار منوعة
بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"

بعد اكتشاف المقلب.. شاهد رد فعل مفاجئ من الفنانة سينتيا خليفة في برنامج "رامز موفي ستار"

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شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية

شاهد: الحبيب يقلد فرقة غنائية باكستانية ويرقص بطريقة كوميدية

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شاهد .. حبيب الحبيب يقلد مذيع العربية خالد مدخلي وماجد مطرب في دور محلل الطقس خالد الزعاق

شاهد .. حبيب الحبيب يقلد مذيع العربية خالد مدخلي وماجد مطرب في دور محلل الطقس خالد الزعاق

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شاهد.. مشهورة سناب "العنود اليوسف" تبكي بعد إصابتها في عينيها وفقدان الرؤية !

شاهد.. مشهورة سناب "العنود اليوسف" تبكي بعد إصابتها في عينيها وفقدان الرؤية !

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يوتيوب المرصد
شاهد: ظهور قط يتجول خلف مذيعي أخبار القناة الثانية بتلفزيون الكويت على الهواء

شاهد: ظهور قط يتجول خلف مذيعي أخبار القناة الثانية بتلفزيون الكويت على الهواء

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"لمي دراعك "... شاهد: سيدة مصرية تعتدي على فتاة داخل مترو أنفاق بسبب ملابسها المثيرة

"لمي دراعك "... شاهد: سيدة مصرية تعتدي على فتاة داخل مترو أنفاق بسبب ملابسها المثيرة

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شاهد .. عروس تصفع عريسها مرتين في حفل زفافهما !

شاهد .. عروس تصفع عريسها مرتين في حفل زفافهما !

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شاهد: شاب سعودي يغامر بالجلوس على حافة جبل شاهق

شاهد: شاب سعودي يغامر بالجلوس على حافة جبل شاهق

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أخبار ثقافية
بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

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ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب

ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب

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شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم تعليق كلمة "ما شاء الله" على المنازل والأماكن العامة 

شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم تعليق كلمة "ما شاء الله" على المنازل والأماكن العامة 

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شاهد.. قصة زواج "الملك فيصل" من أخت سعيد ابن مشيط بعد معركة "حجلا" ودخوله أبها

شاهد.. قصة زواج "الملك فيصل" من أخت سعيد ابن مشيط بعد معركة "حجلا" ودخوله أبها

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أخبار صحية
5 خضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم

5 خضروات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم

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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

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شاهد: طريقة غريبة في أفغانستان لحفظ العنب طازج كما هو لمدة عام

شاهد: طريقة غريبة في أفغانستان لحفظ العنب طازج كما هو لمدة عام

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شاهد: الشهري يكشف عن أفضل الفيتامينات لمكافحة الخمول وتنميل الأطراف لدى مرضى السكر

شاهد: الشهري يكشف عن أفضل الفيتامينات لمكافحة الخمول وتنميل الأطراف لدى مرضى السكر

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أخبار اقتصادية
تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء

تعرف على سعر خام برنت للبرميل الواحد في تعاملات اليوم الأربعاء

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تطورات نزاع ورثة رجل الأعمال الإماراتي "ماجد الفطيم" على 6 مليارات دولار

تطورات نزاع ورثة رجل الأعمال الإماراتي "ماجد الفطيم" على 6 مليارات دولار

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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأربعاء

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إطلاق المرحلة الأولى من مشروع نساج تاون النرجس بالرياض .. والكشف عن عدد الوحدات المتاحة وطريقة الحجز

إطلاق المرحلة الأولى من مشروع نساج تاون النرجس بالرياض .. والكشف عن عدد الوحدات المتاحة وطريقة الحجز

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مناسبات
بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين

بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين

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شاهد.. كلمة تركي آل الشيخ في ختام برنامج عطر الكلام لمسابقة القرآن والأذان

شاهد.. كلمة تركي آل الشيخ في ختام برنامج عطر الكلام لمسابقة القرآن والأذان

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بالصور .. خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

بالصور .. خادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

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شاهد: ‏ الأمير تركي بن محمد يصر على مرافقة الشيخ شخبوط آل نهيان والشيخ نهيان آل نهيان خلال توديعهما

شاهد: ‏ الأمير تركي بن محمد يصر على مرافقة الشيخ شخبوط آل نهيان والشيخ نهيان آل نهيان خلال توديعهما

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أخبار سيارات
بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب ارتفاع أسعار السيارات.. ويروي قصة سيدة طُلب منها 5 آلاف مقابل تبديل الفرامل

بالفيديو.. "مختص" يكشف سبب ارتفاع أسعار السيارات.. ويروي قصة سيدة طُلب منها 5 آلاف مقابل تبديل الفرامل

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شاهد: مشهورة سناب "صيتة السبيعي" تهدي شقيقتها العنود سيارة لاند كروزر 2022 وتكشف عن مناسبتها

شاهد: مشهورة سناب "صيتة السبيعي" تهدي شقيقتها العنود سيارة لاند كروزر 2022 وتكشف عن مناسبتها

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مصر.. شاهد: امرأة تشعل النيران في سيارة طليق ابنتها لسبب غريب

مصر.. شاهد: امرأة تشعل النيران في سيارة طليق ابنتها لسبب غريب

2 ي
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شاهد .. تصادم مروع بين شاحنة ومركبتين في خليص .. والمرور يصدر تصريحا عن الحادث

شاهد .. تصادم مروع بين شاحنة ومركبتين في خليص .. والمرور يصدر تصريحا عن الحادث

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