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رئيس التحرير : مشعل العريفي
 بحارة يكشفون عن سبب وفاة 7 أشخاص على متن حاملة طائرات أمريكية  
أول تعليق من الفراج على قرارات لجنة فض المنازعات في قضية محمد كنو
شاهد: السيسي يكشف عن قصة تلقي الجيش المصري وله شخصيا تهديد بالقتل من قبل خيرت الشاطر
بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك
‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام
الملك "سلمان" يغرد على "تويتر " بمناسبة عيد الفطر المبارك
 بحارة يكشفون عن سبب وفاة 7 أشخاص على متن حاملة طائرات أمريكية  
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8 د
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 بحارة يكشفون عن سبب وفاة 7 أشخاص على متن حاملة طائرات أمريكية  

أول تعليق من الفراج على قرارات لجنة فض المنازعات في قضية محمد كنو
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28 د
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أول تعليق من الفراج على قرارات لجنة فض المنازعات في قضية محمد كنو

شاهد: السيسي يكشف عن قصة تلقي الجيش المصري وله شخصيا تهديد بالقتل من قبل خيرت الشاطر
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35 د
11

شاهد: السيسي يكشف عن قصة تلقي الجيش المصري وله شخصيا تهديد بالقتل من قبل خيرت الشاطر

بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك
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2 س
11

بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك

‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام
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2 س
11

‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

الملك "سلمان" يغرد على "تويتر " بمناسبة عيد الفطر المبارك
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الملك "سلمان" يغرد على "تويتر " بمناسبة عيد الفطر المبارك

شاهد .. المطرب اللبناني "وليد توفيق" يكشف لأول مرة عن رصيده البنكي
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شاهد .. المطرب اللبناني "وليد توفيق" يكشف لأول مرة عن رصيده البنكي

1 ي
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"أرجو السماح"...شاهد: "محمد عبده " يعتذر إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين " أبوبكر سالم و طلال مداح "
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"أرجو السماح"...شاهد: "محمد عبده " يعتذر إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين " أبوبكر سالم و طلال مداح "

17 س
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شاهد.. خالد الفراج يتحرش بفتاة داخل محل ملابس .. والأخيرة تفاجئه بردة فعل غير متوقعة
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شاهد.. خالد الفراج يتحرش بفتاة داخل محل ملابس .. والأخيرة تفاجئه بردة فعل غير متوقعة

1 ي
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شاهد.. زعاق حائل داخل محل حلاقة يستعد لحلق شاربه على "الصفر" بعد خسارته تحدي خالد الزعاق
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شاهد.. زعاق حائل داخل محل حلاقة يستعد لحلق شاربه على "الصفر" بعد خسارته تحدي خالد الزعاق

1 ي
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شاهد.. أول فيديو لـ"زعاق حائل" بعد الانتهاء من حلق شاربه عقب خسارته التحدي أمام خالد الزعاق
آخر الأخبار

شاهد.. أول فيديو لـ"زعاق حائل" بعد الانتهاء من حلق شاربه عقب خسارته التحدي أمام خالد الزعاق

1 ي
comment 127
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بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري
آخر الأخبار

بدور البراهيم تعلن عن حصولها على لقب "نجمة السوشيال ميديا" .. وتوضح حقيقة علاقتها بقضية أمل الأنصاري

3 ي
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هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر إلى دول الخليج؟.. "الجوازات" تُجيب
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هل المخالفات المرورية تمنع المواطن من السفر إلى دول الخليج؟.. "الجوازات" تُجيب

2 ي
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شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح
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شاهد: السنابي حامد الضبعان يرد بطريقته على تصريحات "محمد عبده" الأخيرة بشأن الراحل طلال مداح

2 ي
comment 94
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آخر الأخبار
 بحارة يكشفون عن سبب وفاة 7 أشخاص على متن حاملة طائرات أمريكية  
 بحارة يكشفون عن سبب وفاة 7 أشخاص على متن حاملة طائرات أمريكية  
8 د
comment 0
121
أول تعليق من الفراج على قرارات لجنة فض المنازعات في قضية محمد كنو
أول تعليق من الفراج على قرارات لجنة فض المنازعات في قضية محمد كنو
28 د
comment 0
413
شاهد: السيسي يكشف عن قصة تلقي الجيش المصري وله شخصيا تهديد بالقتل من قبل خيرت الشاطر
شاهد: السيسي يكشف عن قصة تلقي الجيش المصري وله شخصيا تهديد بالقتل من قبل خيرت الشاطر
35 د
comment 1
449
بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك
بالصور:خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين قدموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك
2 س
comment 5
1890
‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام
‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام
2 س
comment 5
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الملك "سلمان" يغرد على "تويتر " بمناسبة عيد الفطر المبارك
الملك "سلمان" يغرد على "تويتر " بمناسبة عيد الفطر المبارك
4 س
comment 11
1169
"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح على هذه المناطق
"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح على هذه المناطق
5 س
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مصر: ملابسات وأسباب انتحار الصحفي "عماد الفقي" داخل مكتبه في صحيفة الأهرام
مصر: ملابسات وأسباب انتحار الصحفي "عماد الفقي" داخل مكتبه في صحيفة الأهرام
7 س
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مستشار قانوني يعلق على قرار غرفة "فض المنازعات عن الهلال ومحمد كنو.. ويكشف مفاجأة بشأن العقوبة!
مستشار قانوني يعلق على قرار غرفة "فض المنازعات عن الهلال ومحمد كنو.. ويكشف مفاجأة بشأن العقوبة!
7 س
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أول تعليق من ماجد عبد الله على قرار معاقبة كنو والهلال !
أول تعليق من ماجد عبد الله على قرار معاقبة كنو والهلال !
7 س
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بالفيديو .. الشهري :لا تأكل لحم الإبل حتى تسمع هذا الكلام!
بالفيديو .. الشهري :لا تأكل لحم الإبل حتى تسمع هذا الكلام!
8 س
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شاهد.. الفنان تركي اليوسف يكشف عن قيمة الأجر الذي يتقاضاه مقابل أعماله حاليا
شاهد.. الفنان تركي اليوسف يكشف عن قيمة الأجر الذي يتقاضاه مقابل أعماله حاليا
8 س
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شاهد.. أول تعليق للصرامي على قرار إيقاف اللاعب محمد كنو 4 أشهر ودفع تعويض 27 مليون للنصر
شاهد.. أول تعليق للصرامي على قرار إيقاف اللاعب محمد كنو 4 أشهر ودفع تعويض 27 مليون للنصر
9 س
comment 31
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شاهد .. بيان أمني بشأن القبض على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يهدد شخصاً ويسئ له بألفاظ خادشة بالقطيف
شاهد .. بيان أمني بشأن القبض على مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو يهدد شخصاً ويسئ له بألفاظ خادشة بالقطيف
9 س
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أول تصريح من رئيس تركيا بشأن نتائج زيارته للمملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين
أول تصريح من رئيس تركيا بشأن نتائج زيارته للمملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين
10 س
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ما هي الدول التي أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر ؟
ما هي الدول التي أعلنت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر ؟
11 س
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تقرير جديد يكشف علاقة بوتين مع عشيقته "البطلة الأولمبية".. وإنجابه منها سرًا
تقرير جديد يكشف علاقة بوتين مع عشيقته "البطلة الأولمبية".. وإنجابه منها سرًا
11 س
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شاهد.. عرض مشهد محذوف من برنامج رامز موفي ستار لأول مرة
شاهد.. عرض مشهد محذوف من برنامج رامز موفي ستار لأول مرة
12 س
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الاتحاد الأوروبي يعد خطة جديدة لتوجيه "ضربة قوية" لروسيا خلال أيام
الاتحاد الأوروبي يعد خطة جديدة لتوجيه "ضربة قوية" لروسيا خلال أيام
14 س
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‏"ياثقل دمك".. بالفيديو.. جميل الحجيلان يكشف تفاصيل رسالة عبد الرحمن أبا الخيل له خلال اجتماع مجلس الوزراء
‏"ياثقل دمك".. بالفيديو.. جميل الحجيلان يكشف تفاصيل رسالة عبد الرحمن أبا الخيل له خلال اجتماع مجلس الوزراء
14 س
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شاهد.. جلد عريس سوداني في حفل زفافه  ليثبت شدة تحمله
شاهد.. جلد عريس سوداني في حفل زفافه  ليثبت شدة تحمله
14 س
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شاهد .. مواطن يشرح طرق ارتداء البشت الصحيحة
شاهد .. مواطن يشرح طرق ارتداء البشت الصحيحة
14 س
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شاهد: مصري يحرق شقته وابنته وزوجته وينتحر بالقفز من النافذة
شاهد: مصري يحرق شقته وابنته وزوجته وينتحر بالقفز من النافذة
15 س
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إصابة رئيس أركان الجيش الروسي بشظية في أوكرانيا
إصابة رئيس أركان الجيش الروسي بشظية في أوكرانيا
15 س
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عاملة تتوسط الناس للعمل عند سيدة وتطلب منهم الكذب ..شاهد ردة فعل المارة
عاملة تتوسط الناس للعمل عند سيدة وتطلب منهم الكذب ..شاهد ردة فعل المارة
15 س
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شاهد: تكدس وحالات إغماء أمام مستودع شركة شحن في جدة.. والكشف عن السبب
شاهد: تكدس وحالات إغماء أمام مستودع شركة شحن في جدة.. والكشف عن السبب
15 س
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك
16 س
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خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
16 س
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بـ "بيالة شاي".. الشيف "بن قاسم" يكشف طريقة جديدة لعمل المندي
بـ "بيالة شاي".. الشيف "بن قاسم" يكشف طريقة جديدة لعمل المندي
17 س
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"أرجو السماح"...شاهد: "محمد عبده " يعتذر إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين " أبوبكر سالم و طلال مداح "
"أرجو السماح"...شاهد: "محمد عبده " يعتذر إلى عائلتي وجماهير الفنانين الراحلين " أبوبكر سالم و طلال مداح "
17 س
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بالفيديو.. "العقيل" يكشف توقعه لحالة الطقس حتى ثالث أيام العيد
بالفيديو.. "العقيل" يكشف توقعه لحالة الطقس حتى ثالث أيام العيد
18 س
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حريق هائل في شقة سكنية بمصر .. شاهد: لحظة قفز طفل من شرفتها هرباً من النيران
حريق هائل في شقة سكنية بمصر .. شاهد: لحظة قفز طفل من شرفتها هرباً من النيران
19 س
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أغرب واقعة.. شاهد: قطة تتحدث لغة الإشارة مع صاحبها الأصم 
أغرب واقعة.. شاهد: قطة تتحدث لغة الإشارة مع صاحبها الأصم 
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الشؤون الإسلامية تحدد أوقات صلاة العيد في مدن المملكة
الشؤون الإسلامية تحدد أوقات صلاة العيد في مدن المملكة
19 س
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حولها إلى أنقاض .. شاهد "إعصار" قوي يدمر المنازل في غمضة عين بأمريكا
حولها إلى أنقاض .. شاهد "إعصار" قوي يدمر المنازل في غمضة عين بأمريكا
20 س
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شاهد.. ردة فعل رجل أمن فاجأته والدته بوجودها خلال أداء عمله في الحرم المكي
شاهد.. ردة فعل رجل أمن فاجأته والدته بوجودها خلال أداء عمله في الحرم المكي
20 س
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"مو إنسانة وفاكرة نفسها السيدة زينب".. بالفيديو.. فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على الفنانة أصالة لهذا السبب
"مو إنسانة وفاكرة نفسها السيدة زينب".. بالفيديو.. فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على الفنانة أصالة لهذا السبب
21 س
comment 24
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شاهد: مداهمة وكر لعمالة آسيوية مخالفة في حي البطحاء بالرياض .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه بعد تفتيشه!
شاهد: مداهمة وكر لعمالة آسيوية مخالفة في حي البطحاء بالرياض .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه بعد تفتيشه!
21 س
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9171
أول تعليق من "الفلك الدولي" على إعلان 3 دول ثبوت رؤية هلال شوال وأن العيد فيها الأحد
أول تعليق من "الفلك الدولي" على إعلان 3 دول ثبوت رؤية هلال شوال وأن العيد فيها الأحد
21 س
comment 29
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مفتاح الصحة" .. بالفيديو : استشاري يكشف عن عشبة لها فوائد مذهلة لمرضى القلب والكوليسترول والسكري
مفتاح الصحة" .. بالفيديو : استشاري يكشف عن عشبة لها فوائد مذهلة لمرضى القلب والكوليسترول والسكري
22 س
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بالفيديو.. فايز المالكي يلتقي بـ"سماح وهبة" أول توأم سيامي من السودان تم فصله في المملكة قبل 31 عامًا.. وتكشفان وضعهما الصحي 
بالفيديو.. فايز المالكي يلتقي بـ"سماح وهبة" أول توأم سيامي من السودان تم فصله في المملكة قبل 31 عامًا.. وتكشفان وضعهما الصحي 
23 س
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شاهد .. الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
شاهد .. الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية
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تعرف على ألوان "البشوت" ومناسبة ارتدائها خلال أيام الأسبوع -فيديو
تعرف على ألوان "البشوت" ومناسبة ارتدائها خلال أيام الأسبوع -فيديو
1 ي
comment 21
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شاهد.. استشاري تغذية يكشف عن فوائد صحية للقرفة.. ويحذر: قد تسبب السرطان في هذه الحالة!
شاهد.. استشاري تغذية يكشف عن فوائد صحية للقرفة.. ويحذر: قد تسبب السرطان في هذه الحالة!
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بالفيديو.. "ثواب السبيعي" يكشف الأخطاء التي يقع فيها السائح عند السكن لدى عائلة خلال رحلته لأي دولة.. ويحذر من سائقي التاكسي
بالفيديو.. "ثواب السبيعي" يكشف الأخطاء التي يقع فيها السائح عند السكن لدى عائلة خلال رحلته لأي دولة.. ويحذر من سائقي التاكسي
1 ي
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مصر.. شاهد: آخر لقاء بين السيسي ومرسي في "الاختيار3" 
مصر.. شاهد: آخر لقاء بين السيسي ومرسي في "الاختيار3" 
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شاهد: أفخم مجلس ضيافة في نجران كلف صاحبه أكثر من 5 ملايين ريال
شاهد: أفخم مجلس ضيافة في نجران كلف صاحبه أكثر من 5 ملايين ريال
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تقرير للخارجية الأميركية يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن ثروة بشار الأسد وزوجته
تقرير للخارجية الأميركية يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن ثروة بشار الأسد وزوجته
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شاهد: إفطار رمضاني في أخطر مكان في الرياض
شاهد: إفطار رمضاني في أخطر مكان في الرياض
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شاهد: ثواب السبيعي يتحدث عن "المافيا" في شيكاغو ونيويورك ومسؤوليتها عن اغتيال الرئيس "جون كينيدي"
شاهد: ثواب السبيعي يتحدث عن "المافيا" في شيكاغو ونيويورك ومسؤوليتها عن اغتيال الرئيس "جون كينيدي"
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هل كوبا دولة مخيفة أمنيا ؟.. شاهد: إجابة "ثواب السبيعي" تفاجئ المديفر
هل كوبا دولة مخيفة أمنيا ؟.. شاهد: إجابة "ثواب السبيعي" تفاجئ المديفر
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بالفيديو: ثواب السبيعي يكشف عن مفاجأة بشأن علاقة امبراطور المخدرات " إسكوبار" بتجار كبار في الخليج
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بوفيصل

طيب واحنا شنهو استفدنا هل هذا اختراع او اكتشاف طبي او تقني او اي مجال آخرتستفيد منه البشريه اما اشخاص جالسين يفطرون على جبل بالله عليكم شنهو استفدنا كوجهة نظر المفروض نشر مواضيع مفيده

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شاب جنتل

تعليق مخالف
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اللوري أبو دورّين

@زائر يعني مصاحب بيل غيتس
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Country boy

تعليق مخالف
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"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح على هذه المناطق

"الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح على هذه المناطق

5 س
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أول تعليق من ماجد عبد الله على قرار معاقبة كنو والهلال !

أول تعليق من ماجد عبد الله على قرار معاقبة كنو والهلال !

7 س
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شاهد.. الفنان تركي اليوسف يكشف عن قيمة الأجر الذي يتقاضاه مقابل أعماله حاليا

شاهد.. الفنان تركي اليوسف يكشف عن قيمة الأجر الذي يتقاضاه مقابل أعماله حاليا

8 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. جلد عريس سوداني في حفل زفافه  ليثبت شدة تحمله

شاهد.. جلد عريس سوداني في حفل زفافه  ليثبت شدة تحمله

14 س
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حولها إلى أنقاض .. شاهد "إعصار" قوي يدمر المنازل في غمضة عين بأمريكا

حولها إلى أنقاض .. شاهد "إعصار" قوي يدمر المنازل في غمضة عين بأمريكا

20 س
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شاهد: لحظة إنقاذ مسن باكستاني علقت سيارته في سيول ينبع

شاهد: لحظة إنقاذ مسن باكستاني علقت سيارته في سيول ينبع

2 ي
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شاهد : مياه الأمطار تغمر شوارع عرعر وتحاصر البلدية بسبب سوء التصريف

شاهد : مياه الأمطار تغمر شوارع عرعر وتحاصر البلدية بسبب سوء التصريف

2 ي
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أخبار ثقافية
بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

بالفيديو.. بدر العامر: "جمال عبدالناصر" كان إخوانياً.. وحركة "الضباط الأحرار" كانت قاعدة إخوانية

3 ي
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"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

"في بقر الفرس ما يكفي".. بالفيديو.. سر قتل "الملك كسرى" للنعمان وأخذ بناته

3 ي
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هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب

هل يجوز أن تصلي المرأة بالبنطلون؟.. مفتي "مصر" يجيب

4 ي
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بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

بالفيديو.. الراوي الهويمل يكشف قصة المثل الشعبي "أبو البنات ينام متعشي وأبو العيال ينام جوعان"

1 أس
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أخبار صحية
بالفيديو .. الشهري :لا تأكل لحم الإبل حتى تسمع هذا الكلام!

بالفيديو .. الشهري :لا تأكل لحم الإبل حتى تسمع هذا الكلام!

8 س
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مفتاح الصحة" .. بالفيديو : استشاري يكشف عن عشبة لها فوائد مذهلة لمرضى القلب والكوليسترول والسكري

مفتاح الصحة" .. بالفيديو : استشاري يكشف عن عشبة لها فوائد مذهلة لمرضى القلب والكوليسترول والسكري

22 س
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شاهد .. الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

شاهد .. الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ"كورونا" والحالات الحرجة والوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

23 س
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شاهد.. استشاري تغذية يكشف عن فوائد صحية للقرفة.. ويحذر: قد تسبب السرطان في هذه الحالة!

شاهد.. استشاري تغذية يكشف عن فوائد صحية للقرفة.. ويحذر: قد تسبب السرطان في هذه الحالة!

1 ي
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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

3 ي
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توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

توقعات بعودة التجارة بين تركيا والسعودية إلى طبيعتها بشكل متسارع

4 ي
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تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

تفاصيل الحكم بفسخ عقد بيع أرض بشمال الرياض وإلزام البائع بسداد 202 مليون ريال.. والكشف عن السبب

6 ي
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الإثنين

6 ي
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مناسبات
‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

‏⁧بالصور: خادم الحرمين ‬⁩ يؤدي صلاة ⁧‫ عيد الفطر‬⁩ المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام

2 س
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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

16 س
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خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

16 س
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تعرف على ألوان "البشوت" ومناسبة ارتدائها خلال أيام الأسبوع -فيديو

تعرف على ألوان "البشوت" ومناسبة ارتدائها خلال أيام الأسبوع -فيديو

1 ي
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أخبار سيارات
هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

هل يحق للمقيم تملك سيارة عائلية؟.. المرور يُجيب

4 ي
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شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

شركة تويوتا السعودية تكشف عن أسعار سيارتي "أفالون وكورولا "موديل 2022 شاملة الضريبة

5 ي
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السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

السعودية تبرم اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء ما قد يصل لــ100 ألف سيارة كهربائية

5 ي
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هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

هل ستطبق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة؟ ..شاهد : مدير الإدارة العامة للمرور يجيب

5 ي
comment 60
31967
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