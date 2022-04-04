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رئيس التحرير : مشعل العريفي
سياسي روسي يكشف عن "اللحظة" التي أصابت "بوتين" بالجنون في غزوه لأوكرانيا ويضع 3 خيارات أخيرة أمامه للخروج
مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟
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المديفر: لماذا منزلك بسيط بالرغم من ثروتك الضخمة؟ .. شاهد رد لبنى العليان
سياسي روسي يكشف عن "اللحظة" التي أصابت "بوتين" بالجنون في غزوه لأوكرانيا ويضع 3 خيارات أخيرة أمامه للخروج
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4 د
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سياسي روسي يكشف عن "اللحظة" التي أصابت "بوتين" بالجنون في غزوه لأوكرانيا ويضع 3 خيارات أخيرة أمامه للخروج

مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟
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مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟

شاهد .. الكلباني يكشف لأول مرة عن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد
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شاهد .. الكلباني يكشف لأول مرة عن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد

شاهد.. تكدس النفايات في شوارع لبنان وتحديدًا بالمناطق المسيطر عليها حزب الله الإرهابي
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أثارت غضب السعوديين .. " هيلاري كلينتون " تهدد المملكة باتباع أسلوب "العصا والجزرة" لعدم زيادة حصتها من إنتاج النفط
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أثارت غضب السعوديين .. " هيلاري كلينتون " تهدد المملكة باتباع أسلوب "العصا والجزرة" لعدم زيادة حصتها من إنتاج النفط

المديفر: لماذا منزلك بسيط بالرغم من ثروتك الضخمة؟ .. شاهد رد لبنى العليان
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المديفر: لماذا منزلك بسيط بالرغم من ثروتك الضخمة؟ .. شاهد رد لبنى العليان

شاهد.. مدير تعليم جدة يكشف مفاجأة بشأن نسبة حضور الطلاب في أول أيام رمضان
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شاهد.. مدير تعليم جدة يكشف مفاجأة بشأن نسبة حضور الطلاب في أول أيام رمضان

1 ي
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شاهد: الفنان " حبيب الحبيب" يقلد المطربة الكويتية آلاء الهندي
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شاهد: الفنان " حبيب الحبيب" يقلد المطربة الكويتية آلاء الهندي

19 س
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شاهد: ريم عبدالله تُقلِّد رهف القحطاني "وذ نكهة" وتظهر بنفس ملامحها
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شاهد: ريم عبدالله تُقلِّد رهف القحطاني "وذ نكهة" وتظهر بنفس ملامحها

18 س
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والدة المقتولة بـ"الأسيد" في جدة تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة البشعة ووصية ابنتها.. وسبب إقدام زوجها على قتلها
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والدة المقتولة بـ"الأسيد" في جدة تكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة البشعة ووصية ابنتها.. وسبب إقدام زوجها على قتلها

1 ي
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شاهد: أم إندونيسية تطلب لابنتها هدية من الإنترنت بمناسبة رمضان .. وبعد فتحها كانت المفاجأة!
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شاهد: أم إندونيسية تطلب لابنتها هدية من الإنترنت بمناسبة رمضان .. وبعد فتحها كانت المفاجأة!

2 ي
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تفاصيل انتقام معلمة من طليقها بعد زواجه من صديقتها
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تفاصيل انتقام معلمة من طليقها بعد زواجه من صديقتها

1 ي
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"الغذاء والدواء" تحسم الجدل بشأن مدى "خطورة التوت المركز وتسببه في تدمير الجسم"
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"الغذاء والدواء" تحسم الجدل بشأن مدى "خطورة التوت المركز وتسببه في تدمير الجسم"

2 ي
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38015
شاهد: الفنانة زينب العسكري تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها.. وهكذا ردت على متابعين وصفوا أنفها بـ "الكبير"
آخر الأخبار

شاهد: الفنانة زينب العسكري تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها.. وهكذا ردت على متابعين وصفوا أنفها بـ "الكبير"

3 ي
comment 21
43415
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سياسي روسي يكشف عن "اللحظة" التي أصابت "بوتين" بالجنون في غزوه لأوكرانيا ويضع 3 خيارات أخيرة أمامه للخروج
سياسي روسي يكشف عن "اللحظة" التي أصابت "بوتين" بالجنون في غزوه لأوكرانيا ويضع 3 خيارات أخيرة أمامه للخروج
4 د
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مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟
مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟
36 د
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شاهد .. الكلباني يكشف لأول مرة عن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد
شاهد .. الكلباني يكشف لأول مرة عن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد
40 د
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شاهد.. تكدس النفايات في شوارع لبنان وتحديدًا بالمناطق المسيطر عليها حزب الله الإرهابي
شاهد.. تكدس النفايات في شوارع لبنان وتحديدًا بالمناطق المسيطر عليها حزب الله الإرهابي
1 س
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أثارت غضب السعوديين .. " هيلاري كلينتون " تهدد المملكة باتباع أسلوب "العصا والجزرة" لعدم زيادة حصتها من إنتاج النفط
أثارت غضب السعوديين .. " هيلاري كلينتون " تهدد المملكة باتباع أسلوب "العصا والجزرة" لعدم زيادة حصتها من إنتاج النفط
1 س
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المديفر: لماذا منزلك بسيط بالرغم من ثروتك الضخمة؟ .. شاهد رد لبنى العليان
المديفر: لماذا منزلك بسيط بالرغم من ثروتك الضخمة؟ .. شاهد رد لبنى العليان
1 س
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لبنان تعلن إفلاسها رسمياً
لبنان تعلن إفلاسها رسمياً
1 س
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المديفر يسأل سيدة الأعمال لبنى العليان: هل العليان أغنى عائلة سعودية؟.. شاهد رد الأخيرة
المديفر يسأل سيدة الأعمال لبنى العليان: هل العليان أغنى عائلة سعودية؟.. شاهد رد الأخيرة
2 س
comment 6
4196
بعد تجربتين فاشلتين في الرياض.. "السليمان": لماذا يخذلنا "أوبر" و"كريم"؟
بعد تجربتين فاشلتين في الرياض.. "السليمان": لماذا يخذلنا "أوبر" و"كريم"؟
2 س
comment 21
3061
"سبب غريب" وراء انتحار زوجة "ستالين".. وهذا سر إخفاء الخبر
"سبب غريب" وراء انتحار زوجة "ستالين".. وهذا سر إخفاء الخبر
2 س
comment 4
1944
الكشف عن نظام غذائي يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن
الكشف عن نظام غذائي يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن
2 س
comment 3
2016
"إحداهما نظرة متفائلة والأخرى متشائمة".. هل تصعد هذه القطة الدرج أم تنزل منه؟
"إحداهما نظرة متفائلة والأخرى متشائمة".. هل تصعد هذه القطة الدرج أم تنزل منه؟
3 س
comment 15
2519
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
3 س
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2183
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الإثنين
شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الإثنين
3 س
comment 2
654
هل جفاف الجسم وعدم اكتفائه من السوائل يسبب جلطة؟.. "الخضيري" يجيب
هل جفاف الجسم وعدم اكتفائه من السوائل يسبب جلطة؟.. "الخضيري" يجيب
3 س
comment 3
1944
مصري يقتل زوجته ووالدها طعناً في رمضان ويفر هارباً.. والكشف عن دافع غريب لارتكاب الجريمة
مصري يقتل زوجته ووالدها طعناً في رمضان ويفر هارباً.. والكشف عن دافع غريب لارتكاب الجريمة
3 س
comment 6
3006
الزوج السابق لضحية "الأسيد الحارق" بجدة يكشف عن تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي لطفلته.. ويطالب بهذا الأمر!
الزوج السابق لضحية "الأسيد الحارق" بجدة يكشف عن تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي لطفلته.. ويطالب بهذا الأمر!
4 س
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5164
احرص عليها بعد الإفطار في رمضان.. 9 مشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبد من السموم
احرص عليها بعد الإفطار في رمضان.. 9 مشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبد من السموم
5 س
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6802
الذايدي: أميركا... خطر القوة بلا عقل
الذايدي: أميركا... خطر القوة بلا عقل
6 س
comment 6
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صور فضائية ترصد ما حدث في بوتشا الأوكرانية.. وما تم اكتشافه "صدم" العالم
صور فضائية ترصد ما حدث في بوتشا الأوكرانية.. وما تم اكتشافه "صدم" العالم
6 س
comment 11
6853
صورة نادرة للملك فهد يحتضن أحد أحفاده.. والكشف عن اسمه
صورة نادرة للملك فهد يحتضن أحد أحفاده.. والكشف عن اسمه
7 س
comment 5
5002
توضيح من "المرور" بشأن طريقة الإبلاغ عن المركبة المُباعة خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها
توضيح من "المرور" بشأن طريقة الإبلاغ عن المركبة المُباعة خارج المعرض ولم يتم نقل ملكيتها
7 س
comment 10
3294
شاهد: بيان أمني بشأن القبض على امرأة امتهنت التسول في مكة .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه بحوزتها
شاهد: بيان أمني بشأن القبض على امرأة امتهنت التسول في مكة .. ومفاجأة بشأن ما عثر عليه بحوزتها
8 س
comment 14
6370
من أقدم الأسواق بالرياض.. شاهد: سوق "الظليمة" من أين جاء اسمه الغريب وماذا كان يُسمى قديمًا؟
من أقدم الأسواق بالرياض.. شاهد: سوق "الظليمة" من أين جاء اسمه الغريب وماذا كان يُسمى قديمًا؟
9 س
comment 4
2535
"الحج والعمرة" ترد على شكوى ظهور رسالة "يجب أن تكون مسلماً" لمستخدمي "اعتمرنا".. وتدعو لهذا الأمر
"الحج والعمرة" ترد على شكوى ظهور رسالة "يجب أن تكون مسلماً" لمستخدمي "اعتمرنا".. وتدعو لهذا الأمر
9 س
comment 4
1813
لماذا طلب الرئيس الأوكراني مدرعات "بوشماستر" الأسترالية؟
لماذا طلب الرئيس الأوكراني مدرعات "بوشماستر" الأسترالية؟
9 س
comment 2
2885
"ضابط أجبرني أن أُنزل جميع أغراضي وشتم بوتين "..شاهد.. مواطن يروي تفاصيل لحظات الرعب التي قضاها في مركز شرطة بأوكرانيا قبل عودته للمملكة
"ضابط أجبرني أن أُنزل جميع أغراضي وشتم بوتين "..شاهد.. مواطن يروي تفاصيل لحظات الرعب التي قضاها في مركز شرطة بأوكرانيا قبل عودته للمملكة
10 س
comment 40
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جمعية خيرية لتحفيظ القرآن في عنيزة ترفع راتب وافد لـ 13 ألف ريال وتفصل موظفين سعوديين تعسفيا
جمعية خيرية لتحفيظ القرآن في عنيزة ترفع راتب وافد لـ 13 ألف ريال وتفصل موظفين سعوديين تعسفيا
10 س
comment 35
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"لم يكن للذكر مثل حظ الانثيين ".. بالفيديو.. لبنى العليان تكشف كيف قسم والدها ثروته على أبنائه قبل وفاته
"لم يكن للذكر مثل حظ الانثيين ".. بالفيديو.. لبنى العليان تكشف كيف قسم والدها ثروته على أبنائه قبل وفاته
10 س
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شاهد.. "شيول" يتلف كميات كبيرة من "الإسمنت" بطريقة غريبة في إحدى مدن المملكة
شاهد.. "شيول" يتلف كميات كبيرة من "الإسمنت" بطريقة غريبة في إحدى مدن المملكة
11 س
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5975
بالفيديو: "لبنى العليان" تكشف عن أكثر قطاعين سببا لهم خسائر فادحة
بالفيديو: "لبنى العليان" تكشف عن أكثر قطاعين سببا لهم خسائر فادحة
11 س
comment 11
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بالفيديو: لبنى العليان تروي قصة زواجها من المحامي الأمريكي جون كسيفوس.. وكيف أقنعت أسرتها
بالفيديو: لبنى العليان تروي قصة زواجها من المحامي الأمريكي جون كسيفوس.. وكيف أقنعت أسرتها
12 س
comment 22
21267
أحدهم كاد يضربه بالعقال .. شاهد : ردة فعل الزبائن تجاه شاب عنّف والدته بسبب عملها كعاملة نظافة داخل سوبرماركت
أحدهم كاد يضربه بالعقال .. شاهد : ردة فعل الزبائن تجاه شاب عنّف والدته بسبب عملها كعاملة نظافة داخل سوبرماركت
12 س
comment 34
7775
"قديروف": "بوتين" تفاجأ عندما أخبرته بهذا الأمر بعدما طلب مني أن ارتاح في رمضان
"قديروف": "بوتين" تفاجأ عندما أخبرته بهذا الأمر بعدما طلب مني أن ارتاح في رمضان
13 س
comment 23
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بالفيديو.. سيدة الأعمال لبنى العليان تكشف عن سرّ بكائها لأول مرة بعد "41 سنة بيزنس"
بالفيديو.. سيدة الأعمال لبنى العليان تكشف عن سرّ بكائها لأول مرة بعد "41 سنة بيزنس"
13 س
comment 10
7800
بالفيديو.. سيدة الأعمال لبني العليان تروي تفاصيل واقعة ضربها في بيروت وموافقة والدها على سفرها للدراسة بأمريكا
بالفيديو.. سيدة الأعمال لبني العليان تروي تفاصيل واقعة ضربها في بيروت وموافقة والدها على سفرها للدراسة بأمريكا
14 س
comment 7
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"دنجوان الضيعة ما عندو فلوس".. شاهد: لبناني يعلم صديقه كيف يتغزل في خطيبته بمسلسل "نت فلوريكس"
"دنجوان الضيعة ما عندو فلوس".. شاهد: لبناني يعلم صديقه كيف يتغزل في خطيبته بمسلسل "نت فلوريكس"
14 س
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بالفيديو.. لماذا لم ينتظر " النبي نوح" على قومه ؟.. الشيخ العيسى يُجيب
بالفيديو.. لماذا لم ينتظر " النبي نوح" على قومه ؟.. الشيخ العيسى يُجيب
15 س
comment 18
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مصر .. تفاصيل قتل طالب حرقاً بسبب تهجمه على فتاة في منزلها
مصر .. تفاصيل قتل طالب حرقاً بسبب تهجمه على فتاة في منزلها
15 س
comment 13
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ألمانيا: رجل يتلقى 90 جرعة من فيروس كورونا والسبب "صادم"!
ألمانيا: رجل يتلقى 90 جرعة من فيروس كورونا والسبب "صادم"!
15 س
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شاهد.. وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين برمضان: "فيه ليلة خير من ألف شهر"
شاهد.. وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين برمضان: "فيه ليلة خير من ألف شهر"
16 س
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"وحشتوني كتاكيتي".. شاهد: تقليد مشهورة "سناب" هند القحطاني في "سكر سادة2"
"وحشتوني كتاكيتي".. شاهد: تقليد مشهورة "سناب" هند القحطاني في "سكر سادة2"
16 س
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9174
شاهد.. مشاجرة في نهار رمضان أمام محل شهير بجدة
شاهد.. مشاجرة في نهار رمضان أمام محل شهير بجدة
17 س
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"باحث" يطالب بتطبيق الدراسة عن بعد بدلاً من الحضور خلال شهر رمضان
"باحث" يطالب بتطبيق الدراسة عن بعد بدلاً من الحضور خلال شهر رمضان
18 س
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شاهد.. ردة فعل ياسمين صبري بعد اكتشاف مقلب "رامز موفي ستار"
شاهد.. ردة فعل ياسمين صبري بعد اكتشاف مقلب "رامز موفي ستار"
18 س
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شاهد: ريم عبدالله تُقلِّد رهف القحطاني "وذ نكهة" وتظهر بنفس ملامحها
شاهد: ريم عبدالله تُقلِّد رهف القحطاني "وذ نكهة" وتظهر بنفس ملامحها
18 س
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شاهد: الفنان " حبيب الحبيب" يقلد المطربة الكويتية آلاء الهندي
شاهد: الفنان " حبيب الحبيب" يقلد المطربة الكويتية آلاء الهندي
19 س
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شاهد: لأول مرة في تاريخ أمريكا.. المئات يؤدون صلاة التراويح في ساحة " تايم سكوير" بنيويورك
شاهد: لأول مرة في تاريخ أمريكا.. المئات يؤدون صلاة التراويح في ساحة " تايم سكوير" بنيويورك
19 س
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شاهد : "ترامب": "بايدن والديمقراطيون تسببوا في تضخم هائل ".. ويكشف عن تلقيه مبلغًا كبيرًا من زوجة مسؤول روسي
شاهد : "ترامب": "بايدن والديمقراطيون تسببوا في تضخم هائل ".. ويكشف عن تلقيه مبلغًا كبيرًا من زوجة مسؤول روسي
19 س
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شاهد.. "منافس" رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" يخرج من البرلمان منفعلًا ويُهدد الحكومة
شاهد.. "منافس" رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" يخرج من البرلمان منفعلًا ويُهدد الحكومة
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هل أخذ حقنة الأنسولين قبل الإفطار بدقائق تسبب غيبوبة لمريض السكر؟.. الخضيري يجيب
هل أخذ حقنة الأنسولين قبل الإفطار بدقائق تسبب غيبوبة لمريض السكر؟.. الخضيري يجيب
20 س
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2440
بالفيديو.. السفيرة آمال المعلمي تكشف كواليس السرّ الكبير الذي أخفته عن زوجها وأولادها وتفاجأوا به من الإعلام
بالفيديو.. السفيرة آمال المعلمي تكشف كواليس السرّ الكبير الذي أخفته عن زوجها وأولادها وتفاجأوا به من الإعلام
20 س
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شاهد.. "بايدن" ينام واقفًا أثناء إنزال غواصة نووية أمريكية إلى المياه
شاهد.. "بايدن" ينام واقفًا أثناء إنزال غواصة نووية أمريكية إلى المياه
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الأمير حمزة بن الحسين يعلن التخلي عن لقب "أمير".. ويكشف السبب وراء قراره
الأمير حمزة بن الحسين يعلن التخلي عن لقب "أمير".. ويكشف السبب وراء قراره
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تصريح جديد لـ"الكرملين" بشأن العقوبات الغربية على "بوتين" يُظهر معاناة روسيا
تصريح جديد لـ"الكرملين" بشأن العقوبات الغربية على "بوتين" يُظهر معاناة روسيا
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بعد اصطدامه بسيارة امرأة .. شاهد.. فيديو جديد لنفس السائق يتعمد اصطدام سيارة أخرى
بعد اصطدامه بسيارة امرأة .. شاهد.. فيديو جديد لنفس السائق يتعمد اصطدام سيارة أخرى
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بعد القبض على زوجها القاتل.. شاهد: جموع غفيرة تشيع جنازة "ضحية الأسيد الحارق" في مقبرة شهداء الحرم بمكة
بعد القبض على زوجها القاتل.. شاهد: جموع غفيرة تشيع جنازة "ضحية الأسيد الحارق" في مقبرة شهداء الحرم بمكة
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بالفيديو.. المديفر: هل ولي العهد يسمع للعلماء؟.. الشيخ "الشثري" يُجيب
بالفيديو.. المديفر: هل ولي العهد يسمع للعلماء؟.. الشيخ "الشثري" يُجيب
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هل ستنتهي الأزمة اليمنية بنهاية المشاورات اليمنية في الرياض؟ .. محلل سياسي يجيب- فيديو
هل ستنتهي الأزمة اليمنية بنهاية المشاورات اليمنية في الرياض؟ .. محلل سياسي يجيب- فيديو
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شاهد: شاب صيني يلهو مع ثعبان صغير.. وبعدما أمسكه بيده كانت المفاجأة!
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بريطانيا: سحب منتجات من بيضة شوكولاتة "كيندر" الشهيرة للأطفال بعد اشتباه تلوثها بالسالمونيلا
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بالفيديو: تعرف على مصادر المياه التي كان يعتمد عليها سكان نجد قديمًا
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
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شاهد.. مسلسل "الاختيار3" يكشف أسرارًا لأول مرة عن تولي "السيسي" منصب وزير الدفاع في حكومة "مرسي" والإخوان

شاهد.. مسلسل "الاختيار3" يكشف أسرارًا لأول مرة عن تولي "السيسي" منصب وزير الدفاع في حكومة "مرسي" والإخوان

1 ي
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أخبار منوعة
مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟

مسلسل مصري يتناول معلومات خطيرة عن فترة تولي السيسي منصب وزير الدفاع .. ما قصة "العملية نسر"؟

36 د
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شاهد .. الكلباني يكشف لأول مرة عن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد

شاهد .. الكلباني يكشف لأول مرة عن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد

40 د
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"سبب غريب" وراء انتحار زوجة "ستالين".. وهذا سر إخفاء الخبر

"سبب غريب" وراء انتحار زوجة "ستالين".. وهذا سر إخفاء الخبر

2 س
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"إحداهما نظرة متفائلة والأخرى متشائمة".. هل تصعد هذه القطة الدرج أم تنزل منه؟

"إحداهما نظرة متفائلة والأخرى متشائمة".. هل تصعد هذه القطة الدرج أم تنزل منه؟

3 س
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يوتيوب المرصد
شاهد.. مشاجرة في نهار رمضان أمام محل شهير بجدة

شاهد.. مشاجرة في نهار رمضان أمام محل شهير بجدة

17 س
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شاهد: لأول مرة في تاريخ أمريكا.. المئات يؤدون صلاة التراويح في ساحة " تايم سكوير" بنيويورك

شاهد: لأول مرة في تاريخ أمريكا.. المئات يؤدون صلاة التراويح في ساحة " تايم سكوير" بنيويورك

19 س
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شاهد.. "بايدن" ينام واقفًا أثناء إنزال غواصة نووية أمريكية إلى المياه

شاهد.. "بايدن" ينام واقفًا أثناء إنزال غواصة نووية أمريكية إلى المياه

20 س
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"ذهول ثم انقضاض خاطف" .. شاهد ردة فعل غريبة لـ "فهد" بعدما أعد كمينا لفريسته

"ذهول ثم انقضاض خاطف" .. شاهد ردة فعل غريبة لـ "فهد" بعدما أعد كمينا لفريسته

1 ي
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أخبار ثقافية
بالفيديو.. لماذا لم ينتظر " النبي نوح" على قومه ؟.. الشيخ العيسى يُجيب

بالفيديو.. لماذا لم ينتظر " النبي نوح" على قومه ؟.. الشيخ العيسى يُجيب

15 س
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ما أسباب هلاك قارون؟ وهل يمكن مقارنته بأباطرة المال في العصر الحديث؟ ..شاهد: الشيخ العيسى يجيب

ما أسباب هلاك قارون؟ وهل يمكن مقارنته بأباطرة المال في العصر الحديث؟ ..شاهد: الشيخ العيسى يجيب

1 ي
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بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح طريقة التعامل مع الانفتاح والتغيرات في المملكة وفقًا للأحكام الشرعية

بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يوضح طريقة التعامل مع الانفتاح والتغيرات في المملكة وفقًا للأحكام الشرعية

1 ي
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هل المصلحة العامة تتيح للفقيه أن ينزل الحاجات محل الضرورات؟ .. الشيخ الشثري يجيب ويوضح الفرق بين "الحاجة والضرورة" شرعاً

هل المصلحة العامة تتيح للفقيه أن ينزل الحاجات محل الضرورات؟ .. الشيخ الشثري يجيب ويوضح الفرق بين "الحاجة والضرورة" شرعاً

1 ي
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أخبار صحية
الكشف عن نظام غذائي يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن

الكشف عن نظام غذائي يساعدك في الحفاظ على القوة الجسدية مع التقدم في السن

2 س
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

3 س
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هل جفاف الجسم وعدم اكتفائه من السوائل يسبب جلطة؟.. "الخضيري" يجيب

هل جفاف الجسم وعدم اكتفائه من السوائل يسبب جلطة؟.. "الخضيري" يجيب

3 س
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احرص عليها بعد الإفطار في رمضان.. 9 مشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبد من السموم

احرص عليها بعد الإفطار في رمضان.. 9 مشروبات تغسل الكلى وتنظف الكبد من السموم

5 س
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أخبار اقتصادية
شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

23 س
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بعد الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي.. أكبر خسارة للنفط في عامين وخام برنت يسجل هذا الرقم الجديد

بعد الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي.. أكبر خسارة للنفط في عامين وخام برنت يسجل هذا الرقم الجديد

2 ي
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الخميس

3 ي
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بعد خسارة وظيفته.. شاهد: الغامدي يروي تجربته في افتتاح مطعم "عريكة" ويكشف كيف بدأ برأس مال قليل

بعد خسارة وظيفته.. شاهد: الغامدي يروي تجربته في افتتاح مطعم "عريكة" ويكشف كيف بدأ برأس مال قليل

4 ي
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مناسبات
الملك سلمان: نهنئكم بشهر رمضان المبارك سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع

الملك سلمان: نهنئكم بشهر رمضان المبارك سائلين الله أن يكون شهر خير لعموم المسلمين والعالم أجمع

1 ي
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"خادم الحرمين" : من فضل الله علينا أن جاءنا رمضان بالفرج بعد الشدة

"خادم الحرمين" : من فضل الله علينا أن جاءنا رمضان بالفرج بعد الشدة

2 ي
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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

2 ي
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سلطنة عمان تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان

سلطنة عمان تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان

2 ي
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أخبار سيارات
شاهد: تويوتا تكشف عن سيارة Avalon الجديدة موديل 2023 .. وتوضح أبرز مواصفاتها

شاهد: تويوتا تكشف عن سيارة Avalon الجديدة موديل 2023 .. وتوضح أبرز مواصفاتها

2 ي
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شاهد.. صور جديدة لحظة إسعاف "مايك شوماخر" بعد تعرضه لحادث مروع في "سباق جدة للفورمولا 1"

شاهد.. صور جديدة لحظة إسعاف "مايك شوماخر" بعد تعرضه لحادث مروع في "سباق جدة للفورمولا 1"

1 أس
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شاهد: لحظة تعرض "ميك شوماخر" لحادث مروع في سباق الفورمولا 1 بحلبة جدة

شاهد: لحظة تعرض "ميك شوماخر" لحادث مروع في سباق الفورمولا 1 بحلبة جدة

1 أس
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شاهد : لحظة انقلاب شاحنة بعد تجاوزها السيارات بسرعة عالية في عقبة ضلع بأبها

شاهد : لحظة انقلاب شاحنة بعد تجاوزها السيارات بسرعة عالية في عقبة ضلع بأبها

1 أس
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