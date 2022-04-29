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رئيس التحرير : مشعل العريفي
شاهد .. ردة فعل الفنانة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح
شاهد.. فيديو غريب لمسنة آسيوية تدخن بساحة مسجد أثناء الصلاة
شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"
موظف سعودي يطرد امرأة من محل ملابس بسبب لون بشرتها.. شاهد: ردة فعل الزبائن
عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!
شاهد .. ردة فعل الفنانة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
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45 د
10

شاهد .. ردة فعل الفنانة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح
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1 س
10

شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح

شاهد.. فيديو غريب لمسنة آسيوية تدخن بساحة مسجد أثناء الصلاة
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1 س
10

شاهد.. فيديو غريب لمسنة آسيوية تدخن بساحة مسجد أثناء الصلاة

شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"
آخر الأخبار
2 س
10

شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"

موظف سعودي يطرد امرأة من محل ملابس بسبب لون بشرتها.. شاهد: ردة فعل الزبائن
آخر الأخبار
2 س
10

موظف سعودي يطرد امرأة من محل ملابس بسبب لون بشرتها.. شاهد: ردة فعل الزبائن

عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!
آخر الأخبار
3 س
10

عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!

شاهد.. خالد الفراج يُعاكس فتاة داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى
آخر الأخبار

شاهد.. خالد الفراج يُعاكس فتاة داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى

1 ي
comment 46
37136
رسميا : السماح بالسفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي
آخر الأخبار

رسميا : السماح بالسفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي

1 ي
comment 32
35827
شاهد: مالك الإبل "بن عوده" يكشف عن حجم ثروته .. ومفاجأة بشأن قيمة رصيده البنكي
آخر الأخبار

شاهد: مالك الإبل "بن عوده" يكشف عن حجم ثروته .. ومفاجأة بشأن قيمة رصيده البنكي

1 ي
comment 28
33251
شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد
آخر الأخبار

شاهد: رهف القحطاني تطلب من العلياني استضافتها في برنامجه "مراحل ".. والأخير يصدمها بالرد

2 ي
comment 71
25586
شاهد.. محمد عبده : ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق
آخر الأخبار

شاهد.. محمد عبده : ثروتي الحقيقية 11 مليار وعقاراتي وصلت إلى الفلبين .. والدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق

2 ي
comment 42
44615
شاهد : محمد عبده يسخر من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم .. ويكشف مفاجأة بشأن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح
آخر الأخبار

شاهد : محمد عبده يسخر من أغنية "يا بلادي واصلي" لأبو بكر سالم .. ويكشف مفاجأة بشأن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح

2 ي
comment 152
30356
شاهد: محمد عبده يكشف عن اسم الأمير الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته
آخر الأخبار

شاهد: محمد عبده يكشف عن اسم الأمير الذي يشعر بأنه مدين له بالاعتذار طوال حياته

2 ي
comment 7
25511
"انتبه للسانك" .. ملاسنة وتحذير متبادل بين وليد الفراج وكاتب صحفي بسبب تقليد خالد الفراج لـ "جو بايدن"
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"انتبه للسانك" .. ملاسنة وتحذير متبادل بين وليد الفراج وكاتب صحفي بسبب تقليد خالد الفراج لـ "جو بايدن"

5 ي
comment 66
40971
آخر الأخبار
شاهد .. ردة فعل الفنانة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
شاهد .. ردة فعل الفنانة ميساء مغربي بعد اكتشاف مقلب رامز جلال
45 د
comment 6
486
شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح
شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح
1 س
comment 26
3609
شاهد.. فيديو غريب لمسنة آسيوية تدخن بساحة مسجد أثناء الصلاة
شاهد.. فيديو غريب لمسنة آسيوية تدخن بساحة مسجد أثناء الصلاة
1 س
comment 14
2052
شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"
شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"
2 س
comment 9
2035
موظف سعودي يطرد امرأة من محل ملابس بسبب لون بشرتها.. شاهد: ردة فعل الزبائن
موظف سعودي يطرد امرأة من محل ملابس بسبب لون بشرتها.. شاهد: ردة فعل الزبائن
2 س
comment 7
2071
عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!
عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!
3 س
comment 10
4052
شاهد .. الجمارك الكويتية تشتبه في حاوية قادمة من دولة خليجية تحتوي على أوانٍ منزلية.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة!
شاهد .. الجمارك الكويتية تشتبه في حاوية قادمة من دولة خليجية تحتوي على أوانٍ منزلية.. وبعد تفتيشها كانت المفاجأة!
4 س
comment 37
6308
على عكس السائد.. "خبراء" يكشفون عن أعراض جانبية للعسل
على عكس السائد.. "خبراء" يكشفون عن أعراض جانبية للعسل
4 س
comment 14
1601
بيان أمني بشأن القبض على (5) أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي ..والكشف عن جنسياتهم
بيان أمني بشأن القبض على (5) أشخاص اعتدوا بألفاظ مسيئة على سيدة ومرافقيها في ساحة المسجد النبوي ..والكشف عن جنسياتهم
4 س
comment 19
8678
شاهد.. لحظة تبني أسرة لطفلة من دار أيتام
شاهد.. لحظة تبني أسرة لطفلة من دار أيتام
5 س
comment 51
3625
وزير الدفاع البريطاني يتوقع "حربا ثانية" لروسيا في هذا الموعد
وزير الدفاع البريطاني يتوقع "حربا ثانية" لروسيا في هذا الموعد
5 س
comment 3
2141
هل عيد الفطر الأحد أم الإثنين؟.. شاهد: مختص في علم الفلك يُجيب ويحسم الجدل
هل عيد الفطر الأحد أم الإثنين؟.. شاهد: مختص في علم الفلك يُجيب ويحسم الجدل
6 س
comment 18
7779
بالفيديو : هل هناك عدد محدد للقضايا لاستفادة المسجون من خدمة فرجت؟ .. متحدث السجون يجيب ويكشف مفاجأة بشأن الفواتير المنتشرة
بالفيديو : هل هناك عدد محدد للقضايا لاستفادة المسجون من خدمة فرجت؟ .. متحدث السجون يجيب ويكشف مفاجأة بشأن الفواتير المنتشرة
6 س
comment 6
1952
مصر .. شاهد .. لحظة إطلاق 22 رصاصة من سلاح آلي على شاب قبطي من قبل ملثمين بمطروح
مصر .. شاهد .. لحظة إطلاق 22 رصاصة من سلاح آلي على شاب قبطي من قبل ملثمين بمطروح
6 س
comment 17
3242
فيديو صادم .. شاهد: إعداد حواوشي من "كراتين البيض" بدلا من اللحوم بطريقة لا تخطر على بال
فيديو صادم .. شاهد: إعداد حواوشي من "كراتين البيض" بدلا من اللحوم بطريقة لا تخطر على بال
7 س
comment 29
8981
قريباً .. إعادة استئناف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية
قريباً .. إعادة استئناف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية
7 س
comment 20
10718
شاهد : مياه الأمطار تغمر شوارع عرعر وتحاصر البلدية بسبب سوء التصريف
شاهد : مياه الأمطار تغمر شوارع عرعر وتحاصر البلدية بسبب سوء التصريف
8 س
comment 16
2167
مصر.. شيخ الأزهر يصدر تصريحات مهمة بشأن المثلية الجنسية
مصر.. شيخ الأزهر يصدر تصريحات مهمة بشأن المثلية الجنسية
8 س
comment 15
4425
"الفلك الدولي" يحدد الدول التي سيكون فيها العيد الإثنين .. وأخرى الثلاثاء
"الفلك الدولي" يحدد الدول التي سيكون فيها العيد الإثنين .. وأخرى الثلاثاء
8 س
comment 4
4861
بالفيديو : متحدث "الوطني للأرصاد" يكشف حقيقة ارتباط سقوط الأمطار بحالة الاستمطار الصناعي 
بالفيديو : متحدث "الوطني للأرصاد" يكشف حقيقة ارتباط سقوط الأمطار بحالة الاستمطار الصناعي 
9 س
comment 21
7504
بـ 22 طلقة .. تفاصيل اغتيال شاب مصري على يد ملثمين أثناء تواجده بمحل عمله وإحراق سيارته
بـ 22 طلقة .. تفاصيل اغتيال شاب مصري على يد ملثمين أثناء تواجده بمحل عمله وإحراق سيارته
9 س
comment 10
3231
هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر إلى دول الخليج؟.. "الجوازات" تُجيب
هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر إلى دول الخليج؟.. "الجوازات" تُجيب
10 س
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شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الجمعة
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الجمعة
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بالفيديو.. بدر العامر يكشف سبب رفض "سيد قطب" صلاة الجمعة في جماعة مع الناس
بالفيديو.. بدر العامر يكشف سبب رفض "سيد قطب" صلاة الجمعة في جماعة مع الناس
10 س
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
11 س
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الحصيني يكشف عن حالة مطرية جديدة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة بها
الحصيني يكشف عن حالة مطرية جديدة.. ويحدد موعدها والمناطق المتأثرة بها
11 س
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مصادر مصرية تكشف.. هل حقًا أسقطت "سيجارة" طائرة مصرية وتسببت في قتل 66 شخصًا
مصادر مصرية تكشف.. هل حقًا أسقطت "سيجارة" طائرة مصرية وتسببت في قتل 66 شخصًا
11 س
comment 9
3843
"الغذاء والدواء" تكشف عدد المرات المسموح بها لاستخدام زيت القلي والحالات التي تنتهي فيها صلاحيته
"الغذاء والدواء" تكشف عدد المرات المسموح بها لاستخدام زيت القلي والحالات التي تنتهي فيها صلاحيته
12 س
comment 13
5541
توضيح هام من "حساب المواطن" بشأن موعد صرف دعم شهر مايو
توضيح هام من "حساب المواطن" بشأن موعد صرف دعم شهر مايو
12 س
comment 9
3118
بالصور.. أردوغان يؤدي مناسك العمرة
بالصور.. أردوغان يؤدي مناسك العمرة
12 س
comment 17
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كلاب ضالة تنهش طفلة في جازان.. ووالدها يكشف عن حالتها الصحية
كلاب ضالة تنهش طفلة في جازان.. ووالدها يكشف عن حالتها الصحية
13 س
comment 9
1480
شاهد: بايدن يتعرض لموقف محرج جديد أثناء حديثه عن "بوتين" بالبيت الأبيض
شاهد: بايدن يتعرض لموقف محرج جديد أثناء حديثه عن "بوتين" بالبيت الأبيض
13 س
comment 9
3733
بن بخيت: الدعاة ومريدوهم يعيشون في عالم تم تعميره بالأماني والحكايات الخيالية!
بن بخيت: الدعاة ومريدوهم يعيشون في عالم تم تعميره بالأماني والحكايات الخيالية!
14 س
comment 71
2460
"تولموا تحزموا " .. شاهد: الزعاق يحسم الجدل ويحدد أول أيام عيد الفطر
"تولموا تحزموا " .. شاهد: الزعاق يحسم الجدل ويحدد أول أيام عيد الفطر
14 س
comment 27
14013
الشاعر "عبد اللطيف آل الشيخ" يحذر من صاحبة حساب  موثق  يتابعه 300 ألف وتحمل لقب عائلته.. ومغرد تأخرتم في كشفها
الشاعر "عبد اللطيف آل الشيخ" يحذر من صاحبة حساب  موثق  يتابعه 300 ألف وتحمل لقب عائلته.. ومغرد تأخرتم في كشفها
15 س
comment 22
5325
"أطباء" يكشفون علاقة "مفاجئة" بين الإصابة بسرطان الكبد والعلاقة الحميمة بين الزوجين
"أطباء" يكشفون علاقة "مفاجئة" بين الإصابة بسرطان الكبد والعلاقة الحميمة بين الزوجين
16 س
comment 1
3998
بالفيديو : المديفر يقرأ كلمة الأمير نايف عن "جماعة الإخوان" ويسأل : لماذا لم يقابلوا إحسان المملكة إليهم بالإحسان؟
بالفيديو : المديفر يقرأ كلمة الأمير نايف عن "جماعة الإخوان" ويسأل : لماذا لم يقابلوا إحسان المملكة إليهم بالإحسان؟
17 س
comment 5
2615
المديفر يسأل أين يتمركز الإخوان في دول الخليج؟.. شاهد: باحث في الجماعات يجيب
المديفر يسأل أين يتمركز الإخوان في دول الخليج؟.. شاهد: باحث في الجماعات يجيب
18 س
comment 17
5572
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
19 س
comment 70
20988
شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة
شاهد: حوار سعوديتين مع رحالة باكستاني على دراجة نارية بعد توقفه لشراء شاي في طريقه إلى مكة
19 س
comment 31
5801
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له
20 س
comment 32
11934
تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !
تفاصيل انتحار صحافي مصري شنقاً داخل مقر عمله في صحيفة الأهرام .. ومفاجأة بشأن ما حدث لرأسه !
20 س
comment 10
8297
شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك
شاهد.. رجل يهاجم ممرضة بالمقص ويحاول طعن شرطي داخل أحد المستشفيات بنيويورك
21 س
comment 14
3858
شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي
شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي
21 س
comment 11
7714
بالفيديو .. باحث في الجماعات يكشف خبايا التنظيم السري لجماعة الإخوان .. وطقوس غريبة لبيعة المرشد أشبه بالماسونية
بالفيديو .. باحث في الجماعات يكشف خبايا التنظيم السري لجماعة الإخوان .. وطقوس غريبة لبيعة المرشد أشبه بالماسونية
22 س
comment 22
2130
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية
22 س
comment 21
1640
بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان
بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان
23 س
comment 27
10815
شاهد: ردة فعل شباب تفاجأوا بأذان الفجر قبل لحظات من تناول السحور
شاهد: ردة فعل شباب تفاجأوا بأذان الفجر قبل لحظات من تناول السحور
1 ي
comment 63
13014
‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته
‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته
1 ي
comment 19
9206
شاهد.. لحظة إنقاذ شخصين محاصرين داخل سيارة بسبب السيول في تربة
شاهد.. لحظة إنقاذ شخصين محاصرين داخل سيارة بسبب السيول في تربة
1 ي
comment 8
2625
رسميا : السماح بالسفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي
رسميا : السماح بالسفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي
1 ي
comment 32
35827
‏الرئيس التركي رجب أردوغان يصل جدة .. والأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبليه
‏الرئيس التركي رجب أردوغان يصل جدة .. والأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبليه
1 ي
comment 33
8562
"مشهور على نفسك".. شاهد: ردة فعل المارة على فنان سعودي يرفض التقاط صورة مع أحد معجبيه
"مشهور على نفسك".. شاهد: ردة فعل المارة على فنان سعودي يرفض التقاط صورة مع أحد معجبيه
1 ي
comment 9
6960
شاهد.. تقليد مشهور سناب "فيحان" وتسببه في اندلاع الحرب في أوكرانيا
شاهد.. تقليد مشهور سناب "فيحان" وتسببه في اندلاع الحرب في أوكرانيا
1 ي
comment 20
7338
شاهد.. خالد الفراج يُعاكس فتاة داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى
شاهد.. خالد الفراج يُعاكس فتاة داخل مول.. وردة فعل غير متوقعة من فتاة أخرى
1 ي
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"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته
"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته
1 ي
comment 18
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بالصور: رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة
بالصور: رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة
1 ي
comment 4
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شاهد: الخبير التقني عبدالله السبع يكشف سبب انعزاله عن المجتمع بعد وفاة والدته.. وقصة إصابته بمرض البهاق
شاهد: الخبير التقني عبدالله السبع يكشف سبب انعزاله عن المجتمع بعد وفاة والدته.. وقصة إصابته بمرض البهاق
1 ي
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شاهد.. معتمر سوداني: "عطونا الأمير محمد بن سلمان سنة واحدة"
شاهد.. معتمر سوداني: "عطونا الأمير محمد بن سلمان سنة واحدة"
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"أردوغان" يعلق على زيارته الرسمية إلى السعودية.. ويكشف الهدف منها
"أردوغان" يعلق على زيارته الرسمية إلى السعودية.. ويكشف الهدف منها
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جده أٌعدم وأٌمه الراحلة بينظير بوتو.. بالصور: تعرف على وزير خارجية باكستان الجديد
جده أٌعدم وأٌمه الراحلة بينظير بوتو.. بالصور: تعرف على وزير خارجية باكستان الجديد
1 ي
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شاهد: لحظة إنقاذ مقيم سوداني من الغرق في سيول العيص بالمدينة
شاهد: لحظة إنقاذ مقيم سوداني من الغرق في سيول العيص بالمدينة
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بيان من القوات المشتركة للتحالف بشأن إطلاق سراح "163 " أسيراً من الحوثيين
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مكتب الرئيس التركي يعلن زيارة "أردوغان" للسعودية اليوم
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شاهد.. سحابة رعدية قوية تسيطر على سماء الرياض
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس
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بالفيديو : محلل طقس يكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. وهذا توقعه لأيام عيد الفطر
بالفيديو : محلل طقس يكشف موعد استقرار الأحوال الجوية.. وهذا توقعه لأيام عيد الفطر
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hima

قال رحاله قال,تلاقوه مسنتر بملايين السنين عندنا,وكل اهلو مبرطعين فكل ارجاء البلاد,لسلسه ولهط.
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افووووه

في شي لعب فيك يلا تحاول تقلد سارة انت مو من مستواها
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*

@الشيباني 22 اطلب من الله الهداية و الثبات لكل مسلم و لا تشمت بخلق الله فربما انه احسن عند الله مني و منك وردد الحمدلله الذي عافني مما ابتلاهم به و فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا

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شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"

شاهد.. تقليد الفنان الراحل "عبدالله محمد".. وغناء: "سليم سليم وش أسوي بمحبوبي"

2 س
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عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!

عريس مخمور يتأخر في حضور ليلة زفافه .. وردة فعل والد العروس فاجأت المدعوين للحفل!

3 س
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يوتيوب المرصد
شاهد : مياه الأمطار تغمر شوارع عرعر وتحاصر البلدية بسبب سوء التصريف

شاهد : مياه الأمطار تغمر شوارع عرعر وتحاصر البلدية بسبب سوء التصريف

8 س
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شاهد : مرتضى منصور يرد بنفسه على شائعات وفاته ويتوعد الخطيب وغيره بالمفاجآت

شاهد : مرتضى منصور يرد بنفسه على شائعات وفاته ويتوعد الخطيب وغيره بالمفاجآت

3 ي
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شاهد: أمريكي يشعل النار في جسده أمام المحكمة العليا في واشنطن من أجل لفت النظر للتغير المناخي!

شاهد: أمريكي يشعل النار في جسده أمام المحكمة العليا في واشنطن من أجل لفت النظر للتغير المناخي!

4 ي
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شاهد : السيول في وادي الجريسية تقلب شاحنة بعد هطول الأمطار الغزيرة شمال مهد الذهب

شاهد : السيول في وادي الجريسية تقلب شاحنة بعد هطول الأمطار الغزيرة شمال مهد الذهب

4 ي
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أخبار ثقافية
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

22 س
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"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

1 ي
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هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب

هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب

1 ي
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بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

1 أس
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أخبار صحية
على عكس السائد.. "خبراء" يكشفون عن أعراض جانبية للعسل

على عكس السائد.. "خبراء" يكشفون عن أعراض جانبية للعسل

4 س
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

11 س
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"الغذاء والدواء" تكشف عدد المرات المسموح بها لاستخدام زيت القلي والحالات التي تنتهي فيها صلاحيته

"الغذاء والدواء" تكشف عدد المرات المسموح بها لاستخدام زيت القلي والحالات التي تنتهي فيها صلاحيته

12 س
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"أطباء" يكشفون علاقة "مفاجئة" بين الإصابة بسرطان الكبد والعلاقة الحميمة بين الزوجين

"أطباء" يكشفون علاقة "مفاجئة" بين الإصابة بسرطان الكبد والعلاقة الحميمة بين الزوجين

16 س
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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

1 ي
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توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

2 ي
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تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

4 ي
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

4 ي
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مناسبات
أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له

أردوغان يعلق على زيارته للمملكة بعد استقبال خادم الحرمين وولي العهد له

20 س
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شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي

شاهد .. مراسم استقبال خادم الحرمين للرئيس "رجب أردوغان" وعزف السلامين الملكي السعودي والجمهوري التركي

21 س
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بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان

بالصور: ولي العهد‬⁩ الأمير ‏محمد بن سلمان‬⁩ ‏يستقبل الرئيس التركي رجب أردوغان

23 س
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‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته

‏بالصور : خادم الحرمين يستقبل رئيس تركيا.. ويُقيم مأدبة عشاء رسمية تكريمًا لفخامته

1 ي
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أخبار سيارات
هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

1 ي
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شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

2 ي
comment 55
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السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

2 ي
comment 32
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هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

3 ي
comment 60
31747
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