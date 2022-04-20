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والشرق الاوسط ضاع نفطه بلاشي..!
حطوا لهم في صفحة العلم تاريخ
وحنا بماضينا نعيد النــقاشي..!!!
وزير الطاقة طاقته ارتفعت مازال النفط في اقل اسعاره بطئ السعر الحرارة السعرية للصحراء اريده يصل 1000دولار عما قريب ترون وجه القوة المستعارة لدول الكبري سير ياسعر الارض الملكية
وش يقصد ٢٥ في المية تخفيض وكيف الاقساط احد يوضح لنا
اتمنى الي عرف الموضوع وتفاصيلة يوضح لنا اللة يعطيكم العافية
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