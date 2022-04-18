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رئيس التحرير : مشعل العريفي
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كأنها ملسوعة من قلبي.. شاهد:"إياد الحمود" يكشف سبب تغريمه مبلغ ضخم و غلق حسابه في تويتر
ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب
بسبب عمره ...كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
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لصيام صحي وآمن.. 7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري في رمضان
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لصيام صحي وآمن.. 7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري في رمضان

"الأرصاد" تكشف حالة طقس اليوم الاثنين: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق
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"الأرصاد" تكشف حالة طقس اليوم الاثنين: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

كأنها ملسوعة من قلبي.. شاهد:"إياد الحمود" يكشف سبب تغريمه مبلغ ضخم و غلق حسابه في تويتر
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كأنها ملسوعة من قلبي.. شاهد:"إياد الحمود" يكشف سبب تغريمه مبلغ ضخم و غلق حسابه في تويتر

ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب
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ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب

بسبب عمره ...كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
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بسبب عمره ...كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

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شاهد رد فعل مثير لأحد الفيلة بعد السماح للقطيع بعبور الطريق

موظف بـ"وزارة العدل" يحصل على 200 ألف ريال من "مقيمة" بعد وعدها بهذا الأمر!
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موظف بـ"وزارة العدل" يحصل على 200 ألف ريال من "مقيمة" بعد وعدها بهذا الأمر!

1 ي
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مواطن يسلف مقيم مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة!
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مواطن يسلف مقيم مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة!

20 س
comment 95
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شاهد: حبيب الحبيب يقلد متحدث الصحة "محمد العبدالعالي"
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شاهد: حبيب الحبيب يقلد متحدث الصحة "محمد العبدالعالي"

2 ي
comment 43
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شاهد:. حفل إفطار جماعي داخل قصر رجل الأعمال " عبد الله العثيم" في الرياض
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شاهد:. حفل إفطار جماعي داخل قصر رجل الأعمال " عبد الله العثيم" في الرياض

2 ي
comment 60
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بالفيديو: بلقيس تتحدث عن علاقتها بطليقها وانفصالهما.. ورد مفاجئ بعد سؤالها عن إمكانية عودتهما مرة أخرى
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بالفيديو: بلقيس تتحدث عن علاقتها بطليقها وانفصالهما.. ورد مفاجئ بعد سؤالها عن إمكانية عودتهما مرة أخرى

1 ي
comment 18
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بالفيديو : "خبير عقاري" يكشف مفاجأة بشأن "البناء واكتناز الأراضي" خلال الفترة المقبلة .. وهؤلاء أكثر المستفيدين
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بالفيديو : "خبير عقاري" يكشف مفاجأة بشأن "البناء واكتناز الأراضي" خلال الفترة المقبلة .. وهؤلاء أكثر المستفيدين

1 ي
comment 42
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شاهد: انخفاض مفاجئ في سعر "تويوتا لاندكروزرL2"
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شاهد: انخفاض مفاجئ في سعر "تويوتا لاندكروزرL2"

1 ي
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ضابط برتبة مقدم يحصل على رشوة بأكثر من نصف مليون ريال من مقيمين.. والكشف عن المقابل
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ضابط برتبة مقدم يحصل على رشوة بأكثر من نصف مليون ريال من مقيمين.. والكشف عن المقابل

1 ي
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لصيام صحي وآمن.. 7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري في رمضان
لصيام صحي وآمن.. 7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري في رمضان
19 د
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"الأرصاد" تكشف حالة طقس اليوم الاثنين: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق
"الأرصاد" تكشف حالة طقس اليوم الاثنين: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق
42 د
comment 0
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كأنها ملسوعة من قلبي.. شاهد:"إياد الحمود" يكشف سبب تغريمه مبلغ ضخم و غلق حسابه في تويتر
كأنها ملسوعة من قلبي.. شاهد:"إياد الحمود" يكشف سبب تغريمه مبلغ ضخم و غلق حسابه في تويتر
1 س
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ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب
ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب
1 س
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بسبب عمره ...كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
بسبب عمره ...كلب من فصيلة شيواوا يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
1 س
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شاهد رد فعل مثير لأحد الفيلة بعد السماح للقطيع بعبور الطريق
شاهد رد فعل مثير لأحد الفيلة بعد السماح للقطيع بعبور الطريق
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كاتب سعودي: ماذا يفعل الوافدون العاطلون في المملكة؟!
كاتب سعودي: ماذا يفعل الوافدون العاطلون في المملكة؟!
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شاهد: مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الكويت.. ووقوع مصابين
شاهد: مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الكويت.. ووقوع مصابين
4 س
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شاهد : الممثل "عبدالمحسن النمر" يفجر مفاجأة عن حجم ثروته !
شاهد : الممثل "عبدالمحسن النمر" يفجر مفاجأة عن حجم ثروته !
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شاهد: الشهري يرد على من انتقدوه بشأن تصريحه الأخير عن "التسمم المائي".. ويعلق: هذا الأمر لا أجرؤ عليه!
شاهد: الشهري يرد على من انتقدوه بشأن تصريحه الأخير عن "التسمم المائي".. ويعلق: هذا الأمر لا أجرؤ عليه!
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"نار مشتعلة في صدري".. المريسل يغرد بشأن مسلي آل معمر بعد بيان النصر حول حمدالله والبلوي !
"نار مشتعلة في صدري".. المريسل يغرد بشأن مسلي آل معمر بعد بيان النصر حول حمدالله والبلوي !
6 س
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شاهد: تركي الفيصل يروي موقفا طريفا عندما أخبره عميد جامعة جورج تاون بأن والده أصبح ملكًا
شاهد: تركي الفيصل يروي موقفا طريفا عندما أخبره عميد جامعة جورج تاون بأن والده أصبح ملكًا
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بالفيديو .. الأمير تركي الفيصل: لهذا السبب عملت في أحد المطاعم في أمريكا
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بعد زواجها في سن 13 عاماً .. صدفة غريبة تقود 4 شقيقات بجازان بالتقاء شقيقتهن عقب فراق 35 عاماً !
بعد زواجها في سن 13 عاماً .. صدفة غريبة تقود 4 شقيقات بجازان بالتقاء شقيقتهن عقب فراق 35 عاماً !
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هل مقولة "الغالي سعره فيه" صحيحة؟.. شاهد : مستشار تسويقي يجيب
هل مقولة "الغالي سعره فيه" صحيحة؟.. شاهد : مستشار تسويقي يجيب
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بيان من السعودية بشأن ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن
بيان من السعودية بشأن ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن
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بعد أن ظهر في نظام نور ..التعليم تحذف فجأة موعد بدء العام الدراسي الجديد وتثير حيرة أولياء الأمور
بعد أن ظهر في نظام نور ..التعليم تحذف فجأة موعد بدء العام الدراسي الجديد وتثير حيرة أولياء الأمور
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شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم إخفاءُ النِّعمة خَوفاً من العَين
شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم إخفاءُ النِّعمة خَوفاً من العَين
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واتسآب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها على أجهزة آيفون
واتسآب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها على أجهزة آيفون
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من أصول عربية ومتهمة بالعنصرية وكراهية الأجانب.. من هي مارين لوبان المرشحة الأوفر حظا لرئاسة فرنسا؟
من أصول عربية ومتهمة بالعنصرية وكراهية الأجانب.. من هي مارين لوبان المرشحة الأوفر حظا لرئاسة فرنسا؟
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"قهرني أنا ما عملتله شي" .. شاهد : العنود سعود تقلد الدكتورة يومي بعد سقوطها من على الخيل في ستوديو 22
"قهرني أنا ما عملتله شي" .. شاهد : العنود سعود تقلد الدكتورة يومي بعد سقوطها من على الخيل في ستوديو 22
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مصر .. أول تعليق رسمي بشأن فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعودية
مصر .. أول تعليق رسمي بشأن فرض أي قيود على الاستيراد من الشركات السعودية
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إنفاذًا لتوجيهات "خادم الحرمين وولي العهد".. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر
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بينها شركة المراعي وشاي ليبتون.. مصر تحظر استيراد منتجات مئات الشركات العالمية وتكشف السبب
بينها شركة المراعي وشاي ليبتون.. مصر تحظر استيراد منتجات مئات الشركات العالمية وتكشف السبب
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بدأ برأس مال 80 ألف ريال.. بالفيديو: رجل الأعمال "ماجد البقمي" يوضح كيف حول مشروعه من ورشة صغيرة إلى مصنع كبير
بدأ برأس مال 80 ألف ريال.. بالفيديو: رجل الأعمال "ماجد البقمي" يوضح كيف حول مشروعه من ورشة صغيرة إلى مصنع كبير
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شاهد: نواب باكستانيون مؤيدون لعمران خان يهاجمون نائب رئيس المجلس بالأباريق
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بالفيديو.. استشاري يكشف عن عادة خطيرة يفعلها الكثيرون تسبب الإصابة بأمراض القلب والكبد
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"يخدع الضحايا ".. تحذير لمستخدمي "أندرويد" من فيروس يسرق الحسابات البنكية خلال لحظات
"يخدع الضحايا ".. تحذير لمستخدمي "أندرويد" من فيروس يسرق الحسابات البنكية خلال لحظات
16 س
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شاهد.. مسبح طبيعي وسط الجبال في إحدى قرى محافظة تنومة جنوب المملكة
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السليمان: رضا المستهلك غاية تدرك
السليمان: رضا المستهلك غاية تدرك
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شاهد: مختص يكشف سبب عدم وجود سيارات في صالات الوكالات واستحواذ المعارض الصغيرة عليها
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد
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"وزارة الحج" تكشف آخر موعد لتكرار العمرة في رمضان والأيام المحددة
"وزارة الحج" تكشف آخر موعد لتكرار العمرة في رمضان والأيام المحددة
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"الأرصاد" تكشف عن هطول أمطار رعدية بدءا من هذا الموعد.. وتحدد المناطق المتأثرة بها
"الأرصاد" تكشف عن هطول أمطار رعدية بدءا من هذا الموعد.. وتحدد المناطق المتأثرة بها
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مسؤول يكشف عن مبلغ صادم نتيجة الهدر الغذائي في المملكة سنوياً -فيديو
مسؤول يكشف عن مبلغ صادم نتيجة الهدر الغذائي في المملكة سنوياً -فيديو
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دون مراجعة المرور.. تعرف على خطوات استخراج إذن إصلاح للمركبة عبر منصة "أبشر"
دون مراجعة المرور.. تعرف على خطوات استخراج إذن إصلاح للمركبة عبر منصة "أبشر"
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بالفيديو.. الفنان يوسف الجراح يكشف سر اعتزاله التمثيل.. ويؤكد: تركت الوسط الفني بكل رضا
بالفيديو.. الفنان يوسف الجراح يكشف سر اعتزاله التمثيل.. ويؤكد: تركت الوسط الفني بكل رضا
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بعد تغيبه 9 أيام.. العثور على مفقود حي الرمال بالرياض على هذه الحالة!
بعد تغيبه 9 أيام.. العثور على مفقود حي الرمال بالرياض على هذه الحالة!
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هل يمكن تخفيض أسعار الإنترنت؟ .. بالفيديو : وزير الاتصالات يجيب
هل يمكن تخفيض أسعار الإنترنت؟ .. بالفيديو : وزير الاتصالات يجيب
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هل ترى فتاة صغيرة أم رجل عجوز؟.. شاهد: صورة للوهلة الأولى تكشف أسراراً عن شخصيتك
هل ترى فتاة صغيرة أم رجل عجوز؟.. شاهد: صورة للوهلة الأولى تكشف أسراراً عن شخصيتك
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مواطن يسلف مقيم مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة!
مواطن يسلف مقيم مصري 75 ألف ريال لضائقة مالية.. وبعد فترة وجيزة حدثت المفاجأة!
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تفاصيل تورط عسكريين في تهريب أشخاص غير نظاميين إلى داخل المملكة مقابل مبالغ مالية
تفاصيل تورط عسكريين في تهريب أشخاص غير نظاميين إلى داخل المملكة مقابل مبالغ مالية
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية
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هل يحق لمقدم الخدمة فصل التيار عن المستهلك قبل إنذاره؟.. "هيئة تنظيم الكهرباء" تجيب
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شاهد .. أبرز كاريكاتير الصحف اليوم الأحد
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"ساما" توضح الهدف من رمز التحقق الذي يصل على جوال المستفيد.. وتحذر من هذا الأمر
"ساما" توضح الهدف من رمز التحقق الذي يصل على جوال المستفيد.. وتحذر من هذا الأمر
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الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق
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شاهد: تفاصيل محاكمة ضابط في "ميامي" الأمريكية طرح امرأة سمراء أرضًا وقيدّها بعدما استغاثت بالشرطة!
شاهد: تفاصيل محاكمة ضابط في "ميامي" الأمريكية طرح امرأة سمراء أرضًا وقيدّها بعدما استغاثت بالشرطة!
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"أطلقوا أعيرة نارية".. شاهد: الحوثيون يمنعون صلاة التراويح بالقوة في اليمن
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للاسف الحوثي لايريد خروج بنو جلدته ولايريد انهاء الحرب فهم يمونونه بالتحويلات والسيارات

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المريسل ماعنده سالفه رايح تحلق شنبك علي الهواء علشان كوره توري الناس انك قد التحدي الناس تضحك عليك وتستخف بك ولك وجه طالع محد دري عنك ولاعن النار اللي بصدرك تشتعل

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hima

الله يجزاهم خير ويباركلهم فطيبة قلبهم ورحمتهم بلكائنات.
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عبد العزيز الدغيثر
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شاهد : الممثل "عبدالمحسن النمر" يفجر مفاجأة عن حجم ثروته !

شاهد : الممثل "عبدالمحسن النمر" يفجر مفاجأة عن حجم ثروته !

4 س
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بعد زواجها في سن 13 عاماً .. صدفة غريبة تقود 4 شقيقات بجازان بالتقاء شقيقتهن عقب فراق 35 عاماً !

بعد زواجها في سن 13 عاماً .. صدفة غريبة تقود 4 شقيقات بجازان بالتقاء شقيقتهن عقب فراق 35 عاماً !

7 س
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شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم إخفاءُ النِّعمة خَوفاً من العَين

شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم إخفاءُ النِّعمة خَوفاً من العَين

9 س
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يوتيوب المرصد
شاهد رد فعل مثير لأحد الفيلة بعد السماح للقطيع بعبور الطريق

شاهد رد فعل مثير لأحد الفيلة بعد السماح للقطيع بعبور الطريق

2 س
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شاهد: مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الكويت.. ووقوع مصابين

شاهد: مشاجرة عنيفة بين عائلتين في الكويت.. ووقوع مصابين

4 س
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شاهد.. أنصار عمران خان يضربون ويسحلون نائبًا في البرلمان الباكستاني صوّت لصالح عزله

شاهد.. أنصار عمران خان يضربون ويسحلون نائبًا في البرلمان الباكستاني صوّت لصالح عزله

1 ي
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شاهد.. زوجة ملياردير أوكراني معتقل في كييف تناشد ولي العهد " محمد بن سلمان" للتوسط عند الرئيس زيلينسكي لإطلاق سراحه

شاهد.. زوجة ملياردير أوكراني معتقل في كييف تناشد ولي العهد " محمد بن سلمان" للتوسط عند الرئيس زيلينسكي لإطلاق سراحه

1 ي
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أخبار ثقافية
ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب

ما حكم من أفطر متعمداً فى نهار رمضان بلا عذر ؟ .. دار الافتاء المصرية تجيب

1 س
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شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم تعليق كلمة "ما شاء الله" على المنازل والأماكن العامة 

شاهد.. الشيخ "العيسى" يوضح حكم تعليق كلمة "ما شاء الله" على المنازل والأماكن العامة 

1 ي
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شاهد.. قصة زواج "الملك فيصل" من أخت سعيد ابن مشيط بعد معركة "حجلا" ودخوله أبها

شاهد.. قصة زواج "الملك فيصل" من أخت سعيد ابن مشيط بعد معركة "حجلا" ودخوله أبها

3 ي
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بالفيديو .. خبير جيولوجي يكشف مفاجأة بشأن عروبة الفراعنة ويوضح الأدلة على ذلك

بالفيديو .. خبير جيولوجي يكشف مفاجأة بشأن عروبة الفراعنة ويوضح الأدلة على ذلك

3 ي
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أخبار صحية
لصيام صحي وآمن.. 7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري في رمضان

لصيام صحي وآمن.. 7 مشروبات لا غنى عنها لمرضى السكري في رمضان

19 د
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شاهد: الشهري يرد على من انتقدوه بشأن تصريحه الأخير عن "التسمم المائي".. ويعلق: هذا الأمر لا أجرؤ عليه!

شاهد: الشهري يرد على من انتقدوه بشأن تصريحه الأخير عن "التسمم المائي".. ويعلق: هذا الأمر لا أجرؤ عليه!

5 س
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بالفيديو.. استشاري يكشف عن عادة خطيرة يفعلها الكثيرون تسبب الإصابة بأمراض القلب والكبد

بالفيديو.. استشاري يكشف عن عادة خطيرة يفعلها الكثيرون تسبب الإصابة بأمراض القلب والكبد

15 س
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الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة تكشف عدد الإصابات الجديدة بـ كورونا والحالات الحرجة والوفيات وأكثر المدن تسجيلاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

21 س
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أخبار اقتصادية
هل مقولة "الغالي سعره فيه" صحيحة؟.. شاهد : مستشار تسويقي يجيب

هل مقولة "الغالي سعره فيه" صحيحة؟.. شاهد : مستشار تسويقي يجيب

7 س
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إنفاذًا لتوجيهات "خادم الحرمين وولي العهد".. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر

إنفاذًا لتوجيهات "خادم الحرمين وولي العهد".. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر

12 س
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شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

شاهد .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم الأحد

17 س
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بعد رفض الوليد بن طلال .. ما هي خطة "الحبة السامة" لمنع استحواذ "إيلون ماسك" على تويتر ؟

بعد رفض الوليد بن طلال .. ما هي خطة "الحبة السامة" لمنع استحواذ "إيلون ماسك" على تويتر ؟

1 ي
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مناسبات
ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين

ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس بوتين

1 ي
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شاهد .. تداول فيديو لولي العهد يلقي كلمة أمام الملك سلمان قبل 15 عاماً في حفل خريجي جامعة الملك سعود عام 2007

شاهد .. تداول فيديو لولي العهد يلقي كلمة أمام الملك سلمان قبل 15 عاماً في حفل خريجي جامعة الملك سعود عام 2007

1 ي
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بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين

بالصور: خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين

5 ي
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تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء .. وبالأسماء : ترقية للمرتبة الـ14 وتعيينين على وظيفة وزير مفوض

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء .. وبالأسماء : ترقية للمرتبة الـ14 وتعيينين على وظيفة وزير مفوض

5 ي
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أخبار سيارات
شاهد: مختص يكشف سبب عدم وجود سيارات في صالات الوكالات واستحواذ المعارض الصغيرة عليها

شاهد: مختص يكشف سبب عدم وجود سيارات في صالات الوكالات واستحواذ المعارض الصغيرة عليها

17 س
comment 33
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شاهد: لحظة بيع لوحة مركبة بـ 35 مليون درهم في مزاد "أنبل رقم" في دبي

شاهد: لحظة بيع لوحة مركبة بـ 35 مليون درهم في مزاد "أنبل رقم" في دبي

1 ي
comment 23
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شاهد: انخفاض مفاجئ في سعر "تويوتا لاندكروزرL2"

شاهد: انخفاض مفاجئ في سعر "تويوتا لاندكروزرL2"

1 ي
comment 113
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شاهد.. قائد "تاهو" يتعمد صدم عدد من المركبات المتوقفة عند إشارة مرورية على أحد طرق المملكة

شاهد.. قائد "تاهو" يتعمد صدم عدد من المركبات المتوقفة عند إشارة مرورية على أحد طرق المملكة

3 ي
comment 81
43613
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