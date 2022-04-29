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سخافة ليس بعدها سخافة ..... آه يا زمن
قال رحاله قال,تلاقوه مسنتر بملايين السنين عندنا,وكل اهلو مبرطعين فكل ارجاء البلاد,لسلسه ولهط.
صوت القارئ ليس من قراء الحرم المكي !!
في شي لعب فيك يلا تحاول تقلد سارة انت مو من مستواها
@الشيباني 22
اطلب من الله الهداية و الثبات لكل مسلم و لا تشمت بخلق الله فربما انه احسن عند الله مني و منك وردد الحمدلله الذي عافني مما ابتلاهم به و فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا
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