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اكيد مايصغى له شي ...
الكلب نجس ولا يحب الكلب الا من يحب
النجاسه لا بارك الله فيهم ولا في كلبهم
للاسف الحوثي لايريد خروج بنو جلدته ولايريد انهاء الحرب فهم يمونونه بالتحويلات والسيارات
المريسل ماعنده سالفه
رايح تحلق شنبك علي الهواء علشان كوره توري الناس انك قد التحدي الناس تضحك عليك وتستخف بك ولك وجه طالع محد دري عنك ولاعن النار اللي بصدرك تشتعل
الله يجزاهم خير ويباركلهم فطيبة قلبهم ورحمتهم بلكائنات.
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